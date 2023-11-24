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Zebra Technologies
Zebra (NASDAQ: ZBRA) позволяет организациям обеспечить переход к экономике по требованию, делая каждого сотрудника и актив на передовой отслеживаемыми, подключенными и полностью оптимизированными. Имея экосистему из более чем 10 000 партнеров в более чем 100 странах, Zebra обслуживает клиентов всех масштабов – включая 94% компаний из списка Fortune 100 – с помощью отмеченного наградами портфолио оборудования, программного обеспечения, услуг и решений, которые оцифровывают и автоматизируют рабочие процессы. Цепи поставок становятся более динамичными, клиенты и пациенты получают лучшее обслуживание, а сотрудники более вовлечены в работу, когда они используют инновации Zebra, которые помогают им чувствовать, анализировать и действовать в режиме реального времени.
В 2021 году Zebra расширила свой портфолио решений в сфере промышленной автоматизации за счет приобретения Fetch Robotics, а также возможности программного обеспечения для машинного зрения и искусственного интеллекта за счет приобретения технологии адаптивного зрения и компании antuit.ai .
СОБЫТИЯ
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|24.11.2023
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Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway
Российский дистрибьютор ИТ-оборудования компания Proway представляет Zebra PS20 - терминал сбора данных в новой комплектации. Новинка ориентирована для использования в ритэйле, на складах и в аптеках. Компактный и легкий (весит всего 290 грамм) терминал сбора да
|12.10.2022
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«Тау технологии» готова поддержать мобильные устройства ушедших с рынка вендоров своим ПО
ители компании. Команда создателей открытого программного обеспечения Rhomobile для разработки кросс-платформенных приложений, на которой она же в свое время создавала браузер для мобильных устройств Zebra семь лет работает в России под брендом «Тау технологии». «С самого начала Rhomobile — это кросс-платформенное решение. Сначала был iOS, потом появился Android, поддерживается и Widows CE,
|12.08.2021
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Zebra Technologies представила свой первый мобильный компьютер с поддержкой Wi-Fi 6
ммным решением Workstation Connect, которое позволяет пользователям превращать мобильные устройства Zebra в мобильные рабочие станции. Это решение может помочь повысить эффективность работы сот
|21.07.2021
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Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics
атизации на основе данных», - рассказал Андерс Густафссон (Anders Gustafsson), генеральный директор Zebra Technologies: «Это решение также содействует нашему стремлению оптимизировать цепочку п
|09.07.2020
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Zebra Technologies представила пять защищенных мобильных компьютеров
о Zebra в этой сфере», — сказал Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент и генеральный директор Zebra Technologies: «Чтобы повысить уровень обслуживания и безопасности на стадии восстановле
|16.01.2020
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Zebra Technologies представила новое решение для интеллектуальной автоматизации
ал Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент и директор по корпоративным мобильным технологиям в Zebra Technologies — Опираясь на богатый 50-летний опыт компании Zebra в области розничной то
|18.09.2019
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Zebra представила мобильный ПК и защищенный Android-планшет для бизнеса
лями», — сказал Анеес Хайдри (Anees Haidri), руководитель подразделения розничной торговли компании Zebra Technologies: «Простое в развертывании решение SmartCount и доступные мобильные компьют
|16.09.2019
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Zebra представила сканеры двухмерных штрихкодов нового поколения
сокой температуре. Все модели серии DS4600 доступны с фирменным пакетом ПО DataCapture DNA компании Zebra, включающим в себя инструменты повышения производительности, разработки приложений и ви
|29.07.2019
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Zebra Technologies представила новые бизнес-решения для печати
для печати, которые способны удовлетворить потребности заказчиков из разных отраслей. Новая модель Zebra ZQ630, разработанная с опорой на успех мобильного принтера QLn420, предназначена для пр
|04.06.2019
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Zebra Technologies представила платформу Savanna для корпоративных приложений
по портфельному маркетингу и программному обеспечению для предприятий из технического подразделения Zebra Technologies. – Наш новый опыт в качестве разработчика позволяет пользователям в эксклю
|27.09.2018
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Zebra Technologies представила новое поколение сенсорных мобильных компьютеров корпоративного класса
потоков для обеспечения максимальной эффективности работы, — сказала Арчана Кхетан, вице-президент Zebra Technologies по управлению продукцией в сфере корпоративных компьютерных решений. — Вне
|31.07.2018
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Zebra Technologies представила принтеры штрих-кодов для организаций здравоохранения
ицинских услуг. Принтеры этикеток серии ZQ600-HC и прямые термопринтеры браслетов ZD510-HC компании Zebra позволяют выпускать высокопрочные этикетки и браслеты для идентификации пациентов, испо
|25.07.2018
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Zebra Technologies внедряет мобильные принтеры ZQ600
ты, упрощенной системе удаленного управления и более простой интеграции. Кит Лефевр, вице-президент Zebra Technologies, группа специальной печати (Specialty Printing Group, отметил: «Являясь ли
|28.06.2018
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Zebra Technologies запустила в продажу комплексы решений для определения местонахождения
ени, представила комплекс производственных и логистических решений для определения местонахождения. Zebra MotionWorks автоматически определяет местонахождение активов и товарно-материальных цен
|19.01.2018
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Zebra Technologies представила новые Android-решения для ритейла
о 16 января 2018 г. в конференц-центре Джейкоба Джевитса в Нью-Йорке. Среди новых решений на стенде Zebra Technologies будут представлены мобильные компьютеры серии MC3300 и планшет VC80x (для
|07.11.2017
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Zebra представила Android-смартфон TC20 для малого и среднего бизнеса
и усилиями. Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент направления мобильных компьютеров компании Zebra Technologies, отметил: «Компания Zebra предлагает самый широкий выбор мобильных компьют
|29.09.2017
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Zebra Technologies представила платформу Savanna для анализа активов предприятия
ь и, следовательно, поддерживать более высокие объемы поставки.Том Бианкулли, технический директор, Zebra Technologies, отметил: «Savanna помогает выполнить обещание Zebra по обеспечению анализ
|08.06.2017
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Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков
й АТС С 1 июня 2017 г. Как рассказали CNews в компании, такая возможность позволит разработчикам онлайн-сервисов и компаниям-интеграторам создавать собственные решения для обмена данными с платформой Zebra Telecom. Конечные клиенты оператора смогут собственными силами интегрировать виртуальную АТС во внутреннюю IT-инфраструктуру.API уже эффективно используется для обмена данными между АТС и
|19.05.2017
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Zebra Technologies предлагает новое решение для печати карт и бейджей крупного формата
февр (Keith LeFebvre), вице-президент по развитию и управлению ассортиментом подразделения печати в Zebra Technologies, сказал: «Представив новый переносной принтер для печати карт большого фор
|17.05.2017
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Zebra Technologies предложила новое решение для печати карт и бейджей крупного формата
Компания Zebra Technologies Corporation объявила о выходе на рынок первого в линейке компании принтера
|04.04.2017
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Zebra представила решение SmartPack Trailer для обеспечения прозрачности погрузочных операций
едлагается в рамках контрактов на обслуживание Zebra OneCare. Том Бианчулли, технический директор, Zebra Technologies, отметил: «С учетом роста «экономики по запросу», который происходит благо
|21.02.2017
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Zebra Technologies представила два специализированных карманных устройства для повышения мобильности медработников
Компания Zebra Technologies Corporation, мировой разработчик решений по повышению прозрачности операци
|01.02.2017
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NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла
NCR и Zebra Technologies объявили о расширении глобального стратегического партнерства в двух ключе
|11.01.2017
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Zebra Technologies представила решение SmartSense для розничной торговли
Zebra Technologies представила решение Zebra SmartSense для розничной торговли, предназначенное для наблюдения за активами. Как расс
|20.12.2016
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Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100
Компания Zebra Technologies, специализирующаяся в области решений и услуг по обеспечению прозрачности
|12.12.2016
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Новый мобильный терминал от Zebra Technologies и «1С:WMS» оптимизируют работу склада
Применение нового терминала сбора данных ТС8000 от Zebra Technologies на складе, которым управляет система «1С:WMS Логистика. Управление складом
|05.12.2016
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Zebra Technologies представила новый ретрансферный карточный принтер
Компания Zebra Technologies, специализирующаяся в области технологических решений и услуг по сбору и а
|16.11.2016
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Zebra выпустила интеллектуальные мобильные компьютеры нового поколения
Компания Zebra Technologies, мировой поставщик решений и услуг по сбору и анализу данных об активах, п
|12.09.2016
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Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies
CNews: Zebra Technologies широко известна на российском рынке как поставщик оборудования штрихового
|09.08.2016
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Оператор Zebra Telecom обновил линейку мобильных приложений
Оператор связи Zebra Telecom объявил о запуске нового мобильного приложения для корпоративных клиентов, позволяющего пользователям услуг телефонии совершать звонки со своих мобильных устройств на базе iOS и A
|19.05.2016
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Zebra Telecom расширяет функциональность виртуальной АТС
«Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) начинает второй этап разработки собственного облачного сервиса «Виртуальная АТС». Фокус разработки направлен на расширение функциональности за счёт интеграции с внешними сервисам
|22.03.2016
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Zebra Technologies оснастила Парк Горького современным Wi-Fi
Парк Горького внедрил решения беспроводной связи Zebra Technologies, чтобы дать возможность тысячам посетителей парка одновременно подключатьс
|11.01.2016
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Новый мобильный компьютер от Zebra Technologies повышает производительность труда персонала
Компания Zebra Technologies, поставщик решений и услуг по сбору и анализу данных об активах, персонале
|23.11.2015
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Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали»
выполнения работ по ремонту и обслуживанию производственных активов с помощью мобильных компьютеров Zebra Technologies MC75HF и TC 70 Symbol. В настоящее время проект охватывает 3 тыс. пользова
|23.11.2015
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Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium
«Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) объявила о завершении внедрения новой виртуальной АТС и запуске новой линейки тарифных планов для абонентов этой услуги. Ключевой особенностью новой тарифной линейки стала возмож
|15.07.2015
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Zebra Telecom предлагает корпоративным абонентам услугу по отслеживанию звонков
«Зебра Телеком» (бренд «Zebra Telecom») представил своим корпоративным пользователям новую услугу – «Отслеживание звонков». Услуга ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, предоставляется по модели S
|18.06.2015
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Zebra Technologies начала продажи мобильных принтеров серии ZQ500 в России
Компания Zebra Technologies — глобальный производитель оборудования и решений для сбора и анализа данн
|12.05.2015
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Zebra Technologies представила серию мобильных решений Mobility DNA Suite
Компания Zebra Technologies объявила о запуске Mobility DNA – комплекта мобильного программного обеспе
|25.02.2015
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Zebra Technologies представила новый вертикальный сканер 2D кодов
Компания Zebra Technologies представила презентационный сканер 2D кодов Symbol DS7708. Компактное устр
|13.01.2015
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Zebra Technologies завершила приобретение подразделения Enterprise Motorola Solutions
Компании Zebra Technologies и Motorola Solutions объявили о завершении сделки по приобретению компание
Zebra Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
|SiliconValley.com - SV.com 239 1
|ScienceDaily 399 1
|FT - Financial Times 1296 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
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