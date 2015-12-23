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Mozilla Gecko браузерный движок
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.12.2015
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Gecko дарит беспроводную зарядку
ью беспроводных технологий или док-станций очевидно. И пока не все гаджеты оснащены подобными механизмами, на рынке будут появляться неких компромиссные устройства-адаптеры. Одно из таких устройств – Gecko. Это комплект из трёх переходников, один из которых устанавливается в порт зарядки смартфона, а два других – либо на уникальный штекер зарядки, либо в стандартный порт USB. Благодаря спец
|25.08.2014
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Google купил дизайнерскую компанию для своего «секретного отдела»
Google приобрел конструкторское бюро Gecko Design. Сумма сделки не сообщается. Президент Gecko Design Жак Ганье (Jacques Gagnе) и все ее четыре сотрудника присоединились к «секретному отделу» Google X, который занимается ра
|23.04.2012
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Смартфон от создателей Firefox: Назван срок начала продаж. ВИДЕО
Глава Mozilla Гари Ковач (Gary Kovacs) на мероприятии в бразильском Сан-Паоло рассказал, что первый смартфон, работающий под управлением разработанной его компанией ОС Boot 2 Gecko появится в продаже в конце 2012 г. - начале 2013 г. Первым об этой новости сообщил бразильский техноблог ZTop. По словам Ковача, разработанная Mozilla ОС Boot 2 Gecko, построенная
|10.11.2011
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Операционка от создателей Firefox будет готова в 2012 г. ФОТО
Компания Mozilla уже активно занимается тестированием ранней версии своего нового проекта Boot 2 Gecko (B2G) – операционной системы с открытым исходным кодом, которая будет загружаться напрямую в браузер. Как сообщает издание HotHardware, в скором времени разработчики намерены выпустить пе
|14.03.2002
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AOL тестирует новую версию Netscape на основе Gecko
Напомним, что Gecko является механизмом графической визуализации кода HTML, основанным на открытых стандартах и продвигаемым на рынке сообществом Mozilla. Среди основных характеристик Gecko - поддержк
|14.03.2002
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AOL тестирует новую версию Netscape на основе Gecko
аги в конкурентной борьбе с Microsoft, компания AOL в ближайшем будущем начнет тестирование собственного интернет-браузера, который станет новой версией Netscape, основанной на отображающем механизме Gecko. Как сообщил пресс-секретарь AOL Джим Уитни (Jim Whitney), первые версии Netscape Gecko уже поставлены AOL корпорации CompuServe в качестве основного браузера нескольких тестовых п
Mozilla Gecko и организации, системы, технологии, персоны:
|Net Applications 127 1
|Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
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