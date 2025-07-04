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Индексная книга (каталог) CNews*
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МКЭиИТ Мурманский колледж экономики и информационных технологий


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт» 2
24.05.2024 Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности 1
14.12.2007 Мурманский колледж экономики закупает компьютерное оборудование 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

МКЭиИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21188 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369775, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178266.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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