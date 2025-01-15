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Ларин Дмитрий



15.01.2025 Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности 1
02.12.2024 Система «Гарда Маскирование» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE . 1
24.10.2024 «Гарда» на порядок увеличила скорость маскирования данных 1
23.10.2024 Маскируемся: как защитить данные в эпоху цифровой трансформации 1
11.09.2024 «Гарда» защитит данные в образовательных учреждениях 1
23.08.2024 Группа компаний «Гарда» и «Ред Софт» предлагают совместное решение для защиты баз данных 1
27.03.2024 Гарда ускоряет реагирование на инциденты в СУБД на «Альт СП» 1
29.01.2024 «Гарда» замаскирует данные в «1С» 1
04.12.2023 Система обезличивания данных группы компаний «Гарда» сертифицирована ФСТЭК 1
17.05.2023 «Магнит» и Aggregion запускают новый сервис работы c обезличенными данными ритейлера 1
30.03.2023 Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП» 1
22.02.2023 «Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов 1
26.01.2023 «Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов 1
13.12.2022 PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка» 1
19.08.2021 «Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке 1
04.02.2021 В Station фонда Skolkovo Ventures и японского холдинга Dentsu назначен генеральный директор 2
05.11.2020 «Крок» и SAS расширяют партнерство в ритейле 1
20.03.2020 Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла 1
26.04.2019 Дмитрий Ларин, SAS -

Российский ритейл больше готов к инновациям, чем западный

 1
21.01.2019 Carrefour оптимизирует логистику с помощью аналитической платформы SAS Viya 1
03.10.2018 GlowByte внедрила комплекс инструментов клиентской аналитики в рамках программы лояльности «Выручай-карта» для сети «Пятерочка» 1
10.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета не работает: Чьих рук дело? 1
03.08.2007 IBM помогла «Абсолют Банку» оптимизировать бизнес-процессы 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Ларин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 971 6
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 6
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
ИКС 318 2
Крок - Croc 1777 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Capgemini Consulting 121 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
8213 1
Ecatel 6 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 21 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Carrefour 23 1
Строительный двор 7 1
Флибуста 33 1
Абсолют Банк 230 1
OKS Group 51 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 39 1
Okkam - Амнет - Дэфт 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 103 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 3
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 69 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 2
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 7
ИКС - Гарда Маскирование 18 6
Linux OS 9936 4
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 3
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Магнит Datalab 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Microsoft Windows 15656 1
Apache Hadoop 427 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 59 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Рустамов Рустам 412 2
Калюкина Александра 2 1
Мазур Дмитрий 3 1
Гончарова Анастасия 4 1
Штельмах Артем 1 1
Вощинский Михаил 4 1
Ларина Валентина 3 1
Колесников Олег 20 1
Анурьев Сергей 25 1
Сакович Владимир 5 1
Яценко Вадим 56 1
Сизоненко Григорий 39 1
Кирилова Анастасия 2 1
Серегин Игорь 1 1
Захаров Артем 6 1
Филиппов Дмитрий 7 1
Новожилов Артемий 2 1
Синьков Кирилл 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Франция - Французская Республика 7845 1
Индия - Bharat 5432 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Америка - Американский регион 2160 1
Нидерланды 3517 1
Япония 13282 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 121 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Forrester Research 821 1
Forrester Wave 45 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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