Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Армения
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 683, упоминаний - 1118
Армения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Худавердян Тигран 66 17
|Медведев Дмитрий 1432 15
|Путин Владимир 1819 14
|Сачков Владимир 11 10
|Погосян Ашот 11 10
|Зубов Александр 11 10
|Писарев Алексей 10 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Малиновский Алексей 19 8
|Носков Константин 201 7
|Карапетян Самвел 7 7
|Хачатрян Гагик 7 7
|Лацанич Василь 92 4
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 4
|Кисляков Евгений 83 4
|Исмаилов Рашид 47 4
|Кореш Виктор 71 4
|Минасян Карине 91 4
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 4
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 3
|Пятахин Андрей 15 3
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 3
|Есаян Айк 4 3
|Федосеев Михаил 12 3
|Рейман Леонид 406 3
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 3
|Иванов Олег 124 3
|Чичваркин Евгений 82 3
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 3
|Николаев Вячеслав 56 3
|Акимов Максим 167 3
|Аз-Зари Хусейн 19 2
|Усманов Алишер 241 2
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
|Евтушенков Феликс 15 2
|Артемьев Игорь 66 2
|Новоселов Евгений 16 2
|Аксельрод Илья 15 2
|Казак Максим 95 2
|Войтенко Олег 24 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754382, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754382, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru