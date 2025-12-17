Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

1С:Предприятие через интернет 1С:Фреш 1С:Fresh 1С:Облако 1С:Online

1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online

1С: Фреш – это сервис фирмы «». Обслуживание осуществляется также фирмой «1С». 1С: Фреш обеспечивает доступ к прикладным решениям через Интернет на основе модели SaaS — «программы как сервис». 1С в облаке – это полноценная программа 1С, доступ к которой предоставляют фирмы-франчайзи.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.12.2025 «Блюмагро» ускорил обработку заявок на 40% с помощью «1С:Фреш» 1
22.10.2025 CorpSoft24 перевел Bar Place в отказоустойчивое облако 1
07.08.2025 MWS Cloud запустила доступное высокопроизводительное облако для «1С» 1
08.04.2025 «1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен» 1
26.12.2024 Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30% 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
11.09.2024 «Первый Бит» автоматизировал маркировку на производстве питьевой воды «Кызырбак» 1
25.06.2024 Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области 1
15.05.2024 Selectel по итогам работы в I квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза 2
11.03.2024 Selectel запустил сервис «Готовое облако ‎1С» 3
15.08.2023 «Мариллион» расширяет направление по внедрению и сопровождению решений «1С» 1
13.07.2023 Сервис кадрового ЭДО HRlink интегрирован с «1С:Фреш» 1
30.09.2022 «Информзащита» провела аттестацию облачного сервиса «1С:Фреш» 1
07.04.2022 «1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С» 1
19.01.2022 «1С­-Рарус» создала централизованную систему учета для муниципальных учреждений Нерюнгринского района 1
03.12.2021 «1С-Рарус» создал единую систему учета для учреждений образования Красноярского края 1
11.10.2021 «Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С» 1
16.06.2021 Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
10.04.2020 «1С» рассказала о переходе на удаленку и организации работы в условиях коронавируса 2
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 2
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
19.02.2019 Органы исполнительной власти Новгородской области подключились к «Облаку 1С» 3
28.12.2018 Как создаются облачные рабочие места «1С» 2
21.12.2018 Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса 1
06.12.2018 ИТ-сервис Казначейства сэкономит треть расходов на бухгалтерию в госорганах 1
30.05.2018 «1С» для питерских бюджетников перенесут в облако за 260 миллионов 1
02.04.2018 Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто сдает ему отчеты в «1С: Бухгалтерия 8» 1
02.04.2018 Сбербанк снизил ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8» 1
11.12.2017 Сбербанк запустил сдачу отчетности из 1С одним нажатием клавиши 1
29.12.2016 «1С:Управление небольшой фирмой» поддерживает онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ 1
30.11.2016 Переход на облачную ERP сэкономил Москве миллионы рублей 2
22.11.2016 «1C»: Российского ПО перестали стесняться 1
03.06.2014 «1С» переводит компании Крыма на российские версии продуктов 1
08.11.2013 «1С» прописалась в Windows Azure 1
13.06.2013 Облака 1С идут на взлет. Запущен и анти-SaaS сервис 1
09.11.2012 Жена главы Минкомсвязи инвестировала в облачную бухгалтерию 1
15.05.2012 "1С" запускает целый ряд облачных продуктов 2
11.12.2011 «1С» выросла на треть, объявила об опционах и запустила облачный сервис 1

Публикаций - 48, упоминаний - 58

1С:Предприятие через интернет и организации, системы, технологии, персоны:

9014 46
1С-Рарус 937 7
Microsoft Corporation 25249 4
1С:Франчайзинг 26 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 906 3
Selectel - Селектел 440 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 162 2
1С-Парус 4 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
Информзащита 856 2
Ростелеком 10320 2
1С-ИЖТИСИ 42 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 51 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Katauri Interactive 45 1
Larian Studios 30 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
Северсталь Проект 3 1
ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 5 1
1С:Сервистренд 5 1
Газпром ЦПС 33 1
Импульс-ИВЦ 19 1
Unicorn Games Studio - Юникорн Студио 18 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 193 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 1
Broadcom - VMware 2495 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 1
ОТР ГК - ОТР 2000 222 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 236 1
БАРС Груп 560 1
Такском - Taxcom 245 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 4
Почта России ПАО 2249 3
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 5 2
Газпром нефть 670 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 17 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 11 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 45 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
АСТЭКО Торгово-Производственный Альянс 1 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 12 1
Черемушки 60 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
БАРС Венчерз 5 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 1
Komatsu - Комацу 18 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 148 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 75 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Абрау-Дюрсо 21 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 14 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 3
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ГосИнформСистемы 155 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4492 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2609 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 3
Маркировка - Marking 1235 3
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 616 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2475 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 23
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 10
1С:ERP Управление предприятием 719 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 7
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 5
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 5
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 28 4
Apple iPhone 6 4862 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 3
1С:Отчетность 19 3
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 3
1С:Аренда 14 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 3
1С:ГРМ - 1С:Готовое рабочее место 9 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 291 3
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 63 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 353 3
Linux OS 10924 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 3
1С:БухОбслуживание 16 3
1С:Контрагент 7 2
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 65 2
1С:Подпись 3 2
1С:Документооборот КОРП 90 2
1С:Розница 106 2
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 2
Microsoft Office 365 982 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 2
Microsoft Windows 16345 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 85 2
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 47 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 79 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 1
1С:Мобильная касса 14 1
UMI - 1С-UMI 6 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 17 1
Сбер - Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 1
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 16 1
Нуралиев Борис 294 10
Попов Анатолий 143 3
Шакирбеков Тимур 2 1
Бетсис Павел 100 1
Марич Игорь 18 1
Беленький Валерий 32 1
Тутаев Михаил 55 1
Махлин Дмитрий 112 1
Ушакова Марина 1 1
Невский Александр 21 1
Вакулина Татьяна 1 1
Толстиков Андрей 3 1
Шелковников Евгений 24 1
Бушин Андриан 4 1
Туровец Артем 4 1
Лапин Михаил 5 1
Грицай Наталья 1 1
Паньшин Михаил 2 1
Чарчиди Денис 1 1
Армашевская Елена 1 1
Муллагалямова Алина 1 1
Белокопытов Александр 7 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Сергеев Михаил 110 1
Албычев Александр 168 1
Сухарев Игорь 6 1
Смирнов Александр 86 1
Егоричев Александр 1 1
Кудинова Елена 1 1
Фогель Олег 1 1
Белянцева Наталья 1 1
Шевелев Илья 1 1
Котова Любовь 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Харитонов Василий 1 1
Арипов Никита 1 1
Валеев Ренат 1 1
Харитонов Александр 68 1
Никифоров Николай 1136 1
Ахмеров Тимур 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1247 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1543 2
Европа 24649 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 686 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 1
Украина 7796 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1652 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1002 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 29 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 265 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 64 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 1
Россия - СФО - Новосибирск 4664 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2678 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 7
Аренда 2584 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2288 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 2
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 130 2
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Ведомости 1244 3
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
МЭИ - Московский энергетический институт 158 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 520 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 36 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще