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Apple WebKit фреймворк отображения веб-страниц браузерный движок

Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.03.2026 Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone 2
20.02.2026 В iPhone, iPad и Mac найдена «изощренная» уязвимость 1
12.03.2025 Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках» 1
28.06.2024 Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион 1
21.02.2024 Apple публикует обновления для старых устройств против недавних критических уязвимостей 1
15.02.2024 Firefox ищет способы выживания. Первый шаг - увольнение сотрудников и закрытие проектов 1
14.10.2023 Что такое формат изображения AVIF? 1
29.09.2023 Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО 1
16.05.2023 LG открыла «охоту» на программистов в России. Ей нужны специалисты в Python и С++ 1
21.02.2023 Apple проворонила брешь в iOS, iPadOS и macOS. В нее успели ринуться хакеры 1
16.12.2022 Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl 1
26.09.2022 Apple залатала дыры в iOS и iPadOS, в которые уже ринулись хакеры 1
22.06.2022 В браузере Safari открылась «дыра», которую однажды уже чинили 9 лет назад. Ее вовсю эксплуатируют 1
05.03.2022 Apple, Google, Microsoft и Mozilla начали борьбу, чтобы их браузеры стали показывать интернет одинаково 1
18.02.2022 Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2 1
19.01.2022 Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google 1
23.09.2021 Google превратила Chrome в инструмент массовой слежки за пользователями. Как защититься 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
28.10.2020 Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями 1
22.06.2020 РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
07.12.2018 Apple приступила к убийству паролей в интернете 1
19.09.2018 iPhone, iPad и MacBook отправляются в перезагрузку простым кодом, который можно внедрить куда угодно 1
18.12.2017 Opera Software меняет имя на Otello Corporation 1
06.10.2017 Microsoft выпустила браузер Edge для iPhone и Android 1
04.10.2017 Microsoft выпустит браузер Edge для Android и iOS 1
28.07.2017 Россияне нашли опасную «дыру» во всех современных iPhone, iPad и Mac 1
19.01.2017 В Сеть выложен исходный код легендарного движка «старой» Opera 1
26.08.2016 Опаснейшее шпионское ПО заражает iPhone и iPad через поддельные «Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» 1
18.07.2016 Китайцам запретили покупать Opera 1
06.04.2016 Легендарные разработчики выпустили первую версию «браузера для людей» 1
17.02.2016 Opera похоронила легендарную версию своего браузера 1
10.02.2016 Браузер Opera продался китайцам 1
12.11.2015 Вышел браузер Firefox для iPhone и iPad 1
18.06.2015 Google, Microsoft, Mozilla придумали веб нового типа. Скорость загрузки сайтов возрастет в 20 раз 1

Публикаций - 117, упоминаний - 119

Apple WebKit и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 58
Google LLC 12688 45
Microsoft Corporation 25775 24
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 19
Otello Corporation - Opera Software 340 19
Meta Platforms - Facebook 4621 16
X Corp - Twitter 2938 13
Adobe Systems 1597 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Blink 58 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
Samsung Electronics 11064 6
Oracle Corporation 7074 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Qihoo 360 20 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Netscape Communications Corporation 426 4
Beijing Kunlun Tech Co - Hong Kong Kunlun 5 3
SAP SE 5601 3
Cisco Systems 5372 3
LG Electronics 3735 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Telegram Group 2940 3
AT&T Inc 1725 3
Nintendo 823 3
The Citizen Lab 25 3
Mozilla Foundation 208 3
Открытые технологии 732 2
Best Buy 223 2
Ростелеком 10948 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
HP Inc. 5883 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
HTC Corporation 1512 2
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NSO Group 33 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Golden Brick Capital Management 3 3
RadioShack - Radio Shack 16 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
eBay Inc 1640 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Amnesty International 21 1
ProCredit Holding - ProCredit Bank - ПроКредит Банк 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Евросеть 1421 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Sequoia Capital 115 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
OSI - Open Source Initiative 80 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 44
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 24
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 21
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 14
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 9
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Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 8
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Известия ИД 770 1
Neowin 217 1
Sputnik 59 1
Google Threat Analysis Group 18 4
Net Applications 127 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ABI Research 236 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Strategy Analytics 285 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Adobe MAX 11 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
DevCon 18 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Black Hat - Конференция 120 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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