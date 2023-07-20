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Нейросеть «Авто.ру» для определения комплектации машины теперь доступна всем россиянам

Сервис «Авто.ру» запустил специальную нейросеть, которая распознает комплектацию автомобиля на основании фотографий, предоставленных владельцем. С помощью этой технологии на базе машинного зрения любой, кто продает автомобиль на «Авто.ру», может загрузить фотографии своей машины — нейросеть автоматически определит комплектацию автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Технология анализирует фотографии и распознает десятки установленных опций, среди которых кожаный салон, круиз-контроль, многозонный климат-контроль, парктроник или мультируль. Если для точного определения комплектации на фотографиях будет недостаточно информации, робот-помощник задаст уточняющие вопросы. Например, спросит, какие камеры установлены в машине, и предложит пользователю варианты ответов. Полученные данные можно сразу сохранить в объявлении о продаже автомобиля.

Корректное определение комплектации автомобиля — один из важнейших факторов при выборе справедливой цены продажи. У одной и той же модели может быть более 40 вариантов комплектации, и от этого в значительной степени зависит стоимость машины. Так, разница цены базовой комплектации и люкс в рамках модели с одинаковым мотором и коробкой передач может достигать 40%. Новый сервис «Авто.ру» призван помочь пользователям не ошибиться при продаже машины и получить максимум выгоды. Кроме того, некоторые пользователи ищут автомобиль по конкретным параметрам, поэтому объявления с заполненными данными о комплектации привлекают больше внимания и позволяют быстрее продать автомобиль.

«Мы первыми на российском рынке запустили умный сервис для определения комплектации автомобиля. Новая технология позволяет буквально за пару кликов определить комплектацию автомобиля и тем самым помогает в адекватной оценке его стоимости. С момента запуска сервиса для профессиональных участников рынка им успели воспользоваться более 250 компаний, которые определили комплектацию у более чем 10 тыс. автомобилей. Верим, что автолюбители по всей России смогут продать свои автомобили выгоднее с применением нашей технологии», — сказал Дмитрий Кузьмин, старший менеджер B2B-продуктов «Авто.ру».

Сервис был разработан в рамках сотрудничества с дилерами и профессиональными продавцами и некоторое время был доступен только в личном кабинете CM.Expert, принадлежащем «Авто.ру». Нейросеть обучалась на более чем 1 млн фотографий автомобилей, сделанных дилерами, что позволило добиться высокого качества распознавания различных опций.

Функциональность уже доступна всем пользователям в веб-версии и Android-приложении «Авто.ру» и совсем скоро появится на iOS.

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