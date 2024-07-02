Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители

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Технологии будущего в автомобилях: мнение молодых россиян прос 1,23 тыс. автомобилистов в возрасте 18-45 лет проведен во всех регионах России в марте 2024 г. Автомобилисты хотят, чтобы современные технологии упрощали вождение с помощью «подсказок». Пр

Гостям Татарстана стал доступен бесплатный аудиогид МТС «Казань-Болгар» на татарском языке МТС запустила адаптированный для татароязычной аудитории бесплатный автомобильный аудиогид по 180-километровому маршруту «Казань-Болгар». Русская версия аудиоэкс

В «Яндекс Картах» появилась возможность уточнить точку прибытия при построении маршрута на автомобиле Теперь при построении автомобильного маршрута «Яндекс Карты» предлагают уточнить точку, в которой завершится поездка. Это может быть место высадки недалеко от нужного входа или парковка поблизости. Функция работает

Власти Москвы потратят больше полутора миллиардов на слежку за гражданами. Под особым наблюдением автомобилисты яется ЦОДД Москвы. Какие данные будет собирать комплекс В техническом задании сказано, что комплекс должен обеспечивать вероятность полного распознавания государственного регистрационного знака (ГРЗ) автомобиля в 90%, а вероятность условного распознавания – 92%. Комплекс должен обеспечивать автоматическое формирование и хранение следующей информации по каждому факту фиксации транспортного с

«Авто.ру Бизнес» открывает дилерам возможность генерации описания автомобилей с помощью YandexGPT сть предложений в глазах потенциальных покупателей благодаря качественному и подробному рассказу об автомобиле. В октябре 2023 г. «Авто.ру» предоставил возможность генерации описания автомобиля

«Авто.ру Бизнес» внедрил оценку кредитного потенциала авто для дилеров «Авто.ру Бизнес» первым на рынке запускает инструмент «Кредитный потенциал», который поможет на этапе оценки и выкупа автомобиля с пробегом оценить вероятность его дальнейшей перепродажи в кредит. Продукт дает возможность дилеру точнее спрогнозировать кумулятивную маржу ещё на этапе выкупа автомобиля, ч

Навигация «Яндекса» появится в новых автомобилях концерна Chery Automobile «Яндекс» и автомобильный концерн Chery Automobile заключили соглашение о партнерстве в России. В рамках

«Авто.ру» запустил нейросеть, которая определяет состояние автомобиля по фотографиям Сервис «Авто.ру» улучшил точность прогноза справедливой цены автомобиля за счет внедрения алгоритмов машинного обучения. В основе работы нейросети лежит анализ состояния автомобиля с пробегом по фотографиям интерьера и экстерьера. Об этом CNews со

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM имеет емкость 17 000 мАч и поможет запустить двигатель на бензиновых (до 7 л) и дизельных (до 4 л) автомобилях с бортовым питанием 12В. Диапазон рабочих температур для прибора составляет от –3

«Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг Дальнем Востоке (16%). 18% получали через госуслуги права на управление автомобилем. Самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет делали это чаще других (29%), автолюбители старше 55 лет —

Распознавание листьев салата и курение в служебном автомобиле — «Билайна бизнес» рассказал, как клиенты использовали искусственный интеллект в 2023 г. в; аккуратное обращение с товаром на складе как производителей продуктов питания, металлических изделий, так и логистических центров; курение в неположенном месте, например, около станка, в служебном автомобиле или на складе с сухими смесями; оперативное уведомление о появлении дыма или огня внутри или снаружи объекта. Топ-5 интересных запросов клиентов в 2023 г. на компьютерное зрение по м

В новогодние каникулы автомобилисты в Санкт-Петербурге воспользовались сервисами Сбербанка для оплаты более 40 тыс. часов парковки В новогодние каникулы петербургские автомобилисты и гости города оплатили более 40 тыс. часов парковки с помощью приложения «Сбер

Треть россиян понимают, что данные можно украсть через провод зарядки в автомобиле ва через провод зарядки невозможно, и 30% — готовы заряжать телефон через свой провод или имеющийся в автомобиле, например во время поездок в такси или каршеринге. Лишь каждый пятый, напротив,

«Билайн» обеспечил непрерывную связь на всем пути движения автомобилистов по проспекту Багратиона й и уходит в платный обход Одинцово. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Важным фактором качества связи на дорогах является надежность сети – стабильность передачи данных во время движения автомобиля. Так в Москве она выросла в два раза по сравнению с 2022 г. Это значит, что возможность прерывания связи во время разговора или «подвисание» контента во время просмотра видео значите

Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком стоимость полиса составляет всего 13 рублей. Эта услуга продукт может стать особенно актуальным для автомобилистов в командировке или при движении по платным дорогам, когда длительность пути из

Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel запустила путеводитель для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск – Москва. Он включает в себя рекомендации по ост

Из Москвы в Арктику: МТС Travel выпустил бесплатный автомобильный путеводитель Сервис бронирования МТС Travel сообщает о запуске путеводителя для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск. Он включает в себя рекомендации по остановкам, их длительности и достопримечательностям, которые можно посмотреть по пути. Об этом CNews сообщили п

«Авто.ру» запустил возможность создания объявлений о продаже автомобилей с помощью YandexGPT кто хотя бы раз продавал автомобиль, сталкивался с проблемой: как рассказать будущему покупателю об автомобиле, чтобы он его заинтересовал. Чтобы ему захотелось позвонить, посмотреть и, самое г

У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО ая валидация» НАМИ Павел Дроздов рассказал в ходе демодня Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Автомобилестроение». Всего российские разработчики полностью закрывают только три потребности

Российские автомобилисты смогут узнать стоимость своей машины «Вконтакте» м или иным дизайном, цветом кузова, покрышками, дисками в разном оформлении, спойлерами и обвесами. Автолюбители также могут участвовать в батлах и узнавать, в каком салоне можно реализовать св

VK запустила «Автомобильный кастомайзер» двеску, спойлеры и обвесы, сохранить получившийся результат, а затем участвовать в баттлах с другими пользователями. Об этом CNews сообщили представители VK. Помимо виртуального тюнинга пользователи «Автомобильного кастомайзера» смогут сразу связаться с автосервисами, которые смогут оказать выбранные услуги. Сейчас в приложении представлены услуги таких автосервисов, как Power Wheels, Gosha

Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане обраться до Самурского леса и уведет высоко в горы к аулу Куруш и окружающим его горам. Кроме этого автомобильный тревел-гид расскажет о культуре, истории народов Дагестана, их нравах и обычаях

«Росэлектроника» представила автомобильную станцию спутниковой связи для МЧС России Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новую автомобильную станцию спутниковой связи, разработанную для МЧС России. В аппаратуре реализова

Нейросеть «Авто.ру» для определения комплектации машины теперь доступна всем россиянам го стоимости. С момента запуска сервиса для профессиональных участников рынка им успели воспользоваться более 250 компаний, которые определили комплектацию у более чем 10 тыс. автомобилей. Верим, что автолюбители по всей России смогут продать свои автомобили выгоднее с применением нашей технологии», — сказал Дмитрий Кузьмин, старший менеджер B2B-продуктов «Авто.ру». Сервис был разработан в

МТС оцифровала автомобильный маршрут к туристической жемчужине Татарстана МТС запустила первый бесплатный автомобильный аудиогид по 180-километровому маршруту «Казань-Болгар». Гости и жители республи

«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве ие эффективность бизнеса компаний. Официальный документ подписали директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Александра Исхизова и генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев. Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома», сказала: «С середины 2022 г. “Ростел

«Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля ws сообщили представители компании «Лента». Ожидается, что услуга будет особенно востребована среди автомобилистов, которые хотят сэкономить время по пути домой или на дачу. К заказу доступно б

«Рольф» модернизировал фирменное приложение ые, такие как срок владения автомобилем, срок водительского стажа, год выпуска и т.д. *** «Рольф» — автомобильный дилер с 29 автомобильными брендами в портфеле. Дилерская сеть компании насчитыв

Автовладельцы смогут отследить углеродный след своего автомобиля или, что новое решение будет бесплатным и позволит детально оценить ущерб окружающей среде. «Каждый автовладелец получит возможность в режиме онлайн добровольно передавать обезличенную информац

Открыты все пути: на mos.ru теперь можно пополнить лицевой счет транспондера му диаметру (МСД) могут оплатить также пользователи сервиса «Мои платежи», не имеющие транспондера. Автовладельцы из Москвы и Московской области могут передвигаться по магистрали бесплатно. Есл

4 различия в вождении обычного и электрического автомобиля рение при старте Электромобили управляются как «автомат», поэтому забудьте о левой ноге – вы не найдете педали сцепления. Но будьте осторожны: ускорение в момент старта у них выше, чем в традиционных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, что заставляет электрокары выходить на максимальную мощность с нулевых оборотов. По той же причине вам будет не хватать тяги и мощности традицион

«Яндекс погода» запустила прогноз для автомобилистов нужно захватить в салон зонт, и стоит ли сейчас мыть машину. А еще предупредит о сильном снегопаде: автолюбители смогут оценить, придется ли проснуться раньше, чтобы расчистить машину от сугроб

Автовладельцы в 2022 г. оформили 700 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе «Сбера» е страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «ОСАГО — обязательная страховка, которая необходима всем автовладельцам. Мы стараемся сделать процесс оформления максимально простым и удобным для кли

«Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеонаблюдения на производство автомобильного стекла динг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил Борскому стекольному заводу термостойкую систему видеонаблюдения для контроля процесса стекловарения с целью дальнейшего производства листового и автомобильного стекла. Аппаратура применяется внутри стеклоплавильной печи и способна работать при температуре до 1600 °С. Цифровая видеокамера, входящая в состав системы наблюдения, защищена с

Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti российских автолюбителей возможности пользоваться своим онлайн-сервисом, покидая страну. При этом мобильные приложения китайского автопрома Mу Chery, Exeed AR работают в штатном режиме. Чего лишились автомобилисты Исчезновение мобильных сервисов очевидно понизит уровень комфорта для владельцев иномарок, однако большинство функций, которые «зашиты» в них, не относятся к жизненно важным. Так,

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM на небольшой батареей 500 мАч, что позволяет вести запись даже при выключении питания от автомобиля.Автомобильный пылесос Kitfort KT-591 В салоне автомобиля постоянно собирается мелкий мусор:

Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку С ноября 2022 г. автомобилисты могут перевести все документы в электронный формат, используя мобильное приложе

Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей «Лаборатория Касперского» разрабатывает автомобильный шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Шлюз можно будет устанавливать на телематический или центральный блок автомо