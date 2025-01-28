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МТС Мой МТС


Через приложение Мой МТС и сайт МТС Оплата удобно оплачивать услуги поставщиков по всей России и за рубежом. Среди них сотовая связь, интернет-провайдеры, госучреждения, управляющие компании, транспортные, страховые, инвестиционные компании,  иностранные игровые и стриминговые сервисы.


28.01.2025 Аналитика МТС: на технологии звонков в интернете приходится почти половина голосового трафика 1
14.11.2024 «МТС ID» помогает клиентам DNS авторизоваться за две секунды 1
08.11.2024 10 млн минут обменяли абоненты МТС на поездки на самокатах 1
29.10.2024 МТС запустила оплату по QR-кодам через приложение «Мой МТС» 1
28.10.2024 МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать кузбассовцев о мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать кировчан о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать пермяков о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать якутян о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать жителей Бурятии о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать иркутян о телефонном мошенничестве во время разговора 1
24.10.2024 МТС начала предупреждать о телефонном мошенничестве во время разговора 1
16.10.2024 МТС внедрила функцию блокировок звонков в приложении «Защитник» для абонентов других операторов 1
19.09.2024 За лето 2024 г. МТС в Туве заблокировала в два раза больше спам-звонков 1
13.09.2024 МТС избавила орловцев от 3 миллионов спам-звонков за три летних месяца 2024 года 1
28.08.2024 МТС запустила на всей сети технологию качественной передачи речи VoLTE 1
15.08.2024 МТС: 69% астраханцев считают, что телефон – лучший метод поддерживать личный контакт 1
14.08.2024 Исследование МТС: 70% нижегородцев хотят иметь запись телефонных разговоров 1
14.08.2024 Исследование МТС: 70% россиян хотят иметь запись телефонных разговоров 1
07.08.2024 МТС запустила бесплатную функцию поиска утечек персональных данных в сервисе «Защитник» 1
18.06.2024 Proceset помогает улучшать процессы клиентского сервиса МТС 1
12.04.2024 Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже 1
05.04.2024 МТС предложила нижегородцам планшеты с бесплатной связью 1
03.04.2024 Жителям Петербурга и Ленобласти доступны планшеты с бесплатной связью 1
02.04.2024 Пермякам к началу дачного сезона доступны планшеты с бесплатной связью от МТС 1
07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке» 1
26.01.2024 RuStore назвал самые популярные приложения и игры в 2023 году 1
23.01.2024 МТС запускает антиспам приложение «Защитник» 1
23.01.2024 Россиян спасают от спама и мошенников. Запущен новый сервис защиты от опасных входящих звонков. Опрос 1
05.12.2023 МТС представила Front Platform для быстрого запуска сервисов на витринах экосистемы 1
14.11.2023 Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет 1
02.11.2023 МТС запускает линейку экосистемных тарифов домашнего интернета с опциями выбора скорости и семейной подписки на мобильную связь 1
11.10.2023 Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты 1
11.10.2023 Клиенты МТС могут пожаловаться на спамеров в два клика 1
09.10.2023 МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах  1
06.09.2023 МТС создала «Секретаря» с искусственным интеллектом 1
28.08.2023 МТС поможет защититься от нежелательных звонков в Telegram 1
18.08.2023 МТС увеличила блокировки спам-звонков за шесть месяцев 2023 г. на 28% 1
16.08.2023 МТС запустила умный определитель номера с защитой от спама 1
19.07.2023 МТС объявила о партнерстве с сервисом ментального здоровья Meditopia 1

Публикаций - 90, упоминаний - 90

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 87
Samsung Electronics 10268 9
Telegram Group 1995 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 465 6
Apple Inc 12108 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3912 5
МегаФон 8835 4
Yandex - Яндекс 7356 4
Huawei 3938 4
Sony 6545 4
Lenovo Group 2294 3
LG Electronics 3615 3
Google LLC 11786 3
Meta Platforms - Facebook 4440 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
Ростелеком 9709 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Dell EMC 5030 1
Cisco Systems 5115 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Microsoft Corporation 24634 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
8226 1
Ред Софт - Red Soft 708 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 37 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
HPE Aruba Networks 88 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Red Hat 1306 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 653 3
МТС Медиа 37 3
Газпром ПАО 1342 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
Hyundai Motor Company 384 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 270 2
Visa International 1949 2
Volkswagen Group - VW 281 2
Renault Groupe 159 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Skoda - Škoda Auto 50 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Связной ГК 1370 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 811 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 462 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Транснефть 299 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
BP - British Petroleum 182 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11648 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27874 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 32
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