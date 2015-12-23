Mozilla Gecko

Gecko дарит беспроводную зарядку ью беспроводных технологий или док-станций очевидно. И пока не все гаджеты оснащены подобными механизмами, на рынке будут появляться неких компромиссные устройства-адаптеры. Одно из таких устройств – Gecko. Это комплект из трёх переходников, один из которых устанавливается в порт зарядки смартфона, а два других – либо на уникальный штекер зарядки, либо в стандартный порт USB. Благодаря спец