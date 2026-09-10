Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернышов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Чернышов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9655 1
|AutoFAQ - ДипХакЛаб 47 1
|СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
|Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
|Президент Украины 128 1
|Беляев Владислав 104 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Смирнова Надежда 1 1
|Витюк Илья 3 1
|Витюк Юлия 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167448 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 1
|Украина 7939 1
|Украина - Киев 1153 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.