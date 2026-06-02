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Савченко Виталий
СОБЫТИЯ
Савченко Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыстенко Михаил 62 4
|Платонов Михаил 42 3
|Савцов Игорь 29 2
|Валчев Стоян 48 2
|Гордиенко Ростислав 28 2
|Матюшкин Дмитрий 5 2
|Гришин Владислав 2 2
|Чаркин Евгений 315 2
|Абакумов Евгений 226 2
|Михалев Евгений 98 2
|Путятинский Сергей 111 2
|Галкин Николай 137 2
|Печенин Алексей 18 2
|Шевченко Владимир 152 2
|Сарнацкий Владислав 17 2
|Антонов Александр 77 2
|Горчаков Денис 48 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Гаранин Евгений 53 1
|Абдулнасыров Эмиль 17 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Романова Татьяна 14 1
|Мищенко Евгений 15 1
|Оберемок Андрей 17 1
|Латфуллина Ирина 13 1
|Шапкин Алексей 13 1
|Юсупов Шамиль 41 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Кононовалов Олег 1 1
|Безруков Валерий 10 1
|Тараненко Алексей 2 1
|Осокина Полина 25 1
|Пуха Максим 7 1
|Воронова Наталия 3 1
|Нехорошев Дмитрий 20 1
|Кузьмицкий Сергей 2 1
|Севостьянов Дмитрий 1 1
|Лагунцов Евгений 6 1
|Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 37 1
|IDC - International Data Corporation 4963 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 1
|Gartner - Гартнер 3646 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 289 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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