Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре»

Управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников презентовал главе Минцифры и губернатору Нижегородской области два решения «Авроид», облегчающие работу на устройствах с российской ОС. Об этом CNews сообщили представители «Авроид».

В процессе посещения выставочной экспозиции министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и губернатор нижегородской области Глеб Никитин ознакомились с обновленной версией планшета Т1100-RUS и проверили работу ПО, установленного на российском устройстве.

С помощью Tavro — мобильного клиента Telegram для ОС «Аврора» — гости зашли в привычный интерфейс мессенджера и отправили сообщения, только на защищенном российском устройстве. За знакомой функциональностью скрывается более глобальная цель — возможность оставаться на связи даже при переходе на новую операционную систему.

Затем глава Минцифры перешел к тестированию « Авроид Платформы» — контейнера для запуска Android-приложений на гаджетах с российской ОС «Аврора». С помощью программной среды участники обхода воспользовались сервисом для вызова такси.

Разработка «Авроид» позволяет запускать Android-приложения в изолированной среде внутри отечественной защищённой операционной системы «Аврора», сертифицированной ФСТЭК и ФСБ России. Пользователям сразу становятся доступны уже существующие Android-приложения: от сервисов для личного и рабочего взаимодействия до мультимедийных платформ и маркетплейсов.

Недавно «Авроид» сообщил о выпуске коммерческой версии этого продукта для корпоративного рынка. ПО доступно в составе программно-аппаратного комплекса (ПАК) на базе устройств Fplus, начиная с 5 версии мобильной ОС «Аврора». В дальнейшем доступ к контейнеру смогут получить и частные пользователи.

«Приятно видеть, что ИТ-рынок представляет технологии, ускоряющие переход на отечественные операционные системы. Данная разработка – один из таких примеров, учитывающий потребности российских компаний, в том числе по безопасности. Подобные решения способствуют формированию цифрового суверенитета», — отметил Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

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«Авроид» — российский разработчик высокотехнологичных программных продуктов для мобильных устройств. Компания фокусируется на разработке и поддержке приложений с учетом особенностей архитектуры российских операционных систем. «Авроид» создан в 2023 г/ и объединяет более 100 программистов, инженеров по обеспечению качества,

архитекторов безопасности ПО и других специалистов. Все продукты компании включены в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России.