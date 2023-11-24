Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway Российский дистрибьютор ИТ-оборудования компания Proway представляет Zebra PS20 - терминал сбора данных в новой комплектации. Новинка ориентирована для использования в ритэйле, на складах и в аптеках. Компактный и легкий (весит всего 290 грамм) терминал сбора да

«Тау технологии» готова поддержать мобильные устройства ушедших с рынка вендоров своим ПО ители компании. Команда создателей открытого программного обеспечения Rhomobile для разработки кросс-платформенных приложений, на которой она же в свое время создавала браузер для мобильных устройств Zebra семь лет работает в России под брендом «Тау технологии». «С самого начала Rhomobile — это кросс-платформенное решение. Сначала был iOS, потом появился Android, поддерживается и Widows CE,

Zebra Technologies представила свой первый мобильный компьютер с поддержкой Wi-Fi 6 ммным решением Workstation Connect, которое позволяет пользователям превращать мобильные устройства Zebra в мобильные рабочие станции. Это решение может помочь повысить эффективность работы сот

Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics атизации на основе данных», - рассказал Андерс Густафссон (Anders Gustafsson), генеральный директор Zebra Technologies: «Это решение также содействует нашему стремлению оптимизировать цепочку п

Zebra Technologies представила пять защищенных мобильных компьютеров о Zebra в этой сфере», — сказал Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент и генеральный директор Zebra Technologies: «Чтобы повысить уровень обслуживания и безопасности на стадии восстановле

Zebra Technologies представила новое решение для интеллектуальной автоматизации ал Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент и директор по корпоративным мобильным технологиям в Zebra Technologies — Опираясь на богатый 50-летний опыт компании Zebra в области розничной то

Zebra представила мобильный ПК и защищенный Android-планшет для бизнеса лями», — сказал Анеес Хайдри (Anees Haidri), руководитель подразделения розничной торговли компании Zebra Technologies: «Простое в развертывании решение SmartCount и доступные мобильные компьют

Zebra представила сканеры двухмерных штрихкодов нового поколения сокой температуре. Все модели серии DS4600 доступны с фирменным пакетом ПО DataCapture DNA компании Zebra, включающим в себя инструменты повышения производительности, разработки приложений и ви

Zebra Technologies представила новые бизнес-решения для печати для печати, которые способны удовлетворить потребности заказчиков из разных отраслей. Новая модель Zebra ZQ630, разработанная с опорой на успех мобильного принтера QLn420, предназначена для пр

Zebra Technologies представила платформу Savanna для корпоративных приложений по портфельному маркетингу и программному обеспечению для предприятий из технического подразделения Zebra Technologies. – Наш новый опыт в качестве разработчика позволяет пользователям в эксклю

Zebra Technologies представила новое поколение сенсорных мобильных компьютеров корпоративного класса потоков для обеспечения максимальной эффективности работы, — сказала Арчана Кхетан, вице-президент Zebra Technologies по управлению продукцией в сфере корпоративных компьютерных решений. — Вне

Zebra Technologies представила принтеры штрих-кодов для организаций здравоохранения ицинских услуг. Принтеры этикеток серии ZQ600-HC и прямые термопринтеры браслетов ZD510-HC компании Zebra позволяют выпускать высокопрочные этикетки и браслеты для идентификации пациентов, испо

Zebra Technologies внедряет мобильные принтеры ZQ600 ты, упрощенной системе удаленного управления и более простой интеграции. Кит Лефевр, вице-президент Zebra Technologies, группа специальной печати (Specialty Printing Group, отметил: «Являясь ли

Zebra Technologies запустила в продажу комплексы решений для определения местонахождения ени, представила комплекс производственных и логистических решений для определения местонахождения. Zebra MotionWorks автоматически определяет местонахождение активов и товарно-материальных цен

Zebra Technologies представила новые Android-решения для ритейла о 16 января 2018 г. в конференц-центре Джейкоба Джевитса в Нью-Йорке. Среди новых решений на стенде Zebra Technologies будут представлены мобильные компьютеры серии MC3300 и планшет VC80x (для

Zebra представила Android-смартфон TC20 для малого и среднего бизнеса и усилиями. Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент направления мобильных компьютеров компании Zebra Technologies, отметил: «Компания Zebra предлагает самый широкий выбор мобильных компьют

Zebra Technologies представила платформу Savanna для анализа активов предприятия ь и, следовательно, поддерживать более высокие объемы поставки.Том Бианкулли, технический директор, Zebra Technologies, отметил: «Savanna помогает выполнить обещание Zebra по обеспечению анализ

Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков й АТС С 1 июня 2017 г. Как рассказали CNews в компании, такая возможность позволит разработчикам онлайн-сервисов и компаниям-интеграторам создавать собственные решения для обмена данными с платформой Zebra Telecom. Конечные клиенты оператора смогут собственными силами интегрировать виртуальную АТС во внутреннюю IT-инфраструктуру.API уже эффективно используется для обмена данными между АТС и

Zebra Technologies предлагает новое решение для печати карт и бейджей крупного формата февр (Keith LeFebvre), вице-президент по развитию и управлению ассортиментом подразделения печати в Zebra Technologies, сказал: «Представив новый переносной принтер для печати карт большого фор

Zebra Technologies предложила новое решение для печати карт и бейджей крупного формата Компания Zebra Technologies Corporation объявила о выходе на рынок первого в линейке компании принтера

Zebra представила решение SmartPack Trailer для обеспечения прозрачности погрузочных операций едлагается в рамках контрактов на обслуживание Zebra OneCare. Том Бианчулли, технический директор, Zebra Technologies, отметил: «С учетом роста «экономики по запросу», который происходит благо

Zebra Technologies представила два специализированных карманных устройства для повышения мобильности медработников Компания Zebra Technologies Corporation, мировой разработчик решений по повышению прозрачности операци

NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла NCR и Zebra Technologies объявили о расширении глобального стратегического партнерства в двух ключе

Zebra Technologies представила решение SmartSense для розничной торговли Zebra Technologies представила решение Zebra SmartSense для розничной торговли, предназначенное для наблюдения за активами. Как расс

Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100 Компания Zebra Technologies, специализирующаяся в области решений и услуг по обеспечению прозрачности

Новый мобильный терминал от Zebra Technologies и «1С:WMS» оптимизируют работу склада Применение нового терминала сбора данных ТС8000 от Zebra Technologies на складе, которым управляет система «1С:WMS Логистика. Управление складом

Zebra Technologies представила новый ретрансферный карточный принтер Компания Zebra Technologies, специализирующаяся в области технологических решений и услуг по сбору и а

Zebra выпустила интеллектуальные мобильные компьютеры нового поколения Компания Zebra Technologies, мировой поставщик решений и услуг по сбору и анализу данных об активах, п

Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies CNews: Zebra Technologies широко известна на российском рынке как поставщик оборудования штрихового

Оператор Zebra Telecom обновил линейку мобильных приложений Оператор связи Zebra Telecom объявил о запуске нового мобильного приложения для корпоративных клиентов, позволяющего пользователям услуг телефонии совершать звонки со своих мобильных устройств на базе iOS и A

Zebra Telecom расширяет функциональность виртуальной АТС «Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) начинает второй этап разработки собственного облачного сервиса «Виртуальная АТС». Фокус разработки направлен на расширение функциональности за счёт интеграции с внешними сервисам

Zebra Technologies оснастила Парк Горького современным Wi-Fi Парк Горького внедрил решения беспроводной связи Zebra Technologies, чтобы дать возможность тысячам посетителей парка одновременно подключатьс

Новый мобильный компьютер от Zebra Technologies повышает производительность труда персонала Компания Zebra Technologies, поставщик решений и услуг по сбору и анализу данных об активах, персонале

Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали» выполнения работ по ремонту и обслуживанию производственных активов с помощью мобильных компьютеров Zebra Technologies MC75HF и TC 70 Symbol. В настоящее время проект охватывает 3 тыс. пользова

Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium «Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) объявила о завершении внедрения новой виртуальной АТС и запуске новой линейки тарифных планов для абонентов этой услуги. Ключевой особенностью новой тарифной линейки стала возмож

Zebra Telecom предлагает корпоративным абонентам услугу по отслеживанию звонков «Зебра Телеком» (бренд «Zebra Telecom») представил своим корпоративным пользователям новую услугу – «Отслеживание звонков». Услуга ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, предоставляется по модели S

Zebra Technologies начала продажи мобильных принтеров серии ZQ500 в России Компания Zebra Technologies — глобальный производитель оборудования и решений для сбора и анализа данн

Zebra Technologies представила серию мобильных решений Mobility DNA Suite Компания Zebra Technologies объявила о запуске Mobility DNA – комплекта мобильного программного обеспе

Zebra Technologies представила новый вертикальный сканер 2D кодов Компания Zebra Technologies представила презентационный сканер 2D кодов Symbol DS7708. Компактное устр