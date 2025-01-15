Ларин Дмитрий
Ларин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|ГосИнформСистемы 126 1
|Рустамов Рустам 412 2
|Калюкина Александра 2 1
|Мазур Дмитрий 3 1
|Гончарова Анастасия 4 1
|Штельмах Артем 1 1
|Вощинский Михаил 4 1
|Ларина Валентина 3 1
|Колесников Олег 20 1
|Анурьев Сергей 25 1
|Сакович Владимир 5 1
|Яценко Вадим 56 1
|Сизоненко Григорий 39 1
|Кирилова Анастасия 2 1
|Серегин Игорь 1 1
|Захаров Артем 6 1
|Филиппов Дмитрий 7 1
|Новожилов Артемий 2 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Forrester Research 821 1
|Forrester Wave 45 1
|BCG - Boston Consulting Group 107 1
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