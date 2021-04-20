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МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО «МТС», представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-кинотеатра стали собственные оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента — киносторис.

Флагманское направление платформы — KION Originals. Это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые доступны только в онлайн-кинотеатре KION. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.

KION представит пользователям собственную технологическую разработку — новый жанр контента под названием киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в деревне «Афера», с 20 апреля доступен на KION, вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий».

Контентное предложение нового онлайн-кинотеатра будет пополнятся благодаря стратегическому партнерству с Первым каналом, в рамках которого Первый канал предоставляет МТС Медиа права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино, а также новые фильмы и сериалы, не выходивших ранее в эфире вещателя.

«Запуск онлайн-кинотеатра под собственным брендом — это важнейшее событие и стратегический шаг в развитии МТС. Убежден, что KION никого не оставит равнодушным и будет круглосуточно генерировать эмоции и впечатления. Для нас и наших пользователей это невероятный новый опыт, который позволит по-настоящему, на уровне эмоций закрепить связь с брендом и со всей экосистемой МТС. За счет доступа к нашим передовым технологиям: аналитике больших данных, искусственному интеллекту и IT-разработкам, а также за счет интеграции с другими продуктами МТС, KION станет уникальным предложением по уровню комфорта, по стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Новый онлайн-кинотеатр станет для зрителей проводником в мир историй, которые имеют значение для всех нас. KION всегда онлайн и всегда готов рассказывать о захватывающих событиях снова и снова, он станет настоящим «гипермаркетом впечатлений». Мы подготовили для зрителей огромное количество сюрпризов на весь 2021 год — это новые оригинальные проекты со звездами кино, которые будут выходить несколько раз в месяц. Мы запустили новые форматы и создали персонализированную систему рекомендаций, что позволит по-новому смотреть кино: теперь контент будет подстраиваться под ваш образ жизни, а не наоборот», — прокомментировал генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

C 20 апреля 2021 года зрителям доступны.

Черная романтическая комедия «Секреты семейной жизни». Дерзкое драмеди, рассказывающее о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей и возвращает страсть и взаимное притяжение, но также приносит паре непреодолимые проблемы.

Детективная драма «Хрустальный». Главный герой сериала — Сергей Смирнов, один из лучших охотников на серийных убийц в отделе — вынужден вернуться в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы. Сюжет сериала основан на реальных событиях.

Фильм «Маша» с Аней Чиповской. Эксклюзивная премьера лучшего дебюта «Кинотавра 2020». Драма расскажет историю девочки-подростка, взросление которой пришлось на 90-е годы. Лучшие друзья Маши − парни из боксерской секции ее дяди, они держат в страхе полгорода. Маша поет им джаз, мечтает стать певицей и впервые в своей жизни влюбляется. Беззаботное детство оборачивается трагедией — выросшей Маше придётся с ней разобраться раз и навсегда.

Первый в истории киноиндустрии проект в жаре киносторис – комедия «Афера». Сериал расскажет о посткарантинной жизни в российской глубинке. По сюжету жители деревни, годами страдающие от нападок маргинальных братьев Поповых (Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков), вступают в коллективный сговор и скрывают от них факт окончания режима самоизоляции.

В апреле и мае текущего года KION представит два документальных проекта:

Фильм «Дуров» Родиона Чепеля. Первая биография основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Картина будет представлена на конкурсе документального кино 43-го Московского международного кинофестиваля, а после фестивальной премьеры, 24 апреля, будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре KION.

Фильм «Сахаров» журналиста и документалиста Романа Супера. Главные роли исполнят Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова. Выход документального фильма ожидается 21 мая 2021 года, он приурочен к 100-летию со дня рождения известного ученого и создателя водородной бомбы.

Также в апреле и мае 2021 года KION покажет большие сериалы.

Экранизация романа Александра Терехова «Немцы» с Евгением Коряковским, Дарьей Урсуляк и Анной Завтур. Главный герой, журналист с немецкой фамилией Эбергард, окажется в водовороте политических интриг. Вследствие необычных обстоятельств мы будем наблюдать, как меняется его система ценностей. В центре внимания авторов проекта окажутся и семейные ценности, и дружеские отношения, и даже экологический вопрос.

Сериал «Клиника счастья» с Дарьей Мороз и Анатолием Белым. Эротическая мелодрама о поиске истинного счастья, которая расскажет, что на самом деле означает «быть собой» и как построить вокруг гармоничный мир. Главная героиня Алена Липницкая — профессор-сексолог и основательница «Клиники счастья», вместе со своими коллегами она помогает клиентам наладить личную жизнь. В основе проекта лежат истории из реальной жизни людей, которые дошли до отчаяния, не понимая, как вернуть радость и гармонию в отношения с любимыми. «Клиника счастья» перевернет восприятие сексуальности и персональной идентичности.

Подписка «Супер», включающая более 100 популярных и специализированных каналов, тысячи фильмов, мультфильмов и сериалов, с 20 апреля по 31 августа 2021 года будет стоить 100 рублей в месяц, при этом 100% платы за подписку вернутся в виде кэшбэка в программе МТС Cashback, который можно потратить в онлайн-магазине или в розничной сети МТС на покупку гаджетов и аксессуаров, оплатить услуги связи или подписки на другие продукты МТС.



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