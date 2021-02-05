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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Беляев Владислав


05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.09.2019 Сеть «1С» внедрила чат-бота на базе искусственного интеллекта 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 2
13.11.2018 IBS обеспечивает поддержку и развитие системы управления складами на платформе SAP EWM для группы «Черкизово» 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
17.09.2018 «Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово» 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 2
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1

Публикаций - 65, упоминаний - 75

Беляев Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Robokassa - Робокасса 44 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 9
Schneider Electric 409 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
3761 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Программный продукт ГК 92 6
Cinimex - Синимекс 160 6
IBM Европа 7 4
Логика BPM 39 3
Ланит ГК 1159 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
SAP SE 3216 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
SAP CIS - САП СНГ 755 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Winncom Technologies 3 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
Google LLC 7161 1
DataCore Software 20 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Alibaba Group 298 1
Ланит Омни 17 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
АФК Система ПАО 996 1
Крок 1221 1
Инфосистемы Джет 675 1
AppDynamics 30 1
Yandex - Яндекс 4101 1
IBM 3551 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Эвотор - Evotor 105 1
Черкизово ГК 73 37
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 28
Ингосстрах СПАО 210 27
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 27
X5 Group 599 23
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
Мегаполис ТК 89 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 19
Банк Зенит 131 18
UBS AG 119 18
Лента - Сеть розничной торговли 189 16
Procter&Gamble - P&G 94 16
Coca-Cola Company 112 15
Русагро Группа Компаний 139 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 12
О’Кей - Сеть магазинов 60 12
Геобанк КБ 30 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Балтика - Пивоваренная компания 112 10
Sanofi - Санофи 33 10
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 10
РВК - Российская венчурная компания 476 9
Уралсиб Банк 390 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 9
Сбербанк страхование 47 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Комус 25 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Инвар - Invar 10 9
Водоканал МУП 10 9
ITM Group 12 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
Еврохим МХК 43 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 10
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Правительство Москвы 653 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство РФ 2207 2
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Федеральное казначейство России 766 1
Счётная палата РФ 460 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 20
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 18
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Big Data - Большие данные 1136 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Microsoft Office 1946 3
Haulmont CUBA Platform 24 2
Microsoft Office 365 769 1
IBM Cloud 84 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
Яндекс.Маркет 439 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
Sales Force KPI 1 1
IBM Cognos BI 143 1
AutoFAQ - нейросетевое ядро диалоговой системы - платформа роботизации корпоративных коммуникаций 6 1
1С-Коннект 5 1
Натрусов Артем 121 24
Лигачев Глеб 60 23
Аксаков Анатолий 98 22
Четвернин Алексей 651 22
Воронин Петр 35 20
Бокучава Тариэл 21 19
Ягнятинский Евгений 32 19
Чаркин Евгений 182 19
Кучугин Илья 41 18
Клепиков Алексей 77 18
Попов Андрей 72 18
Нагаев Олег 30 18
Кузьмич Всеволод 30 16
Чамара Денис 57 16
Ушацкий Андрей 100 16
Меньшов Кирилл 72 16
Потапкин Михаил 26 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
Суворов Антон 20 15
Шевченко Владимир 135 14
Шипов Савва 70 14
Бычков Александр 39 12
Хасин Михаил 26 12
Сотин Денис 102 10
Нестеров Алексей 79 10
Сергеев Сергей 63 10
Айвазов Армен 449 10
Петров Михаил 88 10
Гребельный Антон 14 10
Болотюк Дмитрий 12 9
Тетерина Элла 13 9
Чибисов Владимир 22 9
Ушаков Анатолий 15 9
Размахаев Сергей 40 9
Гурко Денис 11 9
Лоевский Илья 12 9
Таланов Максим 11 9
Самедов Тимур 19 9
Эпштейн Герман 27 9
Пегасов Сергей 52 8
Россия - Российская федерация - РФ 57544 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 22
Восточная Европа 1682 20
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 19
Украина 3378 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - Республика Крым 626 4
Земля - планета Солнечной системы 874 4
Черкизон - Черкизовский рынок 61 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Челябинск 774 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Европа 3774 1
Россия - Кашира 9 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 53
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 16
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
Страховой брокер 13 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 7
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 14
Эксперт ГК 13 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 24
CNews AWARDS 291 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 14
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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