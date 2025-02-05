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МТС Cashback MTS Cashback

МТС Cashback - MTS Cashback


05.02.2025 Более 54 млн рублей кешбэка пожертвовали пользователи приложения МТС Cashback в 2024 году на благотворительность 1
16.08.2024 МТС запустила новую программу кешбэка на все бренды смартфонов 1
11.06.2024 Пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали более 40 миллионов рублей кешбэка на благотворительность 1
06.05.2024 Нижегородцы смогут оказать поддержку пострадавшим от паводков с помощью благотворительной программы МТС 1
26.04.2024 МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков 1
12.04.2024 Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже 1
08.04.2024 В сервисе кикшеринга «МТС Юрент» появилась возможность копить и тратить на поездки кешбэк от МТС 1
07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке» 1
19.10.2023 Пользователи МТС Cashback получат больше возможностей с подпиской МТС Premium 1
04.05.2023 Rutube назначил директора по продукту 1
18.04.2023 МТС запустила цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас касается» 1
08.02.2023 МТС интегрирует МТС Travel в программу кешбэка 1
12.10.2022 Чат-бот MTS Bank Now заговорил на узбекском, таджикском и кыргызском языках 1
23.09.2022 МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок 1
15.08.2022 «МТС банк» запустил мгновенное пополнение банковских карт платежных систем Uzcard и Humo в магазинах МТС 1
11.08.2022 «МТС банк» запустил в магазинах МТС переводы с получением наличных в Армении 1
29.07.2022 «МТС банк» предоставил возможность пополнения карт «Корти милли» банков Таджикистана в салонах МТС 1
09.06.2022 «МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Казахстана без комиссии 1
22.04.2022 Клиенты экосистемы МТС могут получить выгоду до 15% при оплате связи 1
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello 1
05.04.2022 «МТС банк» обменивает виртуальные дебетовые карты на пластиковые 2
14.03.2022 Абоненты МТС и клиенты МТС Банка могут мгновенно переводить деньги в Узбекистан по номеру телефона 1
21.02.2022 МТС инвестировала 740 млн руб. в сервис краткосрочной аренды самокатов «Юрент» 1
19.01.2022 МТС улучшит обслуживание в чатах поддержки с помощью нейронных сетей 1
09.12.2021 «МТС банк» и TalkBank запустили чат-бота в Telegram и WhatsApp 2
08.06.2021 МТС и «Даичи» запустили подписку на «облачные» кондиционеры 1
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы 1
20.04.2021 МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены 1
27.08.2020 МТС обновила «Тарифище» 1
01.04.2020 Абоненты МТС могут оформить карты МТС Банка через WhatsApp 3
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
05.08.2019 МТС запустила новую программу лояльности в розничной сети 1
29.05.2019 МТС и «МТС банк» представили банковскую карту с кэшбеком до 25% 2

Публикаций - 33, упоминаний - 38

МТС Cashback и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 33
Telegram Group 2008 3
Samsung Electronics 10273 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 2
МегаФон 8883 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 1
Chattermill 1 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 273 1
Flocktory - Флоктори 22 1
Daichi - Даичи 12 1
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 20 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 21 1
Apple Inc 12117 1
Xiaomi 1740 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 13
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 5
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 3
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 77 3
Visa International 1949 2
TalkBank - ТолкФинанс 17 2
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 9 2
Газпром - МТС Live Холл 11 2
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 43 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
Альфа-Банк 1774 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
МТС Медиа 37 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. 9 1
Финсервис Банк 19 1
VPE Capital 11 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 1
Zivert 6 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 10 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 19
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5283 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5061 11
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WhatsApp Messenger 1087 2
Apple Pay 490 2
Samsung Pay 292 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 2
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Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 2
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НКО - Некоммерческая организация 504 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1677 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3551 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1193 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5768 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 1
Паспорт - Паспортные данные 2516 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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