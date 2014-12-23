МВД РФ ГИБДД ПДД Правила дорожного движения

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|23.12.2014
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Россияне смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД с 50% скидкой
правовой информации (pravo.gov.ru), в случае оперативной оплаты административного штрафа в течение 20 дней с момента его наложения плательщику будет предоставляться 50% скидка. Однако если нарушителю правил дорожного движения уже предоставлялась рассрочка или отсрочка на оплату штрафа, то скидка действовать не будет, и оплатить придется сумму в полном размере. Важно отметить, что внесенные
|07.10.2014
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Столичным водителям напомнят правила дорожного движения по SMS
Департамент информационных технологий Москвы разработал для столичных автомобилистов сервис SMS-напоминаний правил дорожного движения. Теперь водители, попавшие в сложную дорожную ситуацию или забывшие какой-то из пунктов ПДД, могут проверить свои знания при помощи бесплатных сообщений. Для этого вод
|18.04.2014
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Приложение «Штрафы ПДД» позволит узнать всю историю автомобиля
Компания Reactive Phone, разработчик приложений для мобильных устройств и компьютеров, объявила о выходе новой версии приложения «Штрафы ПДД», которое позволит автовладельцам осуществлять проверку транспортного средства на наличие запретов и ограничений на регистрационные действия. Как рассказали CNews в Reactive Phone, ф
|20.03.2014
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Приложение «Экзамен ПДД» от Reactive Phone стало доступно на iPad
Компания Reactive Phone, разработчик приложений для мобильных устройств и компьютеров, объявила о выходе новой версии приложения «Экзамен ПДД» для планшетов iPad. Приложение «Экзамен ПДД» создано специально для учеников автошкол, которым предстоит получение водительского удостоверения. Программа заменит устаревшие
|01.04.2011
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Оплатить штрафы за нарушение ПДД онлайн теперь могут все казахстанцы
Сервис оплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения через портал «электронного правительства», реализованный Министерством внутренних дел совместно с Министерством связи и информации республики Казахстан, стал доступен
|13.03.2008
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Штрафы за нарушение ПДД в Мурманске примут терминалы
К маю 2008 года в Мурманской области водители смогут оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения через специальные терминалы. Терминалы также предложат возможность перевода сдачи с оплаченного штрафа на счет своего мобильного телефона. Аппараты планируется установ
МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1173 12
|Путин Владимир 2909 10
|Собянин Сергей 280 8
|Никифорова Светлана 34 8
|Шувалов Игорь 76 6
|Куховаренко Антон 8 6
|Медведев Дмитрий 1641 5
|Векилов Тимур 28 4
|Ермолаев Артем 369 4
|Громов Иван 102 4
|Авербах Владимир 126 4
|Шадаев Максут 805 4
|Зимин Игорь 15 4
|Ликсутов Максим 67 4
|Козырев Алексей 297 4
|Низакаев Мансаф 3 3
|Мишустин Михаил 575 3
|Лебедев Алексей 21 3
|Чернышенко Дмитрий 526 3
|Лопатин Артем 7 3
|Гвоздева Наталья 16 3
|Лагода Георгий 59 3
|Акимов Максим 180 3
|Опенышева Светлана 64 2
|Аитов Тимур 197 2
|Сергеев Сергей 99 2
|Черненко Андрей 67 2
|Николаев Александр 24 2
|Забудько Лев 3 2
|Повалко Александр 36 2
|Жилкин Александр 15 2
|Касперская Наталья 281 2
|Гутин Александр 15 2
|Тенишев Андрей 13 2
|Носков Константин 232 2
|Ципорин Павел 86 2
|Нургалиев Рашид 20 2
|Кадейшвили Алексей 15 2
|Жерновой Федор 6 2
|Дворкович Аркадий 209 2
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