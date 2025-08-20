Разделы

МТС Экосистема МТС МТС Финтех


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 МТС запустила оплату по QR-коду в Киргизии из приложения «Мой МТС» 1
28.04.2025 Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы 1
15.04.2025 Держатели карт «МТС Деньги» чаще всего выбирают кешбэк на маркеплейсы, супермаркеты и связь 1
12.03.2025 МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Турции 1
13.06.2024 МТС представляет экосистемный сервис оплаты частями «Флекс» 1
21.05.2024 Пользователям приложения «МТС Инвестиции» стали доступны инструменты срочного рынка 1
15.04.2024 Участники хакатона от МТС создадут решения для людей с ограниченными возможностями здоровья 1
21.03.2024 МТС интегрировала данные сервиса прогнозов СПбМТСБ в приложение «МТС Инвестиции» 1
09.02.2024 МТС интегрировала в сервис «Нетмонет» оплату чаевых с лицевого счета абонента 1
01.03.2021 В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера 1
11.09.2020 Венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в сервис для учета и управления личными финансами CoinKeeper 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13596 10
Accenture plc 689 2
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
SAS Institute 1011 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
Oracle Siebel Systems 512 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 110 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 140 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 2
Ингосстрах СПАО 441 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 497 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 45 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 21 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1268 1
Альфа-Банк - Нетмонет 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70116 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54681 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5679 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16119 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5244 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1866 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12644 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21697 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5253 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11839 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1823 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4360 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8741 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25046 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1140 1
Оцифровка - Digitization 4788 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10995 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32757 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 316 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31151 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2634 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25367 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1112 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5002 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5007 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2239 1
Экзоскелет - Exoskeleton 108 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12608 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 743 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5499 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21471 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1329 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 261 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 856 1
CAC - Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения клиента - Управление стоимостью привлечения клиентов 29 1
Управление финансами - Financial management 625 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1204 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 98 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 487 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 624 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 99 4
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 3
Google Android 14437 2
Apple iOS 8052 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 754 2
МТС - Мой МТС 107 2
Intel x86 - архитектура процессора 1943 1
Oracle Java - язык программирования 3272 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
Microsoft 365 Copilot 156 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 83 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Kodify 11 1
МТС Оплата 14 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 22 1
Клепиков Алексей 119 2
Степанов Роман 9 2
Варварин Роман 3 2
Смирнов Сергей 38 1
Воронин Павел 157 1
Пальчун Кирилл 62 1
Дарья Капранова 4 1
Чернецкий Илья 8 1
Мидов Ислам 6 1
Рубцов Владлен 2 1
Ульев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152170 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44795 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18153 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1933 1
Европа 24482 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1303 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7881 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14342 1
Турция - Турецкая республика 2447 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50049 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16990 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5261 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25238 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14526 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6744 2
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 112 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9314 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5341 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19715 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 540 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1010 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 192 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6947 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2539 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 892 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5164 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1271 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1599 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1199 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 347 1
