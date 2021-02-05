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Беляев Владислав
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Публикаций - 65, упоминаний - 75
Беляев Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Натрусов Артем 121 24
|Лигачев Глеб 60 23
|Аксаков Анатолий 98 22
|Четвернин Алексей 651 22
|Воронин Петр 35 20
|Бокучава Тариэл 21 19
|Ягнятинский Евгений 32 19
|Чаркин Евгений 182 19
|Кучугин Илья 41 18
|Клепиков Алексей 77 18
|Попов Андрей 72 18
|Нагаев Олег 30 18
|Кузьмич Всеволод 30 16
|Чамара Денис 57 16
|Ушацкий Андрей 100 16
|Меньшов Кирилл 72 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
|Суворов Антон 20 15
|Шевченко Владимир 135 14
|Шипов Савва 70 14
|Бычков Александр 39 12
|Хасин Михаил 26 12
|Сотин Денис 102 10
|Нестеров Алексей 79 10
|Сергеев Сергей 63 10
|Айвазов Армен 449 10
|Петров Михаил 88 10
|Гребельный Антон 14 10
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Тетерина Элла 13 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Размахаев Сергей 40 9
|Гурко Денис 11 9
|Лоевский Илья 12 9
|Таланов Максим 11 9
|Самедов Тимур 19 9
|Эпштейн Герман 27 9
|Пегасов Сергей 52 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 14
|Эксперт ГК 13 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765494, в очереди разбора - 669180.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765494, в очереди разбора - 669180.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru