Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Hadal Project и EcoRouter — бесшовная миграция на российские технологии

Hadal Project объявляет о поддержке оборудования российского производителя РДП Инновации (бренд EcoRouter) на своей платформе цифрового двойника сети. Совместная работа инженерных команд Hadal и EcoRouter была сосредоточена на решении ключевой задачи импортозамещения — как наименее беспроблемно адаптировать существующие процессы эксплуатации сети к переходу на использование отечественных решений, сохранив функционал, и обеспечив отказоустойчивость функционирования сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Hadal Project.

Достигнутые результаты в рамках технологического партнерства: Hadal подтвердил свою эффективность как современный инструментарий постоянного сетевого аудита всех основных параметров функционирования сетевой инфраструктуры при переходе на использование оборудования на базе операционной системы EcoRouterOS, включая контроль сохранности выполнения бизнес требований, предъявляемых к сети. Инженерные команды, использующие Hadal, могут существенно ускорить и обезопасить процессы миграции с иностранного оборудования на решения EcoRouter.

«Импортозамещение не должно усложнять жизнь ИT-команд. Наша задача — сделать переход на использование российского оборудования максимально комфортным, так чтобы замена "железа" происходила без кардинального изменения сложившихся рабочих процессов. Отдельно отмечу профессионализм команды EcoRouter и техническую зрелость продуктов, что позволило нам реализовать их поддержку на платформе Hadal в минимально короткие сроки», — сказал Дмитрий Ларин, генеральный директор Hadal Project.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«Возможность применения программных инструментов для автоматизации процессов работы с нашим оборудованием — важная часть философии EcoRouter. Совместные проекты с командой Hadal открывают для наших клиентов новые подходы к эксплуатации сетей: ускорение процессов миграции, понятное/предсказуемое масштабирование и повышение отказоустойчивости», — сказал Николай Гузаков, генеральный директор «РДП Инновации».

Компании планируют и далее развивать сотрудничество в области разработки специализированных решений для критически важной инфраструктуры, где требования к технологической независимости и надежности функционирования особенно высоки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

В России создана мобильная радиостанция, которая не боится искусственных помех

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

«М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены

Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще