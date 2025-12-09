Получите все материалы CNews по ключевому слову
Нехорошев Дмитрий
СОБЫТИЯ
Нехорошев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9892 10
|Microsoft Corporation 25236 2
|KillNet - Хакерская группировка 17 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
|Red Hat 1344 1
|Google LLC 12255 1
|Cisco Systems 5222 1
|Mirantis - Мирантис 36 1
|Хомнет Консалтинг - ХК Групп 177 1
|Meta Platforms - Facebook 4531 1
|NetApp - Network Appliance 648 1
|Veeam Software 327 1
|Chainalysis 22 1
|X Corp - Twitter 2907 1
|Evil Corp - Хакерская группировка 12 1
|Толстой Лев 58 2
|Севостьянов Дмитрий 1 1
|Лагунцов Евгений 6 1
|Бувальцев Иван 10 1
|Buchmann Manfred - Бухманн Манфред 2 1
|Кислицына Елена 1 1
|Савченко Виталий 9 1
|Безруков Валерий 10 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Ройфман Роман 16 1
|Тараненко Алексей 2 1
|Осокина Полина 25 1
|Молотков Михаил 11 1
