Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Армения Республика

Армения - Республика

СОБЫТИЯ


13.10.2025 RUVDS выходит на рынок Армении

Портфолио хостинг-провайдера RUVDS пополнилось площадкой с вычислительными мощностями в Армении. Она стала восьмой локацией компании за пределами страны. Об этом CNews сообщили пред
07.07.2025 Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС

Продажа армянской «дочки» МТС Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) выдала разрешение на покупку местной «дочки» «Ростелекома» компании GNC-Alfa.

18.06.2025 «Сомерс» реализует платежный проект для национального регулятора Армении

о в рамках стратегического партнерства с Q-Terminal — системным интегратором платежных терминалов в Армении. Инициатива нашла поддержку у ARCA, структуры, выполняющей одновременно функции плате
06.02.2025 Геворкян Вазген Симонович: цифровая трансформация банка и другие проекты

Вазген Геворкян: основная информация Вазген Геворкян родился в 1971-м в Ошакане на севере Армении. Родители работали на одном производственном предприятии, которое занималось строительством инфраструктуры в СССР и за границей. Глава семьи курировал процесс прокладки газопроводов, а

17.04.2024 Кибершпионы из Core Werewolf пытались атаковать российскую военную базу в Армении

вность группировки кибершпионов Core Werewolf. Связанный с группой вредоносный файл был загружен из Армении (г. Гюмри), а целью атаки предположительно были российские военные. Об этом CNews соо
24.01.2024 МТС закрыла сделку по продаже «МТС Армения»

тр сделки также вошло ЗАО «МобиДрам», платежная система, предоставляющая финансовые услуги на рынке Армении, 100% дочерняя компания «МТС Армения». МТС получила все необходимые для сделки корпор
27.11.2023 Assist запустил прием онлайн-платежей в Армении

тор Assist и армянский коммерческий банк Evocabank предоставили компаниям, работающим на территории Армении, возможность принимать онлайн-платежи с помощью карт Visa, MasterCard, «Мир» и Armeni
20.11.2023 Уволенные сотрудники «Авито» пошли в суд с требованием вернуть им работу и деньги

оплатить время вынужденного простоя. Это следует из определения гражданского суда общей юрисдикции Армении. Иск был подан 30 октября 2023 г. «Авито» уволила десятки сотрудников 1 сентября 2023
16.11.2023 Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив

Одобрение на продажу «МТС-Армения» Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила приобретение 100% сотового оператора «МТС-Армения» кипрскому оффшору

18.08.2023 Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками

и CNews представители «Авито», сотрудники, зарегистрированные в «Кех Армения», работают не только в Армении: «Это тот процент сотрудников, который перемещается по миру, так как у нас гибридный

20.06.2023 Россиян ждут рост цен и дефицит смартфонов и ноутбуков. Во всем виновата Армения

числе по параллельному импорту. Как пишет «Коммерсант», причина тому – недавнее предложение властей Армении по внедрению маркировки электроники в странах ЕАЭС, которые после 24 февраля 2022 г.

07.06.2023 Россию могут оставить без процессоров и серверов банки Казахстана и Армении. Не за горами дефицит импортной электроники

пкой микроэлектроники для ввоза и последующего распространения ее на территории России, чинят банки Армении, Казахстана и Гонконга. Они блокируют оплату товаров по коду товарной номенклатуры вн
24.04.2023 Банки Турции и Армении стали отказывать российским ИТ-компаниям в проводках из-за санкций Украины

ой собеседник издания. С ограничениями со стороны иностранных банков столкнулись не только ИТ-компании, отметил источник «Ведомостей». По его словам, физлицам стали отказывать в открытии счетов банки Армении и Турции. Со сложностями с проведением транзакций в разных иностранных банках столкнулись, как пишут «Ведомости», интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution. Они также
11.04.2023 МТС не смогла уйти из Армении: власти запретили

МТС получила отказ властей Армении Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) не разрешила росси
14.03.2023 МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet

я на развитие в России и потенциально готова рассмотреть возможность продажи своего подразделения в Армении, если найдутся покупатели «с хорошей оценкой». Кто может купить армянский МТС Ранее а
19.12.2022 Wildberries запустил прямые продажи товаров из Армении

Wildberries объявил об открытии для предпринимателей из Армении возможности прямых продаж товаров в другие страны присутствия площадки. Первой страной стала Россия. Благодаря этому производители из Армении смогут расширить ассортимент своей п
30.11.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» будет сотрудничать со свободными экономическими зонами Армении

номическая зона Москвы договорилась о сотрудничестве с двумя свободными экономическими зонами (СЭЗ) Армении – «Альянс» и «Мегри». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и пром
18.10.2022 «МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона на счета и карты «Конверс банка» Армении

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенных денежных переводов по номеру телефона на счета и карты «Конверс банка» Армении. «МТС банк» не взимает комиссию за отправление переводов. Осуществить денежный перевод по номеру телефона можно с любой карты российских банков, со счета электронного кошелька, а также

06.09.2022 Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ

Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных ко
11.08.2022 «МТС банк» запустил в магазинах МТС переводы с получением наличных в Армении

«МТС банк» объявил о реализации сервиса мгновенных денежных переводов без открытия счета в Армению с выплатой наличными. Для осуществления денежного перевода отправителю необходимо обратиться в один из магазинов МТС и сообщить оператору ФИО получателя и сумму перевода. Переводы в дол
26.07.2022 «МТС банк» запустил сервис по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС

«МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС. Сервис реализован в рамках развития экосистемы МТС совместно с «Мобидр
22.06.2022 Знаменитой электронике из Армении и Киргизии упростят доступ к российским госзакупкам

янские ноутбуки, по сути же это будет техника западных вендоров, просто собранная на крупном узле в Армении». По мнению директора консорциума «Базис» Арсения Брыкина, для допуска электроники из
17.06.2022 «МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Армении без комиссии в салонах МТС

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Армении платежных систем Armenian Card (ArCa), Mastercard и Visa в салонах МТС. Сервис реализ
15.06.2022 В Viva-MTS новый генеральный директор

икаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.
14.06.2022 Smart Engines вывела на рынок Армении ИИ решения для распознавания

Разработчик технологий искусственного интеллекта компания Smart Engines представила в Армении программные решения по распознаванию документов для идентификации клиентов. Системы п
16.05.2022 Wildberries открыл свой первый логистический центр в Армении

erries на территории страны заработал в Ереване в мае 2022 г., благодаря чему представители бизнеса Армении получили возможность продавать свои товары на онлайн-платформе по модели «Маркетплейс
11.04.2022 «МТС банк» запустил сервис пополнения карт банков Армении без комиссии

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Армении платежных систем Armenian Card (ArCa), Mastercard и Visa. Пополнить банковские карты

11.04.2022 Покинувшая Россию Nvidia открывает исследовательский центр в Армении

Nvidia в Армении Американская компания — разработчик видеокарт Nvidia — открывает офис и построит научно-исследовательский центр в Армении. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении А
18.01.2022 «Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив

«Ростелекому» разрешили уйти из Армении Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила ходатайст
10.12.2021 Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам

вердили разработанные Минпромторгом законодательные изменения, открывающие широкий доступ к российским госзакупкам электронике из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Сегодня, 10 декабря 2021 г. на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано подписанное 6 декабря премьер-министром Михаилом Ми
06.12.2021 ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии

электронной отрасли вызывают опасения готовящиеся законодательные изменения, открывающие к госзакупкам доступ для электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Новые нормы включены в подготовленный Минпромторгом проект постановления Правительства, который в свою очередь вносит изменение в правительственное п
08.11.2021 «Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив

«Ростелеком» продает GNC-Alfa Комиссия по развитию общественных услуг Армении (КРОУ) получила ходатайство о продаже 100% оператора фиксированной связи GNC-Alfa, пр
01.11.2021 Wildberries запустил франшизу в Белоруссии, Казахстане и Армении

Wildberries, российский онлайн-ритейлер, объявил о запуске программы открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Белоруссии, Казахстане и Армении. Теперь предприниматели в этих странах могут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов: их средний оборот за год вырос в 1,5 раза до 4-5 млн руб. в м
21.09.2021 Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты

их реализации положительно оценен деловым сообществом», — сказал Вольвач. Россия готова предложить Армении цифровые продукты, которые могут быть применены в самых разных сферах: государственно
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

и резюме во всех пяти странах ЕАЭС. Заработала ИТ-система поиска работы граждан России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии в этих государствах В проекте также участвуют информсистема по
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте

«Сбер», АО «Расчетные решения» (входит в экосистему Сбера) и HayPost (национальный оператор почтовой связи Армении) заключили соглашение о намерениях и сотрудничестве. Документ на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царё
29.10.2020 «Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку»

Группа Veon продала свою «дочку» в Армении Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»)
20.08.2020 Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна»

оры о покупке «Веон Армения», но в этой части ходатайство было отклонено. Как Veon пытается уйти из Армении «Веон Армения» - основной оператор фиксированной связи и второй по величине оператор

29.07.2020 «Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку

ообщает агентство «Арменпресс». «Веон Армения» (бывшее название — «Арментел») является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором сотовой связи. С конца
09.07.2020 Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться

ератором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon. Компания является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором мобильной связи. Как V

Публикаций - 2449, упоминаний - 2867

Армения и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1109
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 237
Microsoft Corporation 25774 150
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 145
Yandex - Яндекс 9215 119
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 108
МегаФон 10742 102
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 84
Ростелеком 10948 84
Apple Inc 13154 74
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 67
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 64
Samsung Electronics 11064 56
К Телеком - Исеть Телеком 97 49
Киевстар - Kyivstar 569 44
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 42
Huawei 4675 41
Intel Corporation 12811 38
VK - Mail.ru Group 3602 38
Telegram Group 2940 38
Google LLC 12687 38
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 36
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 31
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 31
Cisco Systems 5372 28
Meta Platforms - Facebook 4621 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 24
Xiaomi - Сяоми 2231 23
Oracle Corporation 7074 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 20
Ucom - Юком 22 20
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 20
9594 19
Vodafone Group 1412 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 18
SAP SE 5601 17
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 17
МТС Трэвел - MTS Travel 292 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 58
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 51
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 47
Visa International 1993 41
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 36
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 33
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 32
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 32
Почта России ПАО 2370 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 26
Альфа-Банк 1979 25
NanduQ - Qiwi 1013 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Uber 357 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 18
Газпром ПАО 1493 17
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 17
Альфа-Групп 745 17
Евросеть 1421 14
Tashir Group - Ташир ГК 31 14
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 14
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 13
36,6 - аптечная сеть 96 13
Россети Ленэнерго 1699 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 12
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 12
Связной ГК 1401 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
ВТБ - ВТБ24 671 11
Деловые Линии ГК 93 11
ВТБ - Почта Банк 514 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 94
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 53
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 31
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 30
Судебная власть - Judicial power 2500 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 8
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 8
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Федеральное казначейство России 1949 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 59
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 6
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
WiMAX Forum 69 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 3
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
ГосИнформСистемы 160 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1107
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 1074
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 944
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 934
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 930
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 908
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 882
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 866
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 842
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 452
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 398
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 338
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 315
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 271
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 263
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 252
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 248
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 190
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 153
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 152
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 151
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 150
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 150
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 146
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 144
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 143
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 132
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 130
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 129
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 127
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 118
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 117
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 116
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 94
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 93
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 90
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 90
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 89
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 86
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 84
МТС Big Data 324 85
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 84
Google Android 15243 80
Microsoft Windows 16882 78
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 59
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 58
Microsoft Windows 2000 8678 54
Apple iOS 8583 49
Microsoft Windows XP 2431 37
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 37
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 36
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 33
Linux OS 11533 31
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 31
Apple - App Store 3109 30
Apple iPhone 6 4861 30
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 26
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 25
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 19
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 17
FreePik 1841 16
МТС - Мой МТС 165 16
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 15
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 15
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Uber Eats - UberEATs 41 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 14
Samsung Galaxy 1035 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 13
Путин Владимир 3454 39
Сысоева Евгения 129 29
Медведев Дмитрий 1665 27
Шакиров Марат 61 26
Савушкин Алексей 46 23
Синюгин Михаил 55 23
Соловенчук Александр 156 22
Смагин Дмитрий 38 21
Губанов Андрей 117 19
Долженко Евгения 38 19
Мочалов Юрий 39 19
Худавердян Тигран 94 18
Бобиков Дмитрий 35 18
Николаев Вячеслав 104 17
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 17
Козин Алексей 58 17
Ляк Александр 51 16
Кашников Артемий 32 16
Митькин Максим 35 16
Егошин Сергей 117 15
Климко Игорь 20 15
Цой Иннокентий 51 15
Двинина Олеся 89 15
Арлазаров Владимир 290 14
Никифоров Николай 1138 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Сачков Илья 126 13
Сачков Владимир 14 13
Сахарова Наталья 99 13
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 13
Шадаев Максут 1210 12
Медведев Владислав 62 12
Карапетян Самвел 13 12
Бекиров Руслан 69 12
Михайлова Анастасия 60 12
Поляков Дмитрий 56 11
Горбачев Олег 17 11
Кайгородова Оксана 102 11
Погосян Ашот 12 11
Торбахов Александр 111 10
Россия - РФ - Российская федерация 166163 2163
Беларусь - Белоруссия 6289 1717
Казахстан - Республика 6047 870
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 613
Узбекистан - Республика 2005 574
Украина 7928 552
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 539
Грузия 1332 510
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 451
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 440
Таджикистан - Республика 953 412
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 294
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 265
Туркмения - Туркменистан 456 245
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 212
Молдавия - Республика Молдова 738 205
Турция - Турецкая республика 2620 202
Европа 24962 188
Германия - Федеративная Республика 13220 134
Армения - Ереван 223 131
Франция - Французская Республика 8176 121
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 102
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 101
Азия - Азиатский регион 5920 91
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 87
Россия - СФО - Новосибирск 4875 86
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 85
Латвия - Латвийская Республика 836 85
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 84
Италия - Итальянская Республика 4508 83
Индия - Bharat 5869 74
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 72
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 69
Израиль 2856 69
Греция - Греческая Республика 1017 66
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 65
Африка - Африканский регион 3640 65
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 65
Испания - Королевство 3839 64
Литва - Литовская Республика 673 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 436
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 426
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 307
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 307
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 271
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 269
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 254
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 154
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 133
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 121
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 119
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 119
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 118
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 105
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 103
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 102
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 89
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 85
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 82
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 81
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 80
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 79
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 77
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 74
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 70
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 69
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 66
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 66
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 66
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 64
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 62
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 60
Английский язык 7030 60
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 57
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 55
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 54
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 52
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 51
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 51
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 100
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 30
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 21
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 20
Ведомости 1466 17
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 10
Bloomberg 1627 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Известия ИД 770 10
Forbes - Форбс 1002 7
РИА Новости 1033 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
Wikipedia - Википедия 650 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
NYT - The New York Times 1099 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
N+1 - Издание 188 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Российская газета 290 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Washington Profile 142 3
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 3
VK - Mail.ru Новости 33 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 3
Фактинфо 3 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Wired - Издание 276 2
Комсомольская правда ИД 83 2
AP - Associated Press 2007 2
Голос Армении 2 2
Regnum - Регнум 114 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 50
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
IDC - International Data Corporation 4975 17
Gartner - Гартнер 3658 11
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
Рустелеком ТК 305 6
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
W3Techs 14 2
AdIndex 13 2
Moody's Investors Service 136 2
ONSIDE 19 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
INFOLine-Аналитика 78 2
Fortune Global 500 295 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
SimilarWeb 62 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
Samsung Research 20 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Global Market Insights 16 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Google Threat Analysis Group 18 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
GSMA Intelligence 11 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Fortune Global 100 142 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 28
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 10
ТГУ - Томский государственный университет 233 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 6
НАН РА - Национальная академия наук Республики Армения 6 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 4
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
Государственный Русский музей 52 3
YSU - Yerevan State University - Ереванский государственный университет 6 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 50
День молодёжи - 27 июня 1087 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 12
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
GITEX Technology - международная выставка 48 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 2
МТС - Телеком Идея 51 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 2
РАНХиГС - Гравитация - международная университетская премия в области искусственного интеллекта и больших данных 2 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Обнинский атомный марафон 2 1
Иванниковские чтения 1 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 15 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще