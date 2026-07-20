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Пальчун Кирилл

СОБЫТИЯ


20.07.2026 МТС добавила возможность покупки игровых ключей зарубежных игр 1
30.06.2026 МТС запустила переводы в Сербию с выдачей наличных для физлиц 1
29.06.2026 МТС открыла предзаказ на игру GTA VI 1
25.06.2026 МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Китае через «Мой МТС» 1
11.06.2026 МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Египте для пользователей «Мой МТС» 1
02.06.2026 МТС запустила оплату покупок по QR-коду в «Мой МТС» на Филиппинах 1
07.05.2026 МТС запустила переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии 1
29.04.2026 МТС запустила продажи подарочных ваучеров на зарубежные сервисы 1
24.04.2026 МТС запустила оплату по QR-коду в Камбодже для физлиц 1
16.04.2026 МТС запустила переводы для физлиц в Катар и Кувейт с выдачей наличных 1
06.04.2026 МТС запустила переводы в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку, Бангладеш с выдачей наличных для физлиц 1
25.03.2026 МТС добавила возможность оплаты новых зарубежных игр в «МТС Оплата» 1
18.03.2026 МТС расширила возможности оплаты зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса 1
09.02.2026 Приложение «Мой МТС» расширило сервис переводов для физлиц в страны Азии 1
27.01.2026 МТС запустила оплату по QR во Вьетнаме из приложения «Мой МТС» 1
14.01.2026 МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане 1
29.12.2025 МТС запустила пилот бесконтактной оплаты на iPhone и Apple Watch с баланса телефона в розничных торговых точках 1
25.12.2025 МТС добавила оплату сервисов Adobe 1
10.12.2025 МТС расширила возможности оплаты для геймеров 1
31.10.2025 МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Таиланде 1
24.10.2025 МТС добавила оплату 20 зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса 1
22.08.2025 МТС запустила оплату более чем 50 зарубежных сервисов 1
20.08.2025 МТС запустила оплату по QR-коду в Киргизии из приложения «Мой МТС» 1
24.07.2025 МТС открыла доступ к оплате новых зарубежных видеоигр 1
30.05.2025 МТС запустила оплату 14 новых игр 1
28.03.2025 МТС запустила оплату подписки World of Warcraft 1
12.03.2025 МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Турции 1
24.02.2025 МТС запустила в мобильном приложении денежные переводы по России 1
03.02.2025 МТС запустила оплату игровых сервисов с лицевых счетов 1
28.11.2024 МТС запустила продажу eSIM для зарубежных поездок 1
09.06.2023 «МТС банк» реализовал платежный сервис оплаты по QR из любых банков РФ в Таджикистане 1
10.01.2023 «МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на все карты в любые банки Азербайджана 1
24.10.2022 «МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона на карты «Спитамен банка» 1
05.09.2022 «МТС банк» запустил прямые переводы без комиссии на карты Mbank 1
26.08.2022 «МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на счета и карты в любые банки Турции 1
25.08.2022 «МТС банк» реализовал оплату мобильной связи через СБП 1
15.08.2022 «МТС банк» запустил мгновенное пополнение банковских карт платежных систем Uzcard и Humo в магазинах МТС 1
14.12.2018 Клиентам «Почта Банка» стали доступны денежные переводы по системе «Юнистрим» 1
23.06.2017 «Юнистрим» запустил сервис cash-to-card при поддержке Compass Plus 1
12.12.2016 «Юнистрим» автоматизировал подготовку отчетности для Банка России на базе Flextera BI 1

Публикаций - 84, упоминаний - 84

Пальчун Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
МТС - Экосистема МТС - МТС Финтех 29 7
Suno - Suno AI 12 4
SpaceX - Cursor 53 4
МегаФон 10742 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Firefly Systems 38 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
TelePay - УЦИПС - Уральский центр информационного и платёжного сервиса - Сибирский центр информационного и платежного сервиса 14 1
Roblox Corporation 96 1
Craiyon 2 1
Hugging Face 60 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13154 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
Adobe Systems 1597 1
МегаФон Ритейл 85 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 52
Visa International 1993 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 5
NanduQ - Qiwi 1013 3
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Русский стандарт Банк 509 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Spitamen Bank - Спитамен Банк - Спитамен Капитал 6 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Югра Банк 14 1
АвтоВАЗ - Авто Финанс Банк - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 17 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
РостФинанс КБ 3 1
Балаково-Банк 2 1
Енисейский Объединенный банк АИКБ 4 1
Выборг-банк 4 1
Банк Рублев 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 5 1
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 1
MBank - КБ Кыргызстан - Коммерческий банк Кыргызстан 12 1
PSBC - Postal Savings Bank of China - Почтовый сберегательный банк Китая 4 1
Дабрабыт Банк - Москва-Минск Банк 1 1
Юникорбанк - Юникор-Банк - Юникор Финанс - Коммерческий инвестиционно-кредитный банк 4 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Почтобанк - Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики 4 1
Кредитинвест 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 135 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 8
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
МПС - Международные платежные системы 148 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
FinTech - Денежные переводы - Перевод по номеру телефона 54 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 2
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
МТС Оплата 27 16
МТС - Мой МТС 165 16
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 15
Google Android 15243 12
Apple iOS 8583 11
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 5
Национальный банк Таджикистана - Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 19 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 4
OpenAI - ChatGPT 719 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Blizzard - Battle.net 45 4
Apple - App Store 3109 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 2
The Last of Us - компьютерная игра 27 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
Adobe Lightroom 106 1
God of War - компьютерная игра 49 1
Adobe Illustrator 136 1
Adobe Premiere 117 1
НСПК - ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 10 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
MasterCard MoneySend 44 1
Adobe After Effects 72 1
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 54 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 116 1
Adobe Firefly 3 1
From Software - Elden Ring 11 1
Adobe Bridge 3 1
MiHoYo - Genshin Impact 61 1
TradingView 7 1
Veo3 2 1
Тарабановский Александр 4 1
Рябый Илья 20 1
Золотовицкий Михаил 20 1
Дойников Игорь 12 1
Мельников Юрий 11 1
Радченко Кирилл 3 1
Машабаев Азат 1 1
Исхаков Дилшод 1 1
Масленникова Анастасия 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 18
Турция - Турецкая республика 2620 18
Грузия 1332 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 12
Узбекистан - Республика 2005 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 11
Таджикистан - Республика 953 11
Казахстан - Республика 6047 10
Армения - Республика 2449 10
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Израиль 2856 8
Украина 7928 8
Молдавия - Республика Молдова 738 8
Болгария - Республика 799 7
Латвия - Латвийская Республика 836 7
Литва - Литовская Республика 673 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 6
Чехия - Чешская Республика 1349 6
Монголия 382 6
Таиланд - Королевство 926 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Кипр - Республика 636 4
Европа 24963 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Эстония - Эстонская Республика 764 3
Греция - Греческая Республика 1017 3
Словакия - Словацкая Республика 482 3
Албания - Республика 98 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 71
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 38
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Паспорт - Паспортные данные 2848 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 166 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 170 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 105 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Английский язык 7030 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Аренда 2687 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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