Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители

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02.07.2024 Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля

самая базовая комплектация отечественного седана «Лада Гранта» в начале июля 2024 г. в кузове седан стоила 700 тыс. руб. Другими словами, по цене TCL X955 4K QD Mini-LED можно купить почти три таких автомобиля или же две «Гранты» в кузове лифтбэк (каждая по 1,022 млн руб. в базе). «Квантовый» дисплей Основной акцент в X955 4K QD Mini-LED TCL явно сделала на экране. Помимо своих выдающихся

13.06.2024 Технологии будущего в автомобилях: мнение молодых россиян

прос 1,23 тыс. автомобилистов в возрасте 18-45 лет проведен во всех регионах России в марте 2024 г. Автомобилисты хотят, чтобы современные технологии упрощали вождение с помощью «подсказок». Пр
31.05.2024 Гостям Татарстана стал доступен бесплатный аудиогид МТС «Казань-Болгар» на татарском языке

МТС запустила адаптированный для татароязычной аудитории бесплатный автомобильный аудиогид по 180-километровому маршруту «Казань-Болгар». Русская версия аудиоэкс
21.05.2024 В «Яндекс Картах» появилась возможность уточнить точку прибытия при построении маршрута на автомобиле

Теперь при построении автомобильного маршрута «Яндекс Карты» предлагают уточнить точку, в которой завершится поездка. Это может быть место высадки недалеко от нужного входа или парковка поблизости. Функция работает

15.05.2024 Власти Москвы потратят больше полутора миллиардов на слежку за гражданами. Под особым наблюдением автомобилисты

яется ЦОДД Москвы. Какие данные будет собирать комплекс В техническом задании сказано, что комплекс должен обеспечивать вероятность полного распознавания государственного регистрационного знака (ГРЗ) автомобиля в 90%, а вероятность условного распознавания – 92%. Комплекс должен обеспечивать автоматическое формирование и хранение следующей информации по каждому факту фиксации транспортного с
24.04.2024 «Авто.ру Бизнес» открывает дилерам возможность генерации описания автомобилей с помощью YandexGPT

сть предложений в глазах потенциальных покупателей благодаря качественному и подробному рассказу об автомобиле. В октябре 2023 г. «Авто.ру» предоставил возможность генерации описания автомобиля
03.04.2024 «Авто.ру Бизнес» внедрил оценку кредитного потенциала авто для дилеров

«Авто.ру Бизнес» первым на рынке запускает инструмент «Кредитный потенциал», который поможет на этапе оценки и выкупа автомобиля с пробегом оценить вероятность его дальнейшей перепродажи в кредит. Продукт дает возможность дилеру точнее спрогнозировать кумулятивную маржу ещё на этапе выкупа автомобиля, ч
02.04.2024 Навигация «Яндекса» появится в новых автомобилях концерна Chery Automobile

«Яндекс» и автомобильный концерн Chery Automobile заключили соглашение о партнерстве в России. В рамках

21.03.2024 «Авто.ру» запустил нейросеть, которая определяет состояние автомобиля по фотографиям

Сервис «Авто.ру» улучшил точность прогноза справедливой цены автомобиля за счет внедрения алгоритмов машинного обучения. В основе работы нейросети лежит анализ состояния автомобиля с пробегом по фотографиям интерьера и экстерьера. Об этом CNews со
19.02.2024 Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

имеет емкость 17 000 мАч и поможет запустить двигатель на бензиновых (до 7 л) и дизельных (до 4 л) автомобилях с бортовым питанием 12В. Диапазон рабочих температур для прибора составляет от –3
09.02.2024 «Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг

Дальнем Востоке (16%). 18% получали через госуслуги права на управление автомобилем. Самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет делали это чаще других (29%), автолюбители старше 55 лет —
06.02.2024 Распознавание листьев салата и курение в служебном автомобиле — «Билайна бизнес» рассказал, как клиенты использовали искусственный интеллект в 2023 г.

в; аккуратное обращение с товаром на складе как производителей продуктов питания, металлических изделий, так и логистических центров; курение в неположенном месте, например, около станка, в служебном автомобиле или на складе с сухими смесями; оперативное уведомление о появлении дыма или огня внутри или снаружи объекта. Топ-5 интересных запросов клиентов в 2023 г. на компьютерное зрение по м
16.01.2024 В новогодние каникулы автомобилисты в Санкт-Петербурге воспользовались сервисами Сбербанка для оплаты более 40 тыс. часов парковки

В новогодние каникулы петербургские автомобилисты и гости города оплатили более 40 тыс. часов парковки с помощью приложения «Сбер
29.11.2023 Треть россиян понимают, что данные можно украсть через провод зарядки в автомобиле

ва через провод зарядки невозможно, и 30% — готовы заряжать телефон через свой провод или имеющийся в автомобиле, например во время поездок в такси или каршеринге. Лишь каждый пятый, напротив,

23.11.2023 «Билайн» обеспечил непрерывную связь на всем пути движения автомобилистов по проспекту Багратиона

й и уходит в платный обход Одинцово. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Важным фактором качества связи на дорогах является надежность сети – стабильность передачи данных во время движения автомобиля. Так в Москве она выросла в два раза по сравнению с 2022 г. Это значит, что возможность прерывания связи во время разговора или «подвисание» контента во время просмотра видео значите
14.11.2023 Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком

стоимость полиса составляет всего 13 рублей. Эта услуга продукт может стать особенно актуальным для автомобилистов в командировке или при движении по платным дорогам, когда длительность пути из
17.10.2023 Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel запустила путеводитель для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск – Москва. Он включает в себя рекомендации по ост
13.10.2023 Из Москвы в Арктику: МТС Travel выпустил бесплатный автомобильный путеводитель

Сервис бронирования МТС Travel сообщает о запуске путеводителя для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск. Он включает в себя рекомендации по остановкам, их длительности и достопримечательностям, которые можно посмотреть по пути. Об этом CNews сообщили п
10.10.2023 «Авто.ру» запустил возможность создания объявлений о продаже автомобилей с помощью YandexGPT

кто хотя бы раз продавал автомобиль, сталкивался с проблемой: как рассказать будущему покупателю об автомобиле, чтобы он его заинтересовал. Чтобы ему захотелось позвонить, посмотреть и, самое г
21.09.2023 У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО

ая валидация» НАМИ Павел Дроздов рассказал в ходе демодня Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Автомобилестроение». Всего российские разработчики полностью закрывают только три потребности
15.09.2023 Российские автомобилисты смогут узнать стоимость своей машины «Вконтакте»

м или иным дизайном, цветом кузова, покрышками, дисками в разном оформлении, спойлерами и обвесами. Автолюбители также могут участвовать в батлах и узнавать, в каком салоне можно реализовать св
12.09.2023 VK запустила «Автомобильный кастомайзер»

двеску, спойлеры и обвесы, сохранить получившийся результат, а затем участвовать в баттлах с другими пользователями. Об этом CNews сообщили представители VK. Помимо виртуального тюнинга пользователи «Автомобильного кастомайзера» смогут сразу связаться с автосервисами, которые смогут оказать выбранные услуги. Сейчас в приложении представлены услуги таких автосервисов, как Power Wheels, Gosha
29.08.2023 Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане

обраться до Самурского леса и уведет высоко в горы к аулу Куруш и окружающим его горам. Кроме этого автомобильный тревел-гид расскажет о культуре, истории народов Дагестана, их нравах и обычаях
17.08.2023 «Росэлектроника» представила автомобильную станцию спутниковой связи для МЧС России

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новую автомобильную станцию спутниковой связи, разработанную для МЧС России. В аппаратуре реализова
20.07.2023 Нейросеть «Авто.ру» для определения комплектации машины теперь доступна всем россиянам

го стоимости. С момента запуска сервиса для профессиональных участников рынка им успели воспользоваться более 250 компаний, которые определили комплектацию у более чем 10 тыс. автомобилей. Верим, что автолюбители по всей России смогут продать свои автомобили выгоднее с применением нашей технологии», — сказал Дмитрий Кузьмин, старший менеджер B2B-продуктов «Авто.ру». Сервис был разработан в

12.07.2023 МТС оцифровала автомобильный маршрут к туристической жемчужине Татарстана

МТС запустила первый бесплатный автомобильный аудиогид по 180-километровому маршруту «Казань-Болгар». Гости и жители республи
10.07.2023 «Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве

ие эффективность бизнеса компаний. Официальный документ подписали директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Александра Исхизова и генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев. Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома», сказала: «С середины 2022 г. “Ростел
28.06.2023 «Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля

ws сообщили представители компании «Лента». Ожидается, что услуга будет особенно востребована среди автомобилистов, которые хотят сэкономить время по пути домой или на дачу. К заказу доступно б
13.06.2023 «Рольф» модернизировал фирменное приложение

ые, такие как срок владения автомобилем, срок водительского стажа, год выпуска и т.д. *** «Рольф» — автомобильный дилер с 29 автомобильными брендами в портфеле. Дилерская сеть компании насчитыв
12.05.2023 Автовладельцы смогут отследить углеродный след своего автомобиля

или, что новое решение будет бесплатным и позволит детально оценить ущерб окружающей среде. «Каждый автовладелец получит возможность в режиме онлайн добровольно передавать обезличенную информац
28.04.2023 Открыты все пути: на mos.ru теперь можно пополнить лицевой счет транспондера

му диаметру (МСД) могут оплатить также пользователи сервиса «Мои платежи», не имеющие транспондера. Автовладельцы из Москвы и Московской области могут передвигаться по магистрали бесплатно. Есл
28.03.2023 4 различия в вождении обычного и электрического автомобиля

рение при старте Электромобили управляются как «автомат», поэтому забудьте о левой ноге – вы не найдете педали сцепления. Но будьте осторожны: ускорение в момент старта у них выше, чем в традиционных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, что заставляет электрокары выходить на максимальную мощность с нулевых оборотов. По той же причине вам будет не хватать тяги и мощности традицион
21.03.2023 «Яндекс погода» запустила прогноз для автомобилистов

нужно захватить в салон зонт, и стоит ли сейчас мыть машину. А еще предупредит о сильном снегопаде: автолюбители смогут оценить, придется ли проснуться раньше, чтобы расчистить машину от сугроб
27.01.2023 Автовладельцы в 2022 г. оформили 700 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе «Сбера»

е страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «ОСАГО — обязательная страховка, которая необходима всем автовладельцам. Мы стараемся сделать процесс оформления максимально простым и удобным для кли
24.01.2023 «Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеонаблюдения на производство автомобильного стекла

динг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил Борскому стекольному заводу термостойкую систему видеонаблюдения для контроля процесса стекловарения с целью дальнейшего производства листового и автомобильного стекла. Аппаратура применяется внутри стеклоплавильной печи и способна работать при температуре до 1600 °С. Цифровая видеокамера, входящая в состав системы наблюдения, защищена с
17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti

российских автолюбителей возможности пользоваться своим онлайн-сервисом, покидая страну. При этом мобильные приложения китайского автопрома Mу Chery, Exeed AR работают в штатном режиме. Чего лишились автомобилисты Исчезновение мобильных сервисов очевидно понизит уровень комфорта для владельцев иномарок, однако большинство функций, которые «зашиты» в них, не относятся к жизненно важным. Так,
18.12.2022 Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

на небольшой батареей 500 мАч, что позволяет вести запись даже при выключении питания от автомобиля.Автомобильный пылесос Kitfort KT-591  В салоне автомобиля постоянно собирается мелкий мусор:

09.12.2022 Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку

С ноября 2022 г. автомобилисты могут перевести все документы в электронный формат, используя мобильное приложе
22.11.2022 Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей

«Лаборатория Касперского» разрабатывает автомобильный шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Шлюз можно будет устанавливать на телематический или центральный блок автомо
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями

просы информатизации в целом. В рейтинг включены 138 федеральных ИТ-чиновника, сообщивших данные об автомобилях, своих или второй половины. Неожиданностей никаких, самые популярные машины: Merc

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Yandex - Яндекс 6778 238
Microsoft Corporation 24297 234
Apple Inc 11803 218
Google LLC 11522 209
МегаФон 8212 182
Samsung Electronics 10080 166
Intel Corporation 12013 165
IBM - International Business Machines Corp 9384 127
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5656 114
7881 112
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 111
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 102
Ростелеком 9366 99
Sony 6512 91
Nvidia Corp 3372 81
Siemens AG - Siemens Group 2574 70
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2632 69
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SAP SE 5176 68
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1451 66
Huawei 3778 63
LG Electronics 3586 61
Oracle Corporation 6582 59
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1138 56
Meta Platforms - Facebook 4398 54
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 54
Lenovo Motorola 3495 52
Zoom Int - Zoom Video Communications 1410 50
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 50
Цифра ГК 2333 50
VK - Mail.ru Group 3310 48
HP Inc. 5646 47
Qualcomm Technologies 1783 47
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3519 47
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 464 46
Amazon Inc - Amazon.com 2938 43
Toshiba Corporation 2921 43
Philips 2044 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4666 42
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6872 217
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Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 41
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 43
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 29
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 28
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1407 14
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 13
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 8
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 8
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 7
Linux Foundation 180 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 63 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 689 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 621 5
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 51 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 217 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 3
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 3
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 3
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 3
АФТ - Ассоциация Финтех 128 3
Greenpeace - Гринпис 128 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61715 1115
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47034 1046
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23278 665
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27293 626
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9285 537
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23755 506
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29119 498
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23223 467
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13459 420
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12253 397
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20247 392
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12202 379
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13681 377
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10445 374
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11330 362
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24256 352
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20101 348
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6995 310
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9927 310
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17076 306
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12219 305
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11907 301
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9778 300
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11310 294
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19870 291
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15787 282
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15045 272
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15196 270
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1618 270
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7205 269
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14013 264
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7426 262
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28443 255
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25158 253
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5920 252
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8214 251
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6923 251
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 589 251
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5599 249
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5584 246
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4893 468
Google Android 13633 301
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2641 242
Apple iOS 7495 193
Apple iPhone - серия смартфонов 6938 150
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4808 131
Microsoft Windows 15273 126
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 109
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 407 103
Microsoft Windows 2000 8661 97
Google Play - Google Store - Android Market 3200 94
Linux OS 9435 79
Apple - App Store 2813 77
Apple iPad 3824 65
Google Maps - Карты Google 781 63
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 458 57
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 726 51
Apple iPhone 6 4861 50
Apple iPod 1535 46
Oracle Java - язык программирования 2949 44
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1615 42
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1351 42
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2218 41
Tesla Model S 70 41
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 976 41
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 541 39
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3978 38
Google YouTube - Видеохостинг 2620 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3082 34
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4032 33
Microsoft Azure 1381 33
Apple Siri - Голосовой помощник 378 31
Microsoft Office 3615 31
Microsoft Skype 2044 30
VK - Mail.ru Одноклассники 1709 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1281 30
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1890 29
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 29
Nissan Leaf - электромобиль 50 28
Toyota Prius 47 27
Путин Владимир 3041 60
Гурко Александр 136 30
Медведев Дмитрий 1646 29
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 296 23
Ксенин Алекс 311 22
Иванов Сергей 380 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 17
Шадаев Максут 896 16
Мишустин Михаил 624 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 16
Никифоров Николай 1134 15
Райкевич Алексей 47 14
Щеголев Игорь 696 12
Сергеев Иван 74 12
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 92 11
Ляк Александр 49 11
Свердлов Денис 200 11
Савушкин Алексей 42 10
Patrick Soderlund - Содерлунд Патрик 14 10
Василевский Андрей 20 10
Рейман Леонид 1043 10
Левкевич Михаил 60 9
Лысенко Эдуард 297 9
Собянин Сергей 338 9
Чернышенко Дмитрий 545 9
Ермолаев Артем 370 8
Орловский Виктор 367 8
Белянко Евгений 21 8
Щуровский Денис 8 8
Емельянов Станислав 67 8
Miller Charles - Миллер Чарли 20 8
Овчинский Владислав 227 8
Ликсутов Максим 85 8
Кашников Артемий 30 8
Рогозин Дмитрий 99 8
Valasek Chris - Крис Валасек 9 8
Смирнов Денис 23 8
Семенов Алексей 81 7
Дегтев Геннадий 239 7
Касперский Евгений 317 7
Россия - РФ - Российская федерация 137577 2266
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51380 953
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41743 884
Европа 21525 499
Германия - Федеративная Республика 12515 363
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16415 360
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16745 355
Япония 13175 336
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14017 324
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13186 241
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7085 182
Беларусь - Белоруссия 5455 180
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13931 180
Земля - планета Солнечной системы 10246 155
Южная Корея - Республика 6536 154
Франция - Французская Республика 7736 141
Солнце - звезда Солнечной системы 5066 137
Украина 7502 123
США - Калифорния 4572 108
Казахстан - Республика 5391 100
Азия - Азиатский регион 5367 92
Россия - СФО - Новосибирск 4114 92
Италия - Итальянская Республика 4297 89
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2765 86
Америка Северная - Североамериканский регион 3299 86
Россия - УФО - Екатеринбург 3759 86
Финляндия - Финляндская Республика 3566 86
Швеция - Королевство 3593 80
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2940 80
Канада 4815 77
Китай - Тайвань 3904 72
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2712 71
США - Нью-Йорк 3078 70
Армения - Республика 2248 70
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2286 66
Индия - Bharat 5321 65
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2604 62
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3489 62
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2827 60
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2805 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17465 2121
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48880 751
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46305 582
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22974 437
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27537 358
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6448 328
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2632 320
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5576 278
Страхование - Страховое дело - Insurance 5578 261
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15782 260
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8152 243
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 963 238
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 757 234
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9326 233
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8472 207
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3766 202
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5457 197
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9603 190
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5496 178
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5247 177
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10680 173
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6666 170
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3832 164
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12614 161
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7184 158
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4728 158
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13158 157
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2262 146
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5034 145
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4702 142
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5450 141
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4850 141
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1537 141
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4505 135
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2441 134
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3451 133
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7626 118
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4656 117
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7208 113
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9632 112
CNews - ZOOM.CNews 1818 81
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11141 79
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5858 68
CNews - Auto.CNews 51 39
Bloomberg 1219 31
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 30
Коммерсантъ - Издательский дом 1669 27
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 857 24
AP - Associated Press 1996 23
CNews RND - R&D.CNews 2273 23
Автокод (портал) 34 19
Ведомости 864 18
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 935 17
FT - Financial Times 1201 17
Forbes - Форбс 741 17
РИА Новости 868 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 15
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 15
CNET Networks - CNET News 1642 15
The Verge - Издание 536 13
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 515 12
Известия ИД 583 12
NYT - The New York Times 1018 11
DigiTimes - Издание 1309 11
Phys.org 972 11
New Scientist 1447 10
The Guardian - Британская газета 356 9
Nature 805 8
ComputerWorld 144 8
The Register - The Register Hardware 1473 8
Dow Jones - MarketWatch 311 8
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 7
9to5Mac 70 7
TAdviser - Центр выбора технологий 376 7
Times 609 6
The Engineer 79 6
EE Times 158 6
Tom’s Hardware 331 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 6
Wired - Издание 228 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7867 138
Gartner - Гартнер 3525 51
IDC - International Data Corporation 4890 49
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2983 41
ABI Research 233 22
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 17
Frost & Sullivan 202 16
Автостат 22 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 965 15
Forrester Research 819 12
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 302 10
Internet Stock Report 994 10
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 9
Markets&Markets Research 110 9
S&P 500 556 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 7
IHS iSuppli 397 7
TrendForce 108 7
CNews Инновация года - награда 110 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 240 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 180 5
Strategy Analytics 284 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 120 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 5
Fortune Global 500 285 5
Juniper Research 517 5
IBM Research 107 4
Mobile Research Group 70 4
Ptolemus Consulting Group 4 4
In-Stat/MDR 70 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 77 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 3
In-Stat 115 3
Allied Market Research 19 3
Technavio 27 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 122 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 3
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 72 19
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 769 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 917 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 16
РАН - Российская академия наук 1801 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1441 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 552 12
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 23 11
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 839 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 10
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 342 9
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 8
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 398 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 288 7
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 49 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 149 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 223 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 226 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 268 4
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 60 4
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 4
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 508 4
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 66 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 149 4
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 54 3
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2323 36
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 33
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1180 27
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 23
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1941 20
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 20
День молодёжи - 27 июня 837 19
CeBIT 611 16
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1025 11
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 8
CNews AWARDS - награда 463 8
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 7
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 627 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 6
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 5
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 368 4
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 4
ИнфоКом 93 4
Навитех-Экспо 32 4
Международный женский день - 8 марта 321 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
Up Great - Зимний город - конкурс 6 3
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 3
CSTB Telecom & Media 58 3
Армия - Международный военно-технический форум 43 3
Венчурная ярмарка 25 3
Up Great - серия технологических конкурсов 9 3
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МТС Телеком Идея 52 3
CNews FORUM Кейсы 209 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 125 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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