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Vivaldi Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.12.2021 Браузер Vivaldi стал доступен для установки на электрокары Polestar 2 1
07.09.2020 Выпущено масштабное обновление браузера Vivaldi 1
12.08.2020 Обновление браузера Vivaldi для Android 1
25.10.2018 Браузер Vivaldi обновился до версии 2.1 1
20.07.2018 Поисковый сервис Qwant интегрирован в браузер Vivaldi 1
26.04.2018 В браузере Vivaldi версии 1.15 появились настройки внешнего вида и функций 1
22.03.2018 Vivaldi и DuckDuckGo обеспечат конфиденциальность в интернете 1
31.01.2018 Новая версия браузера Vivaldi поддерживает вертикальное иероглифическое письмо 2
08.02.2017 Vivaldi Technologies представила новую версию своего веб-браузера 2
02.06.2016 Браузер Vivaldi 1.2 предлагает настраиваемые жесты мышью и новые комбинации «горячих» клавиш 2
06.04.2016 Легендарные разработчики выпустили первую версию «браузера для людей» 1
27.01.2015 Основатель Opera выпустил новый браузер «для людей» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Vivaldi Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 5
Otello Corporation - Opera Software 340 4
Microsoft Corporation 25775 3
Apple Inc 13156 3
Yandex - Яндекс 9216 2
Ecosia 5 1
Qwant 6 1
Samsung Electronics 11065 1
X Corp - Twitter 2938 1
Oracle Corporation 7074 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Telegram Group 2940 1
Red Hat 1378 1
Blink 58 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Netscape Communications Corporation 426 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Volvo Cars 262 1
Верный - торговая сеть 326 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 15
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 244 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 1
AdTech - Блокировка интернет-рекламы - Ad blocking 31 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Vivaldi - Браузер 108 14
Google Chrome - браузер 1701 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Apple macOS 2419 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Duck Duck Go - DuckDuckGo - DDG - поисковая система 35 2
Mozilla Gecko - браузерный движок 68 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 35 1
uBlock Origin 7 1
Microsoft Spartan Project - браузер 12 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 1
Samsung Internet - браузер 15 1
Google Android Automotive OS 3 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
StatCounter 478 1
Apple Safari - браузер 896 1
Google Chromebook - Google Хромбук 239 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 10
Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 1
Weinberg Gabriel - Вейнберг Габриэль 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Исландия 255 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Азия Восточная 191 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
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Reddit 398 1
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