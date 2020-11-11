1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы

EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошло нагрузочное тестирование на 10 тыс. одновременно работающих пользователей. Система управления промышленными активами позволит крупным корпорациям и холдингам обе

«1С-Битрикс» обновил решения для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи» Компания «1С-Битрикс» выпустила новую версию готовых решений «1С-Битрикс: Сайт 1С:Франчайзи» и «Интернет-магазин 1С:Франчайзи». У них появились мобильные версии, новый дизайн, обновленные структура и контент в соответствии с рекомендациями фирмы 1С. Как рассказали

«1С-Битрикс» выпустила новые версии сайтов и магазинов для «1С: Франчайзи» Компания «1С-Битрикс» объявила о том, что расширяет функционал специализированных готовых решений для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи». Разработчики учли рекомендации фирмы «1С» и пожелания компаний «1С:Франчайзи» и добавили в готовые решения новые разделы и сервисы. Так, в редакции «Сайт 1С:Франчайзи

Продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» для платформы «1С: Предприятие 8.2». Решение предназначено для контроля доступа сотрудников, анализа посещаемости и расчета отработанного времени. Программа позволяет ограничива