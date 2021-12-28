Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия ЦФО Липецкая область Грязи
Публикаций - 86, упоминаний - 86
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2213 4
|Ежов Сергей 12 5
|Мудрецов Александр 8 2
|Толстой Лев 39 2
|Толстобров Михаил 10 2
|Самуйлов Александр 4 1
|Лысенков Сергей 2 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Наумов Максим 89 1
|Путин Владимир 2525 1
|Стаин Владислав 4 1
|Шевченко Евгений 56 1
|Газаров Артур 77 1
|Сергеев Иван 71 1
|Агуреева Ольга 5 1
|Комиссарова Валерия 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1429 1
|Daily Mail 47 1
|Tom’s Hardware 125 1
|Telegraph 197 1
|Future - Space.com 195 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179256, в очереди разбора - 979584.
Создано именных указателей - 72833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179256, в очереди разбора - 979584.
Создано именных указателей - 72833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru