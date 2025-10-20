Разделы

Смирнов Сергей


СОБЫТИЯ


20.10.2025 В Центре искусственного интеллекта НГУ разработали и апробировали проект госстандарта «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов» 2
14.10.2024 Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse 1
02.07.2024 «Ростех» начинает подготовку дизайнеров для промышленных предприятий 1
28.06.2023 Компания «Монета» представила новый сервис – привязку банковского счета через СБП 1
04.08.2022 ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог» 1
20.04.2021 МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены 1
11.09.2020 Венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в сервис для учета и управления личными финансами CoinKeeper 1
06.06.2019 Представлена первая автоматическая платформа для проведения пентестов 1
01.11.2016 Сергей Смирнов -

Баланс между облаком и локальными решениями будет сохраняться

1
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
16.05.2014 Круглый стол CNews: «Видеоконференцсвязь в России: особенности, инновации, опыт» 1
11.04.2014 Облачные ВКС становятся популярнее, но не в России 1
13.02.2014 «Ростелеком» запустил оптическую магистраль до Якутии 1
13.09.2012 В Государственной транспортной лизинговой компании внедрена СЭД Directum 1
15.02.2012 Пользователи «Монета.Ру» теперь могут пополнять свои счета через интернет-банк «Альфа-Клик» 1
17.12.2010 «Россельхозбанк» подтвердил соответствие своего процессинга требованиям PCI DSS 1
13.07.2010 МТС оштрафовали за назойливую SMS-рекламу 1
23.06.2010 Доля Rover Computers на рынке ноутбуков менее 1%, гендиректор уволился 1
29.01.2010 Кому нужен планшет Apple? Мнения экспертов 1
03.09.2009 Новые коммуникаторы Sony Ericsson и HTC. ФОТО 1
24.08.2009 Первый нетбук Nokia. ФОТО 1
13.07.2009 Россия: Первый «гуглофон» уже на прилавках 1
18.07.2008 Rover поссорился с поставщиками 1
16.06.2008 Технопарк урезали на $200 млн 1
23.05.2008 «УралКонтракт» управляет производством на базе «1С:Предприятия 8» 1
16.05.2008 Microsoft и HP установят в ВШЭ высокопроизводительный кластер 1
30.08.2007 ITV осваивает Сибирский регион: филиал в Омске 1
22.01.2007 ИТ-гиганты поборются за свободу слова 2
02.11.2006 Астероид прилетит в 2029 году 1
02.11.2006 Астероид прилетит в 2029 году 1
13.10.2006 "Почта России" продолжает расширять доступ к интернету 1
11.08.2006 Начинается трёхдневный звездопад 1
11.08.2006 Начинается трёхдневный звездопад 1
24.01.2006 Священники и чекисты подправят закон о персональных данных 1
26.02.2002 Red-Stars.com/Financial приобретает компанию MobiusLab 1
19.10.2000 Mamboo.ru - новый проект "Интернет-инкубатора" 1
17.12.1998 Крупные иностранные и небольшие российские банки не смогут конкурировать с системообразующими российскими банками, считает вице-президент "Мост-банка". 1
17.12.1998 Обязательства по кредитам, предоставленным в рамках программы льготного кредитования АПК, могут быть переуступлены в три банка, выделенные Минсельхозпромом. 1
17.12.1998 "Мост-банк" намерен обезопасить себя от возможных резких изменений поведения вкладчиков через стимулирование работы физ. лиц с векселями банка. 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

Смирнов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Rover - RoverComputers 418 6
Microsoft Corporation 25161 5
Google LLC 12157 3
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 127 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 3
Apple Inc 12529 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2090 3
Acer Group - Acer Inc 2633 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 2
Compal Electronics 135 2
Quanta Computer 211 2
Монета НКО - PayAnyWay 10 2
Samsung Electronics 10552 2
8841 2
Lenovo Group 2344 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 2
HP Inc. 5749 2
HTC Corporation 1505 2
SoftwareONE Group 105 1
PCYSYS Proactive Cyber Systems 2 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Flant - Флант 143 1
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 501 1
LifeSize 51 1
Питерская группа связистов 437 1
Телеком-защита 53 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 1
K-Systems - К-Системс 138 1
Ростелеком - Сахателеком 64 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 377 1
Siemens AG - Siemens Group 2624 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 465 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
ИНПРО - INPRO 11 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Финтех 14 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 67 1
Meta Platforms - Facebook 4512 1
Intel Corporation 12487 1
Huawei 4170 1
НефтеГазИндустрия 2 2
Альфа-Банк 1848 2
НСПК - Национальная система платежных карт 888 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 62 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 15 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 33 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 641 1
Мост-банк КБ 5 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 1
Уралконтракт 1 1
Kuzin Machinery 1 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2650 1
Visa International 1967 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
Евросеть 1417 1
Связной ГК 1382 1
Газпром нефть 663 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 534 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
Почта России ПАО 2223 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 49 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 223 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 276 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 164 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6223 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2126 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 356 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 117 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 109 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1976 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12672 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3324 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3491 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2238 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 607 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 53 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 351 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2058 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 89 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 743 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3090 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5157 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 777 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6409 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71758 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22686 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25380 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33445 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13240 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21772 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25390 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14895 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8082 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8755 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8189 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26873 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11172 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6217 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17707 2
Joystick - Джойстик 1138 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30972 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12868 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6154 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7303 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12637 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25729 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56121 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22497 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31583 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5788 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12224 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5303 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16604 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12070 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6926 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 370 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3575 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 893 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 582 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1731 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5764 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 4
Microsoft Windows 16203 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7294 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5100 2
Google Android 14556 2
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 230 1
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 219 1
Apple iWork 79 1
PCYSYS PenTera 4 1
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 73 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 475 1
Nokia Booklet 3G 10 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 89 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
Vobis Highscreen 69 1
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 1
HTC Touch Diamond 58 1
Nova Lumen - Mamboo.ru 4 1
Rover - RoverBook 156 1
Microsoft Planner 2 1
Directum Integration Toolset 12 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 137 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 236 1
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Nokia Nseries 537 1
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 157 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Linux OS 10746 1
Apple iPad 3910 1
Microsoft Outlook 1413 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 962 1
Apple iPod Touch 747 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 370 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
Фадеев Михаил 56 4
Лопатин Виктор 25 2
Бессольцев Михаил 11 2
Герасимов Алексей 7 2
Швечков Виталий 3 2
Куделин Павел 3 2
Снытников Алексей 2 2
Соловьев Владимир 107 2
Давиденко Сергей 4 1
Мишин Игорь 9 1
Клюев Леонид 6 1
Кожуховский Игорь 10 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Бартенева Мария 32 1
Калюжный Игорь 27 1
Завтур Анна 4 1
Коряковский Евгений 1 1
Усольцев Алексей 1 1
Волохов Александр 1 1
Шуняев Сергей 24 1
Иевлев Евгений 28 1
Макаркин Алексей 3 1
Хаматова Чулпан 6 1
Павлов Сергей 17 1
Герман Андрей 24 1
Завьялова Светлана 21 1
Сельков Андрей 15 1
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 1
Кукшев Вячеслав 13 1
Комиссаров Валерий 24 1
Вакуленко Андрей 11 1
Чеботова Виктория 12 1
Подольская Екатерина 9 1
Аншаков Михаил 9 1
Чернецкий Илья 8 1
Чайка Павел 7 1
Власкин Павел 6 1
Гоголь Александр 21 1
Горошилов Виктор 4 1
Рахматуллин Салават 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154699 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45278 7
Европа 24563 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17977 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 2
Земля - планета Солнечной системы 10599 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1506 2
Китай - Тайвань 4113 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53217 2
Германия - Федеративная Республика 12898 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1391 2
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 64 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1648 1
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 48 1
Германия - Штутгарт 69 1
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 1
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18379 1
Африка - Африканский регион 3555 1
Ближний Восток 3019 1
Россия - ДФО - Магаданская область 463 1
Америка - Американский регион 2186 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1427 1
США - Колумбия - Вашингтон 1435 1
Европа Восточная 3119 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1620 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 1
Россия - СФО - Омская область 725 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1034 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2392 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1222 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 500 1
Европа Центральная 275 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1392 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2068 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3150 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50704 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54381 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31408 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17200 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20059 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25612 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9491 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2445 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6263 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11346 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10421 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 358 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 821 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5972 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8452 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3131 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2906 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10569 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5441 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6593 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7249 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2884 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2240 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 598 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 94 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 263 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 203 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1137 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1892 1
Физика - Physics - область естествознания 2795 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7421 1
Список системообразующих предприятий РФ 308 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 731 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4874 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8260 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 3
Commercial Times 99 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
NYT - The New York Times 1083 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5998 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2109 1
IDC - International Data Corporation 4938 2
SmartMarketing 73 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
ABI Research 234 1
Gartner - Гартнер 3595 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1227 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 262 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2126 2
День молодёжи - 27 июня 976 1
Кинотавр ОРКФ - Кинотавр Открытый российский кинофестиваль 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393882, в очереди разбора - 732462.
Создано именных указателей - 184586.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

