Нехорошев Дмитрий


СОБЫТИЯ


09.12.2025 Предприятие в Липецкой области получило дополнительную киберзащиту 1
28.11.2025 «МегаФон» прокачал связь в самом «литературном» населенном пункте региона 1
01.09.2025 «МегаФон» повысил качество связи в сердце Липецка 1
23.05.2025 Мобильный интернет 4G впервые пришел в село Ищеино 1
30.04.2025 «МегаФон» прокачал связь для 200 тысяч липчан 1
03.03.2025 «МегаФон» расширил цифровой охват в Липецкой области 1
07.02.2025 «МегаФон» провел рефарминг в Усмани 1
23.12.2024 От Романова до Ленина и обратно: «МегаФон» разогнал интернет в поселке под Липецком 1
06.12.2024 «МегаФон» улучшил покрытие и разогнал мобильный интернет на трассе Лебедянь-Данков 1
02.10.2024 «МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в 150 локациях Липецкой области 1
15.07.2024 «МегаФон» разогнал интернет в ТРЦ Липецкой области 1
10.07.2024 «Русских хакеров» обвинили в краже личных данных 15 миллионов американских ветеранов 1
17.06.2024 «МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев 1
30.01.2017 «Хомнет консалтинг» автоматизирует бухгалтерскую систему «Либра Капитал» согласно ОСБУ 1
05.12.2016 NetApp Innovation 2016: взгляд в будущее СХД 2

