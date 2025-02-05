МТС Cashback MTS Cashback
МТС Cashback и организации, системы, технологии, персоны:
|Зиборова Ольга 18 5
|Попов Михаил 54 2
|Стасевич Владимир 12 2
|Минин Михаил 10 2
|Гришунина Екатерина 2 2
|Лабис Юрий 17 1
|Коряковский Евгений 1 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Усольцев Алексей 1 1
|Терехов Александр 15 1
|Злобинский Александр 1 1
|Волохов Александр 1 1
|Хаматова Чулпан 3 1
|Смирнов Сергей 38 1
|Мишин Игорь 9 1
|Курин Дмитрий 23 1
|Горбунов Александр 54 1
|Теплов Олег 30 1
|Стеклов Данила 1 1
|Мирзоян Григорий 3 1
|Николаев Данила 3 1
|Урсуляк Дарья 1 1
|Пальчун Кирилл 56 1
|Дуров Павел 292 1
|Азаров Андрей 4 1
|Комиссаров Артем 1 1
|Чепель Родион 1 1
|Болдырева Александра 2 1
|Курасова Ника 4 1
|Курасова Вероника 2 1
|Белый Анатолий 1 1
|Гайдуков Артем 1 1
|Мороз Дарья 2 1
|Дондэ Максим 1 1
|Каткова Кристина 3 1
|Липницкая Алена 1 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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