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Индексная книга (каталог) CNews*
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РДП Инновации


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 170 690 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 170 690 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 170 690 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РДП Инновации и организации, системы, технологии, персоны:

Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21251 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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