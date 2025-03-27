Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter

От 12 до 192 тысяч: сколько в среднем стоит электротранспорт, который ищут россияне в «Поиске Яндекса» марте 2025 г. их медианная цена составила 12 тыс. руб. Электроскейты стоят в среднем 34 тыс. руб., электросамокаты — около 40 тыс., электровелосипеды — 50 тыс., а электромотоциклы, скутеры и м

Новые электросамокаты Xiaomi в России Компания diHouse представляет на российском рынке новые электросамокаты Xiaomi — актуальные новинки к раннему началу весеннего сезона 2025. Пользователям доступны модели Xiaomi Electric Scooter 5, Xiaomi Electric Scooter 5 Pro, Xiaomi Electric Scoot

Электросамокаты на дорогах больше всего раздражают жителей Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Перми Больше всего не любят электросамокаты в Ростове-на-Дону, на втором месте — жители Санкт-Петербурга. В опросе сервис

Москвичи смогут арендовать электровелосипеды в «Яндекс Go» Добираться до работы или дома станет еще удобнее – в Яндекс Go появились электровелосипеды городского проката «Велобайк». Для аренды доступны модели 2023 и 2024 гг. выпуска, их можно забронировать в разделе «Самокаты». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go

Новый горный электровелосипед ADO DECE 300С уже в России Компания diHouse представляет отечественному покупателю новый электровелосипед от бренда ADO – модель для велопрогулок по горам ADO DECE 300С. Электровелос

Электровелосипеды ADO A20S и A28 для города ля ADO - модели A20S и А28 в модификациях Air и Lite. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Электровелосипед — средство индивидуальной мобильности, которое подойдет для людей любого воз

NAVEE показали новые электросамокаты с дизайном в стиле киберпанк дорожными условиями, пополнилась моделями S40 и S60. Футуристичный внешний вид, вдохновленный передовыми разработками в сфере дизайна электромобилей, гарантирует безопасность во время каждой поездки. Электросамокат NAVEE S60 с двигателем максимальной мощностью до 1000 Вт может развивать скорость до 40 км/ч и брать крутые склоны с углом наклона до 24°. Бренд призывает пользователей соблюдать

Новые электровелосипеды ADO на российском рынке при этом экономить заряд. Модель A20F XE имеет съемную боковую подставку и держатель для телефона. Электровелосипед А20F XE оснащен механическим тормозом, A20F Beast — гидравлической тормозной

«Яндекс» представил электровелосипед для курьеров «Яндекс» показал электровелосипед собственной разработки. Он предназначен для курьеров и призван сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным. При создании велосипеда «Яндекс» учитывал пожела

Электросамокаты Whoosh оснастили шлемами Пользователи Whoosh получили возможность арендовать электросамокаты со шлемами. Такие самокаты доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы. Шлемы предоставляются при аренде самоката бесплатно. Внедрение шлемов – инициатива Whoosh по повышению б

diHouse представляет электросамокаты NAVEE se представляет на российским рынке четыре модели электросамокатов – NAVEE S65, V40, S65C, V50. Все электросамокаты синхронизируются с мобильным приложением MiHome. Об этом CNews сообщили предс

Московские электросамокаты будут принудительно тормозить по сигналам системы «ГЛОНАСС» ъезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение установленных правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к «ЭРА-ГЛОНАСС». Территории, на которых проходит эксперимент, разделены на несколько зон с максимальными

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД с участием пользователей СИМ имеет прогрессивную динамику роста всех основных показателей». И хотя электросамокаты, похоже, всерьез и надолго поселились в наших городах, но юридически с ними е

Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза представители «Мегафона». Жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон – здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с 2022 г. В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербург

Россиян заставят регистрировать электросамокаты и гироскутеры через «Госуслуги» тысяч самокатов Согласно постановлению российского правительства, с 1 марта 2023 г. к СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, а также ряд других похож

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM ий показатель, если говорить о детских самокатах. Такое быстрое устройство можно доверить только взрослым детям (подросткового возраста), четко объяснив им правила безопасности. Если вы приобретаете электросамокат для ребенка 8-10 лет, то скорость модели должна быть и вовсе ниже 15 км/ч. А для самых младших и начинающих райдеров лучше выбрать скутеры, которые могут разгоняться максимум до

«Яндекс» разработал собственный электросамокат. Им заменят китайские Ninebot «Яндекс» встал на два собственных колеса Как сообщили CNews представители «Яндекс», компания 15 декабря на конференции Yet another Conference покажет электросамокат собственной разработки. Подробности об агрегате пока не раскрываются. Как сообщают «Ведомости», устройство разработал производитель электросамокатов Wind. «Яндекс» приобрел эту к

Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж Мы изучили отзывы пользователей и предложения крупных онлайн-магазинов России, чтобы выбрать лучшие электросамокаты по соотношению цены и качества.Ninebot KickScooter Max G30P Ninebot KickScoot

Популярный в России электротранспорт вызвал массовую гибель людей. Восемь погибших, десятки пострадавших Смерть из-за самоката Электросамокаты стали причиной одновременной смерти восьми человек в индийском городе Сикандр

«М.Видео-Эльдорадо»: продажи электротранспорта ускорились вдвое конкурентные цены – средний чек снизился на 5%, до порядка 20 тыс. рублей. 85% спроса приходится на электросамокаты, порядка 10% занимают электровелосипеды, еще 5% – гироскутеры и моноколеса. О

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM MIDWAY Yamato 0809 PRO Электросамокат, средняя цена которого составляет 23 900 рублей, может проехать на одном заряде до 35 км. Он способен выдерживать вес до 120 кг и преодолевать уклон в 15°. А максимальной скорост

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM Чтобы грамотно подобрать электросамокат, нужно учесть множество факторов — дальность хода на одном заряде, максимальну

10 причин купить электросамокат е к этому безопасность по сравнению с другими, более быстрыми транспортными средствами. Современные электросамокаты оснащены такими функциями безопасности, как ручное управление ускорением, авт

Обзор электровелосипеда Twitter VS7.0-ER100: для тренировок и отдыха Такая опция как «электровелосипед» стала для нас откровением. Скорость этих агрегатов достигает 35 км/ч, при э

Выбираем электросамокат: 8 лучших моделей для города Городские электросамокаты Для начала рассмотрим электросамокаты со сбалансированными техническим

Обзор электросамоката Hiper RX120 Само слово «электросамокат» практически однозначно описывает Hiper RX120. То есть, у нас есть средство передвижения, напоминающее самокат, при этом оборудованное электродвигателем, работающим от аккумулято