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Vivaldi Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 18
Vivaldi Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12690 5
|Otello Corporation - Opera Software 340 4
|Microsoft Corporation 25775 3
|Apple Inc 13156 3
|Yandex - Яндекс 9216 2
|Ecosia 5 1
|Qwant 6 1
|Samsung Electronics 11065 1
|X Corp - Twitter 2938 1
|Oracle Corporation 7074 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
|Telegram Group 2940 1
|Red Hat 1378 1
|Blink 58 1
|AOL Inc - America Online 1883 1
|Netscape Communications Corporation 426 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
|Volvo Cars 262 1
|Верный - торговая сеть 326 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 10
|Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 2
|Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 1
|Weinberg Gabriel - Вейнберг Габриэль 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.