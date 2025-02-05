МТС Cashback - MTS Cashback

Более 54 млн рублей кешбэка пожертвовали пользователи приложения МТС Cashback в 2024 году на благотворительность 1

МТС запустила новую программу кешбэка на все бренды смартфонов 1

Пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали более 40 миллионов рублей кешбэка на благотворительность 1

Нижегородцы смогут оказать поддержку пострадавшим от паводков с помощью благотворительной программы МТС 1

МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков 1

Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже 1

Пользователи МТС Cashback получат больше возможностей с подпиской МТС Premium 1

Rutube назначил директора по продукту 1

МТС интегрирует МТС Travel в программу кешбэка 1

МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок 1

Абоненты МТС и клиенты МТС Банка могут мгновенно переводить деньги в Узбекистан по номеру телефона 1

МТС улучшит обслуживание в чатах поддержки с помощью нейронных сетей 1

Абоненты МТС могут оформить карты МТС Банка через WhatsApp 3