Алтухов Дмитрий


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 4
27.03.2025 Как найти правильный компромисс при импортозамещении: мнения экспертов 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
14.05.2024 Российская ОС «Аврора» перейдет на клон браузера Chrome, чтобы победить дефицит приложений. Ставка на клон Firefox не сыграла 2
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
12.02.2024 «Аквариус» начал разработку отечественного «убийцы» Android 1
14.08.2023 Надо вложить 300 миллиардов, чтобы «допилить» ОС «Аврора» до iOS и Android 1
07.07.2023 Xiaomi и iPhone больше не нужны. В России создается полностью отечественный смартфон на процессоре RISC-V 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 2
03.04.2023 Российская национальная мобильная ОС под угрозой из-за США 1
24.05.2021 Копилку «АйТеко» пополнил уникальный сертификат CWNE 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen 1
25.05.2017 «Интер РАО»: И в разработке, и во внедрении отечественных ИТ помогут нестандартные ходы 1
16.06.2015 «Интер РАО — ИТ» мигрировала на платформу Naumen Service Desk 1
10.06.2014 Путин объяснил «Яндексу» и Mail.ru, чего ждать от государства 1

Публикаций - 47, упоминаний - 54

Алтухов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 488 16
9002 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 14
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 13
Schneider Electric 591 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 714 13
Rimini Street 77 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 245 13
Центр2М - Center2М 67 13
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 9
Naumen - Наумен 685 6
Google LLC 12264 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 5
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 61 5
Ростелеком 10316 4
Veeam Software 327 4
ИСБ Ангел 3 3
Инфотехника 3 3
Diasoft - Диасофт 1024 3
Dynatrace 58 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 3
Microsoft Corporation 25242 3
Yandex - Яндекс 8449 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 641 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 81 2
Интер РАО ИТ - Интер РАО Информационные технологии 5 2
Слайдер Презентации 13 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
Oracle Corporation 6871 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 26
РЖД - Российские железные дороги 2003 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 18
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 87 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 536 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 863 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Кораблик-Р 20 13
Почта России ПАО 2249 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 13
ГПБ - Газпромбанк 1177 13
МКБ - Московский кредитный банк 618 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 220 13
Ингосстрах СПАО 451 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 13
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
OKS Group 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 201 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 13
ПСБ - Промсвязьбанк 903 12
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 10
Альфа-Банк 1870 10
Сургутнефтегаз - СНГ 278 10
Adidas - Адидас 166 10
ВТБ - ВТБ24 668 10
Северсталь Менеджмент 30 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2005 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правительство Челябинской области 74 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 10
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 10
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 29
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 27
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 24
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5885 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3061 14
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 13
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 5
Data monetization - Монетизация данных 1836 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1097 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 4
Аудиокнига - Audiobook 242 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 17
1С:ERP Управление предприятием 718 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 13
Google Android 14696 6
Linux OS 10917 5
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 3
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 36 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 137 3
Apple iOS 8251 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 66 2
Microsoft Office 3956 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 2
Microsoft Windows 16338 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1528 2
Intel x86 - архитектура процессора 1984 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 2
Oracle Java - язык программирования 3331 2
Apple iPad 3939 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Примо РПА - Primo RPA 46 1
Luxms BI 97 1
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 45 1
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 208 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 12 1
Google Android SDK 37 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
VK Teams 80 1
GitHub Copilot 28 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Red Hat WildFly - Keycloak 54 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 107 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Чаркин Евгений 314 22
Богданов Кирилл 112 15
Урьяс Вадим 98 14
Шевченко Владимир 150 14
Елизаров Артем 18 13
Казарин Станислав 175 13
Сороченков Алексей 42 13
Горчаков Денис 48 13
Савцов Игорь 29 13
Валчев Стоян 48 13
Гордиенко Ростислав 28 13
Гаранин Евгений 51 13
Абдулнасыров Эмиль 17 13
Горбатовский Станислав 15 13
Романова Татьяна 14 13
Мищенко Евгений 15 13
Оберемок Андрей 17 13
Латфуллина Ирина 13 13
Шапкин Алексей 13 13
Юсупов Шамиль 41 13
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Дьяченко Валерий 96 13
Абакумов Евгений 224 13
Халматов Максим 64 13
Клепиков Алексей 120 13
Сотин Денис 216 13
Слышкин Василий 129 13
Егоров Владимир 86 13
Карпов Иван 79 13
Семенихин Игорь 56 13
Нестеров Алексей 171 13
Степченков Максим 65 13
Сирота Юрий 67 13
Сыкулев Андрей 84 13
Путятинский Сергей 107 13
Соловьев Алексей 93 13
Васильев Владислав 58 13
Мискевич Евгений 50 13
Россия - РФ - Российская федерация 157045 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 14
Европа Восточная 3121 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 9
Азия - Азиатский регион 5751 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 6
Украина 7796 4
Грузия 1285 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 4
Казахстан - Республика 5798 3
Беларусь - Белоруссия 6033 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 3
Россия - СФО - Новосибирск 4658 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 3
Европа 24644 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 31 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3033 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 391 1
Индия - Bharat 5702 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1570 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1210 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Россия - УФО - Челябинская область 1390 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 20
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 265 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 13
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1350 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Импортозамещение - параллельный импорт 568 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Harvard Business Review 21 1
Forbes - Форбс 913 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3610 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1217 23
CNews AWARDS - награда 549 22
CNews Баттл 74 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 6
CNews Мисс ИТ России 12 4
Подмосковные Вечера 7 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 2
Международный День Интернета 6 1
1С:Проект года 28 1
