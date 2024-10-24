«Гарда» на порядок увеличила скорость маскирования данных

С новой версией «Гарда Маскирование» заказчики получают на порядок более высокую скорость работы с данными, что позволит не выбирать между выполнением требований регулятора и загрузкой инфраструктуры. Теперь можно одновременно оптимизировать бизнес-процессы и освобождать ресурсы для других задач и при этом соблюдать необходимый уровень безопасности данных. Обновленная система при выполнении требований регулятора по обезличиванию данных в рамках процессов безопасной разработки минимизирует риски ошибок: исключает человеческий фактор и повышает продуктивность рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

«Гарда Маскирование» – система для создания обезличенных копии баз данных без рисков утечек конфиденциальной информации при передачи третьим лицам, обеспечивает выполнение требований регуляторов по защите персональных данных.

Новая версия «Гарда Маскирование» позволяет оптимизировать использование ресурсов за счет ускорения сканирования баз данных, что согласно исследованию группы компаний «Гарда» и «К2 Кибербезопасность», один из важнейших критериев при выборе систем маскирования. Тесты показали, что в случае с Postgres скорость маскирования данных возрастает в 20 раз.

Еще одно новшество актуальной версии — функция интеллектуального демаскирования. Она может быть полезной, когда замаскированные данные обрабатываются подрядчиками, а после обработки необходимо сопоставлять результаты с исходной информацией.

«Опция демаскирования востребована у заказчиков – маскированные данные могут передаваться подрядчикам для расследования мошенничеств или, что часто бывает в розничной торговле – для проведения лотерей. И узнать после обработки данных нарушителя или победителя – важная часть процесса. При добавлении этой функции мы ставили перед собой задачу реализовать ее так, чтобы в продукте не появилось недекларированных возможностей, — сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления систем защиты баз данных. — В новой версии системы демаскирование работает только для тех БД и тех записей, которые определяет пользователь. Если опция не выбрана, по умолчанию система отработает без возможности восстановления данных по маскированной копии».

Продукт обогатили и другими функциями. Теперь в базах данных можно искать персональные данные с применением словарей и регулярных выражений, реализована возможность маскировать отдельные ячейки, повышено удобство работы с таблицами и схемами баз данных, что снижает вероятность ошибок и ускоряет настройки.

«Гарда Маскирование» снижает финансовые, репутационные и производственные риски, позволяет выполнить требования регуляторов и реализовать процесс безопасной разработки. Продукт интегрируется с SIEM, что позволяет объединить информацию о маскировании сотен баз данных (название проекта, время сканирования, параметры БД и др.) в единую систему. Данные о сканировании, использовании ресурсов и возможных ошибках передаются централизованно через протокол syslog.