Сизов Валерий
Сизов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24624 5
|GitHub 814 5
|Yandex - Яндекс 7339 2
|Telegram Group 1983 2
|НЭТА 36 1
|X Corp - Twitter 2845 1
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|Запорожец Дмитрий 5 4
|Мишустин Михаил 676 2
|Friedman Nat - Фридман Нэт 18 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Талалаев Александр 2 1
|Кашкин Анатолий 2 1
|Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
|Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 1
|Паршин Максим 316 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 2
|ZDnet 660 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.