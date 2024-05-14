Российская ОС «Аврора» перейдет на клон браузера Chrome, чтобы победить дефицит приложений. Ставка на клон Firefox не сыграла

Разработчики «Авроры» перешли на Chromium в качестве основы своего фирменного браузера. У истоков этого проекта стоит Google. Это нужно для полноценной поддержки веб-приложений – сейчас система эксплуатирует технологии Mozilla Firefox, но они не могут обеспечить необходимый набор возможностей. Разработка нового браузера может обойтись в пару десятков миллионов рублей и растянуться на полтора года.

Российская ОС с американскими технологиями

Отечественная мобильная ОС «Аврора» получит новый фирменный браузер с полноценной поддержкой веб-приложений, пишет «Коммерсант». За основу будет взят открытый обозреватель Chromium – у его истоков стоит интернет-гигант Google, и на нем собрано большинство популярных в настоящее время браузеров, включая Chrome и отечественный «Яндекс Браузер».

О том, что «Авроре» срочно понадобился новый браузер взамен имеющемуся, который построен на движке Gecko (его развивает Mozilla, он используется в Firefox), говорят и три вакансии разработчика такого ПО, размещенные на HeadHunter компанией «Открытая мобильная платформа» – разработчиком «Авроры». Компании требуются такие специалисты в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге – она ищет разработчиков с высшим техническим образованием и опытом работы от трех лет, но при этом не указывает размер зарплаты.

В ОМП подтвердили изданию, в настоящее время внутри компании ведется разработка браузера на базе Chromium. Также проводится его тестирование «в рамках пилотных проектов с заказчиками».

Firefox не справился

«Аврора» в нынешней своей реализации поставляется с браузером на движке Gecko – это своего рода модифицированный Firefox. О наличии в браузере этого движка говорит документация к системе.

По всей видимости, решение Mozilla не соответствует требованиям, предъявляемым разработчиками «Авроры». Советник директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Алтухов заявил «Коммерсанту», что ОМП преследует цель по упрощенному созданию прогрессивных веб-приложений – веб-сайтов, внешне схожих с классическими приложениями. Он добавил также, что на Firefox «создание большинства веб-версий приложений для отечественных программ невозможно, потому что «они попросту не адаптированы под этот формат».

Эксперт программы Google Developer Experts по веб-технологиям Алексей Родионов сообщил изданию: «Firefox поддерживает программные интерфейсы для создания PWA значительно хуже, чем браузеры на Chromium. В Chromium над реализацией многих интерфейсов совместно работают Microsoft, Google, Intel, Samsung и другие крупные компании».

Отметим, что «Аврора» разрабатывается как минимум с 2016 г., но за восемь лет ее существования она так и не обзавелась достойным набором приложений. На момент выхода материала ассортимент включал менее 80 утилит. Также для нее существует эмулятор Android-приложений, но он платный.

В России Firefox явно не в почете. В апреле 2024 г. его доля на российском рынке составляла всего-навсего 3,25% против 48,99% у Chrome и 22,73% у «Яндекс Браузера» (данные StatCounter). Opera и Edge получили 7,42 и 4,36% российского рынка браузеров соответственно – они, к слову, тоже построены на Chromium.

Нужно много денег

В «Открытой мобильной платформе» не уточняют не только размер зарплаты разработчика браузера, но и общий бюджет, выделенный на переход с Gecko на Chromium. Сроки разработки тоже не раскрываются.

По прогнозам Дмитрия Алтухова, расходы на создание браузера на базе Chromium вполне могут достичь 15-20 млн руб. «при серьезной доработке» оригинального Chromiun. На создание обозревателя может уйти около полугода при команде от 10 до 20 человек, сообщил он «Коммерсанту».

Другой неназванный источник издания в крупной ИТ-компании озвучил менее оптимистичный прогноз. По его мнению, разработка займет полтора года и потребует усилий 25-30 человек. Потенциальные размеры бюджета он не назвал.

С оглядкой на санкции

PWA-приложения стали очень популярны в России с конца февраля 2022 г., но, по большей части, лишь среди владельцев iPhone и iPad. На фоне санкций Google и Apple стали удалять из своих каталогов российские приложения, особенно банковские, но на Android их можно скачать из сторонних магазинов или установить вручную. На Apple iOS такой возможности пока нет, хотя российские власти уже работают в этом направлении, поэтому веб-приложения заменили многим россиянам обычные утилиты для iPhone. К слову, Apple начала борьбу с поддержкой веб-приложений в последних версиях iOS.