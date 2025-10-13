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Армения Республика
СОБЫТИЯ
|13.10.2025
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RUVDS выходит на рынок Армении
Портфолио хостинг-провайдера RUVDS пополнилось площадкой с вычислительными мощностями в Армении. Она стала восьмой локацией компании за пределами страны. Об этом CNews сообщили пред
|07.07.2025
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Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС
Продажа армянской «дочки» МТС Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) выдала разрешение на покупку местной «дочки» «Ростелекома» компании GNC-Alfa.
|18.06.2025
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«Сомерс» реализует платежный проект для национального регулятора Армении
о в рамках стратегического партнерства с Q-Terminal — системным интегратором платежных терминалов в Армении. Инициатива нашла поддержку у ARCA, структуры, выполняющей одновременно функции плате
|06.02.2025
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Геворкян Вазген Симонович: цифровая трансформация банка и другие проекты
Вазген Геворкян: основная информация Вазген Геворкян родился в 1971-м в Ошакане на севере Армении. Родители работали на одном производственном предприятии, которое занималось строительством инфраструктуры в СССР и за границей. Глава семьи курировал процесс прокладки газопроводов, а
|17.04.2024
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Кибершпионы из Core Werewolf пытались атаковать российскую военную базу в Армении
вность группировки кибершпионов Core Werewolf. Связанный с группой вредоносный файл был загружен из Армении (г. Гюмри), а целью атаки предположительно были российские военные. Об этом CNews соо
|24.01.2024
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МТС закрыла сделку по продаже «МТС Армения»
тр сделки также вошло ЗАО «МобиДрам», платежная система, предоставляющая финансовые услуги на рынке Армении, 100% дочерняя компания «МТС Армения». МТС получила все необходимые для сделки корпор
|27.11.2023
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Assist запустил прием онлайн-платежей в Армении
тор Assist и армянский коммерческий банк Evocabank предоставили компаниям, работающим на территории Армении, возможность принимать онлайн-платежи с помощью карт Visa, MasterCard, «Мир» и Armeni
|20.11.2023
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Уволенные сотрудники «Авито» пошли в суд с требованием вернуть им работу и деньги
оплатить время вынужденного простоя. Это следует из определения гражданского суда общей юрисдикции Армении. Иск был подан 30 октября 2023 г. «Авито» уволила десятки сотрудников 1 сентября 2023
|16.11.2023
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Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив
Одобрение на продажу «МТС-Армения» Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила приобретение 100% сотового оператора «МТС-Армения» кипрскому оффшору
|18.08.2023
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Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками
и CNews представители «Авито», сотрудники, зарегистрированные в «Кех Армения», работают не только в Армении: «Это тот процент сотрудников, который перемещается по миру, так как у нас гибридный
|20.06.2023
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Россиян ждут рост цен и дефицит смартфонов и ноутбуков. Во всем виновата Армения
числе по параллельному импорту. Как пишет «Коммерсант», причина тому – недавнее предложение властей Армении по внедрению маркировки электроники в странах ЕАЭС, которые после 24 февраля 2022 г.
|07.06.2023
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Россию могут оставить без процессоров и серверов банки Казахстана и Армении. Не за горами дефицит импортной электроники
пкой микроэлектроники для ввоза и последующего распространения ее на территории России, чинят банки Армении, Казахстана и Гонконга. Они блокируют оплату товаров по коду товарной номенклатуры вн
|24.04.2023
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Банки Турции и Армении стали отказывать российским ИТ-компаниям в проводках из-за санкций Украины
ой собеседник издания. С ограничениями со стороны иностранных банков столкнулись не только ИТ-компании, отметил источник «Ведомостей». По его словам, физлицам стали отказывать в открытии счетов банки Армении и Турции. Со сложностями с проведением транзакций в разных иностранных банках столкнулись, как пишут «Ведомости», интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution. Они также
|11.04.2023
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МТС не смогла уйти из Армении: власти запретили
МТС получила отказ властей Армении Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) не разрешила росси
|14.03.2023
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МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet
я на развитие в России и потенциально готова рассмотреть возможность продажи своего подразделения в Армении, если найдутся покупатели «с хорошей оценкой». Кто может купить армянский МТС Ранее а
|19.12.2022
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Wildberries запустил прямые продажи товаров из Армении
Wildberries объявил об открытии для предпринимателей из Армении возможности прямых продаж товаров в другие страны присутствия площадки. Первой страной стала Россия. Благодаря этому производители из Армении смогут расширить ассортимент своей п
|30.11.2022
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ОЭЗ «Технополис Москва» будет сотрудничать со свободными экономическими зонами Армении
номическая зона Москвы договорилась о сотрудничестве с двумя свободными экономическими зонами (СЭЗ) Армении – «Альянс» и «Мегри». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и пром
|18.10.2022
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«МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона на счета и карты «Конверс банка» Армении
«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенных денежных переводов по номеру телефона на счета и карты «Конверс банка» Армении. «МТС банк» не взимает комиссию за отправление переводов. Осуществить денежный перевод по номеру телефона можно с любой карты российских банков, со счета электронного кошелька, а также
|06.09.2022
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Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ
Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных ко
|11.08.2022
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«МТС банк» запустил в магазинах МТС переводы с получением наличных в Армении
«МТС банк» объявил о реализации сервиса мгновенных денежных переводов без открытия счета в Армению с выплатой наличными. Для осуществления денежного перевода отправителю необходимо обратиться в один из магазинов МТС и сообщить оператору ФИО получателя и сумму перевода. Переводы в дол
|26.07.2022
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«МТС банк» запустил сервис по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС
«МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС. Сервис реализован в рамках развития экосистемы МТС совместно с «Мобидр
|22.06.2022
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Знаменитой электронике из Армении и Киргизии упростят доступ к российским госзакупкам
янские ноутбуки, по сути же это будет техника западных вендоров, просто собранная на крупном узле в Армении». По мнению директора консорциума «Базис» Арсения Брыкина, для допуска электроники из
|17.06.2022
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«МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Армении без комиссии в салонах МТС
«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Армении платежных систем Armenian Card (ArCa), Mastercard и Visa в салонах МТС. Сервис реализ
|15.06.2022
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В Viva-MTS новый генеральный директор
икаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.
|14.06.2022
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Smart Engines вывела на рынок Армении ИИ решения для распознавания
Разработчик технологий искусственного интеллекта компания Smart Engines представила в Армении программные решения по распознаванию документов для идентификации клиентов. Системы п
|16.05.2022
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Wildberries открыл свой первый логистический центр в Армении
erries на территории страны заработал в Ереване в мае 2022 г., благодаря чему представители бизнеса Армении получили возможность продавать свои товары на онлайн-платформе по модели «Маркетплейс
|11.04.2022
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«МТС банк» запустил сервис пополнения карт банков Армении без комиссии
«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Армении платежных систем Armenian Card (ArCa), Mastercard и Visa. Пополнить банковские карты
|11.04.2022
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Покинувшая Россию Nvidia открывает исследовательский центр в Армении
Nvidia в Армении Американская компания — разработчик видеокарт Nvidia — открывает офис и построит научно-исследовательский центр в Армении. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении А
|18.01.2022
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«Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив
«Ростелекому» разрешили уйти из Армении Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила ходатайст
|10.12.2021
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Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам
вердили разработанные Минпромторгом законодательные изменения, открывающие широкий доступ к российским госзакупкам электронике из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Сегодня, 10 декабря 2021 г. на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано подписанное 6 декабря премьер-министром Михаилом Ми
|06.12.2021
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ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии
электронной отрасли вызывают опасения готовящиеся законодательные изменения, открывающие к госзакупкам доступ для электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Новые нормы включены в подготовленный Минпромторгом проект постановления Правительства, который в свою очередь вносит изменение в правительственное п
|08.11.2021
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«Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив
«Ростелеком» продает GNC-Alfa Комиссия по развитию общественных услуг Армении (КРОУ) получила ходатайство о продаже 100% оператора фиксированной связи GNC-Alfa, пр
|01.11.2021
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Wildberries запустил франшизу в Белоруссии, Казахстане и Армении
Wildberries, российский онлайн-ритейлер, объявил о запуске программы открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Белоруссии, Казахстане и Армении. Теперь предприниматели в этих странах могут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов: их средний оборот за год вырос в 1,5 раза до 4-5 млн руб. в м
|21.09.2021
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Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты
их реализации положительно оценен деловым сообществом», — сказал Вольвач. Россия готова предложить Армении цифровые продукты, которые могут быть применены в самых разных сферах: государственно
|01.07.2021
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Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии
и резюме во всех пяти странах ЕАЭС. Заработала ИТ-система поиска работы граждан России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии в этих государствах В проекте также участвуют информсистема по
|04.06.2021
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«Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте
«Сбер», АО «Расчетные решения» (входит в экосистему Сбера) и HayPost (национальный оператор почтовой связи Армении) заключили соглашение о намерениях и сотрудничестве. Документ на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царё
|29.10.2020
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«Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку»
Группа Veon продала свою «дочку» в Армении Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»)
|20.08.2020
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Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна»
оры о покупке «Веон Армения», но в этой части ходатайство было отклонено. Как Veon пытается уйти из Армении «Веон Армения» - основной оператор фиксированной связи и второй по величине оператор
|29.07.2020
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«Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку
ообщает агентство «Арменпресс». «Веон Армения» (бывшее название — «Арментел») является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором сотовой связи. С конца
|09.07.2020
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Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться
ератором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon. Компания является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором мобильной связи. Как V
Армения и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 39
|Сысоева Евгения 129 29
|Медведев Дмитрий 1665 27
|Шакиров Марат 61 26
|Савушкин Алексей 46 23
|Синюгин Михаил 55 23
|Соловенчук Александр 156 22
|Смагин Дмитрий 38 21
|Губанов Андрей 117 19
|Долженко Евгения 38 19
|Мочалов Юрий 39 19
|Худавердян Тигран 94 18
|Бобиков Дмитрий 35 18
|Николаев Вячеслав 104 17
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 17
|Козин Алексей 58 17
|Ляк Александр 51 16
|Кашников Артемий 32 16
|Митькин Максим 35 16
|Егошин Сергей 117 15
|Климко Игорь 20 15
|Цой Иннокентий 51 15
|Двинина Олеся 89 15
|Арлазаров Владимир 290 14
|Никифоров Николай 1138 14
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
|Сачков Илья 126 13
|Сачков Владимир 14 13
|Сахарова Наталья 99 13
|Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 13
|Шадаев Максут 1210 12
|Медведев Владислав 62 12
|Карапетян Самвел 13 12
|Бекиров Руслан 69 12
|Михайлова Анастасия 60 12
|Поляков Дмитрий 56 11
|Горбачев Олег 17 11
|Кайгородова Оксана 102 11
|Погосян Ашот 12 11
|Торбахов Александр 111 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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