Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Экосистема МТС МТС Финтех
УПОМИНАНИЯ
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Клепиков Алексей 119 2
|Степанов Роман 9 2
|Варварин Роман 3 2
|Смирнов Сергей 38 1
|Воронин Павел 157 1
|Пальчун Кирилл 62 1
|Дарья Капранова 4 1
|Чернецкий Илья 8 1
|Мидов Ислам 6 1
|Рубцов Владлен 2 1
|Ульев Сергей 1 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1599 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1199 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378974, в очереди разбора - 738625.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.