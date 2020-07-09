Zebra Technologies представила пять защищенных мобильных компьютеров

Zebra Technologies Corporation объявила о выпуске первых в отрасли мобильных компьютеров корпоративного класса, работающих на базе ОС Android 10: TC21/TC26, TC52x/TC57x и MC3300x. Благодаря технологии Mobility DNA пять новых устройств имеют возможности сканирования и уникальные программные функции. Они разработаны для эффективной работы в таких отраслях, как розничная торговля, транспорт, логистика и управление складами.

«Пять новых решений Zebra на базе ОС Android 10 стали отличным дополнением крупнейшего в отрасли портфолио подобных решений и закрепили лидерство Zebra в этой сфере», — сказал Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент и генеральный директор Zebra Technologies: «Чтобы повысить уровень обслуживания и безопасности на стадии восстановления после пандемии COVID-19, предприятия розничной торговли, транспорта и логистики, а также обслуживающие организации должны перестроить свой подход к работе с учетом развивающихся мобильных решений».

Мобильные компьютеры Zebra TC21/TC26 надежны, имеют все необходимые бизнесу инструменты и поддерживают дополнительные возможности корпоративного класса. Благодаря этому они способны значительно поднять продуктивность при разумных затратах. Эти устройства отличаются самым широким в отрасли набором программных инструментов и созданы для малого и среднего бизнеса, компаний розничной торговли и обслуживающих организаций. Общая архитектура платформы позволяет использовать на них привычные приложения для Android, которые также работают на планшетах и устанавливаемых в автомобилях решениях Zebra.

Мобильные компьютеры нового поколения Zebra TC52x/TC57x созданы на базе сенсорных ПК TC52 и TC57. Более двух миллионов таких устройств используются сейчас по всему миру. Новые устройства оснащены одним из самых быстрых процессоров и ярким дисплеем для комфортного просмотра видео и текстовых материалов. Эти устройства поддерживают оплату и помогают удовлетворить быстро меняющиеся потребности компаний розничной торговли, в том числе магазинов с самовывозом купленных онлайн товаров, а также транспортных, логистических и почтовых предприятий и учреждений здравоохранения. В этом году также планируется выпуск версий устройств TC21, TC26 и TC52x, предназначенных для сферы здравоохранения и изготовленных из медицинского пластика.

Легкий мобильный компьютер MC3300x доступен в четырех форм-факторах и с тремя вариантами клавиатуры. Он обеспечивает гибкость, необходимую для выполнения многих задач на складе и производстве, а увеличение емкости заряда батареи на 35% позволяет использовать устройство все три смены. Решение также отличается повышенной выносливостью, в том числе выдерживает падение с высоты 1,8 м, и предлагает широкие возможности подключения по Wi-Fi, что повышает эффективность работы.

Все эти решения включают набор Zebra Mobility DNA, в который входят приложения для конечных пользователей, инструменты разработки и утилиты, которые превращают Android в ОС корпоративного класса. Защитное решение LifeGuard for Android гарантирует доступ к запланированным обновлениям безопасности и исправлениям в течение продолжительного времени, а услуги Zebra OneCare гарантируют непрерывную работу и удовлетворение ежедневных потребностей бизнеса. Уникальные возможности решений Zebra приносят клиентам максимальную выгоду, которая выходит за рамки простого использования устройств. Эти решения упрощают управление, повышают безопасность и сокращают время обучения и внедрения.

Новые мобильные компьютеры работают на передовой архитектуре Zebra и поддерживают недавно анонсированное решение Zebra MotionWorks Proximity, которое защищает сотрудников и повышает производительность труда.