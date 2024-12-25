Лига 1 Ligue 1
Лига 1 и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
|Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
|Канделаки Тина 11 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 3
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
|Наш спорт - телеканал 6 1
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