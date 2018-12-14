Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Пальчун Кирилл
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Публикаций - 47, упоминаний - 48
Пальчун Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|Compass Plus 39 1
|SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
|Почта Банк Онлайн 18 1
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
|Diasoft Flextera BI 12 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
|MasterCard MoneySend 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767930, в очереди разбора - 671615.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767930, в очереди разбора - 671615.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru