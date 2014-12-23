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МВД РФ ГИБДД ПДД Правила дорожного движения

МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения

«Стой, будь осторожен на улице!» Викторов В. 1935 год. «Стой, будь осторожен на улице!» Викторов В. 1935 год.
«7500 руб» Плакат о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Кангерт Р., 1977 год. «7500 руб» Плакат о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Кангерт Р., 1977 год.
«Шоссе — не космос!» Плакат о безопасности дорожного движения. Кондратьев В. 1963 год. «Шоссе — не космос!» Плакат о безопасности дорожного движения. Кондратьев В. 1963 год.
«Уважаемые дядя и тёти!» Плакат о безопасном передвижении на дороге. Маяковский В., 1928 год. «Уважаемые дядя и тёти!» Плакат о безопасном передвижении на дороге. Маяковский В., 1928 год.
«Ваш ребёнок играл на мостовой» Советский плакат призывающий к уменьшению детского травматизма на дорогах. Неизвестный художник, 1971 год. «Ваш ребёнок играл на мостовой» Советский плакат призывающий к уменьшению детского травматизма на дорогах. Неизвестный художник, 1971 год.
«Будь осторожен на улице» Советский плакат о регулирования уличного движения. Неизвестный художник, 1949 год. «Будь осторожен на улице» Советский плакат о регулирования уличного движения. Неизвестный художник, 1949 год.
Советские плакаты по безопасности на дорогах «Узелок на память пешеходу». 1980-е Советские плакаты по безопасности на дорогах «Узелок на память пешеходу». 1980-е
«Так нельзя!» Советский плакат о быстрой езде на автомобиле. Кондратьев В., 1964 год. «Так нельзя!» Советский плакат о быстрой езде на автомобиле. Кондратьев В., 1964 год.
— Граждане! Для успешного движения вперёд соблюдайте правила! 1951 Худ. Б. Ефимов — Граждане! Для успешного движения вперёд соблюдайте правила! 1951 Худ. Б. Ефимов
Инспектор ГАИ лейтенант Г. Михайлов. 1977 Мельников Анатолий Александрович Инспектор ГАИ лейтенант Г. Михайлов. 1977 Мельников Анатолий Александрович
«Стой, будь осторожен на улице!» Викторов В. 1935 год.


23.12.2014 Россияне смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД с 50% скидкой

правовой информации (pravo.gov.ru), в случае оперативной оплаты административного штрафа в течение 20 дней с момента его наложения плательщику будет предоставляться 50% скидка. Однако если нарушителю правил дорожного движения уже предоставлялась рассрочка или отсрочка на оплату штрафа, то скидка действовать не будет, и оплатить придется сумму в полном размере. Важно отметить, что внесенные

07.10.2014 Столичным водителям напомнят правила дорожного движения по SMS

Департамент информационных технологий Москвы разработал для столичных автомобилистов сервис SMS-напоминаний правил дорожного движения. Теперь водители, попавшие в сложную дорожную ситуацию или забывшие какой-то из пунктов ПДД, могут проверить свои знания при помощи бесплатных сообщений. Для этого вод
18.04.2014 Приложение «Штрафы ПДД» позволит узнать всю историю автомобиля

Компания Reactive Phone, разработчик приложений для мобильных устройств и компьютеров, объявила о выходе новой версии приложения «Штрафы ПДД», которое позволит автовладельцам осуществлять проверку транспортного средства на наличие запретов и ограничений на регистрационные действия. Как рассказали CNews в Reactive Phone, ф
20.03.2014 Приложение «Экзамен ПДД» от Reactive Phone стало доступно на iPad

Компания Reactive Phone, разработчик приложений для мобильных устройств и компьютеров, объявила о выходе новой версии приложения «Экзамен ПДД» для планшетов iPad. Приложение «Экзамен ПДД» создано специально для учеников автошкол, которым предстоит получение водительского удостоверения. Программа заменит устаревшие

01.04.2011 Оплатить штрафы за нарушение ПДД онлайн теперь могут все казахстанцы

Сервис оплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения через портал «электронного правительства», реализованный Министерством внутренних дел совместно с Министерством связи и информации республики Казахстан, стал доступен

13.03.2008 Штрафы за нарушение ПДД в Мурманске примут терминалы

К маю 2008 года в Мурманской области водители смогут оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения через специальные терминалы. Терминалы также предложат возможность перевода сдачи с оплаченного штрафа на счет своего мобильного телефона. Аппараты планируется установ

Публикаций - 344, упоминаний - 356

МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10626 50
Yandex - Яндекс 6367 19
Google LLC 11338 15
Автодория 44 14
Microsoft Corporation 23989 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10547 11
Vocord - Вокорд 183 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8368 8
Startobaza - Стартобаза 38 7
МегаФон 7635 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3017 7
SCS Software 13 6
VK - Mail.ru Group 3274 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1406 6
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 32 6
Apple Inc 11594 5
Sony 6479 5
Программный продукт ГК 60 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 258 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1226 5
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 5
Интеллектуальные системы 240 5
Горпарковки - Городские парковки 12 4
Элвис-НеоТек 45 4
Samsung Electronics 9932 4
ГЛОНАСС АО 115 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 352 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2006 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3213 4
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 87 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 893 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 247 3
АФК Система ПАО 1763 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4481 3
IBM - International Business Machines Corp 9326 3
Huawei 3674 3
7567 3
NVision Group - Энвижн Груп 675 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 213 3
X5 Group - Перекрёсток 484 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6432 21
Почта России ПАО 1985 9
РВК - Российская венчурная компания 540 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2590 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6750 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1809 4
Visa International 1910 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 318 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 614 4
Связной ГК 1356 3
Роснефть НК - нефтяная компания 500 3
Сотка Высоток 4 3
Газпром ПАО 1217 3
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 3
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1004 3
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 3
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 39 3
Наукоград - технопарк 115 2
Ford 400 2
ВТБ Лизинг 60 2
Почта Банк 418 2
BMW Group 424 2
101Hotels.com 455 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
НСПК - Национальная система платежных карт 706 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 107 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 921 2
Татфондбанк АИКБ 80 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 117 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 74 2
Газпром нефть 547 2
Альфа-Банк 1657 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1076 2
Qiwi 964 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1250 161
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10270 50
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3138 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5048 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5415 22
Правительство Москвы 2165 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2718 18
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 85 18
Президент Российской Федерации 3994 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4663 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 705 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 10
Федеральное казначейство России 1640 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2575 9
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МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 8
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 147 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2245 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 228 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1286 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 190 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1287 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1745 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 137 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 473 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 926 5
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1011 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 253 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2637 4
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 71 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 4
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 205 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2536 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1752 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 4
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6175 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
АЮР - Ассоциация юристов России 35 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 2
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Единая Россия - Политическая партия 283 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 118 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 179 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 38 1
ЛДПР 100 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
4CIO 765 1
Международная академия связи - МАС 37 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4542 53
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 30
Google Android 13292 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4833 13
Apple iOS 7276 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3003 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1295 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 9
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 184 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 684 8
Linux OS 8976 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 7
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 376 7
ВГТРК - Смотрим 569 6
МОД Народный контроль 44 6
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 32 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 930 6
Google Play - Google Store - Android Market 3129 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 297 6
Apple iPhone 6 4861 6
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 30 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6826 5
Apple - App Store 2746 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 141 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 855 5
Microsoft Windows 14942 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 27 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 237 5
Apple Pay 478 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 356 4
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 51 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 420 4
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 18 4
Правительство Москвы - Активный гражданин 103 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 113 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 394 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 208 3
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 18 3
Никифоров Николай 1173 12
Путин Владимир 2909 10
Собянин Сергей 280 8
Никифорова Светлана 34 8
Шувалов Игорь 76 6
Куховаренко Антон 8 6
Медведев Дмитрий 1641 5
Векилов Тимур 28 4
Ермолаев Артем 369 4
Громов Иван 102 4
Авербах Владимир 126 4
Шадаев Максут 805 4
Зимин Игорь 15 4
Ликсутов Максим 67 4
Козырев Алексей 297 4
Низакаев Мансаф 3 3
Мишустин Михаил 575 3
Лебедев Алексей 21 3
Чернышенко Дмитрий 526 3
Лопатин Артем 7 3
Гвоздева Наталья 16 3
Лагода Георгий 59 3
Акимов Максим 180 3
Опенышева Светлана 64 2
Аитов Тимур 197 2
Сергеев Сергей 99 2
Черненко Андрей 67 2
Николаев Александр 24 2
Забудько Лев 3 2
Повалко Александр 36 2
Жилкин Александр 15 2
Касперская Наталья 281 2
Гутин Александр 15 2
Тенишев Андрей 13 2
Носков Константин 232 2
Ципорин Павел 86 2
Нургалиев Рашид 20 2
Кадейшвили Алексей 15 2
Жерновой Федор 6 2
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Россия - РФ - Российская федерация 131379 198
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40284 108
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15977 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6741 38
Европа 21303 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50809 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2535 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13815 21
Казахстан - Республика 5215 20
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Германия - Федеративная Республика 12354 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15917 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13643 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13092 12
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 371 9
Франция - Французская Республика 7671 9
Италия - Итальянская Республика 4257 8
Россия - Сибирь 2195 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2733 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2931 8
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Беларусь - Белоруссия 5015 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2703 7
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Земля - планета Солнечной системы 10094 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 749 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 484 7
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25964 39
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3232 34
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 908 33
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