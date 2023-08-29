diHouse представляет электросамокаты NAVEE

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале работы с брендом NAVEE, занимающимся проектированием и производством электросамокатов. diHouse представляет на российским рынке четыре модели электросамокатов – NAVEE S65, V40, S65C, V50. Все электросамокаты синхронизируются с мобильным приложением MiHome. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Электросамокат NAVEE S65 развивает скорость до 32 км/ч, а максимальная дальность хода на одном заряде составляет 65 км. NAVEE S65 оснащен передней и задней подвеской с эффективной амортизацией, 10-дюймовыми пневматическими шинами, а также высоким клиренсом. Вместе они позволяют передвигаться даже в тяжелых дорожных условиях. Пользователь сможет преодолевать неровности и ямки, подниматься в горку (максимальный угол наклона 25%) и съезжать с бордюра не спешиваясь. Встроенная фара под рулем повышает безопасность передвижений в темное время суток.

LED-дисплей помогает отслеживать скорость движения, состояние аккумулятора, текущий режим поездки. Корпус защищен от воздействия грязи и влаги – уровень защиты IPX5. Двойная тормозная система управляется с помощью рычажка на руле.

diHouse представляет электросамокаты NAVEE

Электросамокат NAVEE S65C – оптимизированная версия S65, которая отличается более строгим дизайном, но при этом сохраняет все возможности предыдущей модели. Широкая платформа для ног, бескамерные шины и складная конструкция – залог езды без тряски. Добавлен стоп-сигнал на заднее колесо для безопасного передвижения в темноте. Максимальный угол наклона 22% обеспечивает комфорт на пересеченной местности.

Электросамокат NAVEE V40 – мобильная альтернатива общественному транспорту. Максимальная скорость до 32 км/ч и двойная тормозная система обеспечивают маневренность и безопасность передвижения в динамичной городской среде. Максимальная дальность хода на одном заряде составляет 40 км. Корпус оснащен передней и задней фарой, что позволяет передвигаться безопасно в условиях низкой освещенности.

Дисплей с высоким разрешением отображает данные о поездке в реальном времени. Мобильное приложение открывает доступ к дополнительному функционалу, например: блокировка двигателя, включение задних фар и др. В корпусе предусмотрено место для трекера AirTag, чтобы можно было отследить местоположение самоката в любой ситуации. Благодаря удобной складной конструкции электросамокат не занимает много места, и хранить его можно даже в небольшой квартире.

Электросамокат NAVEE V50 – улучшенная версия модели NAVEE V40 с увеличенным до 50 км запасом хода, мощностью двигателя и углом наклона 20%. Габариты рассчитаны на пользователей любого роста и комплекции.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать бизнес-коммуникации

Пневматические шины позволяют ездить даже по неровным дорогам. Двойная тормозная система управляется с помощью рычага на руле. Электросамокат легко складывается в три шага и не занимает много места при хранении дома или в офисе.

Широкий дисплей позволяет следить за скоростью движения, уровнем заряда и другими параметрами. В корпусе предусмотрено место для трекера AirTag. Наличие передней и задней фары повышают уровень безопасности при движении в вечернее и ночное время. Корпус с влагозащитой уровня IP55 не ржавеет и не теряет вид.

***

Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс стоек за 2 года CNews Analytics

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.