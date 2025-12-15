Разделы

KAUST King Abdullah University of Science and Technology Научно-технологический университет имени короля Абдаллы


СОБЫТИЯ


15.12.2025 «Ростелеком» и ФРИИ изучили каким, должен быть образовательный кластер будущего 1
17.10.2025 Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев 2
11.04.2025 Большие языковые модели теперь не требуют мощных серверов: ученые «Яндекса», НИУ ВШЭ, MIT, KAUST и ISTA совершили прорыв в оптимизации LLM 2
03.04.2025 В России созданы ультратонкие кристаллы для памяти современной электроники 1
09.12.2024 Исследователь Yandex Research создал опенсорс-проект для сокращения расходов на внедрение нейросетей 1
23.07.2024 Ученые «Яндекса» разработали решение, которое позволит бизнесу сократить расходы на внедрение нейросетей до восьми раз 1
23.07.2024 Yandex Research разработала новые методы сжатия больших языковых моделей 1
11.07.2022 Российский робот приступил к работе в университете Саудовской Аравии 1
28.10.2020 Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места 2
14.07.2015 5,54 петафлопа именем короля Абдуллы 1
15.06.2015 В Университете короля Абдулазиза запущен новый суперкомпьютер на базе решений Fujitsu 1
13.09.2012 Ученые научились кипятить воду без пузырьков 1
06.06.2011 Горячее тело тонет быстрее 1
20.10.2008 Исламский суперкомпьютер появится в Джидде 2
22.10.2007 В Саудовской Аравии строится университет будущего 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

KAUST и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8449 4
GitHub 967 4
DeepSeek - ДипСик 115 1
Hugging Face 41 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 1
Promobot - Промобот 150 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1584 1
9002 1
Fujitsu 2066 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лента - Сеть розничной торговли 2272 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
РНФ - Российский научный фонд 144 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4111 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 723 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
MLOps - LLM - HIGGS - Hadamard Incoherence with Gaussian MSE-optimal GridS - метод квантизации 1 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1846 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4832 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 796 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
RRAM - ReRAM - Resistive RAM - Resistive random-access memory - резистивная память с произвольным доступом - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 17 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4192 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Nvidia Tesla GPU 188 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 163 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 74 1
Intel Xeon E 196 1
Intel Xeon Phi 38 1
Microsoft Security Essentials - MSE 141 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 43 1
Vakarelski Ivan - Вакарельски Иван 2 2
Малиновский Владимир 1 1
Бачинин Семен 1 1
Кивокурцев Олег 93 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 8
Индийский океан - Красное море 36 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1595 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 1
США - Колумбия - Вашингтон 1451 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Ближний Восток 3033 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Кувейт 167 1
Оман Султанат 122 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 8
Английский язык 6879 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Биология - Альгология - Водоросли 83 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Образование в России 2562 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Nature 821 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
Yandex Research 9 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 601 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
