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«Тау технологии» помогают группе «Черкизово» перейти на российское ПО для терминалов сбора данных

Компания «Тау технологии», российский разработчик программного обеспечения для корпоративной мобильности, объявила об успешном внедрении своего промышленного браузера «Тау браузер» в группе «Черкизово».

«Тау браузер» полностью замещает промышленные браузеры ушедших с рынка поставщиков, таких как Zebra и Honeywell, при этом, как утверждают в «Тау технологиях», обладая более широкой функциональностью, возможностями настройки и глубокой кастомизации.

«Тау браузер» работает на устройствах любых производителей без ограничений и позволяет менять контент «на лету» для корректной работы на любых устройствах без изменений серверных решений, настроенных ранее на конкретные модели устройств, что может быть актуально при использовании SAP и других подобных систем.

«Тау технологии» провели кастомизацию и настройку своего продукта под нужды «Черкизово» для обеспечения бесшовной миграции с ПО ушедших с рынка вендоров, при этом переобучение сотрудников не потребовалось.

«Нашей главной задачей было обеспечить бесшовный переход на новый продукт, без переобучения сотрудников. «Тау браузер» прекрасно решил эту задачу, так как полностью замещает промышленные браузеры ушедших с рынка вендоров как на их устройствах, так и на любых других. Мы довольны результатом и уверены, что «Тау браузер» станет надежным инструментом в работе компании», – сказал директор по информационным технологиям, член правления группы «Черкизово» Владислав Беляев.

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