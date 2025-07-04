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МКЭиИТ Мурманский колледж экономики и информационных технологий
УПОМИНАНИЯ
|04.07.2025
|МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт» 2
|24.05.2024
|Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности 1
|14.12.2007
|Мурманский колледж экономики закупает компьютерное оборудование 1
МКЭиИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21188 1
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