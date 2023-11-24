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Zebra Technologies

Zebra Technologies

Zebra (NASDAQ: ZBRA) позволяет организациям обеспечить переход к экономике по требованию, делая каждого сотрудника и актив на передовой отслеживаемыми, подключенными и полностью оптимизированными. Имея экосистему из более чем 10 000 партнеров в более чем 100 странах, Zebra обслуживает клиентов всех масштабов – включая 94% компаний из списка Fortune 100 – с помощью отмеченного наградами портфолио оборудования, программного обеспечения, услуг и решений, которые оцифровывают и автоматизируют рабочие процессы. Цепи поставок становятся более динамичными, клиенты и пациенты получают лучшее обслуживание, а сотрудники более вовлечены в работу, когда они используют инновации Zebra, которые помогают им чувствовать, анализировать и действовать в режиме реального времени.

В 2021 году Zebra расширила свой портфолио решений в сфере промышленной автоматизации за счет приобретения Fetch Robotics, а также возможности программного обеспечения для машинного зрения и искусственного интеллекта за счет приобретения технологии адаптивного зрения и компании antuit.ai . 

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24.11.2023 Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway

Российский дистрибьютор ИТ-оборудования компания Proway представляет Zebra PS20 - терминал сбора данных в новой комплектации. Новинка ориентирована для использования в ритэйле, на складах и в аптеках. Компактный и легкий (весит всего 290 грамм) терминал сбора да
12.10.2022 «Тау технологии» готова поддержать мобильные устройства ушедших с рынка вендоров своим ПО

ители компании. Команда создателей открытого программного обеспечения Rhomobile для разработки кросс-платформенных приложений, на которой она же в свое время создавала браузер для мобильных устройств Zebra семь лет работает в России под брендом «Тау технологии». «С самого начала Rhomobile — это кросс-платформенное решение. Сначала был iOS, потом появился Android, поддерживается и Widows CE,
12.08.2021 Zebra Technologies представила свой первый мобильный компьютер с поддержкой Wi-Fi 6

ммным решением Workstation Connect, которое позволяет пользователям превращать мобильные устройства Zebra в мобильные рабочие станции. Это решение может помочь повысить эффективность работы сот
21.07.2021 Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics

атизации на основе данных», - рассказал Андерс Густафссон (Anders Gustafsson), генеральный директор Zebra Technologies: «Это решение также содействует нашему стремлению оптимизировать цепочку п
09.07.2020 Zebra Technologies представила пять защищенных мобильных компьютеров

о Zebra в этой сфере», — сказал Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент и генеральный директор Zebra Technologies: «Чтобы повысить уровень обслуживания и безопасности на стадии восстановле
16.01.2020 Zebra Technologies представила новое решение для интеллектуальной автоматизации

ал Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент и директор по корпоративным мобильным технологиям в Zebra Technologies — Опираясь на богатый 50-летний опыт компании Zebra в области розничной то
18.09.2019 Zebra представила мобильный ПК и защищенный Android-планшет для бизнеса

лями», — сказал Анеес Хайдри (Anees Haidri), руководитель подразделения розничной торговли компании Zebra Technologies: «Простое в развертывании решение SmartCount и доступные мобильные компьют
16.09.2019 Zebra представила сканеры двухмерных штрихкодов нового поколения

сокой температуре. Все модели серии DS4600 доступны с фирменным пакетом ПО DataCapture DNA компании Zebra, включающим в себя инструменты повышения производительности, разработки приложений и ви
29.07.2019 Zebra Technologies представила новые бизнес-решения для печати

для печати, которые способны удовлетворить потребности заказчиков из разных отраслей. Новая модель Zebra ZQ630, разработанная с опорой на успех мобильного принтера QLn420, предназначена для пр
04.06.2019 Zebra Technologies представила платформу Savanna для корпоративных приложений

по портфельному маркетингу и программному обеспечению для предприятий из технического подразделения Zebra Technologies. – Наш новый опыт в качестве разработчика позволяет пользователям в эксклю
27.09.2018 Zebra Technologies представила новое поколение сенсорных мобильных компьютеров корпоративного класса

потоков для обеспечения максимальной эффективности работы, — сказала Арчана Кхетан, вице-президент Zebra Technologies по управлению продукцией в сфере корпоративных компьютерных решений. — Вне
31.07.2018 Zebra Technologies представила принтеры штрих-кодов для организаций здравоохранения

ицинских услуг. Принтеры этикеток серии ZQ600-HC и прямые термопринтеры браслетов ZD510-HC компании Zebra позволяют выпускать высокопрочные этикетки и браслеты для идентификации пациентов, испо
25.07.2018 Zebra Technologies внедряет мобильные принтеры ZQ600

ты, упрощенной системе удаленного управления и более простой интеграции. Кит Лефевр, вице-президент Zebra Technologies, группа специальной печати (Specialty Printing Group, отметил: «Являясь ли
28.06.2018 Zebra Technologies запустила в продажу комплексы решений для определения местонахождения

ени, представила комплекс производственных и логистических решений для определения местонахождения. Zebra MotionWorks автоматически определяет местонахождение активов и товарно-материальных цен
19.01.2018 Zebra Technologies представила новые Android-решения для ритейла

о 16 января 2018 г. в конференц-центре Джейкоба Джевитса в Нью-Йорке. Среди новых решений на стенде Zebra Technologies  будут представлены мобильные компьютеры серии MC3300 и планшет VC80x (для
07.11.2017 Zebra представила Android-смартфон TC20 для малого и среднего бизнеса

и усилиями. Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент направления мобильных компьютеров компании Zebra Technologies, отметил: «Компания Zebra предлагает самый широкий выбор мобильных компьют
29.09.2017 Zebra Technologies представила платформу Savanna для анализа активов предприятия

ь и, следовательно, поддерживать более высокие объемы поставки.Том Бианкулли, технический директор, Zebra Technologies, отметил: «Savanna помогает выполнить обещание Zebra по обеспечению анализ
08.06.2017 Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков

й АТС С 1 июня 2017 г. Как рассказали CNews в компании, такая возможность позволит разработчикам онлайн-сервисов и компаниям-интеграторам создавать собственные решения для обмена данными с платформой Zebra Telecom. Конечные клиенты оператора смогут собственными силами интегрировать виртуальную АТС во внутреннюю IT-инфраструктуру.API уже эффективно используется для обмена данными между АТС и
19.05.2017 Zebra Technologies предлагает новое решение для печати карт и бейджей крупного формата

февр (Keith LeFebvre), вице-президент по развитию и управлению ассортиментом подразделения печати в Zebra Technologies, сказал: «Представив новый переносной принтер для печати карт большого фор
17.05.2017 Zebra Technologies предложила новое решение для печати карт и бейджей крупного формата

Компания Zebra Technologies Corporation объявила о выходе на рынок первого в линейке компании принтера
04.04.2017 Zebra представила решение SmartPack Trailer для обеспечения прозрачности погрузочных операций

едлагается в рамках контрактов на обслуживание Zebra OneCare.  Том Бианчулли, технический директор, Zebra Technologies, отметил: «С учетом роста «экономики по запросу», который происходит благо
21.02.2017 Zebra Technologies представила два специализированных карманных устройства для повышения мобильности медработников

Компания Zebra Technologies Corporation, мировой разработчик решений по повышению прозрачности операци
01.02.2017 NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла

NCR и Zebra Technologies объявили о расширении глобального стратегического партнерства в двух ключе
11.01.2017 Zebra Technologies представила решение SmartSense для розничной торговли

Zebra Technologies представила решение Zebra SmartSense для розничной торговли, предназначенное для наблюдения за активами. Как расс
20.12.2016 Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100

Компания Zebra Technologies, специализирующаяся в области решений и услуг по обеспечению прозрачности

12.12.2016 Новый мобильный терминал от Zebra Technologies и «1С:WMS» оптимизируют работу склада

Применение нового терминала сбора данных ТС8000 от Zebra Technologies на складе, которым управляет система «1С:WMS Логистика. Управление складом
05.12.2016 Zebra Technologies представила новый ретрансферный карточный принтер

Компания Zebra Technologies, специализирующаяся в области технологических решений и услуг по сбору и а
16.11.2016 Zebra выпустила интеллектуальные мобильные компьютеры нового поколения

Компания Zebra Technologies, мировой поставщик решений и услуг по сбору и анализу данных об активах, п
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies

CNews: Zebra Technologies широко известна на российском рынке как поставщик оборудования штрихового

09.08.2016 Оператор Zebra Telecom обновил линейку мобильных приложений

Оператор связи Zebra Telecom объявил о запуске нового мобильного приложения для корпоративных клиентов, позволяющего пользователям услуг телефонии совершать звонки со своих мобильных устройств на базе iOS и A
19.05.2016 Zebra Telecom расширяет функциональность виртуальной АТС

«Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) начинает второй этап разработки собственного облачного сервиса «Виртуальная АТС». Фокус разработки направлен на расширение функциональности за счёт интеграции с внешними сервисам
22.03.2016 Zebra Technologies оснастила Парк Горького современным Wi-Fi

Парк Горького внедрил решения беспроводной связи Zebra Technologies, чтобы дать возможность тысячам посетителей парка одновременно подключатьс
11.01.2016 Новый мобильный компьютер от Zebra Technologies повышает производительность труда персонала

Компания Zebra Technologies, поставщик решений и услуг по сбору и анализу данных об активах, персонале
23.11.2015 Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали»

выполнения работ по ремонту и обслуживанию производственных активов с помощью мобильных компьютеров Zebra Technologies MC75HF и TC 70 Symbol. В настоящее время проект охватывает 3 тыс. пользова
23.11.2015 Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium

«Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) объявила о завершении внедрения новой виртуальной АТС и запуске новой линейки тарифных планов для абонентов этой услуги. Ключевой особенностью новой тарифной линейки стала возмож
15.07.2015 Zebra Telecom предлагает корпоративным абонентам услугу по отслеживанию звонков

«Зебра Телеком» (бренд «Zebra Telecom») представил своим корпоративным пользователям новую услугу – «Отслеживание звонков». Услуга ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, предоставляется по модели S
18.06.2015 Zebra Technologies начала продажи мобильных принтеров серии ZQ500 в России

Компания Zebra Technologies — глобальный производитель оборудования и решений для сбора и анализа данн
12.05.2015 Zebra Technologies представила серию мобильных решений Mobility DNA Suite

Компания Zebra Technologies объявила о запуске Mobility DNA – комплекта мобильного программного обеспе
25.02.2015 Zebra Technologies представила новый вертикальный сканер 2D кодов

Компания Zebra Technologies представила презентационный сканер 2D кодов Symbol DS7708. Компактное устр
13.01.2015 Zebra Technologies завершила приобретение подразделения Enterprise Motorola Solutions

Компании Zebra Technologies и Motorola Solutions объявили о завершении сделки по приобретению компание

Публикаций - 158, упоминаний - 224

Zebra Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 26
Lenovo Motorola 3566 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
9594 17
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 79 14
Honeywell 309 13
Motorola Solutions 113 11
SAP SE 5601 9
Chainway Information Technology 27 8
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 8
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 7
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 7
Google LLC 12690 6
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 6
TAU Technologies - ТАУ Технологии 12 6
Oracle Corporation 7074 6
ICL ГК - ICL Group 481 5
ОКТРОН - OCTRON 28 5
Fujitsu-ICL 6 5
Monarch Marking Systems 6 5
Ростелеком 10948 5
Cisco Systems 5372 5
Microsoft Corporation 25775 5
Fujitsu 2105 5
Motorola Inc 1156 4
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 4
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 36 4
Alien Technology 8 4
Samsung Electronics 11065 4
Lenovo Group 2447 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
HID Global - HID Corporation 125 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
Ivanti - ранее LANDesk 100 3
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 3
ITProject - АйТиПроект 14 3
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 3
Datalogic 10 3
Motorola Solutions - Psion 127 3
Posiflex 14 3
X5 Group - Перекрёсток 640 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 7
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
Киномир - Кодак-Киномир 12 5
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 4
United Colors of Benetton 39 4
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 4
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 4
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Акрон ГК - Acron 66 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Coca-Cola Company 261 2
Michelin - Мишлен 36 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Акрон ГК - Дорогобуж 19 2
Ароматный мир 8 2
Tesco 84 2
Prada 58 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Русская логистическая служба - РЛС 7 2
SLG - Smart Logistic Group - Смарт Лоджистик Групп 3 2
MLP - Multinational Logistics Partnership - МЛП - Международное Логистическое Партнерство - Северное Домодедово - складской комплекс 7 2
Costco Wholesale Corporation 30 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
UPS 216 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Русский стандарт Банк 509 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 53
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 52
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 35
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 32
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 29
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 28
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 18
Оцифровка - Digitization 5185 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 10
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 10
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Google Android 15244 33
Honeywell Metrologic 54 15
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 60 13
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 34 12
Zebra M-DNA - Zebra Mobility DNA Zebra suite 9 9
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 16882 7
Zebra Savanna 5 5
TAU Technologies - ТАУ Браузера 7 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
Zebra TC - сенсорные мобильные компьютеры корпоративного класса 4 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 4
Zebra Print DNA 4 4
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 4
Motorola RhoMobile Suite 11 4
Zebra OneCare 4 4
Linux OS 11533 4
Qsoft - amoCRM 154 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Zebra Link-OS 3 3
Zebra PSPT - Zebra Power Smart Print Technology 3 3
Zebra Smartsight 3 3
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 3
Мобильный обходчик 26 3
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 38 3
Много приложений - RuStore - Рустор 628 3
Zebra SmartSense 5 3
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra SIP - Zebra Soft Phone - Zebra Freephone 4 3
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 3
Силтэк - S-TAG SCAT - S-Tag 3D Multilock - многоразовые RFID-метки 16 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Zebra LifeGuard 2 2
ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 2
АТОЛ Frontol 65 2
Zebra ET - серия защищенных планшетов 2 2
White Joe - Уайт Джо 6 5
LeFebvre Keith - Лефевр Кит 6 5
Писаревский Алексей 6 3
Кудрин Сергей 12 3
Багчи Бхаскар 4 3
Селиванов Максим 28 2
Косилов Михаил 17 2
Дмитриев Роман 3 2
Гузанов Денис 18 2
Лиманский Олег 8 2
Шабанов Сергей 3 2
Солдатенков Дмитрий 5 2
Romanow Kara - Романов Кара 3 2
Kelley Veronica - Келли Вероника 2 2
Moore Mark - Мур Марк 3 2
Беляев Владислав 104 1
Бочаров Олег 28 1
Соловьев Михаил 31 1
Михеев Александр 17 1
Дроздовский Борис 1 1
Тимофеев Константин 3 1
Смирнов Михаил 73 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Табуров Дмитрий 2 1
Трифонов Евгений 5 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Смирнов Павел 48 1
Lidefelt Björn - Лидефельт Бьерн 2 1
Krebs David - Кребс Дэвид 2 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 1
Griffith Justin - Гриффит Джастин 1 1
Eilers Drew - Эйлерс Дрю 1 1
Canavesi Brooks - Канавеси Брукс 1 1
Leav Peter - Лив Питер 10 1
Петухов Денис 50 1
Рудычева Наталья 95 1
Шабанов Алексей 8 1
Баринов Алексей 1 1
Лизунов Алексей 2 1
Закордонец Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Европа 24964 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 7
Румыния - Бухарест 55 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Венгрия - Будапешт 116 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Япония 13807 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа Восточная 3138 5
Чехия - Прага 207 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 4
Казахстан - Республика 6048 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 3
Хорватия - Республика 287 3
Польша - Республика 2031 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Украина 7928 3
Грузия 1332 3
Румыния 753 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Сербия - Республика 375 2
Украина - Чернобыль 60 2
США - Арканзас 63 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Америка - Американский регион 2206 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 57
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 11
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 10
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
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Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 4
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
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