Microsoft Corporation - GitHub

В GitHub нашли «дыру», открывающую доступ к миллионам частных репозиториев Критическая уязвимость Специалисты по кибербезопасности обнаружили в GitHub (крупнейшая в мире платформа для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки) крит

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится GitHub Copilot меняет модель оплаты Microsoft переводит сервис GitHub Copilot на новую модель оплаты, пишет Neowin со ссылкой на запись в блоге Where's Your Ed At известного технологического журналиста Эда Зитрона (Ed Zitron). В нем сообщается, что вскоре

Вредонос GlassWorm скомпрометировал сотни репозиториев кода. Доверие разработчиков ПО друг к друг выходит им боком Пластун злонамеренный Получивший скандальную известность вредонос GlassWorm скомпрометировал уже более 400 репозиториев кода на крупнейших платформах, таких как GitHub, npm, VSCode и OpenVSX. GlassWorm впервые попал в сводки в октябре 2025 г. Злоумышленники использовали «невидимые» символы Unicode для того, чтобы скрывать вредоносный код, воровавший да

Дистрибутив Linux Gentoo сбежал с GitHub, чтобы быть подальше от ИИ Gentoo покидает GitHub Проект по разработке дистрибутива Linux Gentoo переходит на новый Git-хостинг с принад

Через GitHub распространяется опасный троян И снова GitHub Через ряд репозиториев GitHub распространялся прежде незадокументированный вредонос PyStoreRAT. Сами репозитории были нацелены на разработчиков ПО на языке Python. Часть из них вы

GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров GitHub наказал Rockchip Хостинг ИТ-проектов GitHub заблокировал репозиторий чипмейкера Rockchip Electronics из Китая. Решение об этом был

Microsoft полезла в карманы программистов. Часть бесплатных функций GitHub хотят сделать платными. Разработчиков это бесит поминутный Корпорация Microsoft решила взимать дополнительные деньги с разработчиков, пользующихся GitHub. Многие функции этого репозитория и без того платные, но Microsoft решила, что их недо

На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык Внезапная перестановка На портале для разработчиков ПО GitHub произошла революция. По итогам неполного 2025 г. здесь сменился лидер среди языков программирования. Если в 2024 г. на первом месте по популярности был JavaScript, а на втором – всемирно

Банковский троян использует GitHub для аварийного восстановления Гонишь в дверь, они в окошко Эксперты McAfee Labs опубликовали исследование банковского троянца под Windows, который эксплуатирует репозитории GitHub для обеспечения сохранности своей инфраструктуры. Как пишут исследователи, инфраструктура троянца Astaroth не ограничивается традиционными C2-серверами: на GitHub хранятся данные

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams GitHub уходит в облака Хостинг ИТ-проектов GitHub намерен перейти на облачную инфраструктуру Azure с собственных серверов, которые разме

Создатель самого массового российского Linux почти прибрал к рукам отечественного «убийцу» GitHub Forbes. Он и раньше был ее ключевым владельцем – до этого его доля составляла 51%. «Ресолют» известна в первую очередь своим продуктом GitFlic. Это отечественный git-репозиторий, аналог американского GitHub, который в последние годы крайне негативно относится к российским пользователям. «Ресолют» существует с 2021 г. CNews сообщал о планах «Группы Астра» по развитию собственного заменителя

Positive Technologies: атаки на разработчиков через GitHub и GitLab достигли рекордного уровня за три года й в заблуждение) киберпреступники внедряются в цепочки поставок ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Размещая фиктивные проекты на популярных платформах для разработчиков — GitHub и GitLab —злоумышленники обманом заставляют пользователей запускать вредоносную полезную нагрузку, отвечающую за извлечение дополнительных компонентов из контролируемого злоумышленником

Гендиректор GitHub ушел в отставку. Нового назначать не будут, разработчики вольются в команду Microsoft Объявление об отставке Генеральный директор хранилища репозиториев GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke) объявил о своей отставке, пишет Bloomberg. Домке занимал э

В GitHub нашлись десятки пакетов на языке Go, убивающие ОС Windows и Linux, стирая все данные По всему диапазону Исследователи компании Socket обнаружили в GitHub набор из 11 вредоносных пакетов Go, одинаково успешно функционирующих в средах Windows и Linux и предназначенных для подгрузки дополнительных компонентов с удаленных серверов. «После зап

Глава GitHub программистам: Или учитесь пользоваться ИИ, или вон из профессии сетями при написании кода, нужно или переосмыслить свое отношение к искусственному интеллекту, или пойти работать кем-либо еще. Такое мнение высказал лично генеральный директор хранилища репозиториев GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke) – его он опубликовал в своем блоге в заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) «Либо вы принимаете ИИ, либо уходите из этой карьеры» (Either you embr

Cobalt Strike возвращается: злоумышленники атакуют российские организации, размещая вредоносный код на GitHub и в соцсетях который в том числе позволяет красть конфиденциальные данные. Для обхода обнаружения и запуска вредоносного ПО злоумышленники размещают зашифрованный код в профилях на легитимных сервисах, таких как GitHub, а также в соцсетях. Подобные кибератаки впервые начались во второй половине 2024 г. — они затронули Россию, Китай, Японию, Малайзию и Перу. К 2025 г. активность злоумышленников пошла на

Хакеры установили на GitHub крупной фриланс-платформы вредоносные Node.js модули. Они уничтожали все данные в системе Деструктивные намерения Аутсорсинговая платформа Toptal подверглась изощренной хакерской атаке, в результате чего был скомпрометирован основной аккаунт организации в GitHub. Воспользовавшись этим доступом, злоумышленники загрузили 10 вредоносных версий npm-пакетов. Npm — менеджер пакетов для программной платформы Node.js. Эти пакеты, как выяснили эксперты к

Сотни новообнаруженных репозиториев GitHub содержат вредоносное ПО Раз троян, два троян Исследователи в сфере безопасности выявили сразу несколько десятков троянизированных репозиториев в GitHub, которые угрожают геймерам и разработчикам. В последней подборке, составленной сотрудниками фирмы ReversingLabs, фигурируют 67 репозиториев, содержащих троянизированные версии различных

Новая фишинговая атака через GitHub маскируется под ИИ-генератор SoraAI ли Sora от компании OpenAI, киберпреступники распространяют фишинговый сервис генерации видео через GitHub. Злоумышленники маскируют вредоносный файл SoraAI.lnk под легальный дистрибутив. Конеч

Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим От частного к общему Сервис GitHub оказался неспособен обеспечить достойную защиту приватным (закрытым) репозиториям, владельцы которых не хотят, чтобы содержащиеся в них файлы стали достоянием общественности. Под угрозой

Невинно выглядящие пакеты на языке Go скачивают и запускают троян, который выносит основные диски Linux Это вам не диск отформатировать В Github выявлены три вредоносных модуля на языке Go, использование которых в среде Linux приводит к уничтожению загрузочных данных на системном диске. Как установили исследователи компании Socke

По данным «Монк Диджитал Лаб», Mos.Hub может стать достойной заменой GitHub на российском ИТ-рынке и анализ возможностей отечественных репозиториев кода. Целью исследования было выявление российских площадок, которые за счет своего функционала могли бы стать достойной заменой иностранной платформы GitHub для российских разработчиков. В рамках исследования были проанализированы возможности таких отечественных репозиториев кода, как Mos.Hub, GitFlic, GitVerse и ряда других. В результате ан

Сотни проектов GitHub под атакой: хакеры взялись за язык Go Атака вредоклонов Сотни популярных проектов на GitHub, связанные с языком Go, были скомпрометированы вредоносным кодом, который запускал из

Вредоносная реклама в пиратских кинотеатрах заразила троянами более миллиона ПК Ловушка пиратов Microsoft предпринимает усилия по остановке кампании вредоносной рекламы, которая уже затронула около 1 млн ПК по всему миру. К настоящему времени ликвидированы несколько репозиториев GitHub, которые использовались злоумышленниками. Кампанию засекли в начале декабря 2024 г., когда обнаружилось, что из ряда репозиториев производится массовое скачивание программных компонентов

«Яндекс» запустил «убийцу» GitHub сентябре 2024 г. «Яндекс» представил SourceCraft наряду с другими инструментами для разработки и управления безопасностью в облаке. «Новый уровень эволюции» SourceCraft в компании считают преемником GitHub и GitLab, но находящемся, как сказал директор по взаимодействию с разработчиками «Яндекса» Сергей Бережной, на «следующем уровне эволюции» за счет своей комплексности: «Это как от лошаде

Российским программистам объявлен бойкот в Open Source. Их предложения и патчи отклоняются только лишь потому, что они из России Россиянам здесь не рады Российский разработчик из «Яндекса» Ахтям Сакаев столкнулся с открытой дискриминацией по национальному признаку на GitHub (принадлежит Microsoft). Его запрос на внесение изменений в репозиторий (Pull Request) был отклонен только лишь потому, что он россиянин. Об этом ему открыто заявили в комментариях. Свой

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности д другим проектом и планировали его запуск. Свои коррективы внес ковид. Тогда наша цель заключалась в том, чтобы интегрировать существующие на рынке инструменты для разработчиков. Например, такие как GitHub от Microsoft, Jira. Были и другие сервисы: корпоративные мессенджеры, системы логирования. Но мы не до конца понимали рынок и смотрели на него сквозь розовые очки, что часто бывает у ста

Вместо единого «убийцы GitHub» Россия получит единое регулирование для его аналогов Введения регулирования Минцифры России готовит единое регулирование существующих аналогов GitHub, включая общие требования по кибербезопасности. Об этом пишет издание «Коммерсант». Ведомство отказывается от идеи создания одного основного российского репозитория открытого кода в Росс

Microsoft оставит безопасников без работы и денег. Создан инструмент для автоматического удаления уязвимостей из кода программ ИИ на страже безопасности Сервис GitHub, с 2018 г. принадлежащий корпорации Microsoft, внедрил новый инструмент Copilot Autofix на основе искусственного интеллекта. Как пишет портал TechSpot, он предназначен для поиска и устра

Данные, удаленные из репозиториев GitHub, остаются доступными навсегда. Даже если они приватные Новая уязвимость Исследователи из Truffle Security обнаружили в GitHub уязвимость, которая делает данные репозитория всегда доступными, что потенциально позволяет злоумышленникам или хакерам получить доступ к конфиденциальной информации. Об этом в конце июл

Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО Вирусы на платформе GitHub Специалисты компании Check Point рассказали о хакерах группировки Stargazer Goblin, ко

Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud мпанию кибершпионажа, нацеленную на российские государственные организации. Она получила название CloudSorcerer. Атакующие использовали сложный ИТ-инструмент, который обращается к облачным сервисам и Github в качестве командно-контрольных серверов. Методы злоумышленников CloudSorcerer схожи с обнаруженной экспертами «Лаборатории Касперского» в 2023 г. кампанией CloudWizard, однако код вредо

Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков Талант заимствует, гений ворует В интернете появилась точная копия GitHub – Git-репозитория с тысячами хранилищ ПО с открытым кодом, который с 2018 г. принадлежит Microsoft. Клон создали китайцы – он носит название GitCode и, как оказалось, владельцев проекта

Google случайно выложила на Github под свободной лицензией тысячи секретных документов о работе поисковика. Распространение материалов уже не остановить “поиске” на основе вырванной из контекста, устаревшей или неполной информации…». Mitchell Luo на Unsplash Google случайно опубликовала внутреннюю документацию, посвященную собственному поисковику, на GitHub Особую пикантность ситуации придает тот факт, что материалы для внутреннего пользования компания технически опубликовала на хостинге GitHub на условиях свободной лицензии Apache 2

В России запустили китайский аналог GitHub лектом Hugging Face. OSChina (Open Source China) — созданный в 2016 г. разработчик платформы для хранения и разработки открытого исходного кода. Его Gitee, как пишет издание, стал второй в мире после GitHub от Microsoft платформой для работы с открытым исходным кодом. Им пользуются более 12 млн разработчиков. Планы на Россию В качестве первого набора проектов на запуск отобраны наиболее поп

Странную особенность GitHub используют для распространения вредоносов. Они выглядят как легитимные файлы Ошибка или особенность Злоумышленники начали использовать особенность (или возможную ошибку архитектуры GitHub), чтобы распространять вредоносы под видом легитимных файлов, якобы исходящих из репозиториев Microsoft. Эксперты компании McAfee опубликовали на днях исследование нового загрузчика вред

Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось Денег нет, репозитория нет Разработка проекта по созданию национального репозитория открытого ПО на замену американскому GitHub отложена на неопределенный срок, пишут «Ведомости». Его разработка велась несколько лет, и власти регулярно заявляли о необходимости наличия такого сервиса в России, особенно после того,

Любителям скачивать пиратский софт в GitHub подсовывали троян, крадущий данные Дешевле не найдёте Эксперты компании G DATA выявили почти два десятка репозиториев в GitHub, с которых раздавалось вредоносное ПО. Злоумышленники, стоявшие за кампанией, выдавали содержимое репозиториев за взломанное коммерческое программное обеспечение. На деле доверчивым поль

В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем котором принимали участие сторонние разработчики. Теперь же для пользования GitVerse достаточно пройти стандартный процесс регистрации. Создание GitVerse вполне может быть следствием того, как плохо GitHub, принадлежащий Microsoft самый популярный в мире репозиторий российского ПО, поступил с россиянами. В апреле 2022 г. из-за всем известных событий GitHub начал без разбора блокиров