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Индексная книга (каталог) CNews*
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Савченко Виталий

СОБЫТИЯ


02.06.2026 PT NGFW защищает распределенную инфраструктуру Synergetic 1
08.10.2024 Boxberry перенесла инфраструктуру 1С-платформы в облако «Рег.ру» 1
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
24.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля 1
05.12.2016 NetApp Innovation 2016: взгляд в будущее СХД 1
30.01.2015 «Курчатовский институт» оптимизировал резервное копирование с внедрением Veeam Management Suite 1
12.03.2012 Veeam ONE оснащен поддержкой Hyper-V 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Савченко Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 340 8
Broadcom - VMware 2578 3
Microsoft Corporation 25634 3
Amazon Inc - Amazon.com 3230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 2
Commvault 185 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 609 2
Softline - Софтлайн 3594 2
9400 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 924 2
VK - Mail.ru Group 3578 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 2
Ситилабс 44 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 25 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Mirantis - Мирантис 36 1
Рунити 98 1
DigiLabs - Дигилабс 4 1
NetApp - Network Appliance 661 1
Ростелеком 10764 1
SAP SE 5557 1
Cisco Systems 5323 1
Alibaba Group 468 1
Yandex - Яндекс 9001 1
Huawei 4467 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
Oracle Corporation 7033 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2355 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1682 1
Крок - Croc 1926 1
Red Hat 1364 1
Schneider Electric 605 1
Naumen - Наумен 736 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 298 1
Selectel - Селектел 510 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 424 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 370 1
ОТР ГК - ОТР 2000 226 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 229 1
Траско - Trasko 32 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
РЖД - Российские железные дороги 2053 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 87 2
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
Кораблик-Р 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ГПБ - Газпромбанк 1249 1
МКБ - Московский кредитный банк 644 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 894 1
Альфа-Банк 1950 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Ингосстрах СПАО 471 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 151 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 577 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1186 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 362 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
OKS Group 51 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 101 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 93 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 65 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 229 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6508 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23894 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17784 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1341 3
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 162 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12577 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3229 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6986 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26945 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2400 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10469 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12814 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7716 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10056 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13733 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4907 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2539 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7665 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3103 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3078 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 832 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 700 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13574 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 616 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2674 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 419 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1886 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 618 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3033 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 192 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 721 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 170 1
Veeam One 17 3
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 115 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 229 2
Veeam MP - Veeam Management Pack - Veeam MS - Veeam Management Suite 14 2
Microsoft Azure 1505 2
Microsoft Office 365 1031 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 674 2
Veeam DataLabs - Veeam Virtual Labs 5 1
Microsoft Azure Archive Storage 3 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 48 1
FlexArray V-Series 1 1
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 1
Veeam Monitor 3 1
Veeam Reporter 3 1
Veeam Essentials 2 1
Veeam Business View 2 1
DigiLabs - Алькир 4 1
NetApp ONTAP 69 1
NetApp SolidFire 23 1
Linux OS 11326 1
Apple macOS 2370 1
Rakuten Viber 663 1
Microsoft Windows 16718 1
NetApp E-Series СХД 91 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 997 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 1
Veeam Universal License - VUL 14 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
Google Cloud Platform - GCP 366 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1761 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 843 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
VK - Mail.Ru Почта 409 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1628 1
1С:ERP Управление предприятием 794 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1820 1
Docker - Платформа распределённых приложений 515 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 94 1
Broadcom - VMware vSphere 604 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Рыстенко Михаил 62 4
Платонов Михаил 42 3
Савцов Игорь 29 2
Валчев Стоян 48 2
Гордиенко Ростислав 28 2
Матюшкин Дмитрий 5 2
Гришин Владислав 2 2
Чаркин Евгений 315 2
Абакумов Евгений 226 2
Михалев Евгений 98 2
Путятинский Сергей 111 2
Галкин Николай 137 2
Печенин Алексей 18 2
Шевченко Владимир 152 2
Сарнацкий Владислав 17 2
Антонов Александр 77 2
Горчаков Денис 48 1
Прохоров Фёдор 83 1
Гаранин Евгений 53 1
Абдулнасыров Эмиль 17 1
Горбатовский Станислав 15 1
Романова Татьяна 14 1
Мищенко Евгений 15 1
Оберемок Андрей 17 1
Латфуллина Ирина 13 1
Шапкин Алексей 13 1
Юсупов Шамиль 41 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Кононовалов Олег 1 1
Безруков Валерий 10 1
Тараненко Алексей 2 1
Осокина Полина 25 1
Пуха Максим 7 1
Воронова Наталия 3 1
Нехорошев Дмитрий 20 1
Кузьмицкий Сергей 2 1
Севостьянов Дмитрий 1 1
Лагунцов Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 7
Украина 7893 4
Грузия 1316 4
Монголия 376 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 1
Казахстан - Республика 5968 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 1
Земля - планета Солнечной системы 10810 1
Беларусь - Белоруссия 6215 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19260 1
Европа Восточная 3135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6479 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8392 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5865 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3806 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12094 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 317 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 249 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2049 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 305 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3351 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2992 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7243 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2811 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8715 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1479 1
Сон - Somnus 468 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 868 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2008 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 363 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4372 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5566 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3559 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 483 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 405 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2415 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5660 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1625 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5475 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 61 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6069 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 926 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 37 1
IDC - International Data Corporation 4963 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 1
Gartner - Гартнер 3646 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 289 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1260 2
CNews AWARDS - награда 563 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 1
CNews Баттл 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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