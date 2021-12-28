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Россия ЦФО Липецкая область Грязи

Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи


28.12.2021 Бестолковая видеокарта трехлетней давности внезапно стала всемирным хитом продаж 1
17.06.2021 Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM 1
09.06.2021 Skymec поставит в Россию две новинки DJI: дроны Agras T30 и Agras T10 1
12.05.2021 Как просто почистить кабели от пыли и грязи 1
16.04.2021 Acer представила ноутбук и планшет из новой линейки ENDURO Urban 1
23.03.2021 Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM 1
18.03.2021 Acer представила на российском рынке проектор PD1330W для дома. Цена. Фото 1
13.11.2020 Сети Wi-Fi 6 - трубопроводы для «новой нефти» 1
29.10.2020 Тест-драйв с Huawei. Оптимальные решения под конкретные задачи. 1
04.08.2020 X5 Retail Group проверит мусорные баки с помощью датчиков GoodWAN 1
06.07.2020 «Delta Системы безопасности» представила новый охранный комплекс с системой видеонаблюдения 1
06.05.2020 «Силтэк» создал RFID-метку с закладными метизами 1
30.04.2020 Обзор внешнего SSD LaCie Rugged: неубиваемый малый 1
06.04.2020 HP обновила линейку принтеров без картриджа HP Neverstop Laser. Цены 1
08.01.2020 Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена 1
24.12.2019 Начались продажи сверхдешевого неубиваемого смартфона с подводной съемкой. Цены для России 1
20.09.2019 NEC представил дисплей для небольших пространств и помещений 1
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области 1
26.07.2019 Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник 1
26.07.2019 BQ представила телефон BQ 2432 Tank SE для военнослужащих. Цена 1
25.02.2019 На «Байкалах» создан первый российский промышленный компьютер. Цена 1
20.09.2018 2Test представил нательные видеорегистраторы для контроля работы полевых служб 1
15.08.2018 2Test пополнил линейку решений подвижной радиосвязи системами DMR Hytera 1
21.03.2018 МТС обновила голосовую сеть более чем в 50 населенных пунктах Липецкой области 1
06.02.2018 2TEST расширила линейку промышленных модульных коммутаторов «ПрофиМодуль» 1
08.12.2017 Роботы-пылесосы с функцией влажной уборки. Выбор ZOOM 1
31.10.2017 Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры 1
17.07.2017 В России создали новый тип 3D-биопринтеров 1
19.04.2017 Eaton представила ИБП 9PHD для защиты электропитания в экстремальных условиях эксплуатации 1
17.02.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сети в Липецкой области 1
18.01.2017 МТС запустила в Липецкой области сеть LTE-Advanced 1
02.12.2016 Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения 1
26.10.2016 МТС расширил охватил 4G-интернета в Липецкой области 1
13.09.2016 Компания Dyson на выставке IFA 2016 в Берлине 1
12.09.2016 Обзор экосистемы LeEco и смартфона Le Max2. Контент - наше всё! 1
09.09.2016 «Родник» анонсировал обновленную конфигурацию защищенного планшета Getac T800G2 1
31.05.2016 Такие разные роботы 1
19.04.2016 «МегаФон» ускорил сельский 3G-интернет в Липецкой области 1
01.03.2016 Samsung Forum CIS 2016: самые ожидаемые новинки 1
12.02.2016 Dell Latitude 14 Rugged Extreme 7404 – суровый ноутбук для суровых мужчин 1

Публикаций - 86, упоминаний - 86

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8726 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6441 5
Samsung Electronics 9241 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5403 3
Philips 1930 3
LG Electronics 3301 3
Intel Corporation 11186 2
Huawei 3152 2
AMD - Advanced Micro Devices 3626 2
ДОК 155 2
Apple Inc 10588 2
Ростех - Ростехнологии 2501 1
Базальт СПО - BaseALT 242 1
GlassBridge Enterprises - Imation 55 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7662 1
Microsoft Corporation 22359 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 278 1
Lenovo Group 2051 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 1
Newegg 15 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 164 1
МТС Центр макрорегион 60 1
Rover - RoverComputers 387 1
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 1
Orange S.A. 973 1
Amazon Inc - Amazon.com 2628 1
Nvidia Corp 3099 1
Kingston Technology 176 1
Canon 1334 1
Nikon 583 1
Corsair 28 1
Ростех - Автоматика Концерн 888 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1073 1
Seagate Technology 681 1
Xiaomi 1044 1
LaCie 71 1
Vivitek - Вивитек 17 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 73 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1867 1
Miele - Миле 118 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 313 2
Electrolux - Электролюкс Рус 155 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 176 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
Dyson 89 1
ПГК - Первая грузовая компания 117 1
Jaguar Land Rover 84 1
Nike 155 1
X5 Group 694 1
Беталинк 102 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 39 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3298 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2027 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2678 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11362 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2322 1
Президент Российской Федерации 3504 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2462 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3195 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2213 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 40869 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10031 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7280 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 779 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4845 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10185 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6440 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 10112 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9170 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1475 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4357 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17404 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5376 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5215 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1696 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 615 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8636 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3074 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 698 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1658 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 2195 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10438 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2018 3
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2614 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4811 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2958 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 619 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1314 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 323 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3381 2
WMA - Windows Media Audio 938 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3020 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2287 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1639 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2199 2
Intel Turbo Boost Technology 189 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 3321 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1484 2
Google Android 11845 3
Microsoft Windows 10 11399 2
Seiko Epson EMP - серия проекторов 116 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1949 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 645 1
AMD Radeon RX 40 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 475 1
Opera Mini - браузер 206 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 456 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1374 1
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 309 1
МТС 2G-сеть 8 1
iClebo Omega - робот-пылесос 4 1
Philips HU - серия увлажнителей воздуха - мойка воздуха 3 1
LG HW - мойка воздуха, увлажнитель 4 1
Apple MacBook Pro 488 1
Polaris PVCR 3 1
LG Kompressor Follow Me 10 1
LaCie Toolkit 1 1
Apple - macOS Time Machine 49 1
МТС M2M-IoT-сеть - МТС NB-IoT - платформа интернета вещей 23 1
Samsung Electronics TouchWiz 175 1
Apple File System - APFS 12 1
LaCie Rugged RAID 13 1
Xiaomi Roborock S - серия роботов-пылесосов 8 1
Apple macOS 1420 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2630 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 77 1
Corning Gorilla Glass 591 1
Oracle Java - язык программирования 2532 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 309 1
ЭОС Дело СЭД 3217 1
Microsoft Outlook 1236 1
Nokia Sirocco 89 1
Pure Storage Evergreen - СХД 23 1
Kingston DataTraveler 28 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 581 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 191 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 710 1
Ежов Сергей 12 5
Мудрецов Александр 8 2
Толстой Лев 39 2
Толстобров Михаил 10 2
Самуйлов Александр 4 1
Лысенков Сергей 2 1
Рылов Дмитрий 45 1
Наумов Максим 89 1
Путин Владимир 2525 1
Стаин Владислав 4 1
Шевченко Евгений 56 1
Газаров Артур 77 1
Сергеев Иван 71 1
Агуреева Ольга 5 1
Комиссарова Валерия 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 106259 10
Россия - ЦФО - Липецкая область 383 9
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 329 7
Того - Тоголезская Республика 0 5
Земля - планета Солнечной системы 7229 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13170 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45339 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 6 3
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 186 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13341 2
Южная Корея - Республика 4181 2
Германия - Федеративная Республика 8628 2
Испания - Каталония - Барселона 707 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1199 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 91 1
Луна 1176 1
Сатурн - планета Солнечной системы 60 1
Ближний Восток 2540 1
Австралия - Австралийский Союз 2754 1
Африка Южная 339 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5312 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1707 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 339 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2806 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11512 1
Европа 11429 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 645 1
США - Колорадо 368 1
США - Калифорния 3375 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 71 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 330 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 265 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 321 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1004 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 915 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Усмань 2 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1994 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6240 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14787 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2094 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3762 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 249 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 959 1
Русский язык 4646 1
Федеральное законодательство 1711 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14598 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1344 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1254 1
Эргономика 621 1
CNews - ZOOM.CNews 1429 1
Daily Mail 47 1
Tom’s Hardware 125 1
Telegraph 197 1
Future - Space.com 195 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 225 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 754 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179256, в очереди разбора - 979584.
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