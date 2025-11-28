Разделы

Сарнацкий Владислав


СОБЫТИЯ


28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
29.10.2019 ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure 1
28.11.2016 ИТ в рознице: цифровая трансформация бизнеса как способ выживания 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Сарнацкий Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14148 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 516 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 14
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 14
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 13
Schneider Electric 590 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 384 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 706 13
Rimini Street 77 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 482 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 245 13
Центр2М - Center2М 67 13
8954 13
Veeam Software 327 5
Naumen - Наумен 681 4
Dynatrace 58 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 345 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 2
Diasoft - Диасофт 1021 2
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 19 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Oracle Solution Engineering 6 1
Denodo Technologies 8 1
Ростелеком 10289 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 793 1
Amazon Inc - Amazon.com 3129 1
Alibaba Group 450 1
Yandex - Яндекс 8398 1
Huawei 4214 1
Softline - Софтлайн 3248 1
Oracle Corporation 6862 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 872 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
Крок - Croc 1814 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 15
РЖД - Российские железные дороги 1996 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 14
Траско - Trasko 32 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1788 14
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8148 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2987 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 13
ГПБ - Газпромбанк 1168 13
МКБ - Московский кредитный банк 615 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 13
Ингосстрах СПАО 451 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 13
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 528 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 351 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 13
OKS Group 51 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 88 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 84 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 13
Альфа-Банк 1862 7
Совкомбанк ПАО 285 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 4
Газпром нефть 669 3
ТРИЭР 5 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 326 2
Почта России ПАО 2238 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12807 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2714 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1452 2
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3110 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17101 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72866 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57078 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22963 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7386 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3049 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17911 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12966 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31564 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4676 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6137 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7254 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2451 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 662 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 655 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3094 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5238 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5850 13
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33885 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6861 4
Data monetization - Монетизация данных 1826 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13302 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2955 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1242 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 405 2
C&C - Command and Control server 92 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13022 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 532 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14833 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11945 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1161 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 446 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4338 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2859 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23014 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 940 13
1С:ERP Управление предприятием 704 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 13
Oracle Cloud Compute Services - Oracle Compute Cloud Service 4 1
Oracle Cloud Storage Services - Oracle Storage Cloud 10 1
Oracle Cloud Networking - Oracle Networking for Cloud 2 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 1
Microsoft Azure 1457 1
Google Cloud Platform - GCP 344 1
Microsoft Office 365 980 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 54 1
Oracle UCs - Oracle Universal Cloud Credits 9 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 819 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1106 1
Антонов Александр 77 14
Рыстенко Михаил 62 14
Савцов Игорь 29 14
Валчев Стоян 48 14
Гордиенко Ростислав 28 14
Чаркин Евгений 314 14
Абакумов Евгений 224 14
Путятинский Сергей 102 14
Шевченко Владимир 150 14
Бурилов Андрей 117 13
Шадура Максим 17 13
Портной Михаил 42 13
Москальков Дмитрий 43 13
Алтухов Дмитрий 46 13
Елизаров Артем 18 13
Казарин Станислав 175 13
Сороченков Алексей 42 13
Горчаков Денис 48 13
Гаранин Евгений 51 13
Абдулнасыров Эмиль 17 13
Горбатовский Станислав 15 13
Романова Татьяна 14 13
Мищенко Евгений 15 13
Оберемок Андрей 17 13
Латфуллина Ирина 13 13
Шапкин Алексей 13 13
Юсупов Шамиль 41 13
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Богданов Кирилл 112 13
Дьяченко Валерий 96 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Клепиков Алексей 120 13
Сотин Денис 216 13
Слышкин Василий 129 13
Егоров Владимир 85 13
Карпов Иван 79 13
Семенихин Игорь 56 13
Россия - РФ - Российская федерация 156353 16
Европа Восточная 3121 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18508 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45607 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14475 6
Казахстан - Республика 5784 5
Украина 7784 5
Грузия 1280 5
Беларусь - Белоруссия 6015 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8089 2
Россия - ЮФО - Севастополь 577 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18158 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53404 1
Европа 24618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51156 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54874 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1945 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 253 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15053 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3762 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17371 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8229 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 469 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5263 2
Fashion industry - Индустрия моды 315 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 245 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3270 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6076 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2064 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1819 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1423 1
Сон - Somnus 457 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1925 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2169 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1829 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 455 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 364 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2298 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5499 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5825 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1528 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7333 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 116 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8360 1
Gartner - Гартнер 3604 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1251 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 15
CNews AWARDS - награда 547 14
CNews Баттл 70 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
