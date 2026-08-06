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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Липецкая область Грязи

Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция 1
08.07.2026 Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM 1
09.06.2026 Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана 1
21.05.2026 Красота в «цифре»: на берегу озера Чедер впервые появилась сотовая связь 1
01.04.2026 Санкт-Петербург внедрит роботов для поддержания транспортной инфраструктуры в чистоте 1
24.02.2026 Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM 1
27.11.2025 IEK Group укрепила портфель интеллектуальной собственности 1
30.10.2025 Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня 1
17.10.2025 Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая 1
17.10.2025 Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
08.10.2025 Dreame показала новые модели роботов-пылесосов 1
30.09.2025 Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки 1
22.09.2025 Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM 1
18.09.2025 Trouver представил бюджетный робот-пылесос, который можно не обслуживать 50 дней 1
16.09.2025 Dreame представила новый пылесос для сухой и влажной уборки R10S Aqua среднего уровня с премиальной функцией 1
02.09.2025 Dreame представила мощный ИИ-пылесос для влажной и сухой уборки H15S 1
18.08.2025 «Систэм Электрик» представила пассивные датчики SDTN200 для контроля температуры воздуха в системах вентиляции 1
17.07.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске 1
14.07.2025 IP-видеонаблюдение и тепловизионный мониторинг с поворотными биспектральными камерами Smartec STX-IPPT694L PRO 1
08.07.2025 Новые модели смартфонов Ulefone Armor на российском рынке 1
04.07.2025 Новые модели наушников Realme поступили в продажу в России 1
03.07.2025 Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки 1
26.06.2025 Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы 1
20.05.2025 Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях 1
30.04.2025 «МегаФон» прокачал связь для 200 тысяч липчан 1
26.04.2025 Обзор STARWIND SSV9550: доступный пылесос «три-в-одном» 1
16.04.2025 МТС обновляет сеть фиксированной связи в Липецке и Грязях с помощью отечественного оборудования 1
15.04.2025 Dreame представляет моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach с еще более широкими возможностями уборки 1
15.04.2025 Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой 1
17.03.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Москве 1
27.02.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» запустит сезон с обновленной моделью самокатов 1
26.02.2025 Над Тамбуканским озером заработала сеть МТС 1
25.01.2025 Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки 1
16.01.2025 МТС прокачала мобильный интернет в поселке самой знаменитой «минералки» 1
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 1
11.12.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн 1
09.12.2024 Компания Roborock представила на российском рынке новую модель робота-пылесоса Qrevo Curv 1
22.11.2024 Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж 1
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
30.10.2024 Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки 1

Публикаций - 392, упоминаний - 392

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 36
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 23
LG Electronics 3735 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 16
Xiaomi - Сяоми 2231 15
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 14
Apple Inc 13154 12
Philips 2099 12
Sony 6739 12
Google LLC 12688 12
МегаФон 10742 11
Intel Corporation 12811 10
HP Inc. 5883 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Комплит - Complete 114 8
Nvidia Corp 4002 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Ланит - diHouse - Дихаус 264 7
Dell EMC 5180 6
Microsoft Corporation 25775 6
Huawei 4676 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Canon 1439 5
Seiko Epson Corporation 908 5
Новый диск 963 4
iRobot - 62 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 28 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 4
Getac Technology 29 4
Dyson 157 26
Kärcher - Karcher - Керхер 74 21
Miele - Миле 139 11
Россети Ленэнерго 1699 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 4
Makita - Макита 25 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 4
Родник 91 4
Bosch - Gaggenau 36 3
Black & Decker 18 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 3
Gardena - Гардена Рус 15 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
Hansa - Ханса 114 2
Геометрия НПО 165 2
Борец Производственная Компания - Borets 34 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Grundfos - Грундфос 12 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Hyundai Motor Company 436 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
Верный - торговая сеть 326 2
Композит 99 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Беталинк 105 1
Tesco 84 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
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IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 9
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 7
LG Kompressor Follow Me 20 6
Samsung Galaxy 1035 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Electrolux UltraCaptic - Electrolux UltraSilencer Vacuum - Electrolux UltraActive - Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergo, Ergorapido - серия пылесосов 20 5
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPad 4011 5
Linux OS 11533 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 5
Samsung Navibot - Samsung Powerbot - серия робот-пылесосов 16 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 4
Redmond RV - серия пылесосов 14 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple macOS 2419 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Samsung Galaxy Note 702 4
Apple Siri - Голосовой помощник 441 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Радаев Александр 44 3
Bidaut Carine - Бидо Карин 3 3
Fectay Bruno - Фектай Бруно 3 3
Толстой Лев 69 3
Ксенин Алекс 311 2
Левкевич Михаил 59 2
Толстобров Михаил 10 2
Nakamura Shinichiro - Накамура Синихиро 2 2
Griffin Caitlin - Гриффин Кэйтлин 4 2
Симаткина Светлана 71 2
Buechter Edwin - Бюхтер Эдвин 2 2
Miele Carl - Миле Карл 6 2
Носков Константин 241 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Мудрецов Александр 35 2
Селиванов Максим 28 2
Наумов Максим 100 2
Ляк Александр 51 1
Шевченко Евгений 60 1
Газаров Артур 77 1
Сергеев Иван 74 1
Клинаичев Андрей 33 1
Долженко Евгения 38 1
Сахаров Андрей 8 1
Parisi Presicce Claudio - Паризи Пресиччи Клаудио 1 1
Якушев Сергей 20 1
Гостомельский Алексей 14 1
Миронов Владимир 11 1
Хамитов Рустэм 9 1
Болотов Дмитрий 10 1
Плетнев Александр 8 1
Агуреева Ольга 9 1
Павлов Никита 146 1
Комиссарова Валерия 9 1
Чижевский Александр 6 1
Гинзбург Валерий 2 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Куртяник Надежда 441 1
Нехорошев Дмитрий 21 1
Рудзянский Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 150
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 49
Земля - планета Солнечной системы 10865 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 29
Европа 24964 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Япония 13807 23
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 22
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Южная Корея - Республика 7052 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Солнечная система - Solar system 2569 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 12
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 40 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 7
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 7
Германия - Берлин 732 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Китай - Тайвань 4245 5
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 5
Африка - Сахара - пустыня 93 4
Индийский океан 162 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 13 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Лебедянский район - Лебедянь 10 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Швеция - Королевство 3782 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Испания - Королевство 3840 4
Нидерланды 3746 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 63
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
Зоология - наука о животных 2887 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 40
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 29
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 28
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 26
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 25
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 24
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 22
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 238 21
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 19
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 17
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 16
Английский язык 7030 16
Ergonomics - Эргономика 1755 16
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 16
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 12
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 184 12
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 11
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Nature 832 6
AP - Associated Press 2007 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Phys.org 972 2
Optics 143 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Future - Space.com 200 1
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Wikipedia - Википедия 650 1
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Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Global Times 16 1
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Telegraph 199 1
Daily Mail 58 1
CoinDesk 4 1
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 1
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KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
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NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
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