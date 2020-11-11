1С:Франчайзи 1С Certified 1С Partner Network 1С:Совместимо 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки артнёрские статусы, сертификаты и программы
|11.11.2020
|
EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»
Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошло нагрузочное тестирование на 10 тыс. одновременно работающих пользователей. Система управления промышленными активами позволит крупным корпорациям и холдингам обе
|15.03.2013
|
«1С-Битрикс» обновил решения для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи»
Компания «1С-Битрикс» выпустила новую версию готовых решений «1С-Битрикс: Сайт 1С:Франчайзи» и «Интернет-магазин 1С:Франчайзи». У них появились мобильные версии, новый дизайн, обновленные структура и контент в соответствии с рекомендациями фирмы 1С. Как рассказали
|20.03.2012
|
«1С-Битрикс» выпустила новые версии сайтов и магазинов для «1С: Франчайзи»
Компания «1С-Битрикс» объявила о том, что расширяет функционал специализированных готовых решений для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи». Разработчики учли рекомендации фирмы «1С» и пожелания компаний «1С:Франчайзи» и добавили в готовые решения новые разделы и сервисы. Так, в редакции «Сайт 1С:Франчайзи
|29.08.2011
|
Продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» для платформы «1С: Предприятие 8.2». Решение предназначено для контроля доступа сотрудников, анализа посещаемости и расчета отработанного времени. Программа позволяет ограничива
|26.04.2011
|
Продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!». Программа предназначена для автоматизации учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: в единых расчетно-кассовых центрах ЖКХ (ЕРКЦ ЖКХ), управляющих компаниях (УК),
1С:Франчайзи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 276 9
|Нестеров Алексей 93 2
|Беляев Владислав 68 2
|Сорокин Константин 15 2
|Харитонов Александр 64 2
|Долгов Антон 18 2
|Гурушкина Екатерина 3 2
|Малахова Елена 1 1
|Макаров Дмитрий 7 1
|Головченко Артем 1 1
|Шакиров Ильшат 1 1
|Крохотина Лидия 1 1
|Данилов Виктор 2 1
|Кулаков Илья 2 1
|Дудукалова Елена 1 1
|Ваулин Егор 1 1
|Сидорова Елена 5 1
|Афонинский Евгений 1 1
|Слуцкий Владимир 1 1
|Краев Валерий 1 1
|Мальцев Виталий 2 1
|Скловский Павел 1 1
|Алексеев Виктор 3 1
|Рейман Леонид 1034 1
|Моргунов Павел 1 1
|Лялькин Сергей 1 1
|Полюх Андрей 1 1
|Рубцов Андрей 2 1
|Кожин Сергей 2 1
|Кинкулькина Марина 1 1
|Матюхин Антон 1 1
|Маковская Татьяна 1 1
|Облогин Валерий 1 1
|Марокко Надежда 1 1
|Сорокина Надежда 2 1
|Носивской Дмитрий 3 1
|Шелковников Евгений 7 1
|Маркова Наталья 2 1
|Харитонов Анатолий 1 1
|Чернышов Алексей 1 1
|Ведомости 673 3
|23ABC News 170 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7631 4
|IDC - International Data Corporation 4877 2
|BCG - Boston Consulting Group 101 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2518 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1248822, в очереди разбора - 834139.
Создано именных указателей - 127593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.