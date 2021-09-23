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Армения
Республика


23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
21.09.2021 Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты 7
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
21.07.2021 Почта России предлагает специальные условия по наложенным платежам для интернет-магазинов 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 1
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 3
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 2
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте 3
25.05.2021 Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
21.05.2021 Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 2
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
20.02.2021 Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
05.02.2021 Концерн «Автоматика» расширил линейку абонентских IPTV-приставок 1
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
11.12.2020 «Почта России» и «Почта Кыргызстана» запустили новую услугу обмена денежными переводами PosTransfer 1

Публикаций - 683, упоминаний - 1118

Армения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 120
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 102
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 41
Yandex - Яндекс 4097 36
VK - Mail.ru Group 2482 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 23
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 22
Microsoft Corporation 10973 18
Apple Inc - Эппл Рус 7666 14
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 66 11
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 11
Киевстар 255 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Ucom - Юком 12 10
Facebook 3764 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 775 9
Google LLC 7118 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 8
Navitel - Навител Навигатор 252 8
Huawei 2720 8
Samsung Electronics 5611 8
SAP SE 3207 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Orange S.A. 445 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 6
Nokia Networks 54 6
Nokia Corporation 2398 5
Telegram Group 702 5
Крок 1219 5
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 5
К Телеком 44 5
Cisco Systems 2034 5
IBM 3522 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Nokia Siemens Network Russia 4 4
АФК Система ПАО 987 4
Vodafone Group 369 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 4
Turkcell 178 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 21
Юнистрим - Unistream 166 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 18
Uber 257 16
Uber Technologies 258 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
Яндекс.Такси 271 9
Ташир 13 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта России ПАО 1569 5
Альфа-Банк 1122 4
РусславБанк - РСБ 147 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
ВТБ24 583 4
Яндекс.Еда 93 4
Lamoda 83 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
О2О Delivery club 153 3
Foodfox 11 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 427 3
Альфа-Групп 318 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 558 3
Wildberries 128 3
Связной ГК 875 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 2
Target Global 10 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Почта Банк 289 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
MLU B.V. 10 2
Hyundai Motor 144 2
KupiVip 75 2
Gett 60 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Правительство РФ 2198 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 6
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Государственный комитет государственных доходов Республики Армения 4 4
ГКЗЭК РА - Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения 3 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 502 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Администрация Президента РФ 267 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 119 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 63 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 4 1
Посольство Республики Армения 1 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 15
Руссофт - Russoft 250 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 121 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2435 7
3G - Стандарт мобильной связи 3691 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 368 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 493 3
Flash 470 2
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 470 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1217 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2897 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
НИР - Научно-исследовательская работа 112 2
Google Android 10750 28
Apple iOS 5741 18
VK - Mail.ru Одноклассники 847 14
Microsoft Windows 10 6590 13
Uber Eats - UberEATs 28 11
Linux OS 4226 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 507 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
Apple iPad 3263 5
WhatsApp Messenger 654 5
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 5
Apple macOS 920 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 4
Google YouTube - Видеохостинг 1702 4
ВТБ Мультикарта 147 3
МТС SIM-карты 35 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Adobe Flash 359 3
Microsoft Excel 434 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Apple - App Store 2198 3
Apple iPhone 6 547 3
Apple Mac 1450 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Apple Pay 385 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1159 2
Microsoft Office 1908 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 2
Samsung Galaxy Note 558 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 786 2
Худавердян Тигран 66 17
Медведев Дмитрий 1432 15
Путин Владимир 1819 14
Сачков Владимир 11 10
Погосян Ашот 11 10
Зубов Александр 11 10
Писарев Алексей 10 9
Никифоров Николай 1126 8
Малиновский Алексей 19 8
Носков Константин 201 7
Карапетян Самвел 7 7
Хачатрян Гагик 7 7
Лацанич Василь 92 4
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 4
Кисляков Евгений 83 4
Исмаилов Рашид 47 4
Кореш Виктор 71 4
Минасян Карине 91 4
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 4
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 3
Пятахин Андрей 15 3
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 3
Есаян Айк 4 3
Федосеев Михаил 12 3
Рейман Леонид 406 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 3
Иванов Олег 124 3
Чичваркин Евгений 82 3
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 3
Николаев Вячеслав 56 3
Акимов Максим 167 3
Аз-Зари Хусейн 19 2
Усманов Алишер 241 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Евтушенков Феликс 15 2
Артемьев Игорь 66 2
Новоселов Евгений 16 2
Аксельрод Илья 15 2
Казак Максим 95 2
Войтенко Олег 24 2
Россия - Российская федерация - РФ 57070 491
Беларусь - Белоруссия 2079 364
Казахстан - Республика 2615 330
Украина 3338 260
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 198
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 80
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 59
Германия - Федеративная Республика 3601 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 44
Франция - Французская Республика 2108 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 41
Грузия 687 40
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 36
Россия - Санкт-Петербург 7035 36
Узбекистан - Республика 820 33
Эстония - Эстонская Республика 410 32
Таджикистан - Республика 433 28
Восточная Европа 1665 26
Индия - Республика 2151 23
Молдавия - Республика Молдова 427 21
Россия - Екатеринбург 2050 19
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 18
Турция - Турецкая республика 950 16
Туркмения - Туркменистан 195 15
Россия - Татарстан - Казань 1505 13
Япония 2745 12
Россия - Новосибирск 1951 11
Израиль 716 11
Латвия - Латвийская Республика 450 11
Европа 3718 11
Италия - Итальянская Республика 1362 10
Финляндия - Финляндская Республика 810 9
Болгария - Республика 306 9
Литва - Литовская Республика 328 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 523 9
Испания - Королевство 1247 9
Монголия 172 9
Азия - Азиатский регион 1509 9
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 52
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 616 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1419 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 243 2
УК РА - Уголовный кодекс Республики Армения 2 2
Русский язык 963 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 533 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 57 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
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