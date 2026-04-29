Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 194224
ИКТ 14961
Организации 11551
Ведомства 1497
Ассоциации 1093
Технологии 3566
Системы 26882
Персоны 84660
География 3070
Статьи 1578
Пресса 1289
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2786
Мероприятия 895

Microsoft Corporation GitHub

Microsoft Corporation - GitHub

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.04.2026 В GitHub нашли «дыру», открывающую доступ к миллионам частных репозиториев

Критическая уязвимость Специалисты по кибербезопасности обнаружили в GitHub (крупнейшая в мире платформа для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки) крит
23.04.2026 Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

GitHub Copilot меняет модель оплаты Microsoft переводит сервис GitHub Copilot на новую модель оплаты, пишет Neowin со ссылкой на запись в блоге Where's Your Ed At известного технологического журналиста Эда Зитрона (Ed Zitron). В нем сообщается, что вскоре

20.03.2026 Вредонос GlassWorm скомпрометировал сотни репозиториев кода. Доверие разработчиков ПО друг к друг выходит им боком

Пластун злонамеренный Получивший скандальную известность вредонос GlassWorm скомпрометировал уже более 400 репозиториев кода на крупнейших платформах, таких как GitHub, npm, VSCode и OpenVSX. GlassWorm впервые попал в сводки в октябре 2025 г. Злоумышленники использовали «невидимые» символы Unicode для того, чтобы скрывать вредоносный код, воровавший да
18.02.2026 Дистрибутив Linux Gentoo сбежал с GitHub, чтобы быть подальше от ИИ

Gentoo покидает GitHub Проект по разработке дистрибутива Linux Gentoo переходит на новый Git-хостинг с принад
29.12.2025 Через GitHub распространяется опасный троян

И снова GitHub Через ряд репозиториев GitHub распространялся прежде незадокументированный вредонос PyStoreRAT. Сами репозитории были нацелены на разработчиков ПО на языке Python. Часть из них вы
29.12.2025 GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров

GitHub наказал Rockchip Хостинг ИТ-проектов GitHub заблокировал репозиторий чипмейкера Rockchip Electronics из Китая. Решение об этом был
18.12.2025 Microsoft полезла в карманы программистов. Часть бесплатных функций GitHub хотят сделать платными. Разработчиков это бесит

поминутный Корпорация Microsoft решила взимать дополнительные деньги с разработчиков, пользующихся GitHub. Многие функции этого репозитория и без того платные, но Microsoft решила, что их недо
30.10.2025 На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык

Внезапная перестановка На портале для разработчиков ПО GitHub произошла революция. По итогам неполного 2025 г. здесь сменился лидер среди языков программирования. Если в 2024 г. на первом месте по популярности был JavaScript, а на втором – всемирно
14.10.2025 Банковский троян использует GitHub для аварийного восстановления

Гонишь в дверь, они в окошко Эксперты McAfee Labs опубликовали исследование банковского троянца под Windows, который эксплуатирует репозитории GitHub для обеспечения сохранности своей инфраструктуры. Как пишут исследователи, инфраструктура троянца Astaroth не ограничивается традиционными C2-серверами: на GitHub хранятся данные

09.10.2025 GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

GitHub уходит в облака Хостинг ИТ-проектов GitHub намерен перейти на облачную инфраструктуру Azure с собственных серверов, которые разме
29.08.2025 Создатель самого массового российского Linux почти прибрал к рукам отечественного «убийцу» GitHub

Forbes. Он и раньше был ее ключевым владельцем – до этого его доля составляла 51%. «Ресолют» известна в первую очередь своим продуктом GitFlic. Это отечественный git-репозиторий, аналог американского GitHub, который в последние годы крайне негативно относится к российским пользователям. «Ресолют» существует с 2021 г. CNews сообщал о планах «Группы Астра» по развитию собственного заменителя

28.08.2025 Positive Technologies: атаки на разработчиков через GitHub и GitLab достигли рекордного уровня за три года

й в заблуждение) киберпреступники внедряются в цепочки поставок ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Размещая фиктивные проекты на популярных платформах для разработчиков — GitHub и GitLab —злоумышленники обманом заставляют пользователей запускать вредоносную полезную нагрузку, отвечающую за извлечение дополнительных компонентов из контролируемого злоумышленником

12.08.2025 Гендиректор GitHub ушел в отставку. Нового назначать не будут, разработчики вольются в команду Microsoft

Объявление об отставке Генеральный директор хранилища репозиториев GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke) объявил о своей отставке, пишет Bloomberg. Домке занимал э
11.08.2025 В GitHub нашлись десятки пакетов на языке Go, убивающие ОС Windows и Linux, стирая все данные

По всему диапазону Исследователи компании Socket обнаружили в GitHub набор из 11 вредоносных пакетов Go, одинаково успешно функционирующих в средах Windows и Linux и предназначенных для подгрузки дополнительных компонентов с удаленных серверов. «После зап
07.08.2025 Глава GitHub программистам: Или учитесь пользоваться ИИ, или вон из профессии

сетями при написании кода, нужно или переосмыслить свое отношение к искусственному интеллекту, или пойти работать кем-либо еще. Такое мнение высказал лично генеральный директор хранилища репозиториев GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke) – его он опубликовал в своем блоге в заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) «Либо вы принимаете ИИ, либо уходите из этой карьеры» (Either you embr
30.07.2025 Cobalt Strike возвращается: злоумышленники атакуют российские организации, размещая вредоносный код на GitHub и в соцсетях

который в том числе позволяет красть конфиденциальные данные. Для обхода обнаружения и запуска вредоносного ПО злоумышленники размещают зашифрованный код в профилях на легитимных сервисах, таких как GitHub, а также в соцсетях. Подобные кибератаки впервые начались во второй половине 2024 г. — они затронули Россию, Китай, Японию, Малайзию и Перу. К 2025 г. активность злоумышленников пошла на
30.07.2025 Хакеры установили на GitHub крупной фриланс-платформы вредоносные Node.js модули. Они уничтожали все данные в системе

Деструктивные намерения Аутсорсинговая платформа Toptal подверглась изощренной хакерской атаке, в результате чего был скомпрометирован основной аккаунт организации в GitHub. Воспользовавшись этим доступом, злоумышленники загрузили 10 вредоносных версий npm-пакетов. Npm — менеджер пакетов для программной платформы Node.js. Эти пакеты, как выяснили эксперты к
23.06.2025 Сотни новообнаруженных репозиториев GitHub содержат вредоносное ПО

Раз троян, два троян Исследователи в сфере безопасности выявили сразу несколько десятков троянизированных репозиториев в GitHub, которые угрожают геймерам и разработчикам. В последней подборке, составленной сотрудниками фирмы ReversingLabs, фигурируют 67 репозиториев, содержащих троянизированные версии различных

17.06.2025 Новая фишинговая атака через GitHub маскируется под ИИ-генератор SoraAI

ли Sora от компании OpenAI, киберпреступники распространяют фишинговый сервис генерации видео через GitHub. Злоумышленники маскируют вредоносный файл SoraAI.lnk под легальный дистрибутив. Конеч
28.05.2025 Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим

От частного к общему Сервис GitHub оказался неспособен обеспечить достойную защиту приватным (закрытым) репозиториям, владельцы которых не хотят, чтобы содержащиеся в них файлы стали достоянием общественности. Под угрозой
06.05.2025 Невинно выглядящие пакеты на языке Go скачивают и запускают троян, который выносит основные диски Linux

Это вам не диск отформатировать В Github выявлены три вредоносных модуля на языке Go, использование которых в среде Linux приводит к уничтожению загрузочных данных на системном диске. Как установили исследователи компании Socke
27.03.2025 По данным «Монк Диджитал Лаб», Mos.Hub может стать достойной заменой GitHub на российском ИТ-рынке

и анализ возможностей отечественных репозиториев кода. Целью исследования было выявление российских площадок, которые за счет своего функционала могли бы стать достойной заменой иностранной платформы GitHub для российских разработчиков. В рамках исследования были проанализированы возможности таких отечественных репозиториев кода, как Mos.Hub, GitFlic, GitVerse и ряда других. В результате ан
20.03.2025 Сотни проектов GitHub под атакой: хакеры взялись за язык Go

Атака вредоклонов Сотни популярных проектов на GitHub, связанные с языком Go, были скомпрометированы вредоносным кодом, который запускал из

10.03.2025 Вредоносная реклама в пиратских кинотеатрах заразила троянами более миллиона ПК

Ловушка пиратов Microsoft предпринимает усилия по остановке кампании вредоносной рекламы, которая уже затронула около 1 млн ПК по всему миру. К настоящему времени ликвидированы несколько репозиториев GitHub, которые использовались злоумышленниками. Кампанию засекли в начале декабря 2024 г., когда обнаружилось, что из ряда репозиториев производится массовое скачивание программных компонентов
26.02.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» GitHub

сентябре 2024 г. «Яндекс» представил SourceCraft наряду с другими инструментами для разработки и управления безопасностью в облаке. «Новый уровень эволюции» SourceCraft в компании считают преемником GitHub и GitLab, но находящемся, как сказал директор по взаимодействию с разработчиками «Яндекса» Сергей Бережной, на «следующем уровне эволюции» за счет своей комплексности: «Это как от лошаде
08.11.2024 Российским программистам объявлен бойкот в Open Source. Их предложения и патчи отклоняются только лишь потому, что они из России

Россиянам здесь не рады Российский разработчик из «Яндекса» Ахтям Сакаев столкнулся с открытой дискриминацией по национальному признаку на GitHub (принадлежит Microsoft). Его запрос на внесение изменений в репозиторий (Pull Request) был отклонен только лишь потому, что он россиянин. Об этом ему открыто заявили в комментариях. Свой
16.10.2024 Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

д другим проектом и планировали его запуск. Свои коррективы внес ковид. Тогда наша цель заключалась в том, чтобы интегрировать существующие на рынке инструменты для разработчиков. Например, такие как GitHub от Microsoft, Jira. Были и другие сервисы: корпоративные мессенджеры, системы логирования. Но мы не до конца понимали рынок и смотрели на него сквозь розовые очки, что часто бывает у ста
11.10.2024 Вместо единого «убийцы GitHub» Россия получит единое регулирование для его аналогов

Введения регулирования Минцифры России готовит единое регулирование существующих аналогов GitHub, включая общие требования по кибербезопасности. Об этом пишет издание «Коммерсант». Ведомство отказывается от идеи создания одного основного российского репозитория открытого кода в Росс
21.08.2024 Microsoft оставит безопасников без работы и денег. Создан инструмент для автоматического удаления уязвимостей из кода программ

ИИ на страже безопасности Сервис GitHub, с 2018 г. принадлежащий корпорации Microsoft, внедрил новый инструмент Copilot Autofix на основе искусственного интеллекта. Как пишет портал TechSpot, он предназначен для поиска и устра
14.08.2024 Данные, удаленные из репозиториев GitHub, остаются доступными навсегда. Даже если они приватные

Новая уязвимость Исследователи из Truffle Security обнаружили в GitHub уязвимость, которая делает данные репозитория всегда доступными, что потенциально позволяет злоумышленникам или хакерам получить доступ к конфиденциальной информации. Об этом в конце июл
26.07.2024 Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО

Вирусы на платформе GitHub Специалисты компании Check Point рассказали о хакерах группировки Stargazer Goblin, ко
09.07.2024 Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud

мпанию кибершпионажа, нацеленную на российские государственные организации. Она получила название CloudSorcerer. Атакующие использовали сложный ИТ-инструмент, который обращается к облачным сервисам и Github в качестве командно-контрольных серверов. Методы злоумышленников CloudSorcerer схожи с обнаруженной экспертами «Лаборатории Касперского» в 2023 г. кампанией CloudWizard, однако код вредо
27.06.2024 Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков

Талант заимствует, гений ворует В интернете появилась точная копия GitHub – Git-репозитория с тысячами хранилищ ПО с открытым кодом, который с 2018 г. принадлежит Microsoft. Клон создали китайцы – он носит название GitCode и, как оказалось, владельцев проекта

04.06.2024 Google случайно выложила на Github под свободной лицензией тысячи секретных документов о работе поисковика. Распространение материалов уже не остановить

“поиске” на основе вырванной из контекста, устаревшей или неполной информации…». Mitchell Luo на Unsplash Google случайно опубликовала внутреннюю документацию, посвященную собственному поисковику, на GitHub Особую пикантность ситуации придает тот факт, что материалы для внутреннего пользования компания технически опубликовала на хостинге GitHub на условиях свободной лицензии Apache 2
16.05.2024 В России запустили китайский аналог GitHub

лектом Hugging Face. OSChina (Open Source China) — созданный в 2016 г. разработчик платформы для хранения и разработки открытого исходного кода. Его Gitee, как пишет издание, стал второй в мире после GitHub от Microsoft платформой для работы с открытым исходным кодом. Им пользуются более 12 млн разработчиков. Планы на Россию В качестве первого набора проектов на запуск отобраны наиболее поп
23.04.2024 Странную особенность GitHub используют для распространения вредоносов. Они выглядят как легитимные файлы

Ошибка или особенность Злоумышленники начали использовать особенность (или возможную ошибку архитектуры GitHub), чтобы распространять вредоносы под видом легитимных файлов, якобы исходящих из репозиториев Microsoft. Эксперты компании McAfee опубликовали на днях исследование нового загрузчика вред
20.03.2024 Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

Денег нет, репозитория нет Разработка проекта по созданию национального репозитория открытого ПО на замену американскому GitHub отложена на неопределенный срок, пишут «Ведомости». Его разработка велась несколько лет, и власти регулярно заявляли о необходимости наличия такого сервиса в России, особенно после того,
19.03.2024 Любителям скачивать пиратский софт в GitHub подсовывали троян, крадущий данные

Дешевле не найдёте Эксперты компании G DATA выявили почти два десятка репозиториев в GitHub, с которых раздавалось вредоносное ПО. Злоумышленники, стоявшие за кампанией, выдавали содержимое репозиториев за взломанное коммерческое программное обеспечение. На деле доверчивым поль
01.03.2024 В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

котором принимали участие сторонние разработчики. Теперь же для пользования GitVerse достаточно пройти стандартный процесс регистрации. Создание GitVerse вполне может быть следствием того, как плохо GitHub, принадлежащий Microsoft самый популярный в мире репозиторий российского ПО, поступил с россиянами. В апреле 2022 г. из-за всем известных событий GitHub начал без разбора блокиров
07.02.2024 В CRM-системе Talantix от hh.ru теперь мгновенно сохраняются резюме с GitHub и ArtStation

аботодателям в ведении ИТ-подбора. Теперь же добавлять профили разработчиков и дизайнеров можно и c GitHub и ArtStation. Технологии CRM-системы Talantiх распознают информацию из профиля пользов

Публикаций - 1023, упоминаний - 1151

Microsoft Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25602 387
Google LLC 12516 183
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1659 105
X Corp - Twitter 2927 86
Yandex - Яндекс 8923 83
Apple Inc 12974 83
Telegram Group 2806 65
Meta Platforms - Facebook 4595 62
OpenAI 461 55
Amazon Inc - Amazon.com 3219 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5481 43
Intel Corporation 12714 41
IBM - International Business Machines Corp 9650 41
Dropbox 521 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4779 37
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 921 36
Red Hat 1363 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2824 31
Oracle Corporation 7023 31
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1661 24
VK - Mail.ru Group 3575 23
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1051 21
Ростелеком 10699 19
AMD - Advanced Micro Devices 4579 19
Nvidia Corp 3888 17
Cisco Systems 5318 17
Anthropic 103 15
Huawei 4441 15
JetBrains 82 14
Hugging Face 47 14
Broadcom - VMware 2569 14
Dell EMC 5152 14
Adobe Systems 1589 13
PayPal 669 13
ESET - ESET Software 1159 12
Cloudflare 152 12
Box inc - box.com - box.net 369 12
Defender 155 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 153 12
HP Inc. 5851 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8568 55
Microsoft - LinkedIn 691 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1631 17
Netflix - онлайн-кинотеатр 519 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1533 13
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 287 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1166 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1461 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1863 7
Coursera 64 7
Лента - Сеть розничной торговли 2358 7
Royal Dutch Shell - Шелл 228 7
Airbnb 100 7
Y Combinator - венчурный фонд 54 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 489 6
Superjob - Суперджоб 799 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 6
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 6
Альфа-Банк 1942 5
NanduQ - Qiwi 1011 5
Walt Disney Company 644 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 433 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1810 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 573 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 152 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1921 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 70 4
Uber 349 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 4
Резонанс НПП 399 4
Walmart - Wal-Mart Stores 392 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3100 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2849 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1192 3
МКБ - Московский кредитный банк 641 3
BMW Group 475 3
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 63 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13403 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5508 39
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5874 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2849 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6448 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3028 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5346 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5346 18
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1199 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3623 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3363 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2807 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1653 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 383 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3507 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2111 8
Судебная власть - Judicial power 2459 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4897 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1886 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1388 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3538 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3157 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 854 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 286 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3685 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2043 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 539 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1293 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 491 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1051 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 644 4
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3233 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 285 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1513 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1169 3
Федеральное казначейство России 1915 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 267 3
Apache Software Foundation - ASF 227 44
Linux Foundation 196 9
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1500 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
OSI - Open Source Initiative 79 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1064 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 6
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 769 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 806 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 262 3
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 224 2
OIN - Open Invention Network 24 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 73 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 2
Russian Open Source Foundation 8 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 65 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6477 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Демократическая политическая партия США 121 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 108 1
OWASP - Open Web Application Security Project 131 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 33 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8441 496
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33502 378
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 76473 278
Repository - Репозиторий 1121 272
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27718 255
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32707 236
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 20544 223
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13968 208
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23709 187
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26792 185
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7352 166
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17682 139
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2392 136
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59685 133
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9866 132
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35103 117
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24359 108
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11559 106
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4490 104
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4952 102
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12822 99
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12734 97
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6395 96
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8946 90
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7932 82
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22176 82
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6291 78
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3172 75
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2315 74
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26255 73
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10005 71
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10417 67
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15493 66
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16825 65
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 674 61
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13497 60
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 802 60
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3353 59
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15244 58
Оповещение и уведомление - Notification 5679 58
Microsoft Windows 16682 266
Linux OS 11288 244
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5477 130
Python - высокоуровневый язык программирования 1221 128
Google Android 15049 112
JavaScript - JS - язык программирования 1376 92
Oracle Java - язык программирования 3416 88
Microsoft Windows 10 1920 86
Apple macOS 2357 80
Apple iOS 8476 74
C/C++ - Язык программирования 874 73
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 198 70
Microsoft 365 Copilot 225 66
Google Chrome - браузер 1683 64
Microsoft Azure 1501 59
Microsoft Windows 11 789 52
OpenAI - ChatGPT 646 51
Google YouTube - Видеохостинг 2961 48
Apache HTTP Server - Apache Web Server 618 48
Docker - Платформа распределённых приложений 507 46
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 987 45
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 242 40
Mozilla Firefox - браузер 1930 38
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 237 36
FreePik 1719 36
Microsoft Office 4078 35
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 388 34
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 150 34
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1546 33
Apple Mac - Apple Macintosh 3088 33
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 661 31
Intel x86 - архитектура процессора 2117 31
Linux - Debian GNU 560 29
Apple iPhone - серия смартфонов 7519 29
Microsoft Teams - MS Teams 649 28
Microsoft Office 365 1027 28
Microsoft Visual Studio 427 27
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1169 26
Microsoft Windows PowerShell 239 26
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 359 24
Мельникова Анастасия 436 24
Зайцев Михаил 334 23
Satya Nadella - Сатья Наделла 220 23
Павлов Никита 138 18
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 17
Мишустин Михаил 765 15
Дуров Павел 323 14
Паршин Максим 323 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 434 10
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 229 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 930 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Dohmke Thomas - Домке Томас 7 7
Водясов Алексей 222 7
Шадаев Максут 1190 6
Смирнов Алексей 264 6
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 6
Козлов Максим 44 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 661 6
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 6
Перов Евгений 97 6
Рамазанов Денис 8 6
Путин Владимир 3432 6
Галушкин Олег 182 6
Кирюхин Дмитрий 86 6
Массух Илья 237 5
Запорожец Дмитрий 5 5
Сизов Валерий 5 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 4
Чернышенко Дмитрий 578 4
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 4
Качанов Олег 120 4
Рафаловский Давид 32 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 174 4
Гинятуллин Роман 61 4
Wanstrath Chris - Уэнстрат Крис 4 4
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 52 4
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 4
Пешков Дмитрий 35 4
Россия - РФ - Российская федерация 162335 437
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54107 257
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18752 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46880 56
Германия - Федеративная Республика 13069 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13700 42
Украина 7880 35
Европа 24828 31
Индия - Bharat 5795 25
Франция - Французская Республика 8080 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14705 20
Южная Корея - Республика 6973 19
Нидерланды 3687 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4165 18
Азия - Азиатский регион 5852 18
США - Калифорния 4801 17
Япония 13704 17
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1452 15
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 15
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1048 13
Канада 5035 13
США - Вашингтон - Редмонд 238 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19182 13
Иран - Исламская Республика Иран 1146 12
Израиль 2823 11
Бразилия - Федеративная Республика 2490 11
Сирия - Сирийская Арабская Республика 274 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3632 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2567 10
Китай - Тайвань 4202 10
Беларусь - Белоруссия 6190 10
Турция - Турецкая республика 2560 9
Польша - Республика 2020 9
США - Нью-Йорк 3164 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1087 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3401 7
Куба - Республика 404 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3361 7
Земля - планета Солнечной системы 10800 7
Европа Восточная 3132 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15611 180
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56344 151
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52400 113
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32823 113
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7198 78
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3868 66
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11584 65
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5630 64
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1308 61
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5033 60
Английский язык 6961 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17808 56
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5511 53
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8606 49
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11057 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26709 38
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2941 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8686 35
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8079 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11046 27
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3802 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10018 25
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3470 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12044 20
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3829 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21014 20
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 651 19
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 159 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3028 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4345 17
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1131 16
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3802 16
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 599 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9020 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8555 15
Аудит - аудиторский услуги 3289 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6549 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3270 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6608 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7577 13
BleepingComputer - Издание 444 47
The Register - The Register Hardware 1758 44
Reddit 376 37
ZDnet 663 22
The Verge - Издание 608 22
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1282 21
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 58 20
Bloomberg 1591 19
Tom’s Hardware 568 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2292 18
Hacker News 87 18
TorrentFreak (TF) 155 15
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 135 14
Neowin 200 14
CNBC - Consumer News and Business Channel 236 13
Ars Technica 443 13
NYT - The New York Times 1095 12
Business Insider - Бизнес инсайдер 260 10
The Guardian - Британская газета 398 10
Ведомости 1386 9
Phoronix 55 8
TechSpot 177 8
Liliputing 75 7
Forbes - Форбс 964 7
Wikipedia - Википедия 628 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6061 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 671 5
Wired - Издание 275 5
FT - Financial Times 1276 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1328 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 127 4
9to5Google 58 4
Windows Central 34 4
IEEE Spectrum 16 4
Chicago Sun-Times 10 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Times 652 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2729 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1204 4
23ABC News 181 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 85 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3856 13
Gartner - Гартнер 3644 13
IDC - International Data Corporation 4958 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8480 8
Microsoft Research 144 5
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 172 5
Fortune Global 100 142 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 828 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 363 4
Yandex Research 11 4
Forrester Research 832 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Juniper Research 558 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1078 3
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 2
W3Techs 13 2
Altman Vilandrie & Company 2 2
GLM - Global Language Monitor 3 2
CNews Инновация года - награда 147 1
HFS Research 49 1
Privacy International 16 1
Mordor Intelligence 34 1
Informa - Ovum - Omdia 146 1
Vanson Bourne 49 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 564 1
CNews Мишень 180 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Edelman Trust Barometer 1 1
Индекс потребительского доверия 20 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 36 1
AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 22 1
Sucuri 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 996 36
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1389 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 564 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1162 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 301 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 646 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 283 5
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 701 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 212 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 468 2
РАН - Российская академия наук 2076 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 627 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 448 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 258 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 91 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 51 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 53 2
БГУ - Белорусский государственный университет 36 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 100 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 111 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 44 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 248 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1700 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 678 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
VK Skillbox - Скилбокс 137 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 430 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 213 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 336 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 296 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 74 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 107 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 29 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2630 140
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
Microsoft Build - конференция 37 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 376 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 5
Microsoft Ignite 44 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1273 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1257 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 3
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 3
День молодёжи - 27 июня 1054 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 184 2
CNews AWARDS - награда 563 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
Free Software Awards 3 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 616 1
CNews FORUM Кейсы 294 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Black Hat - Конференция 119 1
Capture the Flag - CTF 55 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 153 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 22 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 43 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 94 1
Международный женский день - 8 марта 413 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 16 1
USENIX - техническая конференция 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 85 1
HighLoad++ Awards 1 1
McAfee FOCUS 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 660 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
VK All Cups 18 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 55 1
Kazan Digital Week 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1441611, в очереди разбора - 729384.
Создано именных указателей - 194224.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290