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МТС начала предупреждать жителей Бурятии о телефонном мошенничестве во время разговора 1

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МТС предложила нижегородцам планшеты с бесплатной связью 1

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Пермякам к началу дачного сезона доступны планшеты с бесплатной связью от МТС 1

RuStore назвал самые популярные приложения и игры в 2023 году 1

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Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет 1

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Клиенты МТС могут пожаловаться на спамеров в два клика 1

МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах 1

МТС поможет защититься от нежелательных звонков в Telegram 1

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