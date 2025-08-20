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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Франчайзи 1С Certified 1С Partner Network 1С:Совместимо 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки артнёрские статусы, сертификаты и программы

1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы

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20.08.2025 ИТ-решение для коммунальщиков «БИТ.ЖКХ» подтвердило статус «1С:Совместимо!»

йствовать до 19 августа 2027 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Статус «1С:Совместимо!» выдается фирмой «1С» решениям, которые доказали свою безопасность, работоспос
08.08.2025 ИТ-решение «Бит.Стоматология» прошло сертификацию «1С:Совместимо»

Программный продукт «Бит.Стоматология», разработанный ИТ-интегратором «Первый Бит», подтвердил свою совместимость с платформой «1С:Предприятие». Решение официально получило очередной сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие», который будет действовать до 24 июля 2027 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». «Мы продолжаем развивать продукт в соответ
04.08.2025 Подтвержден статус «1С:Совместимо» для «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»

спортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» получил очередной сертификат «1С:Совместимо». Отраслевое решение «1С-Рарус» и фирмы «1С» протестировано и соответствует ста
15.01.2025 «1С:ТОИР Корп» получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»

Флагманский продукт «Деснола» «1С:ТОИР Корп» редакции 3.0 снова получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Он подтверждает, что программа прошла тщательное тестирование и гарантирует корректную совместную работу и удобство применения. На предприятиях, гд
16.12.2024 «1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3.0» прошел ресертификацию «1С:Совместимо»

ным в среде «1С:Предприятие». В декабре 2024 г. «1С-Рарус:Финансовый менеджмент» подтвердил статус «1С:Совместимо», что гарантирует высокое качество разработки и бесперебойную работу решения с

27.05.2024 Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»

тельскими формами. Реализация Sunrise BPM на платформе «1C» позволяет интегрировать систему со всеми конфигурациями «1С:Предприятие» без дополнительных затрат. Подтверждением этому служит сертификат «1С:Совместимо!», который свидетельствует о высоких стандартах совместимости продукта с решениями «1С». Добавим, платформа Sunrise BPMS – полностью российская разработка и может быть использован
28.03.2024 «1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

ния «Деснол Софт», разработчик и интегратор отраслевого решения по управлению надежностью оборудования «1С:RCM», прошел сертификацию фирмы «1С» на совместимость с платформой «1С:Предприятие». Статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» официально подтверждает, что программа или оборудование прошли тщательное тестирование на корректность совместной работы и удобство применения. Об э
29.01.2024 «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» прошел сертификацию «1С:Совместимо»

«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи», ред. 3.0 , получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус». Фирма «1С» протестировала третью редакцию продукта «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средст
23.01.2024 Решение «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» получило сертификат «1С:Совместимо»

и сопровождения тиражных решений «1С». Гарантом качества выпускаемых решений является сертификация «1С:Совместимо». «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» выпускается «1С-Рарус» совместно с фирм
27.11.2023 «1С:Управление автотранспортом стандарт» прошло сертификацию «1С:Совместимо»

Центр разработки «1С-Рарус» получил сертификат «1С:Совместимо» на отраслевое решение для транспорта и транспортной логистики «1С:Управление автотранспортом стандарт, ред. 2.2». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». «1С:Управление

11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»

Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошло нагрузочное тестирование на 10 тыс. одновременно работающих пользователей. Система управления промышленными активами позволит крупным корпорациям и холдингам обе
15.03.2013 «1С-Битрикс» обновил решения для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи»

Компания «1С-Битрикс» выпустила новую версию готовых решений «1С-Битрикс: Сайт 1С:Франчайзи» и «Интернет-магазин 1С:Франчайзи». У них появились мобильные версии, новый дизайн, обновленные структура и контент в соответствии с рекомендациями фирмы 1С. Как рассказали

20.03.2012 «1С-Битрикс» выпустила новые версии сайтов и магазинов для «1С: Франчайзи»

Компания «1С-Битрикс» объявила о том, что расширяет функционал специализированных готовых решений для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи». Разработчики учли рекомендации фирмы «1С» и пожелания компаний «1С:Франчайзи» и добавили в готовые решения новые разделы и сервисы. Так, в редакции «Сайт 1С:Франчайзи

29.08.2011 Продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» для платформы «1С: Предприятие 8.2». Решение предназначено для контроля доступа сотрудников, анализа посещаемости и расчета отработанного времени. Программа позволяет ограничива
26.04.2011 Продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о том, что продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!». Программа предназначена для автоматизации учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: в единых расчетно-кассовых центрах ЖКХ (ЕРКЦ ЖКХ), управляющих компаниях (УК),

02.02.2011 «1С» выберет среди партнеров «центры разработок»

местимо», издание в рамках проекта «На платформе 1С: Предприятие 8» или же выпуск в рамках проекта «1С-Совместно». Кроме того, партнер, претендующий на получение статуса разработчика, должен за
09.12.2010 «1С-Битрикс» выпустила новую версию решения «Сайт 1С: Франчайзи»

ового решения «1С-Битрикс: Сайт 1С: Франчайзи», получившей номер 9.5, предназначенной для компаний «1С:Франчайзи». С помощью новой версии компании «1С:Франчайзи» могут в минимальные срок
12.07.2007 «1С» помогает учреждениям образования Хабаровского края: переоценка НФА

и. Решить задачу отделу образования помогла масштабная система автоматизации бюджетного бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятия», охватывающая более 200 рабочих мест, и квалифицированная помощь «1С:Франчайзи. Бухгалтер». Для ведения бухгалтерского учета во всех учреждениях образования используются программные продукты фирмы «1С»: «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений (138 рабочих ме
03.07.2007 Кафе «Библиотека» автоматизировано на базе решения «Астор»

Внедренческий центр «1С:Франчайзи-НН», Нижний Новгород, объявил об успешном завершении проекта автоматизации нового итальянского кафе «Библиотека» (ООО «Дирижабль»). Качественное соответствие сервиса и организации

24.06.1999 "1С" объявила о начале реализации программы "1С: Франчайзинг-2000"

Фирма "1С" объявила о начале реализации программы "1С: Франчайзинг-2000". В рамках программы "1С" и ее ведущие партнеры предоставляют официальным пользователям всех экономических программ "1С" комплекс решений и услуг по "проблеме 2000 года". В

Публикаций - 261, упоминаний - 299

1С:Франчайзи и организации, системы, технологии, персоны:

9594 249
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 33
1С-Рарус 982 29
Баланс-Сервис 12 10
Microsoft Corporation 25775 10
1С-Битрикс - Bitrix 675 9
SAP SE 5601 7
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 7
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 106 6
1С:Франчайзинг 27 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Галактика - Корпорация 1545 5
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 66 5
Портал-Юг 11 4
Oracle Corporation 7074 4
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 4
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 32 4
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 4
1С:Франчайзи-НН 6 3
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 23 3
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 16 3
1С Первый Бит - ПиБи 6 3
1С:Франчайзи Баланс-сервис 3 3
Intel Corporation 12811 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
Гэндальф - Gendalf 95 3
Штрих-М НТЦ 65 3
Google LLC 12688 3
Ростелеком - Астор ВЦ 113 3
1С:Апрель Софт 8 3
1С-Рарус - СофтСервис 16 2
БиАЙ Про 11 2
Гильдия консультантов 5 2
1С:Франчайзи ОЛС 4 2
Софт-Юнион - SoftUnion 4 2
1С:Франчайзи Центр 2 2
Сиринт Центр АиК - Сиринт Центр Автоматизации и Консалтинга 2 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 14
101Hotels.com 456 4
Газпром ПАО 1493 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 12 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Транснефть 335 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 2
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 7 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 2
Enron - Enrongate 122 2
СТЕКЛОНиТ - Уфимский завод текстильного стекловолокна 3 1
Орловский Молочный комбинат 2 1
ОЗЭУ - Озерский завод энергоустановок - Озерский завод энергетических устройств 1 1
Paolo Conte - Паоло Конте 1 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Балтийская алкогольная компания 1 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Афродита 4 1
Удмуртагроснаб 1 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 9 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Золотые луга - Ситниковский Молочный комбинат - СМ и КК - Ситниковский молочно-консервный комбинат 6 1
Самохвал - сеть супермаркетов 9 1
Первомайскхиммаш - Первомайский завод химического машиностроения 1 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Федеральное казначейство России 1949 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 19 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
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1С:ERP Управление предприятием 841 33
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1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 18
1С:Консалтинг 21 10
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 9
1С:Документооборот КОРП 90 9
1С:Аналитика 30 9
1С:Розница 110 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
1С:Корпорация 57 8
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 7
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 7
1С:Торговля и Склад 91 7
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 6
1С:Свод отчетов 19 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 6
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 76 6
1С:Шина 17 5
1С:Мультимедиа 12 5
1С:RCM - 1С:Reliability-Centered Maintenance - 1С:Управление надежностью 14 5
Linux OS 11533 5
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