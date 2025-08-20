МТС запустила оплату по QR-коду в Киргизии из приложения «Мой МТС»

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Киргизии по национальному QR-коду ELQR. Физические лица могут совершать платежи и переводы с помощью приложения «Мой МТС» картами любых российских банков.

МТС предоставила всем пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки в Киргизии по единому QR-коду, разработанному Национальным банком Кыргызской Республики. Он работает в большинстве местных магазинов, ресторанов и других торговых точках, включая популярные среди туристов. На 1 июля 2025 г. оплата по QR доступна уже в более 80 тыс. торгово-сервисных предприятий республики.

Также в приложении «Мой МТС» появилась возможность осуществлять переводы с помощью ELQR в банки Киргизии. Для этого клиент местного банка должен сформировать QR-код в своем банковском приложении с указанием суммы и прислать его отправителю средств.

Для оплаты или совершения денежного перевода нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с банковских карт любых российских банков.

Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Киргизии. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции.

«Весной в рамках развития направления «МТС Финтех» мы запустили сервис оплаты по QR за границей. Сейчас мы работаем над увеличением количества стран и до конца 2025 г. расширим географию сервиса оплаты по национальным QR-кодам. Планируется запуск в других странах СНГ и странах, популярных у российских туристов. Сервис заменяет оплату картами за рубежом и значительно упрощает россиянам отдых, которым теперь не надо тратить время на поиск банкоматов и обменников, и переживать хватит ли им наличных в местной валюте», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android, войти в которое можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет. Помимо QR в Киргизии оплачивать можно с помощью других иностранных QR, а также по российским QR-кодам.