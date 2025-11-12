Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Кибербезопасность НСД Маскирование данных Masking data Обфускация данных


 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.11.2025 «Гарда» упрощает администрирование и отчетность при работе с персональными данными

Обновленная версия «Гарда Маскирование» помогает компаниям быстрее запускать и масштабировать проекты по обезличиванию

Принцип Родена в ИТ: берем базу данных и на лету отсекаем лишнее

гую информацию, причем не случайным набором символов, а подчиняющимся заданным правилам. Важно, что маскирование можно применят в потоке, что позволяет никаких «нарезок» из баз не создавать, а

09.09.2025 «Гарда» выяснила основные препятствия для широкомасштабного внедрения обезличивания данных

В российских компаниях маскирование персональных данных внедрено неравномерно: каждая пятая организация вовсе не исп
14.08.2025 «Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba: маскирование, автономные транзакции и ИИ для безопасности данных

н принцип «конфиденциальность по замыслу» — то есть в схеме базы данных прописывается, какие поля считаются чувствительными и как их маскировать. Среди новых возможностей — статическое и динамическое маскирование, анонимные дапмы, маскирующие представления и маскирующие обертки данных. Наряду с этим SQL Firewall обеспечивает защиту СУБД в режиме реального времени, разрешая доступ только по

17.07.2025 Обновление Jay Data 1.9: улучшенный интерфейс и увеличение скорости маскирования данных

ности, представил обновленную версию своей платформы Jay Data, осуществляющей поиск, классификацию, маскирование конфиденциальной информации в базе данных. Об этом CNews сообщили представители

15.05.2025 «Гарда» снижает риски при работе с данными

Новая версия «Гарда Маскирование» помогает снизить юридические риски и штрафы при обработке персональных данных,

06.02.2025 «Гарда» сокращает время маскирования данных и повышает качество процесса

Новая версия «Гарда Маскирование» снижает нагрузку на ИТ - и ИБ-подразделения за счет автоматизации задач настрой
02.12.2024 Система «Гарда Маскирование» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE .

«Группа Астра» сообщает об успешном завершении испытаний работоспособности ПО «Гарда Маскирование» в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition и в связке с СУБД Tantor SE. Корректность работы и надежность совместного решения гарантирует сертификат, выданный в рамках прогр
24.10.2024 «Гарда» на порядок увеличила скорость маскирования данных

С новой версией «Гарда Маскирование» заказчики получают на порядок более высокую скорость работы с данными, что позв
02.09.2024 Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп»

ных данных клиентов, а также сотрудников, снизить риск несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и её использования в мошеннических целях. Jay Data позволяет автоматизировать процесс маскирования конфиденциальных данных, избавляя от необходимости вручную искать и маскировать информацию с помощью скриптов. Это существенно экономит время, которое раньше затрачивалось на эти з
21.05.2024 Почти половина ИТ-руководителей не знают, что такое маскирование данных

рупных баз данных при передаче их внутри компании или третьим лицам для решения самых разных задач. Маскирование как раз позволяет комплексно решать эту проблему и создавать обезличенные копии

29.01.2024 «Гарда» замаскирует данные в «1С»

Группа компаний «Гарда» обновила систему обезличивания данных. Теперь «Гарда Маскирование 1.6» поддерживает работу с базами данных «1С» — пользователи 1С ERP смогут перед
04.12.2023 Система обезличивания данных группы компаний «Гарда» сертифицирована ФСТЭК

контролю России подтвердила соответствие по четвертому уровню доверия программного комплекса «Гарда маскирование» производства группы компаний «Гарда». Продукт может использоваться для защиты и
06.09.2023 Маскирование данных: зачем и как защищать данные в тестовых средах?

орма от компании Crosstech Solutions Group, осуществляющая профилирование (поиск и классификацию) и маскирование конфиденциальной информации в базах данных. Основная цель данного решения – найт
29.03.2021 СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам

х системах. Выбранный нами инструмент позволяет выполнять автоматизированный поиск, классификацию и маскирование данных без погружения в специфику работы СУБД, что крайне важно в вечной гонке з
14.06.2018 «Вымпелком» внедрил систему маскирования данных Informatica Dynamic Data Masking

и бизнес-приложениями, через которые осуществляется к ним доступ. Решение обеспечивает динамическое маскирование, но при этом не изменяет исходную информацию, не влияет на работу продуктивной и

Публикаций - 133, упоминаний - 164

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6902 21
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 188 17
9113 12
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 505 10
Samsung Electronics 10709 8
Canon 1424 8
Sony 6641 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 8
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 8
HP - Hewlett-Packard 3645 7
Olympus 471 7
Konica Minolta 416 6
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 6
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 6
Seiko Epson Corporation 902 6
Nikon 636 6
Eastman Kodak - Кодак 507 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 336 6
Ricoh Pentax 218 6
Casio 335 6
Rekam 34 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1545 5
Salesforce - Informatica 135 5
Google LLC 12341 5
Ростелеком 10412 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 4
Microsoft Corporation 25336 4
Ред Софт - Red Soft 1053 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4597 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 4
Газинформсервис - ГИС 427 4
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 35 4
Amazon Inc - Amazon.com 3162 3
Intel Corporation 12579 3
ИКС 411 3
Telegram Group 2650 3
Corel Corporation 338 3
Teradata - Терадата 219 3
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 4
Газпром нефть 680 4
Газпром ПАО 1425 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1530 3
РЖД - Российские железные дороги 2020 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 2
Лента - Сеть розничной торговли 2290 2
Unilever - Юнилевер Русь 166 2
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова 1 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 70 1
Tikkurila - Tikkurila Paints - Тиккурила - Финнколор 8 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1102 1
Почта России ПАО 2267 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 505 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 294 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 1
Volkswagen Group - VW 301 1
ПСБ - Промсвязьбанк 913 1
Совкомбанк ПАО 291 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 410 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1378 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1688 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 207 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 294 1
BP - British Petroleum 183 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 38 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 68 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 49 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5051 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13039 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3151 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5325 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2966 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3516 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4827 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6346 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ГосИнформСистемы 155 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 249 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 18 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32019 51
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 39
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18733 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 22
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4585 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8206 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 14
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4800 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5983 12
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2070 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 11
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 157 10
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2669 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17189 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21810 10
Оцифровка - Digitization 4936 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2791 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 10
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 9
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1451 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12077 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1568 19
ИКС - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 23 15
Linux OS 11021 13
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 10
Microsoft Windows 16437 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1125 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 26 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 7
Adobe Photoshop 796 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 38 6
Apache Hadoop 448 5
Crosstech Jay Data 9 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 46 4
IBM DB2 392 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1372 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 533 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 4
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 50 4
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 992 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 341 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 209 3
Газинформсервис - Jatoba СУБД 101 3
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 60 3
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 190 3
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 52 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 351 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 440 3
Google YouTube - Видеохостинг 2919 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1166 2
Google Android 14820 2
Apple iOS 8323 2
Новые облачные технологии - МойОфис 910 2
Microsoft Office 3999 2
Abbyy FlexiCapture 174 2
Kaspersky Security Center - KSC 76 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 2
Ларин Дмитрий 39 12
Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 6
Recher Urs - Рехер Урс 10 6
Панченко Иван 179 5
Хайретдинов Рустэм 90 3
Гиацинтов Олег 17 3
Горлянский Дмитрий 3 3
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 2
Новожилов Артемий 2 2
Гаджиев Али 4 2
Лихницкий Павел 68 2
Пудов Дмитрий 45 2
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
Осипов Юрий 62 2
Яценко Вадим 91 2
Пивоварова Юлия 2 1
Толокнов Андрей 34 1
Соловьева Светлана 3 1
Католик Вадим 5 1
Одинцов Илья 7 1
Мартьянов Николай 1 1
Лотышев Евгений 3 1
Артюхов Сергей 64 1
Гавриленко Александр 44 1
Чарчиди Денис 1 1
Зубарев Денис 1 1
Пакостин Андрей 1 1
Варламов Леонид 17 1
Драченин Юрий 11 1
Сердобинцева Ольга 1 1
Бессарабенко Александр 22 1
Винокуров Евгений 16 1
Лиходед Юлия 1 1
Колотев Дмитрий 4 1
Стонт Дмитрий 4 1
Корнюхин Алексей 1 1
Крылова Мария 26 1
Кальмуцкий Владислав 4 1
Фогельсон Виктор 47 1
Андреянов Никита 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 84
Европа 24684 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53590 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18365 4
Казахстан - Республика 5846 3
Земля - планета Солнечной системы 10693 3
Япония 13568 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 3
Индия - Bharat 5732 3
Италия - Итальянская Республика 4438 3
Франция - Французская Республика 8006 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14549 3
Франция - Бретань 9 2
Израиль 2790 2
Германия - Федеративная Республика 12963 2
Ближний Восток 3052 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1081 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 2
Беларусь - Брестская область - Брест 63 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5354 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
Южная Корея - Республика 6879 1
Азия - Азиатский регион 5765 1
Беларусь - Белоруссия 6081 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Дания - Королевство 1318 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Сингапур - Республика 1916 1
Европа Восточная 3124 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1790 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2702 1
Саудовская Аравия - Королевство 639 1
Узбекистан - Республика 1894 1
Америка Латинская 1892 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6955 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10449 20
Аудит - аудиторский услуги 3113 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3229 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2563 11
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 879 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 6
Fashion industry - Индустрия моды 323 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1797 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 6
Паспорт - Паспортные данные 2736 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 6
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 259 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9691 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6261 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 4
Английский язык 6890 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1367 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 303 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
NYT - The New York Times 1091 1
The Guardian - Британская газета 386 1
PC Magazine - PCMag 94 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 5
Gartner - Гартнер 3621 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8424 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Informa - Ovum - Omdia 142 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
Фотофорум 48 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще