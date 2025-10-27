Разделы

Калина Алексей


СОБЫТИЯ


27.10.2025 В МЭШ появилась возможность пополнения через «МТС Pay» 1
03.10.2025 СБП стала крупнейшим драйвером роста платежного сервиса МТС Pay 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Калина Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14037 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Финтех 17 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1831 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5824 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1604 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5314 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12145 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72339 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 106 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 788 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 795 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 67 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45459 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 557 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31580 1
