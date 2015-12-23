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Mozilla Gecko браузерный движок

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.12.2015 Gecko дарит беспроводную зарядку

ью беспроводных технологий или док-станций очевидно. И пока не все гаджеты оснащены подобными механизмами, на рынке будут появляться неких компромиссные устройства-адаптеры. Одно из таких устройств – Gecko. Это комплект из трёх переходников, один из которых устанавливается в порт зарядки смартфона, а два других – либо на уникальный штекер зарядки, либо в стандартный порт USB. Благодаря спец
25.08.2014 Google купил дизайнерскую компанию для своего «секретного отдела»

Google приобрел конструкторское бюро Gecko Design. Сумма сделки не сообщается. Президент Gecko Design Жак Ганье (Jacques Gagnе) и все ее четыре сотрудника присоединились к «секретному отделу» Google X, который занимается ра
23.04.2012 Смартфон от создателей Firefox: Назван срок начала продаж. ВИДЕО

Глава Mozilla Гари Ковач (Gary Kovacs) на мероприятии в бразильском Сан-Паоло рассказал, что первый смартфон, работающий под управлением разработанной его компанией ОС Boot 2 Gecko появится в продаже в конце 2012 г. - начале 2013 г. Первым об этой новости сообщил бразильский техноблог ZTop. По словам Ковача, разработанная Mozilla ОС Boot 2 Gecko, построенная

10.11.2011 Операционка от создателей Firefox будет готова в 2012 г. ФОТО

Компания Mozilla уже активно занимается тестированием ранней версии своего нового проекта Boot 2 Gecko (B2G) – операционной системы с открытым исходным кодом, которая будет загружаться напрямую в браузер. Как сообщает издание HotHardware, в скором времени разработчики намерены выпустить пе
14.03.2002 AOL тестирует новую версию Netscape на основе Gecko

Напомним, что Gecko является механизмом графической визуализации кода HTML, основанным на открытых стандартах и продвигаемым на рынке сообществом Mozilla. Среди основных характеристик Gecko - поддержк
14.03.2002 AOL тестирует новую версию Netscape на основе Gecko

аги в конкурентной борьбе с Microsoft, компания AOL в ближайшем будущем начнет тестирование собственного интернет-браузера, который станет новой версией Netscape, основанной на отображающем механизме Gecko. Как сообщил пресс-секретарь AOL Джим Уитни (Jim Whitney), первые версии Netscape Gecko уже поставлены AOL корпорации CompuServe в качестве основного браузера нескольких тестовых п

Публикаций - 68, упоминаний - 70

Mozilla Gecko и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 18
Netscape Communications Corporation 426 16
Mozilla Foundation 208 16
Microsoft Corporation 25775 10
Apple Inc 13154 9
AOL Inc - America Online 1883 7
LG Electronics 3735 5
Intel Corporation 12811 4
ZTE Corporation 800 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
GeeksPhone 21 3
Samsung Electronics 11064 3
Huawei 4676 3
HP Inc. 5883 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Telegram Group 2940 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
Т1 Фенек 3 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 2
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 21 2
JVC Kenwood 422 2
Secunia 98 2
iRobot - 62 2
Acadine Technologies 4 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Sony 6739 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
Adobe Macromedia 219 1
Proton Technologies AG 54 1
Rozum Robotics - Розум Роботикс 3 1
Quanta Computer 215 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Квинта 7 1
Mattel 32 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
PVH Corp - Calvin Klein 19 1
Эликор 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Walt Disney Company 647 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
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