Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляев Владислав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 104, упоминаний - 107
Беляев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 42
|Лигачев Глеб 120 32
|Аксаков Анатолий 163 28
|Чаркин Евгений 317 28
|Клепиков Алексей 121 25
|Попов Андрей 116 24
|Воронин Петр 37 23
|Михалев Евгений 98 21
|Шипов Савва 102 20
|Галкин Николай 140 19
|Бокучава Тариэл 21 19
|Ягнятинский Евгений 32 19
|Нестеров Алексей 175 19
|Кучугин Илья 42 19
|Нагаев Олег 30 18
|Челидзе Джимшер 44 18
|Меньшов Кирилл 139 17
|Шевченко Владимир 153 17
|Степанов Павел 38 17
|Махалин Тимур 28 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Ушацкий Андрей 105 16
|Кузьмич Всеволод 31 16
|Чамара Денис 59 16
|Суворов Антон 22 15
|Дунаев Сергей 63 15
|Белоусов Максим 109 14
|Сотин Денис 216 14
|Хасин Михаил 27 12
|Уткин Владислав 47 12
|Шадаев Максут 1210 12
|Бычков Александр 41 12
|Алексин Михаил 18 11
|Суровец Дмитрий 115 11
|Абакумов Евгений 227 11
|Алифанов Кирилл 84 11
|Козырев Алексей 328 10
|Эпштейн Герман 32 10
|Гребельный Антон 21 10
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
|Эксперт ГК 26 9
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Ведомости 1466 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.