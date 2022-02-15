МТС и «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и сейлз-хаус «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого подписка «Матч премьер» станет доступна абонентам МТС на особых условиях.

Подписка «Матч премьер» без дополнительной платы будет включена в стартовые пакеты «Мы МТС» и «Мы МТС+» и доступна новым абонентам этих подписок. Все желающие смогут подключить «Матч премьер» бесплатно на 30 дней, в том числе те, кто ранее уже подключал её. После окончания промопериода стоимость составит 299 руб. в месяц.

Подписка «Матч премьер» позволяет эксклюзивно и в прямом эфире смотреть все матчи Российской Премьер-Лиги, матчи Кубка России и товарищеские матчи клубов РПЛ. Подписка также включает обзоры немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

«Стратегическое партнерство с ведущим российским медиахолдингом — еще один шаг в сторону развития нашей подписочной модели, которая объединяет партнерские и собственные сервисы экосистемы МТС. Прямые трансляции популярных спортивных состязаний — неотъемлемая часть качественного медиапродукта, – их на регулярной основе смотрят болельщики, а массовая аудитория подключается во время знаковых футбольных форумов и важнейших матчей топовых чемпионатов. Мы, безусловно, рассчитываем на привлечение новых клиентов за счет уникального предложения, которое объединяет в себе услуги связи для всей семьи, и развлекательные сервисы, которые пополнились отличным спортивным каналом», ― отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Подключить бесплатно «Матч Премьер» на 30 дней можно на стримминговой платформе KION или в приложении Мой МТС в разделе Доступные, а также в личном кабинете на сайте МТС.

Как финансовые организации строят эффективную ИТ-экосистему Бизнес

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.