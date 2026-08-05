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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляев Владислав

СОБЫТИЯ


05.08.2026 AutoFAQ обновила цифрового консультанта Xplain Sales 1
20.05.2026 «Ингосстрах» внедрил генеративный ИИ для корпоративной поддержки: 12 тыс. сотрудников получили виртуального ассистента 24/7 1
20.04.2026 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля 1
13.04.2026 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля 1
24.03.2026 AutoFAQ представил ИИ-ассистента для операторов голосовых контактных центров 1
13.02.2026 AutoFAQ анонсировала разработку copilot для создания сценариев по текстовому описанию 1
24.12.2025 Больше половины крупных компаний превышают бюджет на внедрение генеративного ИИ в три раза и более 3
27.11.2025 ИИ-платформа AutoFAQ запустила поддержку мессенджера Mах 1
15.09.2025 Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia 1
08.09.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
21.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
06.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
29.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
22.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
03.06.2025 Партнерство AutoFAQ и Minervasoft повысит эффективность внедрения GenAI в российских компаниях 1
16.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
18.03.2025 Как «Технологии Доверия» сократили время поддержки на 80% с помощью AutoFAQ Xplain 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
16.12.2024 ИИ-платформа AutoFAQ поддерживает мессенджер eXpress  1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
12.11.2024 «Честный знак» получил награду за лучшее внедрение искусственного интеллекта в процессы клиентского сервиса 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
21.10.2024 ИИ в клиентском сервисе: «Честный знак» и AutoFAQ поделятся экспертизой на CNews Forum 2024 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
16.09.2024 AutoFAQ разработала цифрового продавца-консультанта 1
19.06.2024 AutoFAQ представила GPT-помощника для специалистов контактного центра Xplain AI Copilot 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
28.11.2023 «Новосибирскэнергосбыт» внедрил генеративный искусственный интеллект для ИТ-поддержки сотрудников 1
11.09.2023 «Тау технологии» помогают группе «Черкизово» перейти на российское ПО для терминалов сбора данных 1
06.06.2023 Резидент «Сколково» разработал ПО для создания чат-ботов на основе внутренних документов компаний 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1

Публикаций - 104, упоминаний - 107

Беляев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
Ростелеком 10948 26
9594 24
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 17
Diasoft - Диасофт 1144 11
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 10
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 12 10
Robokassa - Робокасса 54 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 9
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
Schneider Electric 614 9
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 9
R-Vision - Р-Вижн 267 9
Ланит Интеграция 219 8
Polymedia - Полимедиа 158 8
Газинформсервис - ГИС 496 8
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 8
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 8
ФинГрад - FinGrad 48 8
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 21 8
Hoff Tech - Хофф Тех 47 8
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 8
Аусферр ИТЦ 44 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
Inline Group - Инлайн Груп 105 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 6
Терн ГК - Tern Group 82 6
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 6
Picvario - Пикварио 23 6
МегаФон 10742 6
Программный Продукт ГК 104 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 5
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 70
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 39
Ингосстрах СПАО 478 35
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 32
РЖД - Российские железные дороги 2096 28
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 27
МКБ - Московский кредитный банк 657 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 25
Русагро Группа Компаний 379 24
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 23
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 20
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 19
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 19
Кофемания 85 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 19
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 19
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 19
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 18
Cotton Club - Коттон Клаб 30 18
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 18
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Coca-Cola Company 261 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 11
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 10
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 10
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 10
Селигдар - Золото Селигдара 14 10
Шанс ГК - ОхотАктив 16 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Федеральное казначейство России 1949 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 59
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 21
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 20
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 15
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 14
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 11
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 10
AutoFAQ - Xplain 14 12
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
Протек - Здравсити 32 8
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 8
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 8
НКТ - Р7-графика 47 8
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 8
НКТ - Р7-Офис 543 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 10 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
Microsoft 365 Copilot 248 3
OpenAI - ChatGPT 719 3
Microsoft Office 4170 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 2
Atlassian - Confluence 183 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
Oracle Hyperion 259 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 38 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Infomaximum - Proceset Process mining 59 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Натрусов Артем 313 42
Лигачев Глеб 120 32
Аксаков Анатолий 163 28
Чаркин Евгений 317 28
Клепиков Алексей 121 25
Попов Андрей 116 24
Воронин Петр 37 23
Михалев Евгений 98 21
Шипов Савва 102 20
Галкин Николай 140 19
Бокучава Тариэл 21 19
Ягнятинский Евгений 32 19
Нестеров Алексей 175 19
Кучугин Илья 42 19
Нагаев Олег 30 18
Челидзе Джимшер 44 18
Меньшов Кирилл 139 17
Шевченко Владимир 153 17
Степанов Павел 38 17
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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