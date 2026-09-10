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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200941
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Чернышов Алексей

СОБЫТИЯ


10.09.2026 Владельцы разработчика скандального процессора «Иртыш» купили контрольную долю в российском дизайн-центре 1
09.09.2025 Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог 1
25.09.2019 Сеть «1С» внедрила чат-бота на базе искусственного интеллекта 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чернышов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

9655 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 47 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Президент Украины 128 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4995 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7542 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7255 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8332 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12278 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23264 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2562 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
Google YouTube - Видеохостинг 3012 1
Беляев Владислав 104 1
Зеленский Владимир 32 1
Смирнова Надежда 1 1
Витюк Илья 3 1
Витюк Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 1
Украина 7939 1
Украина - Киев 1153 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 229 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 190 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8294 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5663 1
Энергетика - Energy - Energetically 5920 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8883 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1747 1
Wikipedia - Википедия 654 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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