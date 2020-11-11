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1С:Франчайзи 1С Certified 1С Partner Network 1С:Совместимо 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки артнёрские статусы, сертификаты и программы



11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»

Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошло нагрузочное тестирование на 10 тыс. одновременно работающих пользователей. Система управления промышленными активами позволит крупным корпорациям и холдингам обе
15.03.2013 «1С-Битрикс» обновил решения для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи»

Компания «1С-Битрикс» выпустила новую версию готовых решений «1С-Битрикс: Сайт 1С:Франчайзи» и «Интернет-магазин 1С:Франчайзи». У них появились мобильные версии, новый дизайн, обновленные структура и контент в соответствии с рекомендациями фирмы 1С. Как рассказали

20.03.2012 «1С-Битрикс» выпустила новые версии сайтов и магазинов для «1С: Франчайзи»

Компания «1С-Битрикс» объявила о том, что расширяет функционал специализированных готовых решений для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи». Разработчики учли рекомендации фирмы «1С» и пожелания компаний «1С:Франчайзи» и добавили в готовые решения новые разделы и сервисы. Так, в редакции «Сайт 1С:Франчайзи

29.08.2011 Продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» для платформы «1С: Предприятие 8.2». Решение предназначено для контроля доступа сотрудников, анализа посещаемости и расчета отработанного времени. Программа позволяет ограничива
26.04.2011 Продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!». Программа предназначена для автоматизации учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: в единых расчетно-кассовых центрах ЖКХ (ЕРКЦ ЖКХ), управляющих компаниях (УК),


Публикаций - 198, упоминаний - 217

1С:Франчайзи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7385 166
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 709 22
1С-Рарус 827 12
Баланс-Сервис 12 10
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 59 5
1С-Битрикс - Bitrix 520 4
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 97 4
1С:Франчайзинг 24 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4379 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6501 3
1С:Франчайзи-НН 6 3
Астор ВЦ 109 3
Microsoft Corporation 23883 3
1С Первый Бит - ПиБи 6 3
Гэндальф - Gendalf 78 3
СофтСервис 16 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1022 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1151 2
Гильдия консультантов 5 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 2
Галактика - Корпорация 1436 2
SAP SE 5020 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2946 2
Штрих-М НТЦ 54 2
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 25 2
ФОРС - Центр разработки 583 2
BioLink Solutions 124 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1077 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 583 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 729 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1558 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 193 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3040 1
Софт-портал - Soft-portal 5 1
Квант-Телеком 6 1
ВКС про 1 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro 66 1
Хомнет Консалтинг 173 1
Восход ФГБУ НИИ 610 1
НСПК - Национальная система платежных карт 661 11
101Hotels.com 719 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 4
Газпром ПАО 1197 3
Россети Ленэнерго 2418 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1072 2
Рольф 70 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 20 2
ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 8 2
Enron - Enrongate 122 2
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 107 2
ПГК - Первая грузовая компания 164 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 108 2
Транснефть 279 2
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 10 2
Роснефть НК - нефтяная компания 490 2
ЧЗСМ - Черепановский завод строительных материалов 1 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроОтель 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 463 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 23 1
Удмуртагроснаб 1 1
LVMH Louis Vuitton 20 1
Афродита 4 1
ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод 4 1
Балтийская алкогольная компания 1 1
Paolo Conte - Паоло Конте 1 1
ОЗЭУ - Озерский завод энергоустановок - Озерский завод энергетических устройств 1 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 23 1
ПромСвязьКапитал 81 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
ЭПМ ГК - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 15 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 369 1
Danone - Данон - ЛипецкМолоко - Липецкий Молочный комбинат 3 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Андреевский ГастрономЪ 1 1
СТЕКЛОНиТ - Уфимский завод текстильного стекловолокна 3 1
Агросоюз АКБ 4 1
СиЭс Медика - CS Medica 7 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 8
Федеральное казначейство России 1626 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 156 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1768 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3977 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 571 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 196 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9880 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4778 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5432 1
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 16 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2507 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3123 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 28 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 252 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 36 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 61 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27225 145
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10492 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56527 50
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1388 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8464 21
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2045 21
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11350 20
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1565 19
MarTech - Sales management - Управление продажами - Управление циклом продаж 394 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3940 18
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 808 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11402 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5469 16
Проверка контрагентов 1662 16
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 640 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1628 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5825 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17875 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13920 10
Масштабируемость - Scalability 2805 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26865 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3466 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9733 9
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5624 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22897 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15382 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5026 6
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Управляемость - Manageability 1627 6
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17977 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1829 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18453 5
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2108 110
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 887 41
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 410 40
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 418 28
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 460 19
Microsoft Windows 2000 12903 8
1С:Консалтинг 19 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3035 6
Age of Kings 3460 6
1С:Свод отчетов 18 5
1С:ERP Управление предприятием 390 4
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 30 3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 215 3
1С:Розница 93 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайт 1С:Франчайзи 3 3
Google Android 13072 3
1С:Профессионал 10 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 208 3
Гэндальф - Скан-Архив 39 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 108 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 58 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 294 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1151 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 64 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 125 2
BioLink BioTime 64 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 93 2
1С Первый Бит - Бухучет в НКО 2 2
1С:CRM 59 2
Microsoft SQL Server 1505 2
Apple iOS 7128 2
Астор Торговая сеть 44 2
1С-Рарус Общепит 38 2
Microsoft Office Excel 1110 2
Linux OS 8706 2
NCR RealPOS 49 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 202 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 45 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 231 1
Хомнет МСФО 40 1
Нуралиев Борис 276 9
Нестеров Алексей 93 2
Беляев Владислав 68 2
Сорокин Константин 15 2
Харитонов Александр 64 2
Долгов Антон 18 2
Гурушкина Екатерина 3 2
Малахова Елена 1 1
Макаров Дмитрий 7 1
Головченко Артем 1 1
Шакиров Ильшат 1 1
Крохотина Лидия 1 1
Данилов Виктор 2 1
Кулаков Илья 2 1
Дудукалова Елена 1 1
Ваулин Егор 1 1
Сидорова Елена 5 1
Афонинский Евгений 1 1
Слуцкий Владимир 1 1
Краев Валерий 1 1
Мальцев Виталий 2 1
Скловский Павел 1 1
Алексеев Виктор 3 1
Рейман Леонид 1034 1
Моргунов Павел 1 1
Лялькин Сергей 1 1
Полюх Андрей 1 1
Рубцов Андрей 2 1
Кожин Сергей 2 1
Кинкулькина Марина 1 1
Матюхин Антон 1 1
Маковская Татьяна 1 1
Облогин Валерий 1 1
Марокко Надежда 1 1
Сорокина Надежда 2 1
Носивской Дмитрий 3 1
Шелковников Евгений 7 1
Маркова Наталья 2 1
Харитонов Анатолий 1 1
Чернышов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 128647 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40443 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15838 21
Украина 7416 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13493 9
Германия - Федеративная Республика 12313 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2917 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 732 6
Казахстан - Республика 5143 6
Украина - Киев 1115 6
Россия - СФО - Новосибирск 3873 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15643 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1622 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1622 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50899 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1924 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3475 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2492 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1329 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2415 3
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Россия - СФО - Иркутская область 954 3
Европа 21574 3
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1224 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1477 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2638 3
Россия - ЦФО - Белгородская область 585 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2115 2
Россия - Сибирь 2188 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 443 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1037 2
Земля - планета Солнечной системы 10043 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 411 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1227 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 559 2
Европа Восточная 3024 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1335 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5428 79
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21627 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43691 32
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7260 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46409 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2331 19
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1195 18
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 606 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15934 15
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1512 15
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25432 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5708 11
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6387 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5322 7
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1042 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1097 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11482 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2657 6
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 220 6
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Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 183 5
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 744 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6214 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1961 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4180 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2816 4
Ведомости 673 3
23ABC News 170 1
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IDC - International Data Corporation 4877 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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