Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Липецкая область Грязи
СОБЫТИЯ
Публикаций - 392, упоминаний - 392
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 47
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
|Nature 832 6
|AP - Associated Press 2007 4
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|Phys.org 972 2
|Optics 143 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
|Future - Space.com 200 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
|Orlando Sentinel 5 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|ZDnet 663 1
|Ведомости 1466 1
|РИА Новости 1033 1
|Global Times 16 1
|Science Advances 35 1
|Telegraph 199 1
|Daily Mail 58 1
|CoinDesk 4 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.