Неймарк Межвузовский ИТ-кампус

Неймарк Межвузовский ИТ-кампус

ИТ-кампус НЕЙМАРК – образовательное пространство более, чем для 8 тысяч студентов, с возможностью комфортного проживания более 5,5 тысяч студентов и преподавателей. ИТ-кампус НЕЙМАРК будет построен на принципах большого образовательного маркетплейса, в котором модули обучения поставляют  государственные и частные образовательные партнеры. Благодаря этому, студенты смогут сами выбирать индивидуальные образовательные траектории, формировать свой уникальный образовательный профиль, или выбирать треки, предложенные технологическими партнерами. 

25.09.2025 «Т1»: ИИ требует все больше человеческой экспертизы 3
17.09.2025 Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским государственным энергетическим университетом 2
24.06.2025 ИТ-кампус «Неймарк» и «АЛМИ Партнер» объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов 5
16.06.2025 Открыт прием заявок в летний профориентационный ИТ-лагерь для школьников «Yadro x Неймарк» 2
04.06.2025 «АЛМИ Партнер» и «Неймарк» будут вместе готовить специалистов для российской ИТ-индустрии 4
08.10.2024 Кибербезопасность в Нижегородской области будет построена в лучших практиках результативной кибербезопасности 3
17.09.2024 НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ИТ-кампус «Неймарк» начнут готовить магистров в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения 3
24.05.2024 Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности 1
24.05.2024 Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке 2
24.05.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и «Ред Софт» развивают научно-образовательную среду для инновационной экономики 5
23.05.2024 «Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование 3
22.05.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и «Ростелеком-ЦОД» объединят усилия для преодоления кадрового дефицита в ИТ 5
22.05.2024 Нижегородское правительство и «Ростелеком» договорились об увеличении мощности центра обработки данных 1
26.03.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди профильных студентов по теме информационной безопасности 3
19.02.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы 6
19.02.2024 В Нижнем Новгороде к 2027 г. будет построен ИТ-кластер 1
02.02.2024 Innostage и ИТ-кампус «Неймарк» создадут студенческий SOC в Нижнем Новгороде 4
19.01.2024 «Ростелеком-ЦОД» и Правительство Нижнего Новгорода будут совместно развивать дата-центр и ИТ-кампус «Неймарк» 2
20.12.2023 AIRI и ИТ-кампус «Неймарк» создадут лабораторию в сфере ИИ 3
16.10.2023 Резидент «Сколково» расширяет сотрудничество в сфере квантово-устойчивых решений для защиты данных 8
16.10.2023 ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных 6
18.07.2023 «Мегафон» обеспечил будущий ИТ-кампус связью и скоростным мобильным интернетом 1
31.05.2023 Дмитрий Чернышенко: «Для 80% цифровых решений разработаны российские аналоги» 2
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 2
16.06.2022 «Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде 1
03.06.2022 ГК «Астра» усилит технологический суверенитет Нижегородской области 1

