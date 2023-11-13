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Google Android приложения и разработчики

Google Android - приложения и разработчики


13.11.2023 Huawei совершает самоубийство. Ее смартфоны лишатся поддержки Android-приложений и станут бесполезными

жеты на Android и iOS. Huawei не раскрывает точное число пользователей Harmony OS и количество проданных устройств на ее основе. Разработчики всех стран, объединяйтесь Понимая, что отказ от поддержки Android-приложений ввиду почти полного отсутствия собственного каталога утилит едва ли обрадует потребителей, Huawei пока не спешит с релизом HarmonyOS NEXT. В настоящее время она ищет разработ
28.09.2022 В России создается импортонезависимая мобильная ОС с поддержкой Android-приложений

Российский Android Российская компания «Ред софт» ведет разработку мобильной операционной системы, в которой будет реализована поддержка Android-приложений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора компании Рустама Рустамова. По словам Рустамова, новая платформа за авторством «Ред софта» будет поддержи
27.07.2017 «Медицина для Вас» представила Android-приложение для аптечного поиска

«Медицина для Вас» представила мобильное Android-приложение «Медицина для Вас», позволяющее узнать о наличии и сравнить цены на нужное лекарственное средство в ближайших аптеках, при этом сервис мгновенно определяет местоположение пол
21.04.2016 TeamViewer выпустил новую версию своего Android-приложения с поддержкой технологии Wake-on-LAN

TeamViewer, один из первых в мире разработчиков программного обеспечения для удаленного управления и совместной работы через интернет, объявил о выпуске новейшей версии своего Android-приложения. Обновленная версия предлагает новые возможности, в том числе поддержку Wake-on-LAN — одной из самых востребованных функций среди пользователей Android-приложения Team
09.02.2016 Opera запустила сервис безлимитной подписки на премиальные Android-приложения

Компания Opera объявила о запуске Opera Apps Club — сервиса безлимитной подписки на премиальные Android-приложения. Первым партнером проекта в Азии стал Idea, мобильный оператор Индии, сообщили CNews в Opera. Opera Apps Club предоставляет альтернативную модель дистрибуции и монетизации пр
03.08.2015 Вышла Android-версия ICQ в стиле Material Design

ICQ представила новую версию Android-приложения, соответствующую гайдлайнам Material Design. В приложение добавлен список звонков и оптимизировано сохранение изображений, сообщили CNews в Mail.Ru Group. По информации компа
10.07.2015 CardsMobile выпустила Android-приложения для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard

Компания CardsMobile объявила о запуске в Android-приложения «Кошелёк» для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard прикосновением смартфона. Как сообщили CNews в CardsMobile, ранее приложение распространялось исключительн
17.06.2015 Oktogo запустил Android-приложение для бронирования отелей

Российский сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru выпустил Android-приложение — «Хорошие отели на Oktogo.ru». Как сообщили CNews в компании Oktogo, в мобильном приложении для Android функциональность сайта Oktogo.ru обретает новое измерение за счет удо
27.05.2015 Android-версия «Почты Mail.Ru» адаптировалась к планшетам

нтерфейс позволяет разместить на экране больше информации: слева отображается список писем, справа — выбранное письмо. Для удобства работы все самые часто используемые кнопки собраны в единый тулбар. Android-версия стала не только универсальнее, но и функциональнее, указали в компании. Обновленное приложение «Почты Mail.Ru» полностью сохраняет HTML-форматирование писем при ответах или перес
02.04.2015 Android-приложения стало возможно запускать в Windows, Mac, Linux и Chrome OS. Инструкция

Вышло расширение ARC Welder для браузера Google Chrome, позволяющее запускать в браузере Android-приложения вне зависимости от того, какая операционная система установлена на компьют
30.03.2015 В Windows можно будет запускать Android-приложения

oft активно работает над эмулятором для Windows Phone, который позволит запускать практически любые Android-приложения. Но окончательного решения о том, будет ли он включен в следующую версию с
01.09.2014 OptionFair выпустила Android-приложение для трейдеров

вместе с TechFinancials начали в этой сфере исследование, которое в том числе включило анализ активности и отзывов существующих пользователей онлайн-платформы. Результатом исследований стало создание Android-приложения для трейдеров, отличающегося простотой использования и предоставляющего торговые инструменты платформы. Мобильная версия OptionFair обеспечивает должный уровень защиты от киб
19.03.2014 В Москве впервые пройдет конференция Android-разработчиков Droidcon

Евразийская конференция Android-разработчиков Droidcon впервые пройдет в Москве 11-12 апреля 2014 г., в центре Digita
14.02.2014 Microsoft думает добавить в Windows поддержку Android-приложений

т к уничтожению платформы Windows. Наличие разногласий говорит о том, что Microsoft предстоит быть очень осторожной, если она согласится на подобный радикальный шаг», - пишет The Verge. «Идея запуска Android-приложений в среде Windows для Microsoft имеет смысл в том плане, что она поможет компании удержать пользователей в своей экосистеме и привлечь к ней новых покупателей, оперируя тем фак
12.12.2013 Офисные приложения Google в полном составе научились работать без интернета

Компания Google запустила обновленную версию веб-приложения «Google Таблицы» (Google Sheets), содержащую улучшения производительности, новые функции и поддержку редактирования в режиме офлайн, с последующей синхронизацией данных с облаком. Чт
06.08.2013 Lantronix разработала Android-приложение для удаленного контроля устройств с последовательным интерфейсом

Американская компания Lantronix, мировой поставщик специализированного сетевого оборудования и интеллектуальных решений в области М2М, разработала Android-приложение для удаленного контроля устройств с последовательным интерфейсом. «Данное приложение с успехом используется в системах обеспечения безопасности для контроля пожарной сигнализ
31.05.2013 «Яндекс» придумал, как заманить разработчиков в свой магазин Android-приложений

универсальный файл публикации приложения AppDF. «Используя редактор HTML5 AppDF Editor, разработчик Android-приложения может быстро и легко создать ZIP-архив с расширением .appdf, который будет
06.03.2013 Стартовал международный конкурс для Android-разработчиков с призовым фондом $10 тыс.

Tactrick Mobile Solutions открыл конкурсную площадку для Android-разработчиков. The Tactrick Android Developer Cup – первое мероприятие в рамках программы по поддержке талантливых разработчиков. На конкурс могу быть заявлены как готовые релизы, так и
31.08.2012 «Ростелеком» выпустил Android-приложение для Паралимпиады в Лондоне

торые будут соревноваться в 20 дисциплинах и разыграют 503 комплекта наград. Российская сборная – одна из самых многочисленных и перспективных. Следить за успехами наших паралимпийцев можно с помощью Android-приложения «Медальный зачет: Паралимпиада». Новая программа показывает в виде таблицы актуальные результаты распределения наград – золотых, серебряных и бронзовых медалей – среди стран-
18.07.2012 Власти Москвы выпустили парковочное Android-приложение

том, что соседние улицы ужасно перегружены. Свободные парковки теперь можно попытаться найти через Android-приложения правительства Москвы Базу парковок, откуда данные передаются на пользовате
13.07.2012 Власти Москвы выпустили Android-приложение для поиска парковок

Департамент информационных технологий Москвы сообщил о выпуске Android-приложения, упрощающего поиск парковок в столице. Приложение «Московское парковочное пространство» (МПП) Lite позволяет находить парковки разных типов, строить маршруты до парковок, а т
13.06.2012 «ПриватБанк» выпустил специальные Android-приложения для абонентов MTS, Kyivstar и Life:)

«ПриватБанк» сообщил о выпуске специальных Android-приложений для абонентов MTS, Kyivstar и Life:). Так, новые платежные приложения Pay MTS, Pay Kyivstar и Pay Life:) позволяют владельцам пластиковых карт любого украинского банка напрям
24.01.2012 Для запрещенных Android-приложений строят специальный магазин

25.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения GoTasks - синхронизация задач с Google Tasks

и возможность отметки их исполнения. Но среди сторонних Android-клиентов для работы с этим незатейливым сервисом нельзя не отметить GoTasks от разработчика из Крыма (Украина) - Вадима Милюкова. Кроме Android-версии существует также версия GoTasks для iOS. Что же представляет собой GoTasks? Основные функции и отличия этого списка задач: - Отображение и синхронизация нескольких учётных записе

Публикаций - 537, упоминаний - 585

Google Android и организации, системы, технологии, персоны:

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X Corp - Twitter 2817 35
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