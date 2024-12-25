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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лига 1 Ligue 1



25.12.2024 Киберспорт впервые вошёл в тройку самых популярных видов спорта в Okko 1
15.02.2022 МТС и «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство 1
15.02.2016 «Триколор ТВ» запускает новый спортивный пакет «Матч! Футбол» 1
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Лига 1 и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 3
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Газпром ПАО 1342 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 3
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1282 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 1
МТС - Мой МТС 89 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 1
Канделаки Тина 11 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Николаев Вячеслав 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Франция - Французская Республика 7845 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
Европа 21767 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Спорт - Футбол 646 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Английский язык 6634 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 3
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
Наш спорт - телеканал 6 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 3
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 2
Чемпионат Италии по футболу 12 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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