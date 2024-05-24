Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности

ИТ-компания Innostage и руководство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Стороны будут работать над совместными проектами в сфере информационной безопасности и образования. Одним из основных станет создание регионального центра компетенций по кибербезопасности, в рамках которого будет формироваться кадровый потенциал региона в области кибербезопасности. В частности, организация Студенческого SOC (проект, позволяющий студентам профиля ИБ получать практический опыт, отражая и расследуя реальные хакерские атаки) и повышение квалификации действующих киберзащитников. Студенческий SOC будет организован на базе Мурманского Арктического университета (МАУ) для интенсивной практико-ориентированной подготовки ИБ-специалистов для региона.

«Для Innostage обучение специалистов в области информационной безопасности — важная социальная миссия. Мы активно развиваем наши проекты по созданию SOC по всей стране, потому что уверены, что качественное обучение будущих специалистов по ИБ важно для России и ее экономического роста. Мурманская область стала новой важной точкой на карте наших образовательных инициатив», — сказал Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.

Помимо создания Студенческого SOC стороны будут планировать разработку и реализацию проектов в области мониторинга защищенности информации органов исполнительной власти региона. Отдельный акцент будет сделан и на проведение совместных научно-практических конференций и семинаров.

«Важным шагом для начала сотрудничества стало участие студенческой команды из Мурманского арктического университета и Мурманского колледжа экономики и информационных технологий во Всероссийской студенческой кибербитве. Мурманская команда киберзащитников “NullBots” впервые представляет регион на мероприятии в Москве. Участие наших студентов — для них не только возможность приобрести ценный опыт и знания, но и первый карьерный шаг в сфере обеспечения кибербезопасности нашего региона и страны», — сказала Елена Семенова, заместитель губернатора Мурманской области —министр цифрового развития Мурманской области.

Проект Студенческий SOC был создан на базе четырех вузов Республики Татарстан: Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) и Университета Иннополис. С присоединением нижегородского кампуса «Неймарк» проект вырос до Приволжского федерального уровня. Далее он масштабировался на всю Россию: от Мурманска до Владивостока и продолжает активно развиваться.

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Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Синергия уникальных ИТ-технологий и экспертизы команды Innostage позволяют обеспечивать цифровую устойчивость бизнеса лидеров рынка, имеющих высочайшие требования к уровню информационной безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage SOC СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровым угрозам за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.

Проект «Студенческий SOC» был инициирован и технически оснащен Innostage в 2022 г. в ответ на массированные атаки на российские вузы, которые усиливаются во время приемных кампаний. Злоумышленники преследуют такие цели, как срыв образовательного процесса, кражу персональных данных абитуриентов, студентов и сотрудников вуза, хищение финансовых средств и объектов интеллектуальной собственности. Мощность атак постоянно растет, и чтобы успешно противостоять им, вузы нуждаются в подкреплении в виде квалифицированных ИБ-специалистов. Создание студенческих SOC позволяет привлекать студентов к киберзащите своих вузов: они самостоятельно предотвращают реальные хакерские атаки, оттачивая навыки, необходимые для мониторинга и реагирования на инциденты. К получению диплома участники студенческих SOC приобретают достаточную профессиональную квалификацию для быстрого старта и уверенного продвижения по карьерному треку.