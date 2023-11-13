Google Android - приложения и разработчики

Huawei совершает самоубийство. Ее смартфоны лишатся поддержки Android-приложений и станут бесполезными жеты на Android и iOS. Huawei не раскрывает точное число пользователей Harmony OS и количество проданных устройств на ее основе. Разработчики всех стран, объединяйтесь Понимая, что отказ от поддержки Android-приложений ввиду почти полного отсутствия собственного каталога утилит едва ли обрадует потребителей, Huawei пока не спешит с релизом HarmonyOS NEXT. В настоящее время она ищет разработ

В России создается импортонезависимая мобильная ОС с поддержкой Android-приложений Российский Android Российская компания «Ред софт» ведет разработку мобильной операционной системы, в которой будет реализована поддержка Android-приложений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора компании Рустама Рустамова. По словам Рустамова, новая платформа за авторством «Ред софта» будет поддержи

«Медицина для Вас» представила Android-приложение для аптечного поиска «Медицина для Вас» представила мобильное Android-приложение «Медицина для Вас», позволяющее узнать о наличии и сравнить цены на нужное лекарственное средство в ближайших аптеках, при этом сервис мгновенно определяет местоположение пол

TeamViewer выпустил новую версию своего Android-приложения с поддержкой технологии Wake-on-LAN TeamViewer, один из первых в мире разработчиков программного обеспечения для удаленного управления и совместной работы через интернет, объявил о выпуске новейшей версии своего Android-приложения. Обновленная версия предлагает новые возможности, в том числе поддержку Wake-on-LAN — одной из самых востребованных функций среди пользователей Android-приложения Team

Opera запустила сервис безлимитной подписки на премиальные Android-приложения Компания Opera объявила о запуске Opera Apps Club — сервиса безлимитной подписки на премиальные Android-приложения. Первым партнером проекта в Азии стал Idea, мобильный оператор Индии, сообщили CNews в Opera. Opera Apps Club предоставляет альтернативную модель дистрибуции и монетизации пр

Вышла Android-версия ICQ в стиле Material Design ICQ представила новую версию Android-приложения, соответствующую гайдлайнам Material Design. В приложение добавлен список звонков и оптимизировано сохранение изображений, сообщили CNews в Mail.Ru Group. По информации компа

CardsMobile выпустила Android-приложения для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard Компания CardsMobile объявила о запуске в Android-приложения «Кошелёк» для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard прикосновением смартфона. Как сообщили CNews в CardsMobile, ранее приложение распространялось исключительн

Oktogo запустил Android-приложение для бронирования отелей Российский сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru выпустил Android-приложение — «Хорошие отели на Oktogo.ru». Как сообщили CNews в компании Oktogo, в мобильном приложении для Android функциональность сайта Oktogo.ru обретает новое измерение за счет удо

Android-версия «Почты Mail.Ru» адаптировалась к планшетам нтерфейс позволяет разместить на экране больше информации: слева отображается список писем, справа — выбранное письмо. Для удобства работы все самые часто используемые кнопки собраны в единый тулбар. Android-версия стала не только универсальнее, но и функциональнее, указали в компании. Обновленное приложение «Почты Mail.Ru» полностью сохраняет HTML-форматирование писем при ответах или перес

Android-приложения стало возможно запускать в Windows, Mac, Linux и Chrome OS. Инструкция Вышло расширение ARC Welder для браузера Google Chrome, позволяющее запускать в браузере Android-приложения вне зависимости от того, какая операционная система установлена на компьют

В Windows можно будет запускать Android-приложения oft активно работает над эмулятором для Windows Phone, который позволит запускать практически любые Android-приложения. Но окончательного решения о том, будет ли он включен в следующую версию с

OptionFair выпустила Android-приложение для трейдеров вместе с TechFinancials начали в этой сфере исследование, которое в том числе включило анализ активности и отзывов существующих пользователей онлайн-платформы. Результатом исследований стало создание Android-приложения для трейдеров, отличающегося простотой использования и предоставляющего торговые инструменты платформы. Мобильная версия OptionFair обеспечивает должный уровень защиты от киб

В Москве впервые пройдет конференция Android-разработчиков Droidcon Евразийская конференция Android-разработчиков Droidcon впервые пройдет в Москве 11-12 апреля 2014 г., в центре Digita

Microsoft думает добавить в Windows поддержку Android-приложений т к уничтожению платформы Windows. Наличие разногласий говорит о том, что Microsoft предстоит быть очень осторожной, если она согласится на подобный радикальный шаг», - пишет The Verge. «Идея запуска Android-приложений в среде Windows для Microsoft имеет смысл в том плане, что она поможет компании удержать пользователей в своей экосистеме и привлечь к ней новых покупателей, оперируя тем фак

Офисные приложения Google в полном составе научились работать без интернета Компания Google запустила обновленную версию веб-приложения «Google Таблицы» (Google Sheets), содержащую улучшения производительности, новые функции и поддержку редактирования в режиме офлайн, с последующей синхронизацией данных с облаком. Чт

Lantronix разработала Android-приложение для удаленного контроля устройств с последовательным интерфейсом Американская компания Lantronix, мировой поставщик специализированного сетевого оборудования и интеллектуальных решений в области М2М, разработала Android-приложение для удаленного контроля устройств с последовательным интерфейсом. «Данное приложение с успехом используется в системах обеспечения безопасности для контроля пожарной сигнализ

«Яндекс» придумал, как заманить разработчиков в свой магазин Android-приложений универсальный файл публикации приложения AppDF. «Используя редактор HTML5 AppDF Editor, разработчик Android-приложения может быстро и легко создать ZIP-архив с расширением .appdf, который будет

Стартовал международный конкурс для Android-разработчиков с призовым фондом $10 тыс. Tactrick Mobile Solutions открыл конкурсную площадку для Android-разработчиков. The Tactrick Android Developer Cup – первое мероприятие в рамках программы по поддержке талантливых разработчиков. На конкурс могу быть заявлены как готовые релизы, так и

«Ростелеком» выпустил Android-приложение для Паралимпиады в Лондоне торые будут соревноваться в 20 дисциплинах и разыграют 503 комплекта наград. Российская сборная – одна из самых многочисленных и перспективных. Следить за успехами наших паралимпийцев можно с помощью Android-приложения «Медальный зачет: Паралимпиада». Новая программа показывает в виде таблицы актуальные результаты распределения наград – золотых, серебряных и бронзовых медалей – среди стран-

Власти Москвы выпустили парковочное Android-приложение том, что соседние улицы ужасно перегружены. Свободные парковки теперь можно попытаться найти через Android-приложения правительства Москвы Базу парковок, откуда данные передаются на пользовате

Власти Москвы выпустили Android-приложение для поиска парковок Департамент информационных технологий Москвы сообщил о выпуске Android-приложения, упрощающего поиск парковок в столице. Приложение «Московское парковочное пространство» (МПП) Lite позволяет находить парковки разных типов, строить маршруты до парковок, а т

«ПриватБанк» выпустил специальные Android-приложения для абонентов MTS, Kyivstar и Life:) «ПриватБанк» сообщил о выпуске специальных Android-приложений для абонентов MTS, Kyivstar и Life:). Так, новые платежные приложения Pay MTS, Pay Kyivstar и Pay Life:) позволяют владельцам пластиковых карт любого украинского банка напрям