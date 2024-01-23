Разделы

Правительство Нижегородской области Губернатор Нижегородской области органы государственной власти

Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


23.01.2024 Эксперты Сбербанка и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона

ментом для государственных служащих, помогая им решать рабочие задачи более эффективно. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «В прошлом году при активной поддержке правительства Новгородской области мы реализовали ряд знаковых проектов. Среди них — открытие кампуса «Школы 21», запуск строительства университетского кампуса в Великом Новгороде, старт произв
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса»

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» официально запущен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде — вступило в силу соответствующее Постановление Правительства Нижегородской области. В качестве программного ядра комплекса «Безопасный город» Нижегородской области используется цифровая платформа t.hip (Гелиос) компании «КорКл
23.06.2021 «Сбер» и Правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе технологии Social ID

«Сбер» и Правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Документ, в присутствии Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя Правительства России,
11.06.2021 «Гринатом» разрабатывает цифровых ассистентов для Правительства Нижегородской области

«Гринатом», ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом», запустил в эксплуатацию уже семь программных помощников для повышения эффективности процессов государственных органов Правительства Нижегородской области. Основным направлением, в котором цифровые ассистенты были призваны оптимизировать человеческий ресурс для выполнения других задач, стал документооборот. Одн
08.02.2021 Росатом и правительство Нижегородской области открыли центр обработки документов и работы с населением

В Нижнем Новгороде в рамках проведения заседания «Клуба губернаторов» и отчетной конференции по реализации проекта «Эффективный регион» был открыт центр обработки документов и работы с населением в Правительстве Нижегородской области. Проект реализован «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») в сотрудничестве с правительством Нижегородской области. В торжественной церемонии откр
02.06.2017 Правительство Нижегородской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере ИТ

, будет способствовать развитию образовательной среды, в том числе посредством подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий. Кроме того, одной из ключевых задач сотрудничества Правительства Нижегородской области и компании «1С» в рамках соглашения является развитие партнерских отношений между фирмой «1С» и создаваемым сегодня ИТ-кластером Нижегородской области, целью
19.11.2015 В Нижнем Новгороде состоялись первые в России online-публичные слушания закона о бюджете

я база - закон Нижегородской области "О бюджетном процессе в Нижегородской области" и постановление Правительства Нижегородской области, утверждающее порядок проведения публичных слушаний по пр
04.04.2013 ЭОС-"Офис-Док": внедрение СЭД "Дело" в Администрации Новгородской области

казчика было получение прозрачного сквозного защищенного и юридически значимого электронного документооборота с учетом разветвленной вертикально-направленной иерархической и территориальной структуры администрации Новгородской области, а также возможность работать в СЭД удаленных сельских поселений. Cпециалистами "Офис-Док" был доработан встроенный модуль "Отчетные формы" СЭД "Дело" – к 6 т
15.12.2010 Правительство Нижегородской области переедет в «умный» дом

– 3,6 м. Материалы и конструкция наружных стен должны обеспечивать внешний облик здания, соответствующий окружающей исторической среде. Согласно информации, в настоящее время работы по строительству Дома правительства Нижегородской области ведутся в объемах, соответствующих выделенным ассигнованиям. В 2010 году объем финансирования из средств областного бюджета составил 8 млн. рублей.
21.06.2010 Intel и правительство Нижегородской области развивают образование и высокопроизводительные вычисления в регионе

ыми компьютерами и создание корпорацией Intel Центра компетенции в области высокопроизводительных вычислений совместно с Нижегородским государственным университетом им. Н.И.Лобачевского при поддержке Правительства Нижегородской области, говорится в сообщении корпорации. Как ожидается, Центр компетенции будет способствовать развитию образовательных программ повышения квалификации кадров в об
26.06.2009 Intel и правительство Нижегородской области развивают образование в регионе

конкурса Intel ISEF (Всемирный смотр молодежного научно-технического творчества). РОСТ организован Министерством образования Нижегородской области, а корпорация Intel является его генеральным


