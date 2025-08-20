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1С:Франчайзи 1С Certified 1С Partner Network 1С:Совместимо 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки артнёрские статусы, сертификаты и программы
СОБЫТИЯ
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|20.08.2025
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ИТ-решение для коммунальщиков «БИТ.ЖКХ» подтвердило статус «1С:Совместимо!»
йствовать до 19 августа 2027 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Статус «1С:Совместимо!» выдается фирмой «1С» решениям, которые доказали свою безопасность, работоспос
|08.08.2025
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ИТ-решение «Бит.Стоматология» прошло сертификацию «1С:Совместимо»
Программный продукт «Бит.Стоматология», разработанный ИТ-интегратором «Первый Бит», подтвердил свою совместимость с платформой «1С:Предприятие». Решение официально получило очередной сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие», который будет действовать до 24 июля 2027 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». «Мы продолжаем развивать продукт в соответ
|04.08.2025
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Подтвержден статус «1С:Совместимо» для «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»
спортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» получил очередной сертификат «1С:Совместимо». Отраслевое решение «1С-Рарус» и фирмы «1С» протестировано и соответствует ста
|15.01.2025
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«1С:ТОИР Корп» получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»
Флагманский продукт «Деснола» «1С:ТОИР Корп» редакции 3.0 снова получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Он подтверждает, что программа прошла тщательное тестирование и гарантирует корректную совместную работу и удобство применения. На предприятиях, гд
|16.12.2024
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«1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3.0» прошел ресертификацию «1С:Совместимо»
ным в среде «1С:Предприятие». В декабре 2024 г. «1С-Рарус:Финансовый менеджмент» подтвердил статус «1С:Совместимо», что гарантирует высокое качество разработки и бесперебойную работу решения с
|27.05.2024
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Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»
тельскими формами. Реализация Sunrise BPM на платформе «1C» позволяет интегрировать систему со всеми конфигурациями «1С:Предприятие» без дополнительных затрат. Подтверждением этому служит сертификат «1С:Совместимо!», который свидетельствует о высоких стандартах совместимости продукта с решениями «1С». Добавим, платформа Sunrise BPMS – полностью российская разработка и может быть использован
|28.03.2024
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«1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
ния «Деснол Софт», разработчик и интегратор отраслевого решения по управлению надежностью оборудования «1С:RCM», прошел сертификацию фирмы «1С» на совместимость с платформой «1С:Предприятие». Статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» официально подтверждает, что программа или оборудование прошли тщательное тестирование на корректность совместной работы и удобство применения. Об э
|29.01.2024
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«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» прошел сертификацию «1С:Совместимо»
«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи», ред. 3.0 , получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус». Фирма «1С» протестировала третью редакцию продукта «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средст
|23.01.2024
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Решение «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» получило сертификат «1С:Совместимо»
и сопровождения тиражных решений «1С». Гарантом качества выпускаемых решений является сертификация «1С:Совместимо». «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» выпускается «1С-Рарус» совместно с фирм
|27.11.2023
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«1С:Управление автотранспортом стандарт» прошло сертификацию «1С:Совместимо»
Центр разработки «1С-Рарус» получил сертификат «1С:Совместимо» на отраслевое решение для транспорта и транспортной логистики «1С:Управление автотранспортом стандарт, ред. 2.2». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». «1С:Управление
|11.11.2020
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EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»
Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошло нагрузочное тестирование на 10 тыс. одновременно работающих пользователей. Система управления промышленными активами позволит крупным корпорациям и холдингам обе
|15.03.2013
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«1С-Битрикс» обновил решения для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи»
Компания «1С-Битрикс» выпустила новую версию готовых решений «1С-Битрикс: Сайт 1С:Франчайзи» и «Интернет-магазин 1С:Франчайзи». У них появились мобильные версии, новый дизайн, обновленные структура и контент в соответствии с рекомендациями фирмы 1С. Как рассказали
|20.03.2012
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«1С-Битрикс» выпустила новые версии сайтов и магазинов для «1С: Франчайзи»
Компания «1С-Битрикс» объявила о том, что расширяет функционал специализированных готовых решений для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи». Разработчики учли рекомендации фирмы «1С» и пожелания компаний «1С:Франчайзи» и добавили в готовые решения новые разделы и сервисы. Так, в редакции «Сайт 1С:Франчайзи
|29.08.2011
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Продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» для платформы «1С: Предприятие 8.2». Решение предназначено для контроля доступа сотрудников, анализа посещаемости и расчета отработанного времени. Программа позволяет ограничива
|26.04.2011
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Продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!». Программа предназначена для автоматизации учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: в единых расчетно-кассовых центрах ЖКХ (ЕРКЦ ЖКХ), управляющих компаниях (УК),
|02.02.2011
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«1С» выберет среди партнеров «центры разработок»
местимо», издание в рамках проекта «На платформе 1С: Предприятие 8» или же выпуск в рамках проекта «1С-Совместно». Кроме того, партнер, претендующий на получение статуса разработчика, должен за
|09.12.2010
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«1С-Битрикс» выпустила новую версию решения «Сайт 1С: Франчайзи»
ового решения «1С-Битрикс: Сайт 1С: Франчайзи», получившей номер 9.5, предназначенной для компаний «1С:Франчайзи». С помощью новой версии компании «1С:Франчайзи» могут в минимальные срок
|12.07.2007
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«1С» помогает учреждениям образования Хабаровского края: переоценка НФА
и. Решить задачу отделу образования помогла масштабная система автоматизации бюджетного бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятия», охватывающая более 200 рабочих мест, и квалифицированная помощь «1С:Франчайзи. Бухгалтер». Для ведения бухгалтерского учета во всех учреждениях образования используются программные продукты фирмы «1С»: «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений (138 рабочих ме
|03.07.2007
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Кафе «Библиотека» автоматизировано на базе решения «Астор»
Внедренческий центр «1С:Франчайзи-НН», Нижний Новгород, объявил об успешном завершении проекта автоматизации нового итальянского кафе «Библиотека» (ООО «Дирижабль»). Качественное соответствие сервиса и организации
|24.06.1999
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"1С" объявила о начале реализации программы "1С: Франчайзинг-2000"
Фирма "1С" объявила о начале реализации программы "1С: Франчайзинг-2000". В рамках программы "1С" и ее ведущие партнеры предоставляют официальным пользователям всех экономических программ "1С" комплекс решений и услуг по "проблеме 2000 года". В
1С:Франчайзи и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 29
|Харитонов Александр 69 3
|Гурушкина Екатерина 3 2
|Сериков Андрей 7 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Беляев Владислав 104 2
|Павлов Алексей 26 2
|Сорокин Константин 16 2
|Долгов Антон 20 2
|Краев Валерий 1 1
|Пилькин Роман 8 1
|Сидорова Елена 6 1
|Алешкин Илья 1 1
|Мальцев Виталий 2 1
|Слуцкий Владимир 1 1
|Афонинский Евгений 1 1
|Рубцов Андрей 2 1
|Носивской Дмитрий 3 1
|Кожин Сергей 2 1
|Полюх Андрей 1 1
|Лялькин Сергей 2 1
|Моргунов Павел 1 1
|Скловский Павел 1 1
|Шелковников Евгений 39 1
|Кинкулькина Марина 2 1
|Облогин Валерий 1 1
|Марокко Надежда 1 1
|Сорокина Надежда 2 1
|Маркова Наталья 3 1
|Харитонов Анатолий 1 1
|Маковская Татьяна 1 1
|Малахова Елена 1 1
|Крохотина Лидия 1 1
|Шакиров Ильшат 1 1
|Алексеев Виктор 5 1
|Данилов Виктор 2 1
|Кулаков Илья 2 1
|Дудукалова Елена 1 1
|Фролов Игорь 7 1
|Ваулин Егор 1 1
|Ведомости 1466 4
|Аналитический банковский журнал 14 1
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