Неймарк Межвузовский ИТ-кампус
ИТ-кампус НЕЙМАРК – образовательное пространство более, чем для 8 тысяч студентов, с возможностью комфортного проживания более 5,5 тысяч студентов и преподавателей. ИТ-кампус НЕЙМАРК будет построен на принципах большого образовательного маркетплейса, в котором модули обучения поставляют государственные и частные образовательные партнеры. Благодаря этому, студенты смогут сами выбирать индивидуальные образовательные траектории, формировать свой уникальный образовательный профиль, или выбирать треки, предложенные технологическими партнерами.
