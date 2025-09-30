Hadal Project и EcoRouter — бесшовная миграция на российские технологии

Hadal Project объявляет о поддержке оборудования российского производителя РДП Инновации (бренд EcoRouter) на своей платформе цифрового двойника сети. Совместная работа инженерных команд Hadal и EcoRouter была сосредоточена на решении ключевой задачи импортозамещения — как наименее беспроблемно адаптировать существующие процессы эксплуатации сети к переходу на использование отечественных решений, сохранив функционал, и обеспечив отказоустойчивость функционирования сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Hadal Project.

Достигнутые результаты в рамках технологического партнерства: Hadal подтвердил свою эффективность как современный инструментарий постоянного сетевого аудита всех основных параметров функционирования сетевой инфраструктуры при переходе на использование оборудования на базе операционной системы EcoRouterOS, включая контроль сохранности выполнения бизнес требований, предъявляемых к сети. Инженерные команды, использующие Hadal, могут существенно ускорить и обезопасить процессы миграции с иностранного оборудования на решения EcoRouter.

«Импортозамещение не должно усложнять жизнь ИT-команд. Наша задача — сделать переход на использование российского оборудования максимально комфортным, так чтобы замена "железа" происходила без кардинального изменения сложившихся рабочих процессов. Отдельно отмечу профессионализм команды EcoRouter и техническую зрелость продуктов, что позволило нам реализовать их поддержку на платформе Hadal в минимально короткие сроки», — сказал Дмитрий Ларин, генеральный директор Hadal Project.

«Возможность применения программных инструментов для автоматизации процессов работы с нашим оборудованием — важная часть философии EcoRouter. Совместные проекты с командой Hadal открывают для наших клиентов новые подходы к эксплуатации сетей: ускорение процессов миграции, понятное/предсказуемое масштабирование и повышение отказоустойчивости», — сказал Николай Гузаков, генеральный директор «РДП Инновации».

Компании планируют и далее развивать сотрудничество в области разработки специализированных решений для критически важной инфраструктуры, где требования к технологической независимости и надежности функционирования особенно высоки.