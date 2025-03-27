Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190627
ИКТ 14709
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26598
Персоны 82872
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Транспорт Средства индивидуальной мобильности Электровелосипед электрический велосипед электросамокат электрический мотоцикл Electric Bicycle e-bike Electric Scooter

Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter

СОБЫТИЯ


27.03.2025 От 12 до 192 тысяч: сколько в среднем стоит электротранспорт, который ищут россияне в «Поиске Яндекса»

марте 2025 г. их медианная цена составила 12 тыс. руб. Электроскейты стоят в среднем 34 тыс. руб., электросамокаты — около 40 тыс., электровелосипеды — 50 тыс., а электромотоциклы, скутеры и м
20.03.2025 Новые электросамокаты Xiaomi в России

Компания diHouse представляет на российском рынке новые электросамокаты Xiaomi — актуальные новинки к раннему началу весеннего сезона 2025. Пользователям доступны модели Xiaomi Electric Scooter 5, Xiaomi Electric Scooter 5 Pro, Xiaomi Electric Scoot
16.07.2024 Электросамокаты на дорогах больше всего раздражают жителей Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Перми

Больше всего не любят электросамокаты в Ростове-на-Дону, на втором месте — жители Санкт-Петербурга. В опросе сервис
21.06.2024 Москвичи смогут арендовать электровелосипеды в «Яндекс Go»

Добираться до работы или дома станет еще удобнее – в Яндекс Go появились электровелосипеды городского проката «Велобайк». Для аренды доступны модели 2023 и 2024 гг. выпуска, их можно забронировать в разделе «Самокаты». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go
23.04.2024 Новый горный электровелосипед ADO DECE 300С уже в России

Компания diHouse представляет отечественному покупателю новый электровелосипед от бренда ADO – модель для велопрогулок по горам ADO DECE 300С. Электровелос
16.04.2024 Электровелосипеды ADO A20S и A28 для города

ля ADO - модели A20S и А28 в модификациях Air и Lite. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Электровелосипед — средство индивидуальной мобильности, которое подойдет для людей любого воз
12.04.2024 NAVEE показали новые электросамокаты с дизайном в стиле киберпанк

дорожными условиями, пополнилась моделями S40 и S60. Футуристичный внешний вид, вдохновленный передовыми разработками в сфере дизайна электромобилей, гарантирует безопасность во время каждой поездки. Электросамокат NAVEE S60 с двигателем максимальной мощностью до 1000 Вт может развивать скорость до 40 км/ч и брать крутые склоны с углом наклона до 24°. Бренд призывает пользователей соблюдать
21.03.2024 Новые электровелосипеды ADO на российском рынке

при этом экономить заряд. Модель A20F XE имеет съемную боковую подставку и держатель для телефона. Электровелосипед А20F XE оснащен механическим тормозом, A20F Beast — гидравлической тормозной
16.11.2023 «Яндекс» представил электровелосипед для курьеров

«Яндекс» показал электровелосипед собственной разработки. Он предназначен для курьеров и призван сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным. При создании велосипеда «Яндекс» учитывал пожела
04.10.2023 Электросамокаты Whoosh оснастили шлемами

Пользователи Whoosh получили возможность арендовать электросамокаты со шлемами. Такие самокаты доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы. Шлемы предоставляются при аренде самоката бесплатно. Внедрение шлемов – инициатива Whoosh по повышению б
29.08.2023 diHouse представляет электросамокаты NAVEE

se представляет на российским рынке четыре модели электросамокатов – NAVEE S65, V40, S65C, V50. Все электросамокаты синхронизируются с мобильным приложением MiHome. Об этом CNews сообщили предс
03.07.2023 Московские электросамокаты будут принудительно тормозить по сигналам системы «ГЛОНАСС»

ъезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение установленных правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к «ЭРА-ГЛОНАСС». Территории, на которых проходит эксперимент, разделены на несколько зон с максимальными

23.05.2023 10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

с участием пользователей СИМ имеет прогрессивную динамику роста всех основных показателей». И хотя электросамокаты, похоже, всерьез и надолго поселились в наших городах, но юридически с ними е
04.05.2023 Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза

представители «Мегафона». Жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон – здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с 2022 г. В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербург
27.04.2023 Россиян заставят регистрировать электросамокаты и гироскутеры через «Госуслуги»

тысяч самокатов Согласно постановлению российского правительства, с 1 марта 2023 г. к СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, а также ряд других похож
19.04.2023 Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

ий показатель, если говорить о детских самокатах. Такое быстрое устройство можно доверить только взрослым детям (подросткового возраста), четко объяснив им правила безопасности.  Если вы приобретаете электросамокат для ребенка 8-10 лет, то скорость модели должна быть и вовсе ниже 15 км/ч. А для самых младших и начинающих райдеров лучше выбрать скутеры, которые могут разгоняться максимум до

13.12.2022 «Яндекс» разработал собственный электросамокат. Им заменят китайские Ninebot

«Яндекс» встал на два собственных колеса Как сообщили CNews представители «Яндекс», компания 15 декабря на конференции Yet another Conference покажет электросамокат собственной разработки. Подробности об агрегате пока не раскрываются. Как сообщают «Ведомости», устройство разработал производитель электросамокатов Wind. «Яндекс» приобрел эту к
04.11.2022 Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж

Мы изучили отзывы пользователей и предложения крупных онлайн-магазинов России, чтобы выбрать лучшие электросамокаты по соотношению цены и качества.Ninebot KickScooter Max G30P Ninebot KickScoot
13.09.2022 Популярный в России электротранспорт вызвал массовую гибель людей. Восемь погибших, десятки пострадавших

Смерть из-за самоката Электросамокаты стали причиной одновременной смерти восьми человек в индийском городе Сикандр
06.05.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи электротранспорта ускорились вдвое

конкурентные цены – средний чек снизился на 5%, до порядка 20 тыс. рублей. 85% спроса приходится на электросамокаты, порядка 10% занимают электровелосипеды, еще 5% – гироскутеры и моноколеса. О
07.09.2021 Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

MIDWAY Yamato 0809 PRO Электросамокат, средняя цена которого составляет 23 900 рублей, может проехать на одном заряде до 35 км. Он способен выдерживать вес до 120 кг и преодолевать уклон в 15°. А максимальной скорост
26.05.2020 Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Чтобы грамотно подобрать электросамокат, нужно учесть множество факторов — дальность хода на одном заряде, максимальну
18.06.2019 10 причин купить электросамокат

е к этому безопасность по сравнению с другими, более быстрыми транспортными средствами. Современные электросамокаты оснащены такими функциями безопасности, как ручное управление ускорением, авт
22.05.2019 Обзор электровелосипеда Twitter VS7.0-ER100: для тренировок и отдыха

Такая опция как «электровелосипед» стала для нас откровением. Скорость этих агрегатов достигает 35 км/ч, при э
07.05.2019 Выбираем электросамокат: 8 лучших моделей для города

Городские электросамокаты Для начала рассмотрим электросамокаты со сбалансированными техническим
02.07.2018 Обзор электросамоката Hiper RX120

Само слово «электросамокат» практически однозначно описывает Hiper RX120. То есть, у нас есть средство передвижения, напоминающее самокат, при этом оборудованное электродвигателем, работающим от аккумулято
23.10.2013 "Умные" велоколеса с мотором, GPS, и Bluetooth появятся в ноябре

Ученые из Массачусетского технологического института разработали «копенгагенское колесо» (Copenhagen Wheel), которое может быть установлено на любой велосипед,

Публикаций - 160, упоминаний - 212

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 40
Yandex - Яндекс 8618 20
Xiaomi 2039 18
Ланит - diHouse - Дихаус 246 11
Apple Inc 12757 8
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 6
МегаФон 10107 5
iconBIT 39 5
Huawei 4295 4
Acer Group - Acer Inc 2675 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 4
ГЛОНАСС АО 250 4
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 18 3
Red Solutions - РЭД 6 3
Telegram Group 2656 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 724 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 3
Digma 239 3
Google LLC 12345 3
МакЦентр - MacCentre 166 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 849 3
Samsung Electronics 10717 2
Ростелеком 10420 2
X Corp - Twitter 2914 2
Sony 6641 2
Samsung - Harman - JBL 234 2
Программный продукт ГК 78 2
Nintendo 798 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 388 2
Yandex Go - Yango 28 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 342 2
InMotion 7 2
Midway 109 2
Radionics 7 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Цифра.ФТ 5 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 1
Dell EMC 5107 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 123 44
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 17
Superjob - Суперджоб 741 7
Urent - сервис аренды самокатов 14 7
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 5
Яндекс.Лавка 285 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8311 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2743 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Велобайк 13 4
Segway 20 4
BMW Group 469 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 3
Лента - Сеть розничной торговли 2292 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 2
NAVEE - NAVEE TECH 3 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 70 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 111 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 295 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
Volkswagen Audi Group 227 2
Honda Motor Company - HND 238 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 133 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 12 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 26 1
ВТБ Капитал пре-АйПио Фонд 2 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Карусель Рус - кикшеринг самокатов 2 1
Iskra Ventures - Искра Венчурс Рус - Фонд посевных инвестиций 5 1
Makita - Макита 25 1
Хлебозавод №7 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Связной ГК 1384 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1083 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 100 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2751 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 229 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 686 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3522 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3576 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3482 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 739 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 2
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Администрация Белгорода 3 1
Правительство Москвы - Московское долголетие 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 374 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3123 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 44 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 4
ГосИнформСистемы 155 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Yellow Door - Инновейт Глобал Эдвайзори - Innovate Global Advisory - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10249 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5679 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25717 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 29
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6222 27
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8208 21
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1659 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12301 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13091 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13038 13
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12914 13
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7717 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17850 11
Аксессуары 4134 11
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 10
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 154 10
Наушники - Headphones 4308 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6936 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12735 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12356 9
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 619 9
Транспорт - Моноколесо - Моноцикл - Monowheel - Uniwheel 10 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15008 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3273 8
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3369 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 7
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1114 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18796 6
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1378 6
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1294 6
Segway Ninebot 39 23
Google Android 14825 16
Apple iOS 8325 15
МТС ID - МТС ID KYC 61 12
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 17 11
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 703 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 7
МТС Premium 55 6
FreePik 1515 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 5
iconBIT Kick Scooter 4 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 529 4
Xiaomi MiJia Electric Scooter 3 3
HiPER RX - серия электросамокатов 3 3
Acer Electric Scooter ES Series 4 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1912 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5928 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1197 3
Axoft Distribution Online - ADO 20 3
МТС Сервис 9 3
Digma Allroad Max - Digma City Run - электросамокат 2 2
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 2
Apple iPad 3945 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 439 2
Apple - App Store 3020 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 859 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 561 2
Huawei AppGallery 327 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1362 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1432 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 92 2
Huawei Watch - Умные часы 126 2
Яндекс.Плюс 227 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 799 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 254 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 2
Xiaomi Mi Home 85 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 2
Туринге Иван 31 13
Собянин Сергей 495 6
Ликсутов Максим 205 6
Райкевич Алексей 120 4
Чуйко Дмитрий 18 4
Баяндин Егор 9 3
Синявин Андрей 4 3
Бедарев Виталий 17 3
Барышева Юлия 4 2
Агеенко Максим 3 2
Путин Владимир 3388 2
Боим Анна 11 2
Шпак Василий 266 2
Лаврентьев Сергей 9 1
Xiaomi Mitu Mi Robot Builder Rover 2 1
Золотухина Дарья 9 1
Иванченко Александра 11 1
Родный Юрий 7 1
Дашкевич Алексей 10 1
Куракин Владислав 1 1
Шилин Сергей 1 1
Желяскова Диана 3 1
Гриднев Антон 31 1
Лискутов Максим 1 1
Опарина Александра 1 1
Синявский Александр 2 1
Дегтярев Вадим 1 1
Неталиев Денис 1 1
Железкова Диана 1 1
Ясиновский Леонид 3 1
Богатищев Николай 5 1
Go Harry - Го Гарри 1 1
Майоров Николай 1 1
Сезонов Иван 4 1
Щербакова Варвара 2 1
Иткис Даниил 3 1
Серебренников Иван 2 1
Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 1
Keynes Milton - Кейнс Милтон 4 1
Искандярова Инна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 16
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3428 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 11
Беларусь - Белоруссия 6084 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2243 11
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 11
Россия - СФО - Новосибирск 4707 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 8
Европа 24686 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2444 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8230 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2948 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 7
Казахстан - Республика 5848 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 5
Земля - планета Солнечной системы 10696 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1838 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 967 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2705 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2120 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1253 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 151 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 3
Азия - Азиатский регион 5766 3
Индия - Bharat 5733 3
Германия - Федеративная Республика 12965 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1131 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 803 112
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 97
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 25
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 19
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2957 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8156 18
Аренда 2582 18
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4338 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6264 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 16
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 910 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5915 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 12
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 11
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 10
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1059 10
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 41 10
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 8
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 356 7
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 64 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 5
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 314 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1657 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 5
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
Трушеринг 6 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2214 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 2
Ведомости 1298 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
The Guardian - Британская газета 386 1
GSM Arena 76 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Известия ИД 721 1
Daily Mail 56 1
Android Authority 54 1
Neowin 187 1
URA.RU - информагентство 11 1
INFOLine-Аналитика 69 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 10 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
Автостат 47 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 71 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 169 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 39 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 1
МУИВ - Московский университет имени С. Ю. Витте 2 1
День молодёжи - 27 июня 1004 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1260 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
YAC - Yet Another Conference 10 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще