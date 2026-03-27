Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта

Виктор Васнецов «Улица в Ялте» (1903 г.) Письма Васнецова 1903 года свидетельствуют о том, что во второй половине мая художник посетил Ялту, где проходил ежегодное лечение его сын Алексей (1882–1949). В конце мая Васнецовы уже вернулись в Москву. Подтверждает эти сведения и надпись на обороте картины, сделанная рукой Алексея: «”Улица в Ялте” этюд исполнен моим отцом в 1903 году А.В. Васнецов». Это было не первое посещение художником города, о чем свидетельствуют не только письма, но и то, с какой точностью выбрано художником место, с которого написан пейзаж. В этюде переданы самые характерные особенности крымского города, вероятно, его окрестностей, с уходящей вверх дорогой на первом плане и идущим вниз по ней путником в национальной татарской одежде и красной шапке, с плетеной корзиной в руках, наполненной кладью. Вдоль дороги располагаются жилища, окруженные кустарниками. Вдали – плотный ряд южных деревьев перед белеющим вдали особняком под красной крышей, наполовину скрытым пальмами. Замыкает композицию гряда гор, покрытых изумрудной зеленью, окутанной дымкой. Пейзаж выдержан в золотисто-оливковых тонах колорита с активным включением в него зелени деревьев и красных крыш зданий.