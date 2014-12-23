МВД РФ ГИБДД ПДД Правила дорожного движения

«Стой, будь осторожен на улице!» Викторов В. 1935 год. «Стой, будь осторожен на улице!» Викторов В. 1935 год. «7500 руб» Плакат о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Кангерт Р., 1977 год. «7500 руб» Плакат о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Кангерт Р., 1977 год. «Шоссе — не космос!» Плакат о безопасности дорожного движения. Кондратьев В. 1963 год. «Шоссе — не космос!» Плакат о безопасности дорожного движения. Кондратьев В. 1963 год. «Уважаемые дядя и тёти!» Плакат о безопасном передвижении на дороге. Маяковский В., 1928 год. «Уважаемые дядя и тёти!» Плакат о безопасном передвижении на дороге. Маяковский В., 1928 год. «Ваш ребёнок играл на мостовой» Советский плакат призывающий к уменьшению детского травматизма на дорогах. Неизвестный художник, 1971 год. «Ваш ребёнок играл на мостовой» Советский плакат призывающий к уменьшению детского травматизма на дорогах. Неизвестный художник, 1971 год. «Будь осторожен на улице» Советский плакат о регулирования уличного движения. Неизвестный художник, 1949 год. «Будь осторожен на улице» Советский плакат о регулирования уличного движения. Неизвестный художник, 1949 год. Советские плакаты по безопасности на дорогах «Узелок на память пешеходу». 1980-е Советские плакаты по безопасности на дорогах «Узелок на память пешеходу». 1980-е «Так нельзя!» Советский плакат о быстрой езде на автомобиле. Кондратьев В., 1964 год. «Так нельзя!» Советский плакат о быстрой езде на автомобиле. Кондратьев В., 1964 год. — Граждане! Для успешного движения вперёд соблюдайте правила! 1951 Худ. Б. Ефимов — Граждане! Для успешного движения вперёд соблюдайте правила! 1951 Худ. Б. Ефимов Инспектор ГАИ лейтенант Г. Михайлов. 1977 Мельников Анатолий Александрович Инспектор ГАИ лейтенант Г. Михайлов. 1977 Мельников Анатолий Александрович «Стой, будь осторожен на улице!» Викторов В. 1935 год.