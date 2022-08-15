«МТС банк» запустил мгновенное пополнение банковских карт платежных систем Uzcard и Humo в магазинах МТС

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения банковских карт национальных платежных систем Узбекистана Uzcard и Humo в магазинах МТС.

Теперь клиенты магазинов МТС могут наличными пополнить карты Uzcard и Humo. Для этого необязательно быть клиентом «МТС банка». Достаточно обратиться в один из магазинов МТС и сообщить оператору номер карты и сумму пополнения.

Минимальная сумма разового перевода составляет 100 руб., максимальная сумма – 50 тыс. руб. Зачисление средств осуществляется без комиссии в узбекских сумах. «МТС банк» не взимает комиссию за осуществление операции.

Кроме того, до 27 августа 2022 г. клиенты могут воспользоваться специальной акцией «МТС банка» «Кешбэк 200 рублей за перевод». Акция рассчитана на тех, кто впервые осуществляет денежный перевод через сервисы банка или магазины МТС на сумму от 10 тыс. руб.

Для участия в акции необязательно быть клиентом банка, достаточно быть клиентом МТС и участником программы лояльности МТС Cashback. Кешбэк будет начислен до пятого числа следующего месяца.

Накопленный кешбэк можно потратить по программе МТС Cashback на аренду электросамокатов «Юрент», подписку «МТС библиотека», билеты на концерты и театры в МТС Live, а также получить скидки на мобильную связь МТС, на покупки в магазинах МТС и многое другое.

«МТС банк» последовательно расширяет финансовые сервисы для иностранных граждан. Мы видим большой спрос на денежные переводы и сервисы пополнения банковских карт платежных систем Центральной Азии и странах СНГ. На сегодняшний день, по оценке «МТС банка», его доля занимает 10% рынка трансграничных переводов по целому ряду направлений. В частности, это касается узбекского направления, объемы переводов на котором возрастают месяц к месяцу. Во многом повышенный спрос связан с миграционными потоками и прочными социально-экономическими связями России. До конца нынешнего года мы планируем удвоить занимаемую долю рынка. Отмечу, что реализация сервиса денежных переводов в Узбекистан через магазины МТС обеспечит широкую доступность наших сервисов для потребителей, а также позволит упрочить наши позиции на рынке трансграничных переводов», – сказал лидер стрима «Денежные переводы» «МТС банка» Кирилл Пальчун.

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии через мобильное приложение банка и сайт payment.mts.ru: «Корти милли», ArCa. Банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим», «Гранат», а также «Азияэкспресс». Кроме того, в магазинах МТС доступны денежные переводы в Кыргызстан, Таджикистан и Армению.