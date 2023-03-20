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Кибербезопасность SIEM Security Information and Event Management SOC Security Operation Center Управление информацией и событиями в системе безопасности Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ

Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ

 

"Предупреждён – кибервооружён" Вячеслав Яшкин, Управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс Банк на CNews FORUM 2021.

 

Кибертерроризм - комплекс незаконных действий в киберпространстве, создающих угрозу государственной безопасности, личности и обществу. Основной целью кибертерроризма является влияние на решение социальных, экономических и политических задач.  К кибертерактам относятся:


20.03.2023 Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM
14.03.2023 Анна Олейникова, Security Vision: Мы внедряем ChatGPT в нашу платформу для подготовки отчетов о расследовании инцидентов
09.03.2023 «Абсолют банк» завершил внедрение и адаптацию PT MaxPatrol SIEM под обновленную инфраструктуру в рамках импортозамещения
02.03.2023 Обновленная SIEM «Лаборатории Касперского» позволит сократить затраты на оборудование почти в четыре раза
21.02.2023 Специалисты МТС SOC и «МТС банка» отразили 14 тыс. кибератак
14.02.2023 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Security Vision
31.01.2023 Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году
27.01.2023 MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы
27.01.2023 Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам
20.01.2023 SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC
19.01.2023 В «Сёрчинформ SIEM» появились автоматические реакции на инциденты ИБ
10.01.2023 MaxPatrol SIEM и программно-технический комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» прошли испытания на совместимость
26.12.2022 Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности
22.12.2022 В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного сетевого шлюза безопасности
19.12.2022 Подтверждена совместимость ПО «Базис» со средой виртуализации zVirt
14.12.2022 Экономия до 250 человеко-часов в неделю: автоматический вайтлистинг в MaxPatrol SIEM упрощает работу экспертов по ИБ
01.12.2022 MaxPatrol SIEM научилась защищать информацию, размещенную в сервисах Yandex Cloud
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform
29.11.2022 Инфобез: есть ли комплексное российское решение для крупных компаний?
23.11.2022 NGR Softlab получила сертификат ФСТЭК для SIEM-системы Alertix
22.11.2022 Компания ARUDIT SECURITY выпустила новую версию линейки продуктов SoftControl
14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR
09.11.2022 R-Vision представила экосистему R-Vision EVO и новые технологии, вошедшие в ее состав
28.10.2022 Новые правила MaxPatrol SIEM оповещают о критически опасных инцидентах, в которых замечено вредоносное ПО
27.10.2022 «Сиссофт» защитит ИТ-системы клиентов SIEM-системой отечественной разработки
Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?
24.10.2022 Все под контролем: какой должна быть современная SIEM?
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году?
29.09.2022 Пользователи MaxPatrol SIEM могут контролировать безопасность ресурсов, размещенных в Yandex Cloud
23.09.2022 MaxPatrol SIEM обнаруживает продвинутые способы маскировки злоумышленников в инфраструктуре
21.09.2022 В России создается первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности
19.09.2022 Xello и Security Vision объявили о технологическом партнерстве и совместимости продуктов
15.09.2022 RST Cloud и Security Vision объединили экспертизу для расследования и реагирования на инциденты кибербезопасности
14.09.2022 Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ
12.09.2022 Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу
12.09.2022 Исследование «Серчинформ»: средства мониторинга угроз не внедряют из-за кадрового голода
07.09.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
01.09.2022 Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ
26.08.2022 Angara Security стала сервисным партнером Yandex Cloud

Публикаций - 3519, упоминаний - 4261

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4233 614
Microsoft Corporation 23628 371
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 732 189
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 169
IBM - International Business Machines Corp 9220 160
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 603 154
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6334 146
Digital Security - Диджитал Секьюрити 178 134
Softline - Софтлайн 2128 132
Cisco Systems 4899 128
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 125
Intel Corporation 11704 113
Google LLC 11035 108
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 964 108
Oracle Corporation 6354 105
Информзащита 683 104
HP Inc. 5569 98
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 96
Apple Inc 11289 96
SAP SE 4936 94
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 91
Trend Micro 580 83
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 79
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 97 75
VMware 2160 72
Samsung Electronics 9783 72
InfoWatch - Инфовотч 933 70
Check Point Software Technologies 713 65
Fortinet 346 63
Dr.Web - Доктор Веб 1213 55
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 55
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 54
Naumen - Наумен 527 52
7103 51
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 50
Dell EMC 4933 50
Код Безопасности 477 47
Meta Platforms - Facebook 4348 47
Twitter 2737 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 78
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 61
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 41
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 37
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 36
Visa International 1878 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 32
РЖД - Российские железные дороги 1647 25
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 23
Альфа-Банк 1611 23
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 907 21
Россети Ленэнерго 2366 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1212 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 332 17
Почта России ПАО 2020 16
eBay Inc 1600 15
Лента - Сеть розничной торговли 1733 14
ГПБ - Газпромбанк 950 14
ВсеИнструменты.ру 229 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1912 13
American Express - Amex 310 13
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 12
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 11
LinkedIn 588 11
Газпром ПАО 1170 10
JCB International 138 10
Societe Generale - Росбанк АКБ 515 10
Резонанс НПП 347 10
Связной ГК 1343 9
Абсолют Банк 183 8
Росводоканал 84 8
Bayer AG - Байер 82 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 422 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 8
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 162 8
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 360 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 7
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 395 7
Пробизнесбанк АКБ 134 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 239
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 187
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 127
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 117
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 78
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 74
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 58
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 87 45
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 39
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 32
Президент Российской Федерации 3766 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 30
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1335 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1894 23
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 285 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1080 19
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 338 18
Федеральное казначейство России 1569 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2451 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 11
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 242 11
Правительство Москвы 2064 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 10
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 9
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 36
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 18
OWASP - Open Web Application Security Project 73 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 448 10
4CIO 717 10
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 7
8K Association - Ассоциация 8K 161 6
АРБ - Ассоциация российских банков 208 6
CSA - Cloud Security Alliance 12 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 5
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 4
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 3
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
Linux Foundation 174 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 2
CIS - Center for Internet Security 6 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 256 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 2
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 2 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20394 1838
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 1426
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 1342
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11423 1145
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 892
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7017 747
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17563 597
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26328 585
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5105 526
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 490
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5417 461
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 422
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9301 388
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11752 383
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13384 369
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3544 350
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 350
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12430 337
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17474 335
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21623 325
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11524 292
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9312 274
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1706 270
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2586 260
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8410 258
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9635 254
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15172 245
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2790 242
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5907 240
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2836 221
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19355 217
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3596 216
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13678 211
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8416 197
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2467 197
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2035 194
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13327 192
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1361 192
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15162 189
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10185 187
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 517
Microsoft Windows 14561 396
Kaspersky Internet Security 421 199
Google Android 12707 190
Linux OS 8369 177
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 214 120
Microsoft Windows 2000 12745 108
Apple iOS 6902 92
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1085 90
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 138 89
Apple iPhone 6 6224 85
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 157 79
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 176 79
Microsoft Exchange 1343 77
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 71
Microsoft Windows XP 2366 61
Apple iPhone - серия смартфонов 6670 54
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 54
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 208 54
Google Play - Google Store - Android Market 2975 54
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 444 52
Microsoft Office 3476 51
HPE ArcSight ESM 89 51
Apple macOS 1745 50
Microsoft Azure 1326 50
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 109 50
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6635 47
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1781 46
Oracle Java - язык программирования 2789 46
Microsoft Windows Vista Longhorn 1590 44
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 139 44
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4372 43
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1457 42
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 132 40
Microsoft Windows 7 1889 40
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 90 39
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 39
Microsoft Windows 10 1534 38
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 263 38
Kaspersky Enterprise Space Security 45 37
Земков Сергей 157 80
Рахметов Руслан 42 38
Ляпунов Игорь 87 34
Медведовский Илья 33 29
Поляков Александр 51 25
Филиппов Максим 47 23
Шерстобитов Сергей 50 22
Лукацкий Алексей 100 20
Момчилович Ирина 28 20
Касперский Евгений 304 19
Чернов Даниил 71 19
Янкин Андрей 27 19
Дрюков Владимир 35 16
Родионов Михаил 46 15
Хайретдинов Рустэм 65 15
Касперская Наталья 275 15
Шабанов Илья 58 15
Гольцов Александр 69 15
Наумов Евгений 29 15
Рубин Дмитрий 42 15
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Гузаиров Айдар 31 12
Corrons Luis - Корронс Луис 106 12
Гребенников Николай 29 11
Бенгин Владимир 29 11
Степченков Максим 46 11
Ефимов Петр 38 10
Иванов Михаил 82 10
Частухин Дмитрий 10 10
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Назаренко Денис 10 10
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Евдокимов Дмитрий 21 9
Демидов Сергей 82 9
Нуйкин Андрей 42 9
Симис Борис 16 9
Плешков Алексей 54 9
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50410 416
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39752 257
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13258 215
Европа 21441 139
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15259 132
Германия - Федеративная Республика 12129 110
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 109
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15287 98
Япония 13006 70
Украина 7318 62
Индия - Республика 5107 58
Израиль 2619 57
Франция - Французская Республика 7104 51
Азия - Азиатский регион 5072 50
Казахстан - Республика 4935 48
Беларусь - Белоруссия 4373 47
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Европа Восточная 3004 41
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2405 37
Ближний Восток 2669 37
Испания - Королевство 3615 36
Китай - Тайвань 3778 35
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2351 34
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2535 31
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Америка Северная 3115 30
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42386 618
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10942 331
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AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
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EE Times 158 8
Computer Weekly 373 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1283 7
CNET Networks - CNET News 1640 7
heise online - heise security 122 7
Tom’s Hardware 190 7
Bloomberg 1121 7
BleepingComputer - Издание 214 6
The Guardian - Британская газета 342 6
Inquirer 463 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 6
Reddit 258 6
Silicon.com 364 6
Ars Technica 385 6
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The Washington Post 309 5
DigiTimes - Издание 1296 5
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IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 13
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AV-Comparatives 23 9
Forrester Wave 45 8
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S&P - Standard and Poor’s 483 8
AV-Test Institute 38 8
B2B International 50 7
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Markets&Markets Research 105 6
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 5
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 5
IBM Managed Security Services 8 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 4
Counterpoint Research 76 4
Forrester Consulting 26 4
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 4
Kaspersky CyberSecurity Index 4 3
Microsoft Security Intelligence Report 14 3
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 3
Frost & Sullivan 201 3
IBM Research 107 3
Cybersecurity Ventures 7 3
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 3
Check Point Security Report 4 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 23
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 278 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 167 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 489 9
Информзащита Учебный центр 38 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1300 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 339 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 727 4
РАН - Российская академия наук 1808 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 919 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 246 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 220 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 671 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 422 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 211 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 3
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 94 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 136 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 2
RRC Education - Учебный центр 8 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 228 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 2
Softline Education - Академия АйТи 62 2
University of Toronto - Университет Торонто 95 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 254 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 2
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11740 98
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2102 28
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1812 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1027 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 878 10
Infosecurity - выставка 63 8
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 8
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 7
CeBIT 461 7
IT&Security Forum 10 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 6
Black Hat - Конференция 78 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 6
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 6
itSMF - IT Service Management Forum 29 6
Fortinet Security Day 9 6
Positive Hack Days - PHDays 20 6
CNews AWARDS - награда 416 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 5
Defcon 42 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 3
Cisco Expo 22 3
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 227 2
SearchInform Road Show 6 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 20 2
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 2
Softline IT-галактика 2 2
Microsoft Inspire 4 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
Microsoft Ignite 38 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Hack In Paris 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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