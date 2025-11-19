Разделы

Электроника CPU Central processing unit chiplet, чиплет ЦПУ Центральный микропроцессор Центральное процессорное устройство Процессорный модуль

Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


19.11.2025 Китай на коне. Дан старт разработке суперсовременного процессора с десятками ядер – AMD и Intel не знают, чем ответить

рорыв Китайская компания Loongson приступила к разработке нового процессора 3D7000, пишет WCCFTech. CPU этого чипмейкера отличаются в первую очередь архитектурой – она носит название LoongArch

14.11.2025 Разработчик российских чипов оштрафован на 50 миллионов за срыв сроков создания процессора

а гетерогенного процессора для интегрированной модульной авионики боевых комплексов» получила шифр «Процессор-ИМА-БК». © uflypro / Фотобанк Фотодженика НПЦ «ЭЛВИС» заплатит 50 млн рублей за про
14.11.2025 AMD мощно подвинула Intel на рынке процессоров для ПК за счет козыря, которому нечего противопоставить

AMD теснит Intel на рынке десктопных CPU Доля AMD на мировом рынке процессоров для настольных ПК архитектуры x86 достигла рекордны
13.11.2025 Россияне создают таинственный процессор на китайских ядрах

и, главное, поддержкой мирового OpenSource сообщества. RISC-V только развивается и про полноценный CPU на этой архитектуре пока говорить рано, хотя разработки ведутся активно, в том числе и в

10.11.2025 Разработчик процессоров Baikal остановил корпусирование чипов в России. Не хватает компонентов

Проект остановлен Продлившийся три года эксперимент по корпусированию процессоров Baikal M на отечественном предприятии GS Nanotech в Гусеве Калининградской области остановлен из-за дефицита компонентов на рынке, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор российс
06.11.2025 Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все

лучат чип Samsung Exynos 2600, премьера которого пока не состоялась. Между тем, о новом флагманском CPU Qualcomm все давно известно, поскольку его премьера состоялась в конце сентября 2025 г. Э
06.11.2025 В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE

анов в отношении отечественной специализированной микроэлектроники для телекома. Специализированный процессор для телекома Как пояснили в «Сигналтеке», речь идет о разработке специализированног
30.10.2025 Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 с антибликовым OLED-экраном 3.1K и процессором Intel Core Ultra 7 поступил в продажу

тплейсах начались продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor MagicBook Art 14 2025 оснащен сенсорным антибликовым OLED-экраном Honor FullView 14,6 дюйма. 8-слойное нанопокр
28.10.2025 Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор

хлаждение у компьютера активное - внутри стоит полноценный кулер Покупателям доступна целая линейка CPU – от самых базовых Celeron до современных Core i3, i5 и i7, притом сразу трех поколений н
27.10.2025 Оказывается, это заразно. AMD начала массово выпускать древние процессоры под видом новейших. Пример подала Intel

чипы имели четырехзначное обозначение. По данным портала Videocardz, оба процессора – это гибридные CPU (они же APU) серии Mendocino, премьера которых состоялась в 2022 г. Они были построены на
24.10.2025 Intel пригрозила миру дефицитом своих процессоров и свалила вину на Windows 11. AMD замерла в ожидании. Опрос

Core на всех не хватит Компания Intel сообщила о вероятном дефиците ее современных процессоров, которые она выпускает по техпроцессам Intel 7 и Intel 10, пишет портал Seeking A
22.10.2025 Россия и Китай создали новый электронный компонент для ИИ-процессоров

ла перовскита размером 130-160 нанометров. Это делает его очень компактным и энергоэффективным, сказали исследователи. Разработка позволит создавать более быстрые и энергоэффективные ультракомпактные процессоры для задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Одиночные мемристоры можно легко собирать в масштабируемые схемы (кроссбары) для практической реализации. ИТМО Разработчикам
21.10.2025 Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

достаточный для AutoCAD, Kompas 3D, Adobe Premiere Pro и прочих профессиональных программ. В паре с ЦП выступает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050. Она имеет 6 Гбайт видеопамяти, сп
20.10.2025 Суперполезный копеечный расходник для ПК убивает процессоры, ломает кулеры и разъедает легкие пользователей

редназначена для нанесения на теплораспределительную крышку процессора, а если ее нет, как в многих CPU для ноутбуков то прямо на кристалл. Вот только, как выяснилось, она действует как клей, п
17.10.2025 Intel втихую повышает цены на старые процессоры на 20%. Это не маразм, а холодный расчет – новые процессоры никто не покупает

Пока Intel играет с ценами на старые процессоры, AMD вытесняет ее с рынка за счет новых и доступных CPU Судя по всему, основной упор Intel сделала именно на чипы i3 и i5. На это указывает тот ф
15.10.2025 Ученые нашли ключ к масштабированию квантовых компьютеров

или передовую 3D-технологию интеграции чипов для сверхпроводниковых гибридных квантово-классических процессоров, которая открывает путь к созданию мощных многомодульных вычислительных систем. Н
14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине

ination Technologies.. Что касается RISC-V, то на ее основе построен сопроцессор реального времени. CPU увидел свет в конце 2024 г. В его оснащении есть два ядра ARM Cortex-A76 с поддержкой час
13.10.2025 Щедрейший подарок AMD всему миру. Новейшие процессоры Zen 6 заработают в старых ПК в сокете АМ5. Покупать новый не придется

ь свет и в конце 2026 г., то есть примерно через год. К моменту выхода материала информации о новых CPU почти не было. Известно лишь, что они получат чиплетную компоновку – на одной подложке ра
07.10.2025 Гендиректор Acer: Совместные процессоры Intel и Nvidia это только лишняя головная боль для производителей ПК

ртимент готовых ПК, всегда отвечал запросам потребителя. С увеличением количества различных моделей CPU делать это становится все более сложной задачей, отмечает Tom’s Hardware. Соглашение Nvid
06.10.2025 Хозяева iPhone и смартфонов Samsung переплатили больше $600 млн за последние девять лет. За это ответит производитель процессоров

Qualcomm вновь ждут в суде Компания Qualcomm, поставщик мобильных процессоров, стала фигурантом разбирательства в рамках дела о злоупотребления доминирующим по
01.10.2025 Доля серверов на процессорах AMD в продажах Itpod продолжает расти

ессоров. По данным Itpod, в 2025 г. AMD впервые за 18 лет обогнала Intel по доле на рынке серверных CPU, достигнув 50%. Рост с 20% до половины рынка за несколько кварталов объясняется укреплени
30.09.2025 «Российские чипы для ИИ не нужны, если есть Nvidia». Создатели процессоров просят поддержки

ей уже разрабатываются российские решения. Речь о тензорном процессоре компании «ХайТэк», который произведен по технологии 28 нм. Компания готовится к выпуску первой серийной партии в 100 тыс. единиц процессоров. Значительная их часть уже законтрактована. Проблема в отсутствии мер поддержки «Мы, выйдя на рынок с готовым продуктом, столкнулись с тем, что меры поддержки с точки зрения стимули
29.09.2025 Сертифицированное обновление ОС «Альт СП 10.2.1»: поддержка новых процессоров Intel и «Эльбрус»

Intel 14 поколения и «Эльбрус» с процессорами 12С и 16С. Включено новое ядро, обновлены программы, исправлены уязвимости. В «Альт СП 10.2.1» включено ядро версии 6.12 (LTS), обеспечивающее поддержку процессоров Intel 14 поколения. На этих процессорах работает ряд популярных отечественных компьютеров из Реестра радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Для поддержки архитектуры aarch64 в

25.09.2025 Intel: Не покупают новые процессоры? Взвинтим цены на старые

водительные, так и энергоэффективные ядра, хотя от первых Intel намерена отказаться в своих будущих CPU. Причина подорожания – плохие продажи новых процессоров, которые не очень сильно отличают
24.09.2025 Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Тройная эффективность охлаждения Инженеры Microsoft провели успешные испытания новой системы охлаждения процессоров, которая до трех раз эффективнее отводит тепло, чем самая передовая и широко применяемая на сегодняшний день технология охлаждающих пластин, сообщила компания на своем сайте. Микроф
22.09.2025 Qualcomm повторит незавидную судьбу Intel. Главный поставщик мобильных процессоров может попасть в немилость Apple

дной конференции WWDC в июне 2026 г. Именно на этом мероприятии в 2020 г. она сообщила об отказе от процессоров Intel во всех своих компьютерах Mac — ныне они собираются исключительно на ARM-чи
12.09.2025 Раскрыт обман века. Intel впаривает покупателям древний процессор под новым названием и по очень высокой цене

Не прокатило Компанию Intel поймали на попытке продать клиентам процессор пятилетней давности под видом нового. Как пишет WCCFTech, на ее официальном сайте п
12.09.2025 Из Intel бежал главный архитектор процессоров Xeon с 30-летним стажем. Его предшественник уволился меньше года назад

ля сравнения, семь лет назад, во II квартале 2018 г., у AMD было лишь 1,4% мирового рынка серверных CPU, тогда как остальные 98,6% находились в руках Intel. На фоне этого совершенно очевидно, ч
11.09.2025 Гигантская российская ИТ-компания потратит сотни миллионов на серверы с американскими процессорами

stra Cloud Константин Анисимов и коммерческого директора компании «Байкал электроникс» (разработчик процессоров Baikal) Артема Огурцова. Деньги пойдут на приобретение массива серверов для внедр
Провайдеры GPU Cloud 2023

х серверов с графическими ускорителями развивается очень активно: часть провайдеров покинула рынок, часть запустила этот сервис, у других произошли заметные изменения в плане технологий (используемых процессоров и видеокарт), ограничений в ресурсах виртуальных машин и других параметров. Параллельно расширяется и спектр услуг, оказываемых на базе GPU. Все чаще с графическими ускорителями мож
10.09.2025 Вы все врете! AMD заявила, что древняя архитектура х86 лучше современной ARM

сновную лепту в это вносит компания Qualcomm – в 2024 г. она выпустила сразу несколько линеек таких CPU для ноутбуков из самых разных ценовых категорий, в том числе и очень недорогих по совреме
05.09.2025 Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

поставить слабую видеокарту, он будет ограничен вычислительными мощностями последней. В результате ЦП за 30 000 рублей будет работать как модель за 10 000 рублей. Комплектующие в нашей подборк
03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium

ера «первого процессора, разработанного и произведенного на территории страны», пишет The Register. Микрочип представляет собой процессор общего назначения, однако разрабатывался с целью примен
02.09.2025 Минпромторг включил тензорный процессор LinQ H в реестр российской промышленной продукции

Отечественный микрочип LinQ H для ускорения нейронных сетей, разработанный компанией «ХайТэк», получил офиц
26.08.2025 Начались продажи 5G-версии планшета Honor Pad 10 с ярким экраном 12,1 дюйма и мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3

Pad 10 5G поддерживает цветовой охват DCI-P3, который включает 96% палитры NTSC и 133% sRGB. Honor Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 обеспечивает заметный прирост производительности по сра
26.08.2025 Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

карта – GeForce RTX 3050 с 4 Гбайт памяти, 16 Гбайт ОЗУ и SSD объемом 512 Гбайт. Примечательно, что ЦП имеет мощную встроенную графику – AMD Radeon 660m. Она немного уступает GeForce GTX 1050,

15.08.2025 Россияне отбирают у Intel товарный знак процессоров Celeron

, отличаются более низкой ценой за счет ограничения кеша второго уровня (L2) и функционалов. Первый процессор семейства Celeron был анонсирован 15 апреля 1998 г. и построен на архитектуре Penti
15.08.2025 Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией

безучастное государство Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность приобретения доли в компании Intel – на данный момент крупнейшем в мире производителе х86-процессоров. Bloomberg со ссылкой на пожелавшие сохранить анонимность источники пишет, что переговоры в этом направлении ведутся, однако их статус, равно как размер желаемой к приобретению доли
12.08.2025 TerraMaster выпустила NAS F2-425 с мощным четырехъядерным процессором Intel x86

овиях. Заменяя модели F2-210 и F2-212, F2-425 переходит с процессоров ARM на мощный четырехъядерный процессор Intel x86, обеспечивая до 40% лучшую производительность по сравнению с аналогичными
08.08.2025 ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения

истемный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, запустит новые облачные сегменты на базе процессоров Intel Xeon Gold пятого поколения. В рамках услуг публичного облака VMware и vStac

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12541 6895
AMD - Advanced Micro Devices 4468 3162
Apple Inc 12628 2380
Microsoft Corporation 25236 2333
Nvidia Corp 3731 2291
Samsung Electronics 10625 2200
IBM - International Business Machines Corp 9551 1351
Google LLC 12255 1323
Sony 6634 1205
HP Inc. 5761 1201
Dell EMC 5092 1027
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 984
Acer Group - Acer Inc 2657 958
Huawei 4221 922
Lenovo Group 2361 902
Qualcomm Technologies 1909 887
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 671
Toshiba Corporation 2955 630
HP - Hewlett-Packard 3644 613
LG Electronics 3675 587
Xiaomi 1971 581
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 563
AMD Graphics Product Group - ATI 964 512
Dell Technologies - Dell Computer 2162 506
HTC Corporation 1505 493
Fujitsu 2066 478
MediaTek - Ralink 570 438
Oracle Corporation 6867 401
Lenovo Motorola 3530 390
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 388
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 359
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 354
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 335
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 314
Yandex - Яндекс 8434 314
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 313
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 312
Broadcom - VMware 2490 302
Meta Platforms - Facebook 4531 295
VAIO 475 280
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 353
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 304
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 196
Россети Ленэнерго 1699 126
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 123
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 122
Carl Zeiss AG 304 115
Связной ГК 1384 111
РЖД - Российские железные дороги 2001 98
Лента - Сеть розничной торговли 2267 93
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 92
TÜV Rheinland Group 163 89
Белый Ветер 362 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 83
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 81
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 81
Tesla Motors 427 68
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 66
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 65
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 65
Евросеть 1417 60
Почта России ПАО 2245 59
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 56
BMW Group 464 51
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 48
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 48
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 48
Совкомбанк Совесть 277 46
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 45
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 44
Microsoft - LinkedIn 684 39
Газпром ПАО 1416 39
eBay Inc 1631 38
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 38
Visa International 1972 37
EPIC Telecom Invest 208 37
SoftBank Group 270 37
НСПК - Национальная система платежных карт 900 36
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 35
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 667
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 582
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 443
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 254
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 195
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 175
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 157
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 157
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 156
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 143
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 134
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 131
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 125
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 114
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 107
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 91
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 70
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 67
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 66
Судебная власть - Judicial power 2412 64
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 61
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 61
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 59
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 57
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 54
Федеральное казначейство России 1879 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 51
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 51
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 50
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 46
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 46
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 41
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 39
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 38
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 38
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 35
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 34
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 33
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 471
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 290
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 101
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 79
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 71
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 68
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 47
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 39
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 37
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 30
Linux Foundation 189 27
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 25
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 67 20
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 20
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 20
OLPC - One Laptop per Child 81 20
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 19
Apache Software Foundation - ASF 221 18
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 17
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 17
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 15
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 14
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 14
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 11
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 11
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 10
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 10
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 9
OSI - Open Source Initiative 76 9
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 8
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 8
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 7
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 7
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 6330
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 6321
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 4901
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 4697
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 4685
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4368
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4289
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 3966
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 3913
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 3561
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 3449
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3063
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 2980
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2892
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2787
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2702
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 2691
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 2633
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 2619
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 2600
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 2417
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 2288
DDR - Double data rate 2915 2107
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 2026
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 1847
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 1765
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1746
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 1698
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 1661
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 1616
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 1612
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 1576
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1493
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 1472
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1466
Наушники - Headphones 4299 1457
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 1415
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 1378
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 1338
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 1318
Google Android 14679 2707
Microsoft Windows 16327 2486
Linux OS 10896 1838
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1491
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1345
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1174
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1155
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 1146
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1137
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1040
Intel Core - Семейство процессоров 1236 1033
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 990
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 938
Intel Celeron - Серия процессоров 973 789
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 727
Apple iPad 3936 712
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 964 709
Microsoft Windows 2000 8662 679
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 646
Microsoft Windows 10 1874 642
Apple iOS 8242 625
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 620
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 606
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 602
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 585
Intel Pentium III 781 581
Microsoft Windows 7 1993 569
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 538
Apple iPhone 6 4862 536
Intel Itanium 641 511
Microsoft Windows XP 2419 498
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 496
Intel Core i - Cерия процессоров 531 475
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 474
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 469
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 459
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 456
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 452
Samsung Galaxy 996 448
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 643 441
Ксенин Алекс 311 209
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 185
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 133
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 119
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 118
Путин Владимир 3349 89
Евдокимов Андрей 89 81
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 79
Опанасенко Всеволод 137 67
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 66
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 63
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 62
Шадаев Максут 1146 56
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 67 56
Шпак Василий 263 56
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 55
Покровский Иван 132 55
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 55
Трушкин Константин 59 50
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 47
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 46
Lisa Su - Лиза Су 55 45
Копосов Максим 73 42
Moore Gordon - Мур Гордон 65 40
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 40
Медведев Дмитрий 1662 38
Легостаева Светлана 96 35
Ким Александр 43 33
Мишустин Михаил 734 32
Рустамов Рустам 513 31
Панченко Иван 172 30
Юсупов Ренат 122 30
Горшенин Максим 38 29
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 29
Володкович Вячеслав 103 28
Федоров Алексей 128 27
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 27
Арлазаров Владимир 270 26
Иванов Борис 60 26
Никифоров Николай 1136 25
Россия - РФ - Российская федерация 156831 7736
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3737
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2436
Европа 24634 1464
Япония 13547 1181
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1135
Китай - Тайвань 4136 1124
Южная Корея - Республика 6858 820
Германия - Федеративная Республика 12936 711
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 688
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 578
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 572
Азия - Азиатский регион 5748 439
США - Калифорния 4775 385
Индия - Bharat 5697 381
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 355
Франция - Французская Республика 7975 342
Канада 4985 270
Украина 7793 239
Финляндия - Финляндская Республика 3658 224
Земля - планета Солнечной системы 10658 216
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 190
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 183
США - Нью-Йорк 3151 177
Африка - Африканский регион 3570 177
Нидерланды 3631 174
Беларусь - Белоруссия 6023 171
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 167
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 156
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 155
Италия - Итальянская Республика 4429 155
Ближний Восток 3030 144
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 144
Испания - Каталония - Барселона 748 141
Испания - Королевство 3760 136
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 130
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 125
Казахстан - Республика 5792 124
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 121
Израиль 2784 117
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1798
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1783
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1480
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1388
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1374
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 730
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 619
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 606
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 602
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 595
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 553
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 548
Ergonomics - Эргономика 1688 542
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 524
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 459
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 451
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 427
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 409
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 404
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 394
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 388
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 377
Английский язык 6876 360
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 346
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 343
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 338
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 333
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 319
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 315
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 313
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 301
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 283
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 280
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 279
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 277
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 273
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 268
Видеокамера - Видеосъёмка 705 251
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 245
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 244
CNews - ZOOM.CNews 1854 805
DigiTimes - Издание 1326 362
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 346
Tom’s Hardware 516 281
The Register - The Register Hardware 1696 200
Bloomberg 1417 193
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 157
Inquirer 463 144
The Verge - Издание 591 126
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 120
Engadget - Блог о технологиях 424 117
CNET Networks - CNET News 1643 116
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 95
GizmoChina 152 83
AppleInsider 398 72
Ведомости 1233 70
ZDnet 662 65
FT - Financial Times 1259 63
Forbes - Форбс 910 62
Silicon 490 60
NYT - The New York Times 1086 58
AP - Associated Press 2006 57
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 55
X-Bit Labs 83 54
AnandTech 73 53
Neowin 177 53
Electronista 166 52
Times 648 52
GSM Arena 76 52
Ars Technica 435 52
TechSpot 158 51
SlashGear 134 50
WCCFTech - Издание 87 49
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 49
Reddit 356 48
Liliputing 71 45
9to5Mac 70 45
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 45
MacRumors 143 43
DailyTech 96 42
IDC - International Data Corporation 4943 496
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 456
Gartner - Гартнер 3608 277
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 154
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 87
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 78
Mercury Research 71 64
Counterpoint Research 97 43
Gartner - Dataquest 353 34
TrendForce 136 34
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 29
Forrester Research 828 28
Cinebench 29 28
Jon Peddie Research 42 28
Strategy Analytics 284 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 23
NPD DisplaySearch 284 22
Thomson Financial - Thomson First Call 384 22
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 21
Internet Stock Report 994 20
Juniper Research 551 18
Insight 64 20 17
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 17
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 16
ABI Research 235 15
Fortune Global 100 142 15
S&P 500 562 15
Fortune Global 500 287 14
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 14
In-Stat 115 13
IBM Research 108 13
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 56 11
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 11
ITResearch 121 11
Informa - Ovum - Omdia 138 10
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 9
IDC Russia - IDC Россия 183 9
CNews ИТ-инфраструктура 28 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 9
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 9
РАН - Российская академия наук 2014 173
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 135
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 99
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 64
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 62
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 58
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 53
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 46
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 43
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 43
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 41
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 40
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 38
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 37
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 34
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 33
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 27
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 26
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 25
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 24
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 24
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 23
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 22
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 22
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 22
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 22
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 22
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 22
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 21
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 20
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 20
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 18
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 18
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 18
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 17
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 17
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 16
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 16
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 16
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 308
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 238
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 220
Intel Developer Forum - IDF 278 157
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 154
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 151
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 125
CeBIT 612 121
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 67
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 47
День молодёжи - 27 июня 998 46
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 46
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 41
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 34
CNews AWARDS - награда 549 34
CNews FORUM Кейсы 280 30
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 28
Международный женский день - 8 марта 371 28
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 25
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 24
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 18
Samsung Unpacked 33 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 14
Photokina 60 12
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 11
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 11
MacWorld Expo 35 10
PC Expo 36 10
Red Dot Design Award 57 10
Hot Chips 10 9
Микроэлектроника - международный форум 17 9
iF Design Awards 26 9
LinuxWorld 52 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 8
Black Hat - Конференция 117 8
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 8
Фотофорум 48 7
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 7
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 7
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 7
