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Пальчун Кирилл


14.12.2018 Клиентам «Почта Банка» стали доступны денежные переводы по системе «Юнистрим» 1
23.06.2017 «Юнистрим» запустил сервис cash-to-card при поддержке Compass Plus 1
12.12.2016 «Юнистрим» автоматизировал подготовку отчетности для Банка России на базе Flextera BI 1
27.05.2016 «Юнистрим» запустит мобильный банк для денежных переводов с карты «Спутник» 1
23.12.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Словакии и Дании 1
23.10.2015 «Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим» 1
23.10.2015 Система «Юнистрим» и банк «Югра» стали партнерами 1
15.10.2015 Оборот «Юнистрим» за 6 месяцев 2015 г. достиг 100 млрд руб. 1
07.10.2015 «Юнистрим» и Best2Pay разработали сервис для переводов card2cash 1
04.09.2015 «Юнистрим» вводит единое безадресное пространство в Прибалтике 1
12.08.2015 «Юнистрим» стал участником «Ассоциации региональных банков России» 2
30.07.2015 Переводы по системе «Юнистрим» стали доступны в «АйМаниБанке» 1
28.07.2015 «Казпочта» и «Юнистрим» запустили совместный сервис денежных переводов 1
20.07.2015 Партнером платежной системы «Юнистрим» стал банк «Рублев» 1
14.07.2015 «Юнистрим» запустил услугу cash2card в Беларуси 1
10.07.2015 Клиентам Delta Bank стали доступны переводы «Юнистрим» 1
01.07.2015 Участником платежной системы «Юнистрим» стал «Банк Кредитинвест» 1
16.06.2015 «Юнистрим» отменила комиссию за оплату сервисов целого ряда онлайн-ресурсов 1
30.03.2015 Банк «Юнистрим» начал предоставлять услуги торгового и интернет-эквайринга 1
20.03.2015 Партнером платежной системы «Юнистрим» стал «Темпбанк» 1
18.03.2015 «Юнистрим» расширяет свое присутствие в Саратовской области 1
12.03.2015 Воспользоваться сервисами «Юнистрим» в Санкт-Петербурге можно в офисах МФО «Сразу Деньги» 1
27.02.2015 «Юнистрим» получила статус национально значимой платежной системы 1
11.02.2015 «Юнистрим» запустил пилотный проект по оформлению и оплате авиабилетов в своих офисах 1
06.02.2015 К системе денежных переводов «Юнистрим» присоединился «РостФинанс» 1
19.12.2014 Новым участником «Юнистрим» стал «Енисейский объединенный банк» 1
27.10.2014 В салонах связи «МегаФона» можно отправлять денежные переводы «Юнистрим» в страны Дальнего Зарубежья 1
05.09.2014 Абоненты Tele2 могут отправлять моментальные переводы «Юнистрим» со счета мобильного телефона 1
28.08.2014 Отправить переводы «Юнистрим» теперь можно через терминалы DeltaPay и NPS 1
14.08.2014 «Московский Индустриальный Банк» присоединился к системе денежных переводов «Юнистрим» 1
13.08.2014 «Юнистрим» начала сотрудничать с сервисом микрозаймов Moneyman 1
06.08.2014 «Юнистрим» запустил безадресные денежные переводы в Турцию 1
28.07.2014 На сайте «Юнистрим» доступны переводы card2cash для владельцев карт MasterCard 1
21.07.2014 Новым партнером «Юнистрим» стал «Почтобанк» 1
02.06.2014 К системе «Юнистрим» подключился «Ханты-Мансийский банк» 1
28.04.2014 Qiwi и «Юнистрим» расширили географию денежных переводов 1
01.04.2014 «Крайинвестбанк» стал участником системы «Юнистрим» 1
07.03.2014 Новым партнером «Юнистрим» в Грузии стало МФО «Бонако» 1
20.02.2014 «Юнистрим» запустил безадресные переводы в Китай 1
05.02.2014 Переводы «Юнистрим» теперь доступны в терминалах «Бинбанка» в Москве 1

Публикаций - 47, упоминаний - 48

Пальчун Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Compass Plus 39 1
Юнистрим - Unistream 167 47
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Почта Банк 289 1
Русский стандарт Банк 302 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Открытие ФК 538 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Почта Банк Онлайн 18 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Diasoft Flextera BI 12 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
MasterCard MoneySend 39 1
Масленникова Анастасия 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 18
Казахстан - Республика 2646 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 9
Беларусь - Белоруссия 2096 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Украина 3389 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 3
Эстония - Эстонская Республика 419 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Прибалтика - Балтия 594 2
Европа Центральная 106 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Грозный 95 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - Железнодорожный 34 1
Европа 3781 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Россия - Нижневартовск 111 1
Россия - Астрахань 242 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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