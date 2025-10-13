Армения - Республика

RUVDS выходит на рынок Армении Портфолио хостинг-провайдера RUVDS пополнилось площадкой с вычислительными мощностями в Армении. Она стала восьмой локацией компании за пределами страны. Об этом CNews сообщили пред

Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС Продажа армянской «дочки» МТС Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) выдала разрешение на покупку местной «дочки» «Ростелекома» компании GNC-Alfa.

«Сомерс» реализует платежный проект для национального регулятора Армении о в рамках стратегического партнерства с Q-Terminal — системным интегратором платежных терминалов в Армении. Инициатива нашла поддержку у ARCA, структуры, выполняющей одновременно функции плате

Геворкян Вазген Симонович: цифровая трансформация банка и другие проекты Вазген Геворкян: основная информация Вазген Геворкян родился в 1971-м в Ошакане на севере Армении. Родители работали на одном производственном предприятии, которое занималось строительством инфраструктуры в СССР и за границей. Глава семьи курировал процесс прокладки газопроводов, а

Кибершпионы из Core Werewolf пытались атаковать российскую военную базу в Армении вность группировки кибершпионов Core Werewolf. Связанный с группой вредоносный файл был загружен из Армении (г. Гюмри), а целью атаки предположительно были российские военные. Об этом CNews соо

МТС закрыла сделку по продаже «МТС Армения» тр сделки также вошло ЗАО «МобиДрам», платежная система, предоставляющая финансовые услуги на рынке Армении, 100% дочерняя компания «МТС Армения». МТС получила все необходимые для сделки корпор

Assist запустил прием онлайн-платежей в Армении тор Assist и армянский коммерческий банк Evocabank предоставили компаниям, работающим на территории Армении, возможность принимать онлайн-платежи с помощью карт Visa, MasterCard, «Мир» и Armeni

Уволенные сотрудники «Авито» пошли в суд с требованием вернуть им работу и деньги оплатить время вынужденного простоя. Это следует из определения гражданского суда общей юрисдикции Армении. Иск был подан 30 октября 2023 г. «Авито» уволила десятки сотрудников 1 сентября 2023

Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив Одобрение на продажу «МТС-Армения» Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила приобретение 100% сотового оператора «МТС-Армения» кипрскому оффшору

Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками и CNews представители «Авито», сотрудники, зарегистрированные в «Кех Армения», работают не только в Армении: «Это тот процент сотрудников, который перемещается по миру, так как у нас гибридный

Россиян ждут рост цен и дефицит смартфонов и ноутбуков. Во всем виновата Армения числе по параллельному импорту. Как пишет «Коммерсант», причина тому – недавнее предложение властей Армении по внедрению маркировки электроники в странах ЕАЭС, которые после 24 февраля 2022 г.

Россию могут оставить без процессоров и серверов банки Казахстана и Армении. Не за горами дефицит импортной электроники пкой микроэлектроники для ввоза и последующего распространения ее на территории России, чинят банки Армении, Казахстана и Гонконга. Они блокируют оплату товаров по коду товарной номенклатуры вн

Банки Турции и Армении стали отказывать российским ИТ-компаниям в проводках из-за санкций Украины ой собеседник издания. С ограничениями со стороны иностранных банков столкнулись не только ИТ-компании, отметил источник «Ведомостей». По его словам, физлицам стали отказывать в открытии счетов банки Армении и Турции. Со сложностями с проведением транзакций в разных иностранных банках столкнулись, как пишут «Ведомости», интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution. Они также

МТС не смогла уйти из Армении: власти запретили МТС получила отказ властей Армении Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) не разрешила росси

МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet я на развитие в России и потенциально готова рассмотреть возможность продажи своего подразделения в Армении, если найдутся покупатели «с хорошей оценкой». Кто может купить армянский МТС Ранее а

Wildberries запустил прямые продажи товаров из Армении Wildberries объявил об открытии для предпринимателей из Армении возможности прямых продаж товаров в другие страны присутствия площадки. Первой страной стала Россия. Благодаря этому производители из Армении смогут расширить ассортимент своей п

ОЭЗ «Технополис Москва» будет сотрудничать со свободными экономическими зонами Армении номическая зона Москвы договорилась о сотрудничестве с двумя свободными экономическими зонами (СЭЗ) Армении – «Альянс» и «Мегри». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и пром

«МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона на счета и карты «Конверс банка» Армении «МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенных денежных переводов по номеру телефона на счета и карты «Конверс банка» Армении. «МТС банк» не взимает комиссию за отправление переводов. Осуществить денежный перевод по номеру телефона можно с любой карты российских банков, со счета электронного кошелька, а также

Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных ко

«МТС банк» запустил в магазинах МТС переводы с получением наличных в Армении «МТС банк» объявил о реализации сервиса мгновенных денежных переводов без открытия счета в Армению с выплатой наличными. Для осуществления денежного перевода отправителю необходимо обратиться в один из магазинов МТС и сообщить оператору ФИО получателя и сумму перевода. Переводы в дол

«МТС банк» запустил сервис по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС «МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС. Сервис реализован в рамках развития экосистемы МТС совместно с «Мобидр

Знаменитой электронике из Армении и Киргизии упростят доступ к российским госзакупкам янские ноутбуки, по сути же это будет техника западных вендоров, просто собранная на крупном узле в Армении». По мнению директора консорциума «Базис» Арсения Брыкина, для допуска электроники из

«МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Армении без комиссии в салонах МТС «МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Армении платежных систем Armenian Card (ArCa), Mastercard и Visa в салонах МТС. Сервис реализ

В Viva-MTS новый генеральный директор икаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Smart Engines вывела на рынок Армении ИИ решения для распознавания Разработчик технологий искусственного интеллекта компания Smart Engines представила в Армении программные решения по распознаванию документов для идентификации клиентов. Системы п

Wildberries открыл свой первый логистический центр в Армении erries на территории страны заработал в Ереване в мае 2022 г., благодаря чему представители бизнеса Армении получили возможность продавать свои товары на онлайн-платформе по модели «Маркетплейс

«МТС банк» запустил сервис пополнения карт банков Армении без комиссии «МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Армении платежных систем Armenian Card (ArCa), Mastercard и Visa. Пополнить банковские карты

Покинувшая Россию Nvidia открывает исследовательский центр в Армении Nvidia в Армении Американская компания — разработчик видеокарт Nvidia — открывает офис и построит научно-исследовательский центр в Армении. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении А

«Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив «Ростелекому» разрешили уйти из Армении Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила ходатайст

Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам вердили разработанные Минпромторгом законодательные изменения, открывающие широкий доступ к российским госзакупкам электронике из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Сегодня, 10 декабря 2021 г. на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано подписанное 6 декабря премьер-министром Михаилом Ми

ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии электронной отрасли вызывают опасения готовящиеся законодательные изменения, открывающие к госзакупкам доступ для электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Новые нормы включены в подготовленный Минпромторгом проект постановления Правительства, который в свою очередь вносит изменение в правительственное п

«Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив «Ростелеком» продает GNC-Alfa Комиссия по развитию общественных услуг Армении (КРОУ) получила ходатайство о продаже 100% оператора фиксированной связи GNC-Alfa, пр

Wildberries запустил франшизу в Белоруссии, Казахстане и Армении Wildberries, российский онлайн-ритейлер, объявил о запуске программы открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Белоруссии, Казахстане и Армении. Теперь предприниматели в этих странах могут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов: их средний оборот за год вырос в 1,5 раза до 4-5 млн руб. в м

Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты их реализации положительно оценен деловым сообществом», — сказал Вольвач. Россия готова предложить Армении цифровые продукты, которые могут быть применены в самых разных сферах: государственно

Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии и резюме во всех пяти странах ЕАЭС. Заработала ИТ-система поиска работы граждан России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии в этих государствах В проекте также участвуют информсистема по

«Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте «Сбер», АО «Расчетные решения» (входит в экосистему Сбера) и HayPost (национальный оператор почтовой связи Армении) заключили соглашение о намерениях и сотрудничестве. Документ на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царё

«Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку» Группа Veon продала свою «дочку» в Армении Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»)

Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна» оры о покупке «Веон Армения», но в этой части ходатайство было отклонено. Как Veon пытается уйти из Армении «Веон Армения» - основной оператор фиксированной связи и второй по величине оператор

«Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку ообщает агентство «Арменпресс». «Веон Армения» (бывшее название — «Арментел») является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором сотовой связи. С конца