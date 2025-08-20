1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы

ИТ-решение для коммунальщиков «БИТ.ЖКХ» подтвердило статус «1С:Совместимо!» йствовать до 19 августа 2027 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Статус «1С:Совместимо!» выдается фирмой «1С» решениям, которые доказали свою безопасность, работоспос

ИТ-решение «Бит.Стоматология» прошло сертификацию «1С:Совместимо» Программный продукт «Бит.Стоматология», разработанный ИТ-интегратором «Первый Бит», подтвердил свою совместимость с платформой «1С:Предприятие». Решение официально получило очередной сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие», который будет действовать до 24 июля 2027 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». «Мы продолжаем развивать продукт в соответ

Подтвержден статус «1С:Совместимо» для «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» спортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» получил очередной сертификат «1С:Совместимо». Отраслевое решение «1С-Рарус» и фирмы «1С» протестировано и соответствует ста

«1С:ТОИР Корп» получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» Флагманский продукт «Деснола» «1С:ТОИР Корп» редакции 3.0 снова получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Он подтверждает, что программа прошла тщательное тестирование и гарантирует корректную совместную работу и удобство применения. На предприятиях, гд

«1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3.0» прошел ресертификацию «1С:Совместимо» ным в среде «1С:Предприятие». В декабре 2024 г. «1С-Рарус:Финансовый менеджмент» подтвердил статус «1С:Совместимо», что гарантирует высокое качество разработки и бесперебойную работу решения с

Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» тельскими формами. Реализация Sunrise BPM на платформе «1C» позволяет интегрировать систему со всеми конфигурациями «1С:Предприятие» без дополнительных затрат. Подтверждением этому служит сертификат «1С:Совместимо!», который свидетельствует о высоких стандартах совместимости продукта с решениями «1С». Добавим, платформа Sunrise BPMS – полностью российская разработка и может быть использован

«1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» ния «Деснол Софт», разработчик и интегратор отраслевого решения по управлению надежностью оборудования «1С:RCM», прошел сертификацию фирмы «1С» на совместимость с платформой «1С:Предприятие». Статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» официально подтверждает, что программа или оборудование прошли тщательное тестирование на корректность совместной работы и удобство применения. Об э

«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» прошел сертификацию «1С:Совместимо» «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи», ред. 3.0 , получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус». Фирма «1С» протестировала третью редакцию продукта «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средст

Решение «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» получило сертификат «1С:Совместимо» и сопровождения тиражных решений «1С». Гарантом качества выпускаемых решений является сертификация «1С:Совместимо». «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» выпускается «1С-Рарус» совместно с фирм

«1С:Управление автотранспортом стандарт» прошло сертификацию «1С:Совместимо» Центр разработки «1С-Рарус» получил сертификат «1С:Совместимо» на отраслевое решение для транспорта и транспортной логистики «1С:Управление автотранспортом стандарт, ред. 2.2». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». «1С:Управление

EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошло нагрузочное тестирование на 10 тыс. одновременно работающих пользователей. Система управления промышленными активами позволит крупным корпорациям и холдингам обе

«1С-Битрикс» обновил решения для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи» Компания «1С-Битрикс» выпустила новую версию готовых решений «1С-Битрикс: Сайт 1С:Франчайзи» и «Интернет-магазин 1С:Франчайзи». У них появились мобильные версии, новый дизайн, обновленные структура и контент в соответствии с рекомендациями фирмы 1С. Как рассказали

«1С-Битрикс» выпустила новые версии сайтов и магазинов для «1С: Франчайзи» Компания «1С-Битрикс» объявила о том, что расширяет функционал специализированных готовых решений для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи». Разработчики учли рекомендации фирмы «1С» и пожелания компаний «1С:Франчайзи» и добавили в готовые решения новые разделы и сервисы. Так, в редакции «Сайт 1С:Франчайзи

Продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» для платформы «1С: Предприятие 8.2». Решение предназначено для контроля доступа сотрудников, анализа посещаемости и расчета отработанного времени. Программа позволяет ограничива

Продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!». Программа предназначена для автоматизации учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: в единых расчетно-кассовых центрах ЖКХ (ЕРКЦ ЖКХ), управляющих компаниях (УК),

«1С» выберет среди партнеров «центры разработок» местимо», издание в рамках проекта «На платформе 1С: Предприятие 8» или же выпуск в рамках проекта «1С-Совместно». Кроме того, партнер, претендующий на получение статуса разработчика, должен за

«1С-Битрикс» выпустила новую версию решения «Сайт 1С: Франчайзи» ового решения «1С-Битрикс: Сайт 1С: Франчайзи», получившей номер 9.5, предназначенной для компаний «1С:Франчайзи». С помощью новой версии компании «1С:Франчайзи» могут в минимальные срок

«1С» помогает учреждениям образования Хабаровского края: переоценка НФА и. Решить задачу отделу образования помогла масштабная система автоматизации бюджетного бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятия», охватывающая более 200 рабочих мест, и квалифицированная помощь «1С:Франчайзи. Бухгалтер». Для ведения бухгалтерского учета во всех учреждениях образования используются программные продукты фирмы «1С»: «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений (138 рабочих ме

Кафе «Библиотека» автоматизировано на базе решения «Астор» Внедренческий центр «1С:Франчайзи-НН», Нижний Новгород, объявил об успешном завершении проекта автоматизации нового итальянского кафе «Библиотека» (ООО «Дирижабль»). Качественное соответствие сервиса и организации