1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online

1С: Фреш – это сервис фирмы «1С». Обслуживание осуществляется также фирмой «1С». 1С: Фреш обеспечивает доступ к прикладным решениям через Интернет на основе модели SaaS — «программы как сервис». 1С в облаке – это полноценная программа 1С, доступ к которой предоставляют фирмы-франчайзи.